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В НАТО призвали Турцию ввести санкции против России
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НАТО ожидает введение санкций против России от всех союзников, данный сигнал передан и Турции, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг заявил телеканалу CNN Turk, что «мы ожидаем, что все наши союзники введут санкции». По его мнению, так НАТО удастся заставить Россию «заплатить цену», передает РИА «Новости».
«Я также сообщил об этом господину (главе МИД Турции Мевлюту) Чавушоглу. Турция играет здесь ключевую роль», – добавил он.
При этом Столтенберг заявил, что кризис на Украине не должен перерасти в войну между Североатлантическим альянсом и Россией, так как «она приведет к многочисленным жертвам», передает ТАСС.
Он отметил, что альянс обучил «десятки тысяч солдат Украины».
Ранее в Турции сочли «ужасным» воздействие санкций против России на мировой рынок нефти. Там также заявили, что не намерены вводить санкций против России.
Путин одобрил привлечение добровольцев с Ближнего Востока к спецоперации на Украине
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Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза согласился с идеей привлечения добровольцев с Ближнего Востока на Украину. Президент поручил главе Минобороны Сергею Шойгу помочь добровольцам добраться в зону боевых действий.
Путин в начале совещания сказал, что хотел бы начать «с вопроса коллегам, собравшимся сегодня на совещание, есть ли необходимость обменяться какой-то информацией по текущим событиям». Он предоставил слово главе Минобороны России Сергею Шойгу, передает РИА «Новости».
Шойгу заявил, что с Ближнего Востока поступило около 16 тыс. заявок на добровольное участие в спецоперации в ДНР и ЛНР, передает ТАСС.
Путин согласился с идеей привлечения добровольцев к спецоперации на Украине и добавил, что им нужно помочь добраться в зону боевых действий.
Президент указал также, что сбор со всего мира наемников на Украину западные спонсоры не скрывают, пренебрегая нормами международного права.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Войска ДНР освободили Волноваху
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Войска ДНР освободили город Волноваха, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что «группировка войск Донецкой народной республики освободила город Волноваху, также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велико-Анадоль, Зеленый Гай, продвижение в глубину составило до шести километров», передает ТАСС.
Также утром 11 марта «высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины», в результате чего «выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске».
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Боррель назвал ошибкой обещание Украине членства в НАТО
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что Запад совершил ряд ошибок в отношениях с Россией, включая обещание Украине о вступлении в НАТО.
«Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок и что мы потеряли возможность сближения России с Западом... Есть моменты, которые мы могли сделать лучше, есть вещи, которые мы предлагали и потом не могли реализовать, как, например, обещание, что Украина и Грузия станут частью НАТО... Я считаю, что это ошибка – делать обещания, которые не можешь реализовать», – передает РИА «Новости» слова Борреля в интервью телеканалу TF1.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к нации, в котором осыпал упреками своих западных покровителей. «Все люди, которые погибнут, с этого дня будут гибнуть и из-за вас», – бросил обвинение в адрес НАТО раздосадованный киевский руководитель. В том же духе выступил и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он заявил, что Североатлантический альянс, по сути, устранился от помощи Украине. НАТО проявляет себя не так, как представляли себе украинцы, позиция альянса – по крайней мере пока – «не вызывает уважения».
Напомним, во вторник Зеленский заявил американскому телеканалу ABC, что охладел к вопросу о вступлении страны в НАТО.
В Кремле разъяснили привлечение добровольцев к спецоперации на Украине
Привлечение российских добровольцев к участию в специальной военной операции на Украине не рассматривается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что глава Минобороны Сергей Шойгу «в основном говорил о тех желающих, подавших заявки с Ближнего Востока, из Сирии, соответственно, речи о наших согражданах не шло», передает ТАСС.
Так он ответил на вопрос о том, распространяется ли одобрение президента Владимира Путина на привлечение к спецоперации зарубежных добровольцев и на добровольцев из России.
В ответ на уточняющий вопрос, есть ли такие планы, Песков добавил, что, «по крайней мере, это никак не звучало». «Мне не известно об этом ничего», – заключил он.
Ранее Путин согласился с идеей привлечения добровольцев с Ближнего Востока на Украину. Президент поручил главе Минобороны Сергею Шойгу помочь добровольцам добраться в зону боевых действий.
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НАТО решила гарантировать, что конфликт на Украине не выйдет за пределы страны
Североатлантический альянс должен гарантировать, что конфликт на Украине не выйдет за пределы этой страны, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Риге с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.
