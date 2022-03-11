В НАТО призвали Турцию ввести санкции против России

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11 марта, пятница  |  Последнее обновление — 14:43  |  vz.ru
Разделы

Десять выгод Китая от экономического передела мира

Главным бенефициаром экономической войны может стать Китай Zuma/ТАСС
Третьи страны могут выиграть от экономического противостояния Запада с Россией. Но особенный куш в этом глобальном переделе получит Китай как крупнейшая экономика в мире. Выгоды у Пекина буквально во всем – он может превзойти Запад и на сырьевых, и на финансовых рынках, и даже в сфере авиаперевозок. Газета ВЗГЛЯД составила 10 главных преимуществ, которые может получить Пекин от происходящего передела мира. Подробности...
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Украинцам обещают избавление от долгов и кредитов

Донбасские пенсионеры в освобожденных районах начали получать выплаты от ДНР Кадр из видео
Жителям украинских городов и сел, освобожденных российской армией, аннулируют долги по ЖКУ и освободят от кредитной кабалы. Такие обещания циркулируют в эти дни в прессе и блогосфере. Но зато абсолютно точно власти ЛДНР начали выплаты пенсий в районах, которые перешли под контроль республик. Какие социальные вопросы должны быть решены Россией в Мелитополе или Херсоне?  Подробности...
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Как Красная армия разбила фашистскую пропаганду

Одним из трюков фашистской пропаганды были попытки создать у красноармейцев беспокойство за семьи в тылу, описывая его, как «царство голода, нищеты и бесправия» общественное достояние
Проводимая Россией военная операция на Украине столкнулась с гигантской волной фальсификаций, дезинформации и прямой лжи, развязанной против нашей страны всем коллективным Западом. Это заставляет вспомнить о том, как во время Великой Отечественной нацистская Германия занималась тем же самым против бойцов Красной армии. Как советскому командованию удалось с этим справиться? Подробности...
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Япония увидела в России Китай

Премьер Японии Фумио Кисида пророчит миру крупнейший кризис со времен Второй мировой войны TORU HANAI/POOL/EPA/ТАСС
Официальный Токио обратился в международный суд в Гааге в связи с действиями армии РФ на Украине. Ранее Япония уже позволила себе несколько беспрецедентных шагов, которые обрушивают ее отношения с Россией в пропасть. Зачем японцам конфликт, о котором они рискуют сильно пожалеть впоследствии? Ведь еще совсем недавно отношения лидеров двух стран были почти дружескими. Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Фейсбук прошел путь от «нет войне» до «убей русского»

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
То, что было нельзя по правилам соцсети, вплоть до удалений аккаунтов – теперь разрешено. Достаточно указать контекст, произнести волшебную формулу «вторжение на Украину» – и правила исчезают: можно призывать к убийствам Russians. Подробности...
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Бандеровский мир не просто тесен, он конкретно жмет

Алексей Блюминов
Алексей Блюминов, публицист
Поддержав «их Украину» сегодня, вы с гарантией получите с доставкой на дом продолжение их политики завтра. Причем в еще более мракобесном и агрессивном изводе, ибо они будут считать себя победителями, а значит – в своем праве. Подробности...
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России нужен пятиуровневый список недружественных стран

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Список недружественных России государств вполне можно разделить на пять групп по степени враждебности к ней – от более жесткой к более мягкой. Тем самым получается пятиступенчатая «лестница», которая бы адекватно отражала степень враждебности тех или иных государств. Подробности...
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Япония увидела в России Китай

Лаборатории Пентагона на Украине

Денацификация Украины: как и зачем

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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Встреча Путина и Лукашенко началась в Кремле
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    Кадыров обещал наказать «шайтанов» на Украине за ложь семьям российских военных Раскрыта тактика спецподразделения ВСУ по организации пропагандистских атак за границей Венгрия заявила об отсутствии у ЕС намерения вводить санкции против нефти и газа из России Украина полностью отказалась от закупки российского ядерного топлива

    Главная тема


    Как Красная армия разбила фашистскую пропаганду

    сирийское ополчение


    Путин одобрил привлечение добровольцев с Ближнего Востока к спецоперации на Украине

    «экватор» для ДНР


    Эксперт объяснил стратегическое значение освобождения Волновахи

    Ту-141 «Стриж»


