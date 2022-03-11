Встреча Путина и Лукашенко завершилась

Путин одобрил привлечение добровольцев с Ближнего Востока к спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза согласился с идеей привлечения добровольцев с Ближнего Востока на Украину. Президент поручил главе Минобороны Сергею Шойгу помочь добровольцам добраться в зону боевых действий.

Путин в начале совещания сказал, что хотел бы начать «с вопроса коллегам, собравшимся сегодня на совещание, есть ли необходимость обменяться какой-то информацией по текущим событиям». Он предоставил слово главе Минобороны России Сергею Шойгу, передает РИА «Новости».

Шойгу заявил, что с Ближнего Востока поступило около 16 тыс. заявок на добровольное участие в спецоперации в ДНР и ЛНР, передает ТАСС.

Путин согласился с идеей привлечения добровольцев к спецоперации на Украине и добавил, что им нужно помочь добраться в зону боевых действий.

Президент указал также, что сбор со всего мира наемников на Украину западные спонсоры не скрывают, пренебрегая нормами международного права.

Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.

Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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