Москалькова рассказала об обращениях родственников российских пленных

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что на горячую линию поступают обращения от родственников российских военнослужащих, находящихся в плену на территории Украины.

Москалькова отметила, что «нас крайне беспокоит отношение к нашим людям». По ее словам, «близкие и родные сообщают, что к ним применяются массовый шантаж и запугивания, в частности, их принуждают под страхом избиения и физической расправы над военнопленными выходить на антивоенные митинги», говорится в сообщении Telegram-канала омбудсмена.

«Обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, председателю ОБСЕ Збигневу Рау, генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Марии Шмид, директору БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи, генеральному секретарю Совета Европа Марии Пейчинович-Бурич, комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович в защиту прав российских военнослужащих, попавших в плен на Украине. Ведется непрерывная работа с представителями Красного Креста», – рассказала Москалькова.

Кроме того, она находится в постоянном контакте с Минобороны, «этот вопрос исключительно в компетенции военного ведомства и здесь очень важно, чтобы не нарушалась координация действий государственных органов и других институтов этой важной правочеловеческой темы».

«По моей просьбе Уполномоченный по правам человека в городе Севастополе Павел Буцай посетил украинских военнослужащих, находящихся в плену. Условия их содержания соответствуют Женевской конвенции от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными. Граждане Украины обеспечены трехразовым горячим питанием, никакие физические или моральные пытки и другие меры принуждения к ним не применяются», – добавила омбудсмен.

Москалькова заявила, что готова «участвовать в любом формате по возращению наших ребят домой».

«К сожалению, омбудсмен Украины Людмила Денисова отстранилась от правозащитного диалога и последующих за ним шагов. В этих процессах модель обмена всегда обсуждается до последнего. Они могут быть разными: один на один, все на все, группа на группу, раненные на раненых. Верим, что наши защитники Отечества скоро вернутся домой целыми и невредимыми», - рассказала Уполномоченный по правам человека в России», – заключила она.