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СМИ: США изучают возможность поставки Украине высокоточных управляемых ракет
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Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность поставки Украине американских высокоточных управляемых ракет в рамках нового пакета военной помощи, обсуждение которого ожидается в среду, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в конгрессе США.
Отмечается, что США изучают предоставление Киеву Switchblade 300 и Switchblade 600, которые могут применяться для точечных обстрелов как личного состава, так и танков и другой бронированной техники, передает РИА «Новости».
Телеканал CNN во вторник со ссылкой на источники сообщил, что госдепартамент США пытается определить, у каких стран есть советские C-300, изучает способы доставки комплексов на Украину.
Напомним, Украина попросила Запад предоставить зенитно-ракетные комплексы С-300. В тот же день президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал меморандум, который наделил госсекретаря США Энтони Блинкена полномочиями по предоставлению Украине военной помощи на сумму до 200 млн долларов.
13 марта сообщалось, что новый пакет военной помощи Соединенных Штатов предполагает поставку Украине противотанковых и зенитных систем, а также стрелкового оружия.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Глава МИД Ирана сообщил о просьбе Кулебы передать послание Лаврову
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил его передать главе МИД России Сергею Лаврову послание о необходимости политического урегулирования вокруг Украины.
Абдоллахиан заявил по итогам переговоров с Лавровым, что накануне он «провел очень продолжительный разговор с министром иностранных дел Украины, и он меня попросил передать господину Лаврову такое послание, что Украина выступает за прекращение войны и концентрации на политическом урегулировании», передает РИА «Новости».
«Понимая важные корни этих событий, считаем, что это нужно урегулировать политическим путем. Мы против войны в Афганистане, Йемене и других странах. Мы не считаем, что война является решением на Украине (...) корни этих событий мы понимаем и те переговоры, которые прошли между моим коллегой Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины (...) они продолжаются по видеоконференции, мы поддерживаем», – сказал глава МИД Ирана.
Он также заявил, что события на Украине не влияют на переговоры в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке, «Россия не создает никаких препон для достижения этой договоренности».
В свою очередь, Лавров заявил, что принял приглашение министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана посетить Тегеран: «Приглашение принято. Сроки мы согласуем в ближайшее время».
Напомним, что глава МИД Ирана находится с визитом в Москве.
Москва запросила у Вашингтона письменные гарантии как минимум на уровне госсекретаря, что ситуация с санкциями не отразится на ее сотрудничестве с Тегераном.
Cпецназ ликвидировал под Киевом высокопоставленных офицеров разведки ГУР
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Российский спецназ ликвидировал под Киевом двух высокопоставленных сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщил близкий к силовым структурам России источник.
«Бойцами подразделения специального назначения России под Киевом ликвидированы два высокопоставленных офицера Главного управления разведки Министерства обороны Украины – полковник Олег Ахмедов и капитан 1-го ранга Дмитрий Сайчук, который по документам прикрытия проходит как Дмитрий Сокол», – приводит слова источника ТАСС.
Он сообщил, что Сайчук в 2014 году принимал участие в штурме Донецкого аэропорта, проходил службу в зоне так называемой АТО (силовая операция Киева в Донбассе). С 2016 года он был начальником второго оперативного (водолазного) отдела. «С целью зашифровки деятельности по подготовке и совершению диверсионно-террористических актов, убийств мирных жителей ДНР и ЛНР Сайчуку по указанию руководства ГУР Минобороны Украины изготовлены документы прикрытия на фамилию Сокол», – сообщил он. В 2017 году Сайчуку был выдан документ, предписывающий всем должностным лицам в зоне «АТО» оказывать «Соколу Дмитрию Анатольевичу» всестороннюю помощь.
Источник добавил, что в отношении Ахмедова в России возбуждено уголовное дело по террористическим статьям, в том числе о покушении на теракт. Он находился в международном розыске. «В сентябре 2020 года Следственным управлением ФСБ России в отношении Ахмедова возбуждено уголовное дело по пяти статьям УК РФ, том числе ч. 2 ст. 205.4 («Организация террористического сообщества»), ст. 30 ч. 2 ст. 205 (покушение на теракт). Он был объявлен в международный розыск», – сказал он.
