Банк России сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 20%

Герой России оценил действия вырвавшегося из окружения в Мариуполе спецназа

«И те, кто освобождал спецназ из окружения в Мариуполе, и сами спецназовцы – настоящие герои. Они несколько дней продержались, отражая атаки численно превосходящего противника», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, Герой России Андрей Красов. Ранее стало известно о подвиге российских спецназовцев, вырвавшихся из вражеского кольца в Мариуполе.

«Специальная военная операция проходит в соответствии с теми планами, которые были заранее утверждены. В том числе и освобождение Мариуполя проходит по плану. А прорыв группы наших спецназовцев из окружения еще раз доказал, что наши военные – настоящие профессионалы своего дела», – считает первый зампред думского комитета по обороне, участник боевых действий на Северном и Южном Кавказе, Герой России Андрей Красов.

Условия для наступления в Мариуполе были там крайне тяжелыми, рассказывает он. «Обстановка осложнялась тем, что националистические батальоны использовали мирных жителей в качестве живого щита. Размещали вооружение, бронетехнику в гражданских кварталах и при этом запрещали обычным горожанам покидать Мариуполь, хотя гуманитарные коридоры были открыты. Ясно, что они очень боялись. Бандеровцы понимали: после выхода гражданских лиц из Мариуполя единственной целью для поражения останутся они сами. Поэтому бандеровцы в прямом смысле слова прятались за горожанами», – объясняет Красов.

С точки зрения международного гуманитарного права подобная тактика националистов – это военное преступление, напоминает собеседник. «После окончания операции мы дадим правовую оценку таким методам, и каждый неонацист, который совершил военное преступление, понесет заслуженное наказание», – подытожил Красов.

Российские Вооруженные силы почти полностью взяли под контроль Мариуполь, написал ранее в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. «Медленно, но верно проходит очистка города Мариуполя от националистического произвола», – рассказал он. По его словам, боевики из батальона «Азов» и их единомышленники «ожидают своей неминуемой кончины за толстыми стенами металлургического комбината «Азовсталь». По словам Кадырова, российские силы в районе Мариуполя вызволили спецназовцев из «бандитского кольца», в котором они находились несколько дней. По его словам, бандеровцы дважды «предлагали им сдаться, но бойцы остались преданными долгу и присяге» и вернулись живыми.

В свою очередь, представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что Мариуполь зачистят от украинских националистов. «В этом плане все идет по плану, город будет очищен от всей той мрази, которая там прячется за спинами младенцев, детей, женщин, стариков. Все идет хорошо», – заверил Басурин.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что чеченские военнослужащие, принимающие участие в спецоперации на Украине, выполняют воинский долг перед Родиной так же, как и их товарищи по оружию, – в высшей степени достойно.

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