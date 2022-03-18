Китай заявил о независимой позиции по украинскому кризису

Китай придерживается независимой позиции в отношении украинского кризиса, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что США «предпримут меры», если выяснится, что Китай поддерживает действия РФ на Украине.

«В отношении украинского вопроса Китай всегда выносил независимые суждения, основанные на существе дела, объективным и справедливым образом», – передает РИА «Новости» слова дипломата.

Чжао Лицзянь подчеркнул, что некоторые люди в США продолжают распространять ложную информацию, клеветать и оказывать давление на Китай, что является крайне безответственным поведением, которое не способствует разрешению кризиса.

Президент США Джо Байден заявит руководству КНР, что США предпримут меры, если выяснится, что Китай поддерживает действия России на Украине, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен, предупредив, что США «не будут сомневаться в том, чтобы предпринять меры» в отношении Пекина.

Переговоры руководителей США и КНР состоятся в пятницу.

Ранее Китай выступил против антироссийских санкций.

Ранее официальный представитель администрации США Джен Псаки заявила, что в случае оказания Китаем помощи России Пекин будут ждать «последствия. При этом она воздержалась от прямой угрозы санкциями.

Напомним, Financial Times заявила, что Белый дом получил обеспокоившую его информацию, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь для проведения специальной операции на Украине. Москва сообщила, что не запрашивала у Пекина помощи. Китай также опроверг сообщения о запросе Россией военной помощи.