По его словам, сотрудники подразделения Ахмедова и он лично были ориентированы на вербовку в интересах ГУР Минобороны Украины жителей Крыма для получения разведывательных данных в отношении ВС России, социально-политической ситуации в Крыму, объектов критически важной инфраструктуры, подготовки мест и непосредственной закладки крупногабаритных тайников со взрывчатыми веществами и боеприпасами, попыток совершения диверсионных и террористических актов.
Ахмедов – уроженец Потсдама (ГДР), ранее проживавший в Феодосии, по данным источника, возглавлял отдел применения сил спецопераций ГУР Минобороны Украины. В 1998 году он окончил Одесский институт сухопутных войск, в 2009-м – Академию ВМС Турции. Проходил службу в зоне АТО, с 2016 года был заместителем, а с 2017-го – начальником оперативной службы «Таврия» 1-го территориального управления департамента оперативно-агентурной разведки ГУР, осуществлявшей агрессивную разведывательно-подрывную деятельность на крымском направлении. «Ахмедов и его подчиненные занимались запугиванием близких родственников военнослужащих России, проходящих службу в Крыму, подкупом должностных лиц, при этом бросая на произвол судьбы своих агентов после их разоблачения сотрудниками ФСБ России», – сообщил источник.
Так, УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в период 2015-2018 годов пресечена деятельность агентов Ахмедова – гражданина Украины Присич В. С., гражданина России Наконечного Д. А., гражданина Украины Воскресенского В. В., граждан России Рясного А. Г. и Сложинского А. Е. «В 2019 году задержан агент Ахмедова «Димка» – гражданин России Кашук Д. А., 1979 г. р., который по заданию ГУР МОУ осуществлял визуальную разведку на территории Республики Крым, а также по заданию ОС «Таврия» ввез на территорию региона и скрыл в специально подобранных крупногабаритных тайниках взрывчатые вещества и боеприпасы, которые планировалось использовать для совершения диверсий и террористических актов на объектах критически важной инфраструктуры», – отметил источник.
В 2020 году также изобличена деятельность агентурной пары ГУР (особо ценный агент «Нерпа» – военнослужащая ВС России, гражданка России Кузьменко Т. С. (1984 г. р.), и агент «Марат» – гражданин Украины Ширинг К. С., 1960 г. р.), завербованной Ахмедовым с целью добывания секретных данных о деятельности частей ПВО ВС России на полуострове. В 2021 году после серии провалов агентов Ахмедов был переведен в Киев на должность начальника отдела применения сил специальных операций СР ГУР МО Украины.
Напомним, 24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Народная милиция ДНР сообщила о «денацификации» 53-й бригады ВСУ
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Народная милиция Донецкой народной республики сообщила о «денацификации» 53-й бригады украинских войск на Мариупольском направлении, которая понесла масштабные потери.
«По данным разведки, Генеральным штабом ВСУ рассматривается вопрос о ее расформировании в связи с масштабными потерями», – говорится в сообщении ведомства в Telegram -канале.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Эксперт: Польша приготовилась к разделу Украины на сферы влияния
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«Мы вернулись в XVIII век. Встреча выглядела так, будто бы еврей-арендатор пришел к польскому магнату отдавать платежи за пользование чужой собственностью. Думаю, Зеленский произвел крайне негативное впечатление на Качиньского», – сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Ранее Ярослав Качиньский на встрече с Владимиром Зеленским предложил отправить на Украину вооруженную миссию НАТО.
«Давайте в начале зададимся вопросом, почему Качиньский оказался в составе делегации из трех премьер-министров Польши, Чехии и Словакии. Он ведь не премьер, а вице-премьер и глава правящей партии. И это тот самый Качиньский, который из Польши почти никуда не выезжает. На Украине он был в последний раз в декабре 2013 года, когда провел встречу с Яценюком, Кличко и Тягнибоком, составив представление о будущем Украины», – рассказал полонист Станислав Стремидловский.
«Спустя несколько лет он лично пообщался с Порошенко. После встречи с ним он сказал знаменитую фразу о том, что «с Бандерой они в Европу не войдут». Так оно и получилось. А сейчас Качиньский приехал в Киев, чтобы составить мнение о том, на что способна команда Зеленского», – полагает собеседник.