«НАТО несет ответственность за то, чтобы не произошло дальнейшей эскалации конфликта и его распространения за пределы Украины. Это будет еще более опасно, разрушительно и смертоносно. Ситуация может выйти из-под контроля. Чтобы гарантировать, что невозможны никакие ошибки в расчетах в Москве, НАТО значительно усилила свое присутствие на Востоке альянса, у нас 130 самолетов в высокой степени готовности, свыше 200 кораблей от крайнего Севера до Средиземного моря, а также развернуты тысячи дополнительных военных в регионе», – передает ТАСС слова Столтенберга.
По его словам, НАТО готова защищать «каждый дюйм территории альянса».
Столтенберг также отметил, что страны НАТО оказывают поддержку Украине, в том числе финансовую, помощь в подготовке войск и поставках оружия, а также в плане введения санкций против России.
В свою очередь латвийский президент заявил, что латыши «находятся в полной безопасности и полностью защищены, поскольку Латвия является членом НАТО, то есть каждая страна альянса придет нас защищать». По мнению президента Латвии, Россия «понимает только грубую силу, а НАТО – это самый сильный военный альянс».
Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил американскому телеканалу ABC, что охладел к вопросу о вступлении страны в НАТО.
ВОЗ рекомендовала Украине уничтожить особо опасные патогены в лабораториях
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советовала Украине уничтожить особо опасные патогены, хранящиеся в лабораториях страны, чтобы предотвратить «любые потенциальные утечки», которые могут привести к распространению болезни среди населения, при этом не уточняется, о каких патогенах идет речь.
ВОЗ в письме Reuters сообщила, что в течение нескольких лет сотрудничала с украинскими лабораториями в сфере общественного здравоохранения, передает «Коммерсант».
«В рамках этой работы ВОЗ настоятельно рекомендовала Министерству здравоохранения Украины и другим ответственным органам уничтожить особо опасные патогены для предотвращения возможных утечек», – рассказали в организации.
Когда именно был озвучен этот призыв и выполнила ли его Украина, ВОЗ не уточнила.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский объяснил биолаборатории на Украине советским наследием: по его словам, Украина – «адекватная страна», она не разрабатывает химическое или иное оружие массового поражения.
Напомним, Минобороны России получило доказательства причастности Соединенных Штатов к созданию биооружия на Украине. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщал: Вооруженные силы России обнаружили в документах биолабораторий на Украине доказательства того, что Пентагон финансировал исследования по созданию механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Она заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль России.
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Переговоры Лаврова и Кулебы стартовали в турецкой Анталье
Переговоры глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы начались в турецкой Анталье на полях дипломатического форума, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова сообщила об этом в Telegram.
Во встрече принимает участие также глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Ранее Чавушоглу отдельно встретился с Лавровым, отдельно он поговорил и с Кулебой.
Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявлял, что Киев готов дипломатическим путем урегулировать ситуацию вокруг Украины и готов к проведению прямых переговоров Зеленского и президента России Владимира Путина.
Кулеба заявлял, что украинская сторона в ходе переговоров с российской намерена решить вопросы прекращения огня, освобождения Украины и решение гуманитарных вопросов.
ВС России уничтожили почти 3 тыс. военных объектов на Украине
Вооруженные силы России с начала спецоперации уничтожили на Украине более 2 тыс. 900 объектов военной инфраструктуры, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что продолжается нанесение ударов по объектам украинской военной инфраструктуры, «всего за время операции уничтожено 2 тыс. 911 объектов военной инфраструктуры Украины», передает РИА «Новости».
«Среди них: 97 самолетов, 107 беспилотных летательных аппаратов, 141 зенитный ракетный комплекс ПВО, 86 радиолокационных постов, 986 танков и других боевых бронированных машин, 107 реактивных систем залпового огня, 368 орудий полевой артиллерии и минометов, 749 единиц специальной военной автомобильной техники», – перечислил он.
Ранее Минобороны опубликовало видео уничтожения ударными вертолетами Ми-28 и Ка-52 укрепленных объектов на Украине.
Украинский беспилотник Ту-141 разбился в Хорватии
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Советский многоразовый оперативно-тактический разведывательный беспилотный Ту-141 «Стриж», принадлежащий, вероятно, Украине, разбился в столице Хорватии – Загребе.
Издание The Drive пишет, что на данный момент единственным известным эксплуатантом данного беспилотника является Украина.
Видео с места инцидента опубликовано в Twitter.
Отмечается, что «Стриж», вероятно, вышел из строя, в результате чего летящий из Украины аппарат пересек всю территорию Венгрии или части соседних стран и оказался в Хорватии, преодолев не менее 560 километров.
Допускается, в частности, что Украина могла пытаться использовать данный беспилотник в качестве «приманки» для российских средств противовоздушной обороны (ПВО).
Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что беспилотник был запущен с территории Украины, а вошел в воздушное пространство Хорватии из Венгрии, передает ТАСС.
«Факты будут установлены. Как это возможно, чтобы летательный аппарат старого образца провел более одного часа в небе над странами-членами НАТО, и никто этого не замечает (...) В расследовании участвуют военные службы. На данный момент дело обстоит так, что БПЛА прилетел с территории Украины и разбился в Загребе, когда закончилось топливо», – сказал он.
По его словам, «Стриж» летал над Венгрией больше 40 минут, в хорватском воздушном пространстве он было не меньше семи минут, «это серьезный инцидент».
По данным электронной энциклопедии «Викпедия», Ту-141 «Стриж» – многоразовый советский оперативно-тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат разработки ОКБ имени Туполева, аппараты производили в 1979-1989 годах.
В 2014 году министерством обороны Украины было принято решение о повышении эффективности ведения авиаразведки. Одним из запланированных мероприятий стало открытие опытно-конструкторских работ по модернизации оставшихся в наличии беспилотных летательных аппаратов ВР-2 «Стриж».
Ранее полиция Хорватии сообщила о падении неизвестного объекта в Загребе.
Чавушоглу назвал «непростой» обстановку в ходе встречи глав МИД России и Украины
Встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы проходила в Анталье в непростой обстановке, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, который также участвовал в их переговорах.
Чавушоглу заявил, что «эта встреча прошла в непростой обстановке, но между Россией и Украиной не было никакой напряженности, это была очень цивилизованная встреча», передает ТАСС.
Он подчеркнул, что Турция желает дипломатического урегулирования ситуации на Украине, так как «в подобных войнах не будет победителей», передает РИА «Новости».
Напомним, после переговоров с Кулебой Лавров заявил, что Россия не нападала на Украину и не планирует нападать на другие страны. Он отметил, что если Европа перестанет покупать российские нефть и газ, Россия не будет ее уговаривать.
Министр также назвал фейком высказывание главы британского МИД Лиз Трасс о «вероятном нападении» России на Прибалтику и Молдавию.
СМИ сравнили интерес журналистов к пресс-конференциям Лаврова и Кулебы: на пресс-конференции украинского министра, выступившего на 10 минут раньше российского коллеги, было много журналистов. Однако на выступлении Лаврова был заполнен весь зал.
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Столтенберг объяснил невозможность бесполетной зоны над Украиной
Закрытие украинского неба означало бы начало полномасштабной войны в Европе с участием Североатлантического альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Что касается бесполетной зоны: надо понимать, что речь идет не о том, чтобы просто объявить о бесполетной зоне, ее необходимо обеспечивать. Единственная возможность сделать это в такой враждебной ситуации, которую мы наблюдаем на Украине, – это массированно атаковать российские системы ПВО», – цитирует Столтенберга РИА «Новости».
Он подчеркнул, что НАТО не может обеспечить бесполетную зону в условиях действующего ПВО России, это будет означать в том числе прямые столкновения с российскими самолетами.
«Это было бы прямое столкновение ВВС НАТО и России. Это приведет не только к значительной эскалации войны на Украине, но создаст риск полномасштабной войны в Европе с участием членов НАТО», – добавил генсек альянса.
По его словам, это было болезненное решение, но необходимо сделать так, чтобы конфликт закончился, потому нужно «предотвратить его распространение».
Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что если НАТО не хочет или не может закрыть небо над Украиной, то Киев закроет его сам.
До этого госсекретарь США Энтони Блинкен отвергал идею развертывания бесполетной зоны над Украиной, заявив, что страны НАТО не хотят расширения конфликта на свою территорию.
Пентагон сообщил об отсутствии планов размещать ЗРК Patriot на Украине
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Обсуждения размещения ЗРК Patriot на Украине не ведется, сообщил представитель Пентагона высокого ранга.
В военном ведомстве заявили, что размещение ЗРК Patriot потребовало бы присутствия в стране американских военных, а США «ясно дали понять, что американские силы воевать на Украине не будут», передает РИА «Новости».
При этом официальный представитель госдепартамента Нед Прайс сообщил, что США продолжат поставки «зенитных систем» на Украину. Он указал, что «российское присутствие в воздухе» над Украиной «значительно, но его эффективность ограничена украинскими стратегическими, оперативными, тактическими средствами ПВО наземного базирования».
По его словам, «значительная часть» ущерба, который понесла Украина, стала «следствием ракетного огня, артиллерии» со стороны России, а «это не то оружие, с которым лучше всего бороться самолетами». По словам Прайса, США знают, что в распоряжении ВВС Украины остаются несколько полностью боеготовых эскадрилий.