    Украинский беспилотник разбился в Хорватии

    Видео

    заход в чужие порты


    Запад пытается загнать в угол ВМФ России

    война на рынках


    Десять выгод Китая от экономического передела мира

    международный суд


    Япония увидела в России Китай

    польские МиГ-29


    Советские истребители нанесли удар по единству НАТО и Евросоюза

    авиаудар по роддому


    Зеленский использовал беременную модель для фейка о бомбежке Мариуполя

    страшный сепаратный мир


    Ватник из Киева: Почему не слышно сторонников России на Украине

    пестрая картина


    Тимофей Бордачёв: Кризис в Европе повышает ценность постсоветского пространства

    защита от фейков


    Геворг Мирзаян: Дезертирства с инфовойны быть не может

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    Как вы относитесь к закрытию McDonald's в России?

    В НАТО призвали Турцию ввести санкции против России

    11 марта 2022, 13:29

    Текст: Наталья Ануфриева

    НАТО ожидает введение санкций против России от всех союзников, данный сигнал передан и Турции, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

    Столтенберг заявил телеканалу CNN Turk, что «мы ожидаем, что все наши союзники введут санкции». По его мнению, так НАТО удастся заставить Россию «заплатить цену», передает РИА «Новости».

    «Я также сообщил об этом господину (главе МИД Турции Мевлюту) Чавушоглу. Турция играет здесь ключевую роль», – добавил он.

    При этом Столтенберг заявил, что кризис на Украине не должен перерасти в войну между Североатлантическим альянсом и Россией, так как «она приведет к многочисленным жертвам», передает ТАСС.

    Он отметил, что альянс обучил «десятки тысяч солдат Украины».

    Ранее в Турции сочли «ужасным» воздействие санкций против России на мировой рынок нефти. Там также заявили, что не намерены вводить санкций против России.


    Путин одобрил привлечение добровольцев с Ближнего Востока к спецоперации на Украине
    		    11 марта 2022, 11:20
    Фото: Дмитрий Виноградов/РИА Новости
    Текст: Наталья Ануфриева

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза согласился с идеей привлечения добровольцев с Ближнего Востока на Украину. Президент поручил главе Минобороны Сергею Шойгу помочь добровольцам добраться в зону боевых действий.

    Путин в начале совещания сказал, что хотел бы начать «с вопроса коллегам, собравшимся сегодня на совещание, есть ли необходимость обменяться какой-то информацией по текущим событиям». Он предоставил слово главе Минобороны России Сергею Шойгу, передает РИА «Новости».

    Шойгу заявил, что с Ближнего Востока поступило около 16 тыс. заявок на добровольное участие в спецоперации в ДНР и ЛНР, передает ТАСС.

    Путин согласился с идеей привлечения добровольцев к спецоперации на Украине и добавил, что им нужно помочь добраться в зону боевых действий.

    Президент указал также, что сбор со всего мира наемников на Украину западные спонсоры не скрывают, пренебрегая нормами международного права.

    Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.

    Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

    Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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    Войска ДНР освободили Волноваху
    		    11 марта 2022, 08:54
    Фото: Минобороны России/Youtube
    Текст: Наталья Ануфриева

    Войска ДНР освободили город Волноваха, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

    Конашенков сообщил, что «группировка войск Донецкой народной республики освободила город Волноваху, также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велико-Анадоль, Зеленый Гай, продвижение в глубину составило до шести километров», передает ТАСС.

    Также утром 11 марта «высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины», в результате чего «выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске».

    Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.

    Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

    Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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    Коментарии (24)
    Боррель назвал ошибкой обещание Украине членства в НАТО
    		   11 марта 2022, 11:53
    Фото: Xinhua/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что Запад совершил ряд ошибок в отношениях с Россией, включая обещание Украине о вступлении в НАТО.