«После трансляции встречи у меня создалось впечатление, что мы вернулись в XVIII век. Все выглядело так, будто бы где-то на Западной Украине еврей-арендатор пришел к польскому магнату отдавать платежи за пользование собственностью. Думаю, Зеленский и его команда произвели крайне негативное впечатление на Качиньского», – допускает эксперт.
«Кроме того, когда Качиньский призывает ввести на Украину контингент НАТО, но при этом лидеры альянса опровергают такие планы, становится очевидным, что Качиньский в своем заявлении подразумевает нечто другое. Скорее речь идет о неком контингенте во главе с Польшей и ее соседями, который примет участие в разделе Украины на сферы влияния», – предполагает Стремидловский.
«Понятно, что такой контингент не сможет войти в Киев, Одессу и Харьков. Зато он может войти в области Западной Украины. Таким образом, мы получим раздел Украины на несколько сфер влияния. И Польша в этом направлении уже сделала свой шаг», – говорит политолог.
«Отдельный вопрос, как будет называться та часть Западной Украины, которую хочет контролировать Польша. На мой взгляд, слово «Украина» здесь не может фигурировать по историческим причинам. Скорее всего, несколько областей будут объединены в «Галицкую республику». И сейчас поляки в лице Качиньского думают над тем, как выстраивать свою работу на этой территории, учитывая проблему местного национализма», – добавил эксперт.
«При этом новая республика вряд ли войдет в состав Польши, потому что для Варшавы это лишние расходы. Конечно, Варшава постарается привлечь средства ЕС для работы с этим регионом, но не более того», – заключил Стремидловский.
Накануне лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость», вице-премьер республики по вопросам безопасности Ярослав Качиньский после переговоров на высоком уровне в Киеве предложил
отправить на Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО.
«Считаю, что нужна миротворческая миссия НАТО или, возможно, какого-то более широкого состава, которая будет в состоянии себя защитить, которая с согласия президента и правительства этой страны будет действовать на территории Украины», – приводит ТАСС слова политика, выступление которого транслировало Польское телевидение.
«Это не будет безоружная миссия. Она будет служить миру, несению гуманитарной помощи, но также будет защищена соответствующими силами, вооруженными силами», – уточнил вице-премьер Польши.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц от лица президентов США Джо Байдена и Франции Эммануэля Макрона исключил попытки Североатлантического альянса установить бесполетную зону над Украиной, так как это означало бы прямую конфронтацию с Россией.
В прошлую среду генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не может обеспечить бесполетную зону над Украиной в условиях действующей ПВО России, так как это будет означать прямое столкновение НАТО и России, что приведет не только к значительной эскалации ситуации на Украине, но и создаст риск полномасштабной войны в Европе. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отверг идею установления бесполетной зоны над Украиной из-за угрозы распространения военных действий на территорию стран НАТО.
5 марта украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной. Днем ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат альянса. Он также добавил, что НАТО якобы не стремится к войне с Россией и несет ответственность за то, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины, поскольку такое развитие событий будет более разрушительным и опасным.
Напомним также, 19 февраля генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась допустил возможность размещения миротворцев ОДКБ в зоне конфликта с санкции Совета Безопасности ООН и при согласии Киева.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
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Россия ввела персональные санкции против Байдена, Блинкена и Псаки
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Персональные санкции введены против президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена, а также ряда высших должностных лиц США, в том числе пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки и бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, сообщили в МИД России.
«В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации, с 15 марта сего года в российский «стоп-лист» включаются на основе взаимности президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен», – говорится в сообщении на сайте МИД.
В санкционный список попали: Джозеф Байден, Энтони Блинкен – госсекретарь США, Ллойд Остин – министр обороны США, Марк Милли – председатель Объединенного комитета начальников штабов; Джейкоб Салливан – помощник президента США по национальной безопасности; Уильям Бернс – директор ЦРУ; Дженнифер Псаки – пресс-секретарь Белого дома; Далип Сингх – заместитель помощника президента США по национальной безопасности; Саманта Пауэр – директор Агентства по международному развитию; Хантер Байден – сын президента США; Хиллари Клинтон – бывший кандидат в президенты США; Адевейл Адейемо – первый заместитель министра финансов; Рета Джо Льюис – президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка.
