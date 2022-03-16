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Путин: Нанесен удар по доверию к американскому доллару как резервной валюте
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Многие страны конвертируют свои резервы в различные товары, золото, сырье, что усилит дефицит на рынках, считает президент России Владимир Путин.
«Серьезный удар нанесен по всей глобальной экономике и торговле, по доверию к американскому доллару как к основной резервной валюте», – заявил он на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов России, передает ТАСС.
По его словам, «нелегитимные действия по заморозке части валютных резервов Банка России подводят черту под надежностью так называемых первоклассных активов».
«По факту и США, и ЕС объявили самый настоящий дефолт своим обязательствам перед Россией. Теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены, и, видя это, многие страны уже в ближайшее время могут начать, уверен, так и будет происходить, конвертировать свои бумажные и цифровые накопления в настоящие резервы в виде сырьевых товаров, земли, продовольствия, золота, других реальных активов, что только усилит дефицит на этих рынках», – подчеркнул Путин.
По его оценке, «введение санкций – это логическое продолжение, концентрированное выражение безответственной, недальновидной политики правительств, центральных банков США и стран ЕС».
«Именно они за последние годы собственными руками разогнали спираль мировой инфляции, своими действиями привели к росту глобальной бедности и усилению неравенства, к новым потокам беженцев во всем мире. Возникает вопрос, кто теперь ответит за миллионы голодных смертей в беднейших странах мира из-за растущего дефицита продовольствия», – подчеркнул Путин.
Нынешние события подводят черту под глобальным доминированием западных стран в политике и экономике, заявил Путин.
Глава российского государства также подчеркнул, что санкционную одержимость США и их сторонников не разделяют страны, где живет более половины населения земного шара.
Президент отметил, что российские финансовые компании, крупные предприятия, малый и средний бизнес столкнулись с беспрецедентным давлением. Так, первой под удар санкций попала банковская система, но российские банки справились с этим вызовом.
Глава государства продолжил, что вторая волна санкций была призвана спровоцировать панику в торговой сфере. Президент выразил благодарность предпринимательскому сообществу России, трудовым коллективам компаний, банков и организаций, которые не только эффективно отвечают на санкционный вызов, но и закладывают основу для дальнейшего устойчивого развития экономики страны.
В прошлый вторник президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.
Путин обратился к гражданам западных государств
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Президент России Владимир Путин заявил, что жителей западных стран пытаются убедить в якобы враждебности действий России, глава государства призвал не верить таким заявлениям.
«Хочу, чтобы меня услышали и простые жители западных государств. Вас сейчас настойчиво пытаются убедить в том, что все ваши трудности – это результат каких-то враждебных действий России, что из вашего собственного кошелька надо оплатить борьбу с мифической русской угрозой. Все это ложь», – сказал он на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.
«А правда в том, что текущие проблемы, с которыми сталкиваются миллионы людей на Западе, стали результатом многолетних действий правящих элит в их государствах, их ошибок, близорукости и амбиций», – передает слова Путина ТАСС.
Ранее Путин заявил, что российская спецоперация на Украине развивается успешно, в строгом соответствии с планами.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Песков рассказал об эмоциональном состоянии Путина
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Эмоциональное состояние президента Владимира Путина в норме, несмотря на крайне ненормированный рабочий день, заверил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Рабочий день у президента в полном смысле этого слова ненормированный, крайне ненормированный рабочий день. Тут нет никакого фиксированного часа (до которого работает Путин), в любом случае с утра и до поздней ночи», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос о графике главы государства.
«Эмоциональное состояние [Путина] в норме», – прокомментировал пресс-секретарь уточняющий вопрос.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Путин рассказал об успешном ходе спецоперации на Украине
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Российская спецоперация на Украине развивается успешно, в строгом соответствии с планами, заявил президент России Владимир Путин.
«Что касается тактики боевых действий, которая была выработана Министерством обороны России и нашим Генеральным штабом, то она полностью себя оправдала. Наши парни, солдаты и офицеры проявляют мужество и героизм, делают все, что от них зависит, чтобы избежать потерь среди мирного населения украинских городов», – передает его слова ТАСС.