Прайс заявил, что передача польских МиГ-29 Украине с военной базы США или НАТО не представляется возможной, поскольку такой шаг рассматривался бы России как эскалация, передает ТАСС.
Напомним, предложение Польши отправить боевые самолеты на Украину с базы США в Европе вызвало грандиозный международный скандал. Вероятно, Польша пыталась за счет американцев обновить и усилить свой военно-воздушный парк: отдать Украине советские истребители МиГ-29, получив от США подержанные F-16. Пентагон предложил отправлять на Украину системы ПВО вместо МиГ-29.
Встреча Лаврова и Чавушоглу началась в Анталье
Встреча глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу началась в Анталье, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
Захарова сообщила в Telegram, что «в Анталье началась встреча глав МИД России и Турции, формат «без галстуков».
После этого запланирована совместная встреча глав МИД России, Турции и Украины. Это первая подобная встреча с начала военной операции на Украине.
Ранее Чавушоглу сообщил, что провел переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой до трехсторонней встречи, передает РИА «Новости».
Сообщалось также, что Лавров и Кулеба прибудут на переговоры в Анталье в районе 10.45 мск, Чавушоглу встретит их для протокольной съемки.
Напомним, заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев готов дипломатическим путем урегулировать ситуацию вокруг Украины и готов к проведению прямых переговоров Зеленского и президента России Владимира Путина.
Кулеба заявлял, что украинская сторона в ходе переговоров с российской намерена решить вопросы прекращения огня, освобождения Украины и решение гуманитарных вопросов.
Проблемы с бронемашиной «Аякс» поставили под угрозу реструктуризацию британской армии
Постоянные задержки с реализацией программы создания британской боевой бронированной машины (ББМ) Ajax («Аякс») нового поколения стоимостью 5,5 млрд фунтов стерлингов (более 7 млрд долларов) могут подорвать запланированную реструктуризацию армии Соединенного Королевства, следует из отчета Национального финансово-ревизионного управления NAO (National Audit Office) страны.
Вследствие этого британские вооруженные силы вынуждены будут использовать устаревшее оборудование, подчеркивают авторы доклада.
Великобритания заключила контракт на создание 589 таких машин с компанией General Dynamics UK в 2014 году. Поставки должны были начаться в 2017 году, и на программу уже израсходовано 3,5 млрд фунтов (4,8 млрд долларов), но пока ВС переданы только 26 ББМ, и ни одна из них не поступила на вооружение.
«Программа продолжает сталкиваться со значительными проблемами, и пока нет единого мнения относительно причин критических проблем с безопасностью или о том, как они будут решены», – передает ТАСС тексс отчета NAO.
По словам председателя комитета Палаты общин по обороне Тобиаса Эллвуда, происходящее «не предвещает ничего хорошего для будущего» программы. Планы ведения «мобильных военных операций британской армии не были продуманы до конца, и если «Аякс» в конечном итоге будет сдан на слом, британские пехотные части останутся без серьезной защиты», – добавил он.
Британская «армия вынуждена продолжать использовать все более старое и устаревшее оборудование, которое, помимо увеличения стоимости, снижает наши возможности в то время, когда опасности только возрастают», – заявила председатель парламентского комитета по контролю над расходованием государственных средств Меган Хиллиер.
Напомним, бронемашины не могут двигаться со скоростью выше 20 миль (32 км) в час без риска для безопасности экипажа. В июне испытания броневика второй раз за год приостановили после возникших у экипажей опасений за здоровье и безопасность. Замглавы минобороны Британии Джереми Куин заявил, что ведомство может полностью отказаться от новейших бронемашин Ajax.
Стало известно об использовании иностранными хакерами компьютеров КНР для атак на Россию
Кибератаки из-за границы осуществлялись для захвата контроля над компьютерами в Китае и последующих атак с них на Россию, Украину и Белоруссию, в 87% случаев целью атак была именно Россия, сообщают СМИ.
Агентство «Синьхуа» пишет со ссылкой на Китайский государственный центр реагирования на чрезвычайные ситуации в Сети, что «находящиеся за границей организации посредством атаки брали под контроль компьютеры на территории нашей страны, а затем осуществляли кибератаки на Россию, Украину и Белоруссию», передает РИА «Новости».
Анализ данных показал, что в 87% целью кибератак была Россия.
Указывается также, что КНР с конца февраля фиксирует многочисленные кибератаки из-за границы, включая США.
Ранее сайты Sputnik по всему миру подверглись DDoS-атаке. Также в «Ростелекоме» заявляли о тысячах атакующих российские сайты хакерах.
Кроме того, хакеры из Anonymous объявили России «кибервойну».