В МИД пояснили, что данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней администрацией США, которая в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию сделала ставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание России.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон и его союзники санкциями якобы «полностью сокрушили» экономику России. Также она предсказала дальнейший рост стоимости бензина в США.
До этого американский президент Джо Байден в ходе выступления на мероприятии Демократической партии США в Филадельфии выступил с утверждением, что инфляция бьет рекорды в Соединенных Штатах якобы из-за России. Также Байден призвал к отказу от «нормальных торговых отношений» с Россией.
Между тем президент России Владимир Путин заявил, что США обманывают свое население, прикрываясь Россией.
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Израиль отменил безвизовый режим с Украиной и не будет принимать беженцев
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Власти Израиля приняли решение отменить безвизовый режим с Украиной, а также отказались принимать беженцев из страны, сообщили в посольстве Израиля на Украине.
Министерство внутренних дел Израиля пересмотрело правила въезда в страну для украинских граждан, теперь по квоте пересечь границу могут только 5 тыс. человек, причем часть установленного лимита уже была использована.
«Прибытие в Израиль и посадка на рейс(ы) осуществляются при условии наличия предварительного разрешения МВД Израиля», – говорится на сайте посольства, передает ФАН.
Также сообщается, что теперь Израиль не будет принимать беженцев с Украины. Но определены приоритетные категории граждан, которые могут въехать при определенных условиях, например, при наличии супруга или детей с израильским гражданством. С туристической целью беспрепятственно попасть в Израиль у украинцев не получится.
Ранее в ООН сообщили, что с Украины эвакуировалось уже около 3 млн человек. Часть беженцев направилась в Россию, остальные уезжают в Польшу, Венгрию, Словакию и другие страны Европы.
Численность населения Украины (без Крыма, но со всей территорией Донбасса) по состоянию на 1 января 2022 года составляла 41 млн 167,3 тыс. человек.
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Зеленский назначил нового командующего силовой операцией в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский 15 марта заявил, что новым командующим силовой операцией Киева в Донбассе назначен Эдуард Москалев.
«Новым командующим ООС стал генерал-майор Эдуард Москалев», – сказал Зеленский в видеообращении, передает ТАСС.
Бывший руководить спецоперацией Александр Павлюк теперь назначен на пост главы Киевской областной администрации.
«Чтобы усилить оборону столицы и Киевской области назначил руководителем областной военной администрации Александра Павлюка – героя Украины, генерал-лейтенанта, командующего Операцией объединенных сил. Уволенный глава областной администрации Алексей Кулеба будет помогать военному руководству», – добавил президент.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Пентагон оценил численность собирающихся на Украину добровольцев из Сирии
Небольшая группа сирийских добровольцев планирует приехать на Украину для участия в российской спецоперации, заявил глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи.
«Мы считаем, что из Сирии, вероятно, может пытаться въехать на Украину небольшая, очень небольшая группа людей», – цитирует Маккензи ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что привлечение российских добровольцев к участию в специальной военной операции на Украине не рассматривается.
До этого глава российского государства Владимир Путин согласился с идеей привлечения добровольцев с Ближнего Востока на Украину. Президент поручил главе Минобороны Сергею Шойгу помочь добровольцам добраться в зону боевых действий.
В Каракасе прошла акция в поддержку спецоперации на Украине
В столице Венесуэлы – Каракасе – прошла акция в поддержку российской спецоперации на Украине, сообщили в посольстве России.
Акция состоялась во вторник «в связи с проводимой специальной военной операцией на Украине и борьбе против нацизма в этой стране», пишут «Известия».
Отмечается, что участники акции выстроились в виде буквы Z, которая стала символом российской операции.
Поддержать Россию пришли около 50 человек, среди них члены Ассоциации выпускников советских и российских вузов «РедВенРус», венесуэльские студенты, активисты и некоторые соотечественники.
«Мы хотим выразить нашу поддержку ребятам, которые сейчас борются с фашизмом и нацизмом на Украине», – поделился один из участников акции.
Ранее в Сирии прошли митинги в поддержку российской спецоперации на Украине.
Качиньский предложил отправить на Украину вооруженную миссию НАТО
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Лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость», вице-премьер республики по вопросам безопасности Ярослав Качиньский после переговоров на высоком уровне в Киеве предложил отправить на Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО.