    «Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок и что мы потеряли возможность сближения России с Западом... Есть моменты, которые мы могли сделать лучше, есть вещи, которые мы предлагали и потом не могли реализовать, как, например, обещание, что Украина и Грузия станут частью НАТО... Я считаю, что это ошибка – делать обещания, которые не можешь реализовать», – передает РИА «Новости» слова Борреля в интервью телеканалу TF1.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к нации, в котором осыпал упреками своих западных покровителей. «Все люди, которые погибнут, с этого дня будут гибнуть и из-за вас», – бросил обвинение в адрес НАТО раздосадованный киевский руководитель. В том же духе выступил и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он заявил, что Североатлантический альянс, по сути, устранился от помощи Украине. НАТО проявляет себя не так, как представляли себе украинцы, позиция альянса – по крайней мере пока – «не вызывает уважения».

    Напомним, во вторник Зеленский заявил американскому телеканалу ABC, что охладел к вопросу о вступлении страны в НАТО.

    Коментарии (31)
    В Кремле разъяснили привлечение добровольцев к спецоперации на Украине
    		    11 марта 2022, 13:37
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Наталья Ануфриева

    Привлечение российских добровольцев к участию в специальной военной операции на Украине не рассматривается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что глава Минобороны Сергей Шойгу «в основном говорил о тех желающих, подавших заявки с Ближнего Востока, из Сирии, соответственно, речи о наших согражданах не шло», передает ТАСС.

    Так он ответил на вопрос о том, распространяется ли одобрение президента Владимира Путина на привлечение к спецоперации зарубежных добровольцев и на добровольцев из России.

    В ответ на уточняющий вопрос, есть ли такие планы, Песков добавил, что, «по крайней мере, это никак не звучало». «Мне не известно об этом ничего», – заключил он.

    Ранее Путин согласился с идеей привлечения добровольцев с Ближнего Востока на Украину. Президент поручил главе Минобороны Сергею Шойгу помочь добровольцам добраться в зону боевых действий.

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    Коментарии (15)
    НАТО решила гарантировать, что конфликт на Украине не выйдет за пределы страны

    8 марта 2022, 15:56

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Североатлантический альянс должен гарантировать, что конфликт на Украине не выйдет за пределы этой страны, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Риге с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

    «НАТО несет ответственность за то, чтобы не произошло дальнейшей эскалации конфликта и его распространения за пределы Украины. Это будет еще более опасно, разрушительно и смертоносно. Ситуация может выйти из-под контроля. Чтобы гарантировать, что невозможны никакие ошибки в расчетах в Москве, НАТО значительно усилила свое присутствие на Востоке альянса, у нас 130 самолетов в высокой степени готовности, свыше 200 кораблей от крайнего Севера до Средиземного моря, а также развернуты тысячи дополнительных военных в регионе», – передает ТАСС слова Столтенберга.

    По его словам, НАТО готова защищать «каждый дюйм территории альянса».

    Столтенберг также отметил, что страны НАТО оказывают поддержку Украине, в том числе финансовую, помощь в подготовке войск и поставках оружия, а также в плане введения санкций против России.

    В свою очередь латвийский президент заявил, что латыши «находятся в полной безопасности и полностью защищены, поскольку Латвия является членом НАТО, то есть каждая страна альянса придет нас защищать». По мнению президента Латвии, Россия «понимает только грубую силу, а НАТО – это самый сильный военный альянс».

    Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил американскому телеканалу ABC, что охладел к вопросу о вступлении страны в НАТО.

    Коментарии (12)
    ВОЗ рекомендовала Украине уничтожить особо опасные патогены в лабораториях

    11 марта 2022, 09:19

    Текст: Наталья Ануфриева

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советовала Украине уничтожить особо опасные патогены, хранящиеся в лабораториях страны, чтобы предотвратить «любые потенциальные утечки», которые могут привести к распространению болезни среди населения, при этом не уточняется, о каких патогенах идет речь.

    ВОЗ в письме Reuters сообщила, что в течение нескольких лет сотрудничала с украинскими лабораториями в сфере общественного здравоохранения, передает «Коммерсант».

    «В рамках этой работы ВОЗ настоятельно рекомендовала Министерству здравоохранения Украины и другим ответственным органам уничтожить особо опасные патогены для предотвращения возможных утечек», – рассказали в организации.

    Когда именно был озвучен этот призыв и выполнила ли его Украина, ВОЗ не уточнила.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский объяснил биолаборатории на Украине советским наследием: по его словам, Украина – «адекватная страна», она не разрабатывает химическое или иное оружие массового поражения.

