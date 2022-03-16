Путин: Нанесен удар по доверию к американскому доллару как резервной валюте

Многие страны конвертируют свои резервы в различные товары, золото, сырье, что усилит дефицит на рынках, считает президент России Владимир Путин.

«Серьезный удар нанесен по всей глобальной экономике и торговле, по доверию к американскому доллару как к основной резервной валюте», – заявил он на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов России, передает ТАСС.

По его словам, «нелегитимные действия по заморозке части валютных резервов Банка России подводят черту под надежностью так называемых первоклассных активов».

«По факту и США, и ЕС объявили самый настоящий дефолт своим обязательствам перед Россией. Теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены, и, видя это, многие страны уже в ближайшее время могут начать, уверен, так и будет происходить, конвертировать свои бумажные и цифровые накопления в настоящие резервы в виде сырьевых товаров, земли, продовольствия, золота, других реальных активов, что только усилит дефицит на этих рынках», – подчеркнул Путин.

По его оценке, «введение санкций – это логическое продолжение, концентрированное выражение безответственной, недальновидной политики правительств, центральных банков США и стран ЕС».

«Именно они за последние годы собственными руками разогнали спираль мировой инфляции, своими действиями привели к росту глобальной бедности и усилению неравенства, к новым потокам беженцев во всем мире. Возникает вопрос, кто теперь ответит за миллионы голодных смертей в беднейших странах мира из-за растущего дефицита продовольствия», – подчеркнул Путин.

Нынешние события подводят черту под глобальным доминированием западных стран в политике и экономике, заявил Путин.

Глава российского государства также подчеркнул, что санкционную одержимость США и их сторонников не разделяют страны, где живет более половины населения земного шара.

Президент отметил, что российские финансовые компании, крупные предприятия, малый и средний бизнес столкнулись с беспрецедентным давлением. Так, первой под удар санкций попала банковская система, но российские банки справились с этим вызовом.

Глава государства продолжил, что вторая волна санкций была призвана спровоцировать панику в торговой сфере. Президент выразил благодарность предпринимательскому сообществу России, трудовым коллективам компаний, банков и организаций, которые не только эффективно отвечают на санкционный вызов, но и закладывают основу для дальнейшего устойчивого развития экономики страны.

В прошлый вторник президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.