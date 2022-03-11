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Встреча Путина и Лукашенко завершилась
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко завершили встречу, которая длилась более пяти часов.
Одной из главных тем обсуждения стала Украина. В начале встречи Путин сообщил, что расскажет Лукашенко о ситуации на украинском направлении, прежде всего, о том, как сейчас идут двусторонние переговоры, передает РИА «Новости».
Встреча лидеров проходила в Кремле. Стороны также планировали обсудить сотрудничество на фоне вводимых в отношении Белоруссии и России санкций.
Путин одобрил привлечение добровольцев с Ближнего Востока к спецоперации на Украине
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Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза согласился с идеей привлечения добровольцев с Ближнего Востока на Украину. Президент поручил главе Минобороны Сергею Шойгу помочь добровольцам добраться в зону боевых действий.
Путин в начале совещания сказал, что хотел бы начать «с вопроса коллегам, собравшимся сегодня на совещание, есть ли необходимость обменяться какой-то информацией по текущим событиям». Он предоставил слово главе Минобороны России Сергею Шойгу, передает РИА «Новости».
Шойгу заявил, что с Ближнего Востока поступило около 16 тыс. заявок на добровольное участие в спецоперации в ДНР и ЛНР, передает ТАСС.
Путин согласился с идеей привлечения добровольцев к спецоперации на Украине и добавил, что им нужно помочь добраться в зону боевых действий.
Президент указал также, что сбор со всего мира наемников на Украину западные спонсоры не скрывают, пренебрегая нормами международного права.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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ЕС собрался «усилить давление» на Россию из-за Украины
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Евросоюз готов к введению дополнительных санкций против России из-за ситуации вокруг Украины, говорится в заявлении лидеров стран ЕС по итогам первого дня неформального саммита в Версале.
В документе сказано, что в ЕС «полны решимости еще больше усилить давление на Россию и Белоруссию» и «готовы быстро ввести новые» санкции. ЕС намерен «оказывать скоординированную политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку» Украине и помочь «восстановлению демократической Украины» после завершения боевых действий.
От России потребовали «обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ к пострадавшим и внутренне перемещенным лицам на Украине, а также обеспечить безопасный проход для тех гражданских лиц, которые хотят уехать», передает ТАСС.
Совет ЕС поручил Еврокомиссии представить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в содружестве. Указывается, что ЕС продолжит укреплять связи с Украиной, которая «принадлежит к европейской семье».
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сообщил, что в ЕС подтвердили приверженность Украины европейскому пути, но подчеркнул, что «в Евросоюз нельзя вступить за ночь». Процесс рассмотрения заявки Украины на вступление в ЕС может занять месяцы или годы, заявил премьер Нидерландов Марк Рютте.
Как заявил президент Литвы Гинтарас Науседа, европейские лидеры на саммите в Версале высказались за евроинтеграцию Украины, передает РИА «Новости».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия в ЕС Украины. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объяснил, что ускоренной процедуры по вступлению в Евросоюз не существует.
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Путин поддержал предложение Шойгу передать трофейное западное вооружение ДНР и ЛНР
Президент Владимир Путин поддержал инициативу министра обороны Сергея Шойгу передать оказавшееся в руках российских военных вооружение западного производства военным Донецкой и Луганской народных республик.
«Что касается поставки вооружений, тем более западного производства, которое оказалось в руках российской армии, конечно, я поддерживаю возможность передачи их в воинские подразделения Луганской и Донецкой народных республик. Пожалуйста, сделайте это», – передает ТАСС слова главы государства.
Путин добавил, что если в этом вопросе потребуются какие-то решения на президентском уровне, то он готов их принять.
Отмечается также, что Шойгу предложил Путину передать вооруженным силам ДНР и ЛНР захваченные у украинских военных трофейные переносные зенитно-ракетные комплексы, противотанковые управляемые ракеты, а также танки и стрелковое оружие.
«У нас скопилось большое количество оружия, украинского оружия: это танки, бронемашины и все виды стрелкового оружия, достаточно много, артиллерия. Помимо этого, много комплексов Javelin и Stinger. Предлагается это передать Луганской и Донецкой республикам... чтобы они могли эффективно осуществлять оборону», – сказал министр обороны.
Ранее российский лидер согласился с идеей привлечения добровольцев с Ближнего Востока на Украину. Президент поручил Шойгу помочь добровольцам добраться в зону боевых действий.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Путин рассказал Лукашенко о сдвигах в переговорах с Украиной
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Определенные позитивные сдвиги в переговорном процессе с Украиной есть, заявил президент России Владимир Путин.
«Там есть определенные позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны. Я расскажу обо всем этом поподробнее», – сказал Путин Лукашенко на встрече в Москве 11 марта.
Президент Белоруссии заявил, что лидеры находятся в постоянном контакте в связи с ситуацией на Украине.
«Действительно, мы с вами в постоянном контакте находимся, как чувствовали, что времена будут непростые», – приводит слова белорусского лидера РИА «Новости».