    Напомним, Минобороны России получило доказательства причастности Соединенных Штатов к созданию биооружия на Украине. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщал: Вооруженные силы России обнаружили в документах биолабораторий на Украине доказательства того, что Пентагон финансировал исследования по созданию механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.

    Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Она заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль России.

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    Коментарии (10)
    Переговоры Лаврова и Кулебы стартовали в турецкой Анталье
    		    10 марта 2022, 11:30
    Фото: кадр из видео
    Текст: Наталья Ануфриева

    Переговоры глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы начались в турецкой Анталье на полях дипломатического форума, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова сообщила об этом в Telegram.

    Во встрече принимает участие также глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

    Ранее Чавушоглу отдельно встретился с Лавровым, отдельно он поговорил и с Кулебой.

    Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявлял, что Киев готов дипломатическим путем урегулировать ситуацию вокруг Украины и готов к проведению прямых переговоров Зеленского и президента России Владимира Путина.

    Кулеба заявлял, что украинская сторона в ходе переговоров с российской намерена решить вопросы прекращения огня, освобождения Украины и решение гуманитарных вопросов.

    Коментарии (18)
    ВС России уничтожили почти 3 тыс. военных объектов на Украине

    10 марта 2022, 11:11

    Текст: Наталья Ануфриева

    Вооруженные силы России с начала спецоперации уничтожили на Украине более 2 тыс. 900 объектов военной инфраструктуры, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

    Конашенков сообщил, что продолжается нанесение ударов по объектам украинской военной инфраструктуры, «всего за время операции уничтожено 2 тыс. 911 объектов военной инфраструктуры Украины», передает РИА «Новости».

    «Среди них: 97 самолетов, 107 беспилотных летательных аппаратов, 141 зенитный ракетный комплекс ПВО, 86 радиолокационных постов, 986 танков и других боевых бронированных машин, 107 реактивных систем залпового огня, 368 орудий полевой артиллерии и минометов, 749 единиц специальной военной автомобильной техники», – перечислил он.

    Ранее Минобороны опубликовало видео уничтожения ударными вертолетами Ми-28 и Ка-52 укрепленных объектов на Украине.

    Коментарии (3)
    Украинский беспилотник Ту-141 разбился в Хорватии
    		    11 марта 2022, 14:04
    Фото: Večernji list/Youtube
    Текст: Наталья Ануфриева

    Советский многоразовый оперативно-тактический разведывательный беспилотный Ту-141 «Стриж», принадлежащий, вероятно, Украине, разбился в столице Хорватии – Загребе.

    Издание The Drive пишет, что на данный момент единственным известным эксплуатантом данного беспилотника является Украина.

    Видео с места инцидента опубликовано в Twitter.

    Отмечается, что «Стриж», вероятно, вышел из строя, в результате чего летящий из Украины аппарат пересек всю территорию Венгрии или части соседних стран и оказался в Хорватии, преодолев не менее 560 километров.

    Допускается, в частности, что Украина могла пытаться использовать данный беспилотник в качестве «приманки» для российских средств противовоздушной обороны (ПВО).

     

    Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что беспилотник был запущен с территории Украины, а вошел в воздушное пространство Хорватии из Венгрии, передает ТАСС.

    «Факты будут установлены. Как это возможно, чтобы летательный аппарат старого образца провел более одного часа в небе над странами-членами НАТО, и никто этого не замечает (...) В расследовании участвуют военные службы. На данный момент дело обстоит так, что БПЛА прилетел с территории Украины и разбился в Загребе, когда закончилось топливо», – сказал он.

    По его словам, «Стриж» летал над Венгрией больше 40 минут, в хорватском воздушном пространстве он было не меньше семи минут, «это серьезный инцидент».

    По данным электронной энциклопедии «Викпедия», Ту-141 «Стриж» – многоразовый советский оперативно-тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат разработки ОКБ имени Туполева, аппараты производили в 1979-1989 годах.

    В 2014 году министерством обороны Украины было принято решение о повышении эффективности ведения авиаразведки. Одним из запланированных мероприятий стало открытие опытно-конструкторских работ по модернизации оставшихся в наличии беспилотных летательных аппаратов ВР-2 «Стриж».

