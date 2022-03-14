Актер Шон Пенн привез с Украины COVID-19

Американский актер Шон Пенн получил положительный результат теста на коронавирус. Он сдал анализ после возвращения с Украины, пишет Metro.

Лауреат «Оскара» должен был посетить церемонию вручения премии Гильдии режиссеров США 12 марта. Ему досталась награда за роль в ленте «Лакричная пицца», передает «ФАН». Но на сцену поднялся создатель фильма Пол Томас Андерсон. Он и сообщил, что Шон Пенн заразился коронавирусом.

Напомним, на Украине Пенн участвовал в съемках документального фильма, он встретился с Владимиром Зеленским. Пенн покинул Украину, перейдя пешком через польскую границу.

Ранее он пожаловался на то, что Украина не получила польские истребители, которые ей «необходимы».

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.