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Лукашенко заявил Путину о планах Украины напасть на Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встречу с российским лидером Владимиром Путиным принес карту, раскрывающую планы нападения Киева на республику.
По его словам, Украина готовилась нанести удар не только по Донбассу, но и по Белоруссии.
«Я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям - четыре позиции, я сейчас покажу карту, я принес – они бы атаковали наши войска Белоруссии и России... Не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали», – передает его слова РИА «Новости».
«Если бы не сделали это (спецоперацию РФ на Украине – прим. ВЗГЛЯД) за сутки до того, поверьте, через несколько дней мы бы испили всю эту чашу с огромными потерями. Они не только по Донбассу готовились нанести удар – они выстроили позиции для нанесения удара по Беларуси», – сказал президент Белоруссии.
Лукашенко отметил, что народ в Белоруссии и России начинает потихоньку понимать в текущей ситуации, «что есть что и за кем правда».
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Лукашенко отправился в Москву на переговоры с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Москву, где пройдут его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Известно, что Лукашенко и Путин обсудят «актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления», сообщает БелТА.
Ранее сообщалось, что в планах российского и белорусского лидеров обсудить союзную кооперацию в условиях западных санкций, а также обстановку вокруг Украины.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Встреча Путина и Лукашенко началась в Кремле
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Москве.
Об этом сообщает БелТА.
Лидеры планируют обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления.
На повестке дня также обстановка в регионе и на Украине.
Это вторая очная встреча президентов России и Белоруссии в 2022 году, в предыдущий раз они виделись в Москве в середине февраля, за прошедшее время также неоднократно контактировали по телефону.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, контакты сторон – это хорошая возможность продолжить обсуждение интеграционных процессов, передает ТАСС.
«Прежде всего – это тот базис тем для взаимодействия, который определен двадцатью восемью союзными программами. Кроме того, это, конечно же, возможность обменяться мнениями по Украине, по санкционной проблематике и так далее. Важный контакт», – добавил он.
Представитель Кремля подчеркнул, что Путин и Лукашенко «постоянно сверяют часы», «этот процесс тесного союзнического общения продолжается».
Песков также сообщил, что во второй половине дня в графике президента России запланирован международный телефонный разговор. Он напомнил, что Путин в пятницу уже провел оперативное совещание с членами Совбеза, где был озвучен ряд инициатив и предложений министра обороны Сергея Шойгу и даны соответствующие поручения главы государства.
Ранее сообщалось, что в планах российского и белорусского лидеров обсудить союзную кооперацию в условиях западных санкций, а также обстановку вокруг Украины.
Путин выразил надежду на дальнейшее развитие связей России и Венгрии
Президент России Владимир Путин поздравил Каталину Новак с избранием на пост президента Венгрии, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество стран, сообщили в Кремле.
«Примите искренние поздравления по случаю вашего избрания президентом Венгрии. Рассчитываю, что ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-венгерских связей. Желаю вам успехов, а также крепкого здоровья и благополучия», – говорится в сообщении.
Напомним, парламент Венгрии избрал новым президентом страны министра по делам семьи, молодежи и международных отношений Каталину Новак: она стала первой женщиной на этой должности
В Турции заявили о возможности встречи Путина и Зеленского
Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна в ближайшем будущем, есть основания так считать, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Калын заявил телеканалу A Haber, что «встреча возможна в ближайшем будущем», и «есть основания полагать, что это произойдет» рано или поздно, передает РИА «Новости».
Он добавил, что Анкара продолжит играть «содействующую роль».
Калын также заявил, что «человек, который скажет последнее слово по этому вопросу, – это президент (России Владимир) Путин».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой обсудил возможность встречи российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским, отметив, что такой контакт не должен быть «встречей ради встречи».
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Путин поблагодарил Лукашенко за восстановление электроснабжения на ЧАЭС
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко поблагодарил за быстрое восстановление белорусской стороной электроснабжения Чернобыльской АЭС (ЧАЭС).
Лукашенко на переговорах напомнил об этом инциденте. «Я знаю, спасибо», – ответил Путин, передает ТАСС.
Он заявил, что президент России Владимир Путин просил его помочь восстановить электроснабжение на Чернобыльской атомной электростанции, а украинской стороне «это не надо».
«Сейчас мы видим, что в Чернобыле творится. А им не надо: пускай там что угодно творится. Мы силой подвели электричество к Чернобыльской станции», – сказал президент.
Встреча лидеров проходит 11 марта в Кремле. Стороны планируют обсудить ситуацию на Украине, а также сотрудничество на фоне вводимых в отношении Белоруссии и России санкций.
Как сообщили 9 марта в Минобороны России, украинские националисты нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС, но российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания.
Замминистра энергетики России Павел Сорокин заметил, что белорусская сторона оперативно проработала вопрос восстановления энергоснабжения по постоянной схеме от белорусской энергосистемы.
У Пескова не оказалось данных по «встрече» Путина и Шредера в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о якобы состоявшейся накануне встрече президента Владимира Путина с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером.