«Считаю, что нужна миротворческая миссия НАТО или, возможно, какого-то более широкого состава, которая будет в состоянии себя защитить, которая с согласия президента и правительства этой страны будет действовать на территории Украины», – приводит ТАСС слова политика, выступление которого транслировало Польское телевидение.
«Это не будет безоружная миссия. Она будет служить миру, несению гуманитарной помощи, но также будет защищена соответствующими силами, вооруженными силами», – уточнил вице-премьер Польши по вопросам безопасности.
По мнению Качиньского, «это то, в чем сейчас остро нуждается Украина, Европа и весь демократический мир». «Речь идет о делах и о том, что здесь совершенно необходимо – мужестве. Мужестве, которого, к сожалению, часто не хватает», – заявил политик.
Качиньский во вторник прибыл в Киев на поезде вместе с премьер-министрами Польши, Словении и Чехии Матеушем Моравецким, Янезом Яншей, Петром Фиалой. Делегация, которая, как сообщалось, представляет Евросоюз, встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщали в Варшаве, цель визита – подтверждение безоговорочной поддержки Евросоюзом суверенитета и независимости Украины, а также представление широкого пакета помощи украинскому государству и обществу. По информации польского правительства, визит готовился заранее и был согласован с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Информация о визите была передана в НАТО, ОБСЕ и ООН.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц от лица президентов США Джо Байдена и Франции Эммануэля Макрона исключил попытки Североатлантического альянса установить бесполетную зону над Украиной, так как это означало бы прямую конфронтацию с Россией.
В прошлую среду генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не может обеспечить бесполетную зону над Украиной в условиях действующей ПВО России, так как это будет означать прямое столкновение НАТО и России, что приведет не только к значительной эскалации ситуации на Украине, но и создаст риск полномасштабной войны в Европе. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отверг идею установления бесполетной зоны над Украиной из-за угрозы распространения военных действий на территорию стран НАТО.
5 марта украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной. Днем ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат альянса. Он также добавил, что НАТО якобы не стремится к войне с Россией и несет ответственность за то, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины, поскольку такое развитие событий будет более разрушительным и опасным.
Напомним также, 19 февраля генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась допустил возможность размещения миротворцев ОДКБ в зоне конфликта с санкции Совета Безопасности ООН и при согласии Киева.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
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ВДВ России захватили в Киевской области аресенал иностранного оружия
В Минобороны России сообщили о большом числе иностранного вооружения, которое было захвачено военнослужащими Воздушно-десантных войск (ВДВ) России в Киевской области после боя с националистами.
Появилось видео с захваченной техникой. На записи продемонстрированы американские противотанковые комплексы Javelin и немецкие Panzerfaust 3, а также переносные зенитные ракетные комплексы. Далее можно увидеть, как российские десантники грузят вооружение в боевую машину десанта, передает РИА «Новости».
Отмечается, что все оружие будет передано представителям Луганской и Донецкой народных республик.
Ранее сообщалось, что подразделения ВДВ РФ захватили в районе населенного пункта Киевской области Гута-Межигорская опорный пункт украинских националистов и наемников из других стран.
Митрополит Запорожский Лука призвал украинцев к покаянию
Епископ Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука призвал украинцев к покаянию на фоне действий Киева, которые привели к нынешней ситуации в республике.
В сообщении митрополита на сайте Храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке говорится, что «и до Содома и Гоморры жили на земле люди, имевшие противоестественные устроения, но когда в этих городах грех стал возводиться в норму и находиться под защитой закона, дождь из огня и серы пролился на их жителей», и «когда Израиль отступал от Бога, то Господь посылал на их племена варваров, которые опустошали их города и сжигали селения».
«Может кто-то надеялся на то, что Киево-Печерские святые будут спокойно смотреть с неба, как по Киеву – колыбели православия Святой Руси – будут расхаживать содомиты? Или Матери Божией будет безразлично, что в Ее святом уделе вместо пап и мам появятся родители номер один и номер два? Я уже не говорю о других мерзостях, которые творились на нашей святой земле. Кто-то скажет: «Так в чем же виноваты те люди, которые к этому всему не имели никакого отношения?». Я отвечу – в своем безразличии. Мы все принимали, мы «смирялись», мы думали – пускай делают, что хотят, лишь бы нам хоть как-то давали жить. Но так не бывает! Кто не с Богом, тот против Него! Не только солнце всходит над добрыми и злыми, но и дождь гнева Божьего также проливается и на тех, и на других. Кого-то он очищает через страдания и скорби, и кого-то карает за грехи», – подчеркнул митрополит Лука.