Президент отметил, что в самом начале операции в Донбассе Киеву по разным каналам с целью избежать бессмысленного кровопролития «было предложено не вступать в боевые действия, а просто вывести свои войска из Донбасса». «Не захотели! Ну что же, это их решение. Осознание того, что происходит в реальной обстановке на земле, придет неизбежно», – сказал президент.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Путин объявил об увеличении МРОТ, пенсий и соцвыплат
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В ближайшее время власти России увеличат минимальный размер оплаты труда, величину прожиточного минимума, зарплаты бюджетников, пенсии и другие социальные выплаты, заявил президент Владимир Путин на совещании по социально-экономической поддержке субъектов РФ.
«Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен. Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере», – передает его слова ТАСС.
Президент поручил правительству рассчитать точные параметры такого повышения. «И подчеркну: даже в текущей непростой ситуации по итогам года нам необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства. Это вполне реализуемая задача даже сегодня», – сказал он.
Путин распорядился, чтобы правительство и регионы сконцентрировались на выполнении этой задачи, которая «носит не только экономический характер, но и является вопросом социальной справедливости».
Также Путин поручил правительству в сжатые сроки проанализировать эффективность мер поддержки людей, потерявших работу. По словам президента, очевидно, что такие меры надо расширять, в том числе за счет механизма социального контракта.
Ранее Путин подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.
Путин: Киеву предлагали вывести войска из Донбасса
Киевский режим по различным каналам получал предложения в начале спецоперации РФ не вступать в боевые действия, а также вывести войска из Донбасса, заявил президент России Владимир Путин.
«В самом начале операции в Донбассе киевским властям по разным каналам с целью избежать бессмысленного кровопролития было предложено не вступать в боевые действия, а просто вывести свои войска из Донбасса. Не захотели, но что же, это их решение», – сказал президент на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов России, передает РИА «Новости».
Глава государства подчеркнул, что киевское руководство отказалось принимать это предложение. «Отмечу, что Украина, поощряемая Соединенными Штатами и рядом западных стран, целенаправленно готовилась к силовому сценарию», – указал Путин.
Также президент напомнил, что появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну. «У нас нет такой цели, и об этом мною тоже было прямо сказано в обращении 24 февраля», – подчеркнул российский лидер.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Путин заявил о реальной угрозе создания Киевом ядерного оружия
Создать ядерное оружие Киев смог бы при поддержке извне, а целью стала бы Россия, заявил на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов Владимир Путин.
«Прозвучали заявления киевских властей о намерении создать и собственное ядерное оружие, и средства его доставки. Это была реальная угроза», – передает слова главы страны ТАСС.
Создать ядерное оружие Киев смог бы при поддержке извне, а целью стала бы Россия, сказал Путин.
«Уже в обозримом будущем при зарубежном техническом содействии нацистский режим в Киеве мог получить в свои руки оружие массового уничтожения, и целью для него, конечно, была бы Россия», – заявил российский лидер 16 марта.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Путин: На территории Украины создавались компоненты биологического оружия
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На Украине действовала и сеть из десятков лабораторий, где под руководством Пентагона проводились военно-биологические программы, в том числе эксперименты с образцами коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на совещании по мерам поддержки регионов.
«На Украине действовала и сеть из десятков лабораторий, где под руководством и при финансовой поддержке Пентагона проводились военно-биологические программы, в том числе эксперименты с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний. Следы этих секретных программ сейчас усиленно пытаются замести. Но у нас есть все основания полагать, что в непосредственной близости от России, на территории Украины, по сути создавались компоненты биологического оружия», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.
Он добавил, что «наши неоднократные предупреждения о том, что подобное развитие событий несет прямую угрозу безопасности России, были отвергнуты Украиной их покровителями из США и НАТО, причем с показным и циничным пренебрежением».
«Таким образом, все дипломатические возможности были полностью исчерпаны. Нам просто не оставили никаких вариантов мирным путем решить проблемы, возникающие не по нашей вине. И в этой связи мы были просто вынуждены начать специальную военную операцию», – заключил Путин.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Путин сравнил травлю русских на Западе с антисемитскими погромами в фашистской Германии
Борьба со всем русским за рубежом сравнима с антисемитскими погромами в фашистской Германии, считает президент России Владимир Путин.
«Вся словесная мишура о политкорректности, неприкосновенности частной собственности, свободе слова – все это слетело в одночасье, даже олимпийские принципы растоптали, не постеснялись свести счеты и с паралимпийцами, вот такой вот спорт вне политики», – сказал глава государства на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов России, сообщает РИА «Новости».