Песков заявил, отвечая на вопрос о том, действительно ли Шредер находится в Москве, встречался ли он с Путиным и обсуждали ли они Украину, что не располагает такой информацией, передает РИА «Новости».
Также он заявил, что конкретных планов по разговору президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона на данный момент нет, но это не значит, что он не может состояться. Представитель Кремля отметил, что «сейчас чуть ли не каждый второй день Путин говорит с Макроном».
Накануне Макрон заявил, что вновь поговорит с Путиным в ближайшие 48 часов. Он подчеркнул, что намерен добиться прекращения огня на Украине и найти возможности выхода из этого конфликта.
В свою очередь газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Шредер якобы находится в Москве, где намерен провести встречу с Путиным в рамках усилий по урегулированию ситуации на Украине.
После этого СМИ сообщили, что такая встреча не согласовывалась с правительством Германии и оно в этом не участвует. По сообщению издания Welt, правительство Украины «попросило Шредера о посредничестве».
Между тем в четверг президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц по телефону обсудили ситуацию на Украине.
Путин: СССР в условиях санкций добивался колоссальных успехов
Президент России Владимир Путин заявил, что СССР жил в условиях санкций и добивался колоссальных успехов.
Путин отметил, что санкции – это время возможностей для укрепления своего экономического и технологического суверенитета. Вместе с тем он признал, что по экономике России наносится массированный удар, и есть «проблемы, связанные с событиями сегодняшнего дня, с известными ограничениями», передает ТАСС.
Президент указал, что «попытки ограничить наше развитие, сдержать его предпринимались всегда», однако сейчас они предпринимаются «в большем масштабе».
«Уверен, что мы пройдем через эти трудности и, наоборот, приобретем больше компетенций, больше возможностей чувствовать себя независимыми, самостоятельными», – сказал президент, передает РИА «Новости».
По его словам, «в конечном итоге это пойдет на пользу – так, как это было в предыдущие годы».
«Практика последних лет показала, что там, где «западники» ввели против нас ограничения, мы приобрели новые компетенции и восстановили старые на новом технологическом уровне. Это все работает, и мы, конечно, стали в этом смысле сильнее», – сказал российский лидер.
Путин согласился со словами Лукашенко о позитивной стороне санкций: «Здесь вы правы, это как раз – так и можно сказать – время возможностей для того, чтобы двигаться в направлении укрепления своего технологического и экономического суверенитета».
Президент Белоруссии заявил, что санкции «более масштабные, но мы уже к этому западному свинству привыкли».
«Это все нелегитимно, незаконно, в нарушение всех международных соглашений и договоров», – подчеркнул он.
Напомним, в пятницу проходит встреча Путина и Лукашенко в Кремле. Сообщалось, что лидеры планируют обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления. На повестке дня также обстановка в регионе и на Украине.
В Кремле заявляли, что контакты сторон – это хорошая возможность продолжить обсуждение интеграционных процессов.
Песков: Возможность встречи Путина и Зеленского никто не отрицает
Никто не исключает возможности встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, но предварительно делегациям и министрам необходимо сделать так, чтобы главы государств встречались ради результата, а не ради разговора, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «никто не исключает возможность встречи Путина и Зеленского (...) да, она действительно концептуально возможна, но сначала и делегации, и министры должны выполнить свою часть работы с тем, чтобы президенты не встречались ради процесса и ради разговора, а встречались ради результата», передает РИА «Новости».
«Позиции российской стороны известны, они четко сформулированы и доведены до сведения украинских переговорщиков, мы ждем встречных формулировок», – добавил он.
Представитель Кремля также заявил, что международные переговоры с участием президента России Владимира Путина и лидеров других государств по ситуации на Украине однозначно нужны и востребованы, «Путин всегда был сторонником переговорного процесса и дипломатии».
Ранее в Турции заявили о возможности встречи Путина и Зеленского. До этого глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой обсудил возможность встречи российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским, отметив, что такой контакт не должен быть «встречей ради встречи».
Путин поздравил Лукашенко с успешным проведением референдума
Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с успешным проведением референдума по изменению Конституции Белоруссии.
«Прежде всего, перед тем, как мы начнем разговор по сути, хотел бы вас поздравить с успешным проведением референдума, результатом которого является внесение поправок в конституцию», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Москве. Лидеры планируют обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления, а также Украину.
Путин обсудил с президентом Финляндии гуманитарные вопросы на Украине
Президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинисте обсудили ситуацию на Украине, особое внимание уделили гуманитарным вопросам и обеспечению безопасности гражданского населения, сообщает пресс-служба Кремля.
«Президенты уделили особое внимание гуманитарным вопросам и принимаемым мерам по обеспечению безопасности гражданского населения и организации гуманитарных коридоров для эвакуации из зоны боестолкновений мирных жителей», – говорится в сообщении, передает РИА Новости.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, на 7 марта в ходе конфликта погибли 474 и ранен 861 мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 24 погибших и 112 пострадавших. На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.