Он также считает, что закончится все «не скоро», потому что «нет покаяния», и «потому что в то время, когда дети наших священников погибают на фронтах, храмы, где служат их отцы, продолжают захватываться нелюдями, распинающими нашу Церковь».
«Потому что в наших городах вместо того, чтобы взывать в молитве к Богу, расклеиваются плакаты с матами. Поэтому не надо удивляться, когда они будут разрушаться бомбами. А как может быть иначе? Там, где труп, собираются и орлы. Есть только одна возможность остановить войну – обратиться к Богу. Но похоже, что люди об этом даже не думают. «Суд гневен прииде на ны, и разсыпася радость людей твоих, вси бо плачем и рыдаем и тако глаголем: О мечу Божий, доколе не успокоишся, престани убо, пощади ны...» (из канона Божией Матери «Державная»)», – заключил митрополит.
Напомним, представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав представителей нетрадиционной ориентации часто возникали конфликты с их оппонентами.
В июле ЛГБТ-рейв состояля у офиса президента Украины Владимира Зеленского.
В ноябре РПЦ дала оценку господдержки на Украине фильма об ЛГБТ, отметив, что это может быть «частью каких-то внешних обязательств» Киева.
В СНБО заявили о необходимости оборонного союза Украины с ядерной державой
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Киеву нужно заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна с ядерным оружием, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
«Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна, владеющая ядерным оружием. Сегодня это Великобритания», – заявил Данилов, слова которого приводятся в сообщении в Facebook-аккаунте СНБО, сообщает РИА «Новости».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force, проходившей онлайн, заявил, что нужно признать, что страна не войдет в НАТО.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Уже после начала спецоперации стало известно – киевское руководство решило уничтожить или вывести во Львов документы по ядерной программе Украины.
Напомним, Владимир Зеленский некоторое время назад заговорил о пересмотре Будапештского меморандума, благодаря которому Украина оставалась в статусе безъядерной державы. Признав тот меморандум недействительным, Киев мог попытаться создать так называемую грязную бомбу – радиологическое оружие массового поражения.
Президент Путин отмечал: Украина располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия, включая авиацию, а также оперативно-тактическими ракетами «Точка-У» советской конструкции, дальность которых превышает 100 километров.
Минобороны показало видео уничтожения военной техники Украины под Черниговом
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Минобороны России опубликовало видео уничтожения военной техники и складов с боеприпасами в Черниговской области Украины.
«Минобороны России опубликовало кадры применения беспилотного летательного аппарата для корректировки огня артиллерии при уничтожении военной техники ВСУ и складов с боеприпасами в Черниговской области», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
При этом отмечается, что подразделением артиллерии Вооруженных сил России в ходе выполнения огневой задачи точным попаданием был уничтожен совмещенный склад ракетно-артиллерийского вооружения и до 20 единиц вооружения и военной техники.
Накануне Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой видно, что вертолеты Ка-52 армейской авиации ВКС России наносят удары по военной технике и живой силе украинских войск. На видео демонстрируется запись с экрана оператора оружия вертолета – на кадрах видно, как Ка-52 точными попаданиями из своей 30-миллиметровой авиационной пушки уничтожает военный грузовик и 122-миллиметровую гаубицу «Акация».
Лавров заявил об эпохальной битве за будущий миропорядок
Нынешняя ситуация эпохальна, идет «битва» за то, как будет выглядеть миропорядок, заявил глава МИД Сергей Лавров на телеканале РБК.
«Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает «битву» в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок», – передает РИА «Новости» его слова.
Лавров добавил, что Россия готова искать любые пути обеспечения безопасности – как своей, так и Украины и Европы, кроме расширения НАТО.
«Мы готовы искать любые пути обеспечения безопасности и Украины, и европейских стран, и, конечно же, России, кроме расширения НАТО на восток», – подчеркнул он.
Ранее Лавров заявил, что реакция НАТО на призывы президента Украины Владимира Зеленского к альянсу закрыть небо над страной и воевать на ее стороне остудила его пыл.