По его словам, «во многих западных странах людей только за то, что они родом из России, подвергают настоящей травле, отказывают в медицинской помощи, изгоняют детей из школ, лишают работы их родителей, запрещают русскую музыку, культуру, литературу».
«Просто напрашиваются прямые аналогии с антисемитскими погромами, которые устраивали нацисты в Германии в 30-х годах прошлого века, а затем их приспешники из многих европейских стран, которые присоединились к гитлеровской агрессии против нашей страны во время Великой Отечественной войны», – считает российский лидер.
Ранее Путин заявил, что Россия никогда не откажется от суверенитета, продолжив бороться за право оставаться собой.
Путин указал на последствия санкций против России для США и ЕС
Антироссийские санкции, принятые в Европе и в США, бьют по американцам и европейцам, заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов России.
«В качестве оружия они (западные страны) избрали и экономические, финансовые, торговые, другие санкции в отношении России, которые бьют сейчас по самим, кстати говоря, европейцам и американцам через растущие цены на бензин, энергоносители, продукты питания, через потерю рабочих мест, связанных с российским рынком», – цитирует Путина ТАСС.
Он призвал «не перекладывать с больной головы на здоровую» и во всем винить Россию.
В прошлый вторник президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.
Путин: Империи лжи Запада бессильна против правды
Россия осознает, каким ресурсом обладает «империя лжи» Запада, но эта империя бессильна против правды и справедливости, Москва будет доводить свою позицию до всего мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Мы понимаем, каким ресурсом обладает эта империя лжи, но против правды и справедливости она все равно бессильна. Россия будет последовательно доводить свою позицию до всего мира. А позиция у нас честная и открытая, и все больше людей ее слышат, понимают и разделяют», – передает слова президента ТАСС.
По словам главы страны, против России сейчас развернута массированная атака в киберпространстве, развязана кампания, где задействованы соцсети и западные СМИ.
«Ограничивается доступ к информации, людей пичкают огромным количеством фейков, пропагандистских подделок, проще говоря, липы», – заявил Путин, он также вспомнил разрешение компании Meta публиковать призывы к убийствам россиян.
Путин: Миф о так называемом золотом миллиарде рушится
Россия будет уважать право собственности иностранных компаний, в отличие от Запада, заявил президент Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.
«Мы ценим позицию тех иностранных компаний, которые, несмотря на беспардонное давление со стороны США и их вассалов, продолжают работу в нашей стране. В дальнейшем они обязательно получат дополнительные возможности для развития», – передает его слова ТАСС.
«Мы также знаем и тех, кто трусливо предал своих партнеров, забыл об ответственности перед сотрудниками и клиентами в России, поспешил заработать призрачные дивиденды на участии в антироссийской кампании», – сказал Путин.
Он подчеркнул, что Россия, в отличие от западных стран, будет уважать право собственности.
По словам Путина, аресты зарубежных активов России и бизнеса послужат уроком для российских предпринимателей о том, что нет ничего надежней инвестиций на родине.
«Во многих западных странах людей только за то, что они родом из России, подвергают настоящей травле сегодня, отказывают в медицинской помощи, изгоняют детей из школ, лишают работы их родителей. Запрещают русскую музыку, культуру, литературу, пытаясь отменить Россию, Запад сорвал с себя все маски приличия, он действует по-хамски, продемонстрировал свою истинную натуру», – цитирует президента РИА «Новости».
Также Путин отметил, что «миф о западном обществе всеобщего благоденствия, о так называемом золотом миллиарде рушится».
«Сегодня всей планете приходится расплачиваться именно за амбиции Запада, за его попытки любыми способами сохранить свое ускользающее доминирование», – сказал он.
Ранее Путин заявил, что российская спецоперация на Украине развивается успешно, в строгом соответствии с планами.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Путин объяснил, как относится к любителям фуа-гра и устриц
Многие из тех, кто любит западные блага, готовы предать ради принадлежности к «высшей касте», но саму приверженность к этим благам не стоит осуждать, заявил президент России Владимир Путин.
«Я совсем не осуждаю тех, у кого виллы в Майами или на французской Ривьере. Кто не может обойтись без фуа-гра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема не в этом. А в том, что многие из таких людей по своей сути, ментально находятся там, а не здесь. Не с нашим народом. Не с Россией», – указал глава государства.
Он заявил, что сами по себе такие блага для таких людей определяют «принадлежность к высшей касте» и даже «высшей расе».