    Ранее полиция Хорватии сообщила о падении неизвестного объекта в Загребе.

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    Чавушоглу назвал «непростой» обстановку в ходе встречи глав МИД России и Украины

    10 марта 2022, 15:24

    Текст: Наталья Ануфриева

    Встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы проходила в Анталье в непростой обстановке, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, который также участвовал в их переговорах.

    Чавушоглу заявил, что «эта встреча прошла в непростой обстановке, но между Россией и Украиной не было никакой напряженности, это была очень цивилизованная встреча», передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Турция желает дипломатического урегулирования ситуации на Украине, так как «в подобных войнах не будет победителей», передает РИА «Новости».

    Напомним, после переговоров с Кулебой Лавров заявил, что Россия не нападала на Украину и не планирует нападать на другие страны. Он отметил, что если Европа перестанет покупать российские нефть и газ, Россия не будет ее уговаривать.

    Министр также назвал фейком высказывание главы британского МИД Лиз Трасс о «вероятном нападении» России на Прибалтику и Молдавию.

    СМИ сравнили интерес журналистов к пресс-конференциям Лаврова и Кулебы: на пресс-конференции украинского министра, выступившего на 10 минут раньше российского коллеги, было много журналистов. Однако на выступлении Лаврова был заполнен весь зал.

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    Столтенберг объяснил невозможность бесполетной зоны над Украиной

    9 марта 2022, 20:38

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Закрытие украинского неба означало бы начало полномасштабной войны в Европе с участием Североатлантического альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    «Что касается бесполетной зоны: надо понимать, что речь идет не о том, чтобы просто объявить о бесполетной зоне, ее необходимо обеспечивать. Единственная возможность сделать это в такой враждебной ситуации, которую мы наблюдаем на Украине, – это массированно атаковать российские системы ПВО», – цитирует Столтенберга РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что НАТО не может обеспечить бесполетную зону в условиях действующего ПВО России, это будет означать в том числе прямые столкновения с российскими самолетами.

    «Это было бы прямое столкновение ВВС НАТО и России. Это приведет не только к значительной эскалации войны на Украине, но создаст риск полномасштабной войны в Европе с участием членов НАТО», – добавил генсек альянса.

    По его словам, это было болезненное решение, но необходимо сделать так, чтобы конфликт закончился, потому нужно «предотвратить его распространение».

    Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что если НАТО не хочет или не может закрыть небо над Украиной, то Киев закроет его сам.

    До этого госсекретарь США Энтони Блинкен отвергал идею развертывания бесполетной зоны над Украиной, заявив, что страны НАТО не хотят расширения конфликта на свою территорию.

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    Пентагон сообщил об отсутствии планов размещать ЗРК Patriot на Украине
    		    11 марта 2022, 02:37
    Фото: Bernd Wustneck/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Обсуждения размещения ЗРК Patriot на Украине не ведется, сообщил представитель Пентагона высокого ранга.

    В военном ведомстве заявили, что размещение ЗРК Patriot потребовало бы присутствия в стране американских военных, а США «ясно дали понять, что американские силы воевать на Украине не будут», передает РИА «Новости».

    При этом официальный представитель госдепартамента Нед Прайс сообщил, что США продолжат поставки «зенитных систем» на Украину. Он указал, что «российское присутствие в воздухе» над Украиной «значительно, но его эффективность ограничена украинскими стратегическими, оперативными, тактическими средствами ПВО наземного базирования». 

    По его словам, «значительная часть» ущерба, который понесла Украина, стала «следствием ракетного огня, артиллерии» со стороны России, а «это не то оружие, с которым лучше всего бороться самолетами». По словам Прайса, США знают, что в распоряжении ВВС Украины остаются несколько полностью боеготовых эскадрилий.

    Прайс заявил, что передача польских МиГ-29 Украине с военной базы США или НАТО не представляется возможной, поскольку такой шаг рассматривался бы России как эскалация, передает ТАСС.

    Напомним, предложение Польши отправить боевые самолеты на Украину с базы США в Европе вызвало грандиозный международный скандал. Вероятно, Польша пыталась за счет американцев обновить и усилить свой военно-воздушный парк: отдать Украине советские истребители МиГ-29, получив от США подержанные F-16. Пентагон предложил отправлять на Украину системы ПВО вместо МиГ-29.