«Подобные люди готовы и мать родную продать, только бы им разрешили сидеть в прихожей у этой самой «высшей касты». Они хотят быть похожими на нее, но забывают или не понимают, что этой так называемой «высшей касте» они если и нужны, то как расходный материал, чтобы использовать для нанесения максимального ущерба нашему народу», – заключил президент.
Ранее партия «Единая Россия» выступила «за немедленное увольнение с позором» Аркадия Дворковича с поста председателя фонда Сколково из-за его осуждения в западных СМИ действий Вооруженных сил России на Украине.
Путин: Санкционную одержимость Запада не разделяют страны, где живет большая часть мира
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Антироссийские санкции Соединенных Штатов и их сторонников не поддерживают страны, где проживает больше половины населения мира, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов России.
«Подчеркну: санкционную одержимость США и их сторонников не разделяют страны, где проживает больше половины населения земного шара. Именно эти государства представляют собой быстрорастущую, наиболее перспективную часть глобальной экономики», – приводит слова президента ТАСС.
Также в среду президент указал, что антироссийские санкции бьют по самим американцам и европейцам.
В прошлый вторник президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.
Путин заявил, что Россия продолжит сражаться за право быть собой
Россия никогда не откажется от суверенитета, продолжив бороться за право оставаться собой, заявил в среду президент России Владимир Путин.
По его словам, многие страны в мире смирились давно уже с тем, чтобы жить, согнув спину и подобострастно принимая все решения своего суверена, заглядывая подобострастно ему в глаза, так живут многие страны, к сожалению, и в Европе.
«Но Россия никогда не будет в таком жалком и униженном состоянии. И борьба, которую мы ведем, это борьба за наш суверенитет, за будущее нашей страны и наших детей. Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией», – сказал президент, открывая совещание по социально-экономической поддержке субъектов России, передает ТАСС.
Ранее он заявил, что при поддержке иностранных специалистов на Украине вскоре могло быть создано ядерное оружие, а целью стала бы Россия.
Путин: Российский народ выплюнет предателей, «как случайно залетевшую в рот мушку»
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Россияне способны отличить патриотов от предателей, подобное очищение общества укрепит страну, заявил президент Владимир Путин на совещании по социально-экономической поддержке регионов.
«Любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подобных предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку <...> Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплоченность и готовность ответить на любые вызовы», – цитирует Путина ТАСС.
Глава государства отметил, что Россия понимает масштабы «империи лжи» Запада, но она бессильна против правды и справедливости. Он указал, что российская сторона продолжит последовательно доводить собственную позицию всему миру.
«А позиция у нас честная и открытая, и все больше людей ее слышат, понимают и разделяют», – сказал он.
В отношении России развернута массированная атака в Сети, развязана «беспрецедентная информационная кампания», в ней участвуют глобальные соцсети и все западные СМИ, а их объективность и независимость «оказалась просто мифом», добавил Путин.
«Ограничивается доступ к информации, людей пичкают огромным количеством фейков, пропагандистских подделок, проще говоря, липы. Дошло до того, что одна из американских социальных сетей напрямую заявила о возможности публикаций с призывами к убийствам граждан России», – напомнил глава государства.
Также он выразил мнение, что украинскому руководству безразлична судьба собственного народа, ему была поставлена задача создать «анти-Россию». Киевский режим также равнодушен к гибели мирных жителей и к тому, что сотни тысяч или миллионы стали беженцами, а в городах, удерживаемых неонацистами, «происходит настоящая гуманитарная катастрофа».
«Западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников», – подчеркнул Путин.
Он напомнил, что Москва никогда не позволит, чтобы Украина стала плацдармом для угроз России.
«Принципиальные для России, для нашего будущего вопросы по нейтральному статусу Украины, по [ее] демилитаризации и денацификации, мы были готовы и готовы сейчас обсуждать в ходе переговоров», – сказал глава государства.
Ранее Путин заявил, что российская спецоперация на Украине развивается успешно, в строгом соответствии с планами.
Напомним, в среду Путин обратился к жителям западных стран, он заявил, что их пытаются убедить в якобы враждебности действий России. «Правда в том, что текущие проблемы, с которыми сталкиваются миллионы людей на Западе, стали результатом многолетних действий правящих элит в их государствах, их ошибок, близорукости и амбиций», – подчеркивал российский лидер.