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    Встреча Лаврова и Чавушоглу началась в Анталье

    10 марта 2022, 10:20

    Текст: Наталья Ануфриева

    Встреча глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу началась в Анталье, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

    Захарова сообщила в Telegram, что «в Анталье началась встреча глав МИД России и Турции, формат «без галстуков».

    После этого запланирована совместная встреча глав МИД России, Турции и Украины. Это первая подобная встреча с начала военной операции на Украине.

    Ранее Чавушоглу сообщил, что провел переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой до трехсторонней встречи, передает РИА «Новости».

    Сообщалось также, что Лавров и Кулеба прибудут на переговоры в Анталье в районе 10.45 мск, Чавушоглу встретит их для протокольной съемки.

    Напомним, заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев готов дипломатическим путем урегулировать ситуацию вокруг Украины и готов к проведению прямых переговоров Зеленского и президента России Владимира Путина.

    Кулеба заявлял, что украинская сторона в ходе переговоров с российской намерена решить вопросы прекращения огня, освобождения Украины и решение гуманитарных вопросов.

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    Проблемы с бронемашиной «Аякс» поставили под угрозу реструктуризацию британской армии

    11 марта 2022, 11:42

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Постоянные задержки с реализацией программы создания британской боевой бронированной машины (ББМ) Ajax («Аякс») нового поколения стоимостью 5,5 млрд фунтов стерлингов (более 7 млрд долларов) могут подорвать запланированную реструктуризацию армии Соединенного Королевства, следует из отчета Национального финансово-ревизионного управления NAO (National Audit Office) страны.

    Вследствие этого британские вооруженные силы вынуждены будут использовать устаревшее оборудование, подчеркивают авторы доклада.

    Великобритания заключила контракт на создание 589 таких машин с компанией General Dynamics UK  в 2014 году. Поставки должны были начаться в 2017 году, и на программу уже израсходовано 3,5 млрд фунтов (4,8 млрд долларов), но пока ВС переданы только 26 ББМ, и ни одна из них не поступила на вооружение.

    «Программа продолжает сталкиваться со значительными проблемами, и пока нет единого мнения относительно причин критических проблем с безопасностью или о том, как они будут решены», – передает ТАСС тексс отчета NAO.

    По словам председателя комитета Палаты общин по обороне Тобиаса Эллвуда, происходящее «не предвещает ничего хорошего для будущего» программы. Планы ведения «мобильных военных операций британской армии не были продуманы до конца, и если «Аякс» в конечном итоге будет сдан на слом, британские пехотные части останутся без серьезной защиты», – добавил он.

    Британская «армия вынуждена продолжать использовать все более старое и устаревшее оборудование, которое, помимо увеличения стоимости, снижает наши возможности в то время, когда опасности только возрастают», – заявила председатель парламентского комитета по контролю над расходованием государственных средств Меган Хиллиер.

    Напомним, бронемашины не могут двигаться со скоростью выше 20 миль (32 км) в час без риска для безопасности экипажа. В июне испытания броневика второй раз за год приостановили после возникших у экипажей опасений за здоровье и безопасность. Замглавы минобороны Британии Джереми Куин заявил, что ведомство может полностью отказаться от новейших бронемашин Ajax.

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    Стало известно об использовании иностранными хакерами компьютеров КНР для атак на Россию

    11 марта 2022, 08:59

    Текст: Наталья Ануфриева

    Кибератаки из-за границы осуществлялись для захвата контроля над компьютерами в Китае и последующих атак с них на Россию, Украину и Белоруссию, в 87% случаев целью атак была именно Россия, сообщают СМИ.

    Агентство «Синьхуа» пишет со ссылкой на Китайский государственный центр реагирования на чрезвычайные ситуации в Сети, что «находящиеся за границей организации посредством атаки брали под контроль компьютеры на территории нашей страны, а затем осуществляли кибератаки на Россию, Украину и Белоруссию», передает РИА «Новости».

    Анализ данных показал, что в 87% целью кибератак была Россия.

    Указывается также, что КНР с конца февраля фиксирует многочисленные кибератаки из-за границы, включая США.

    Ранее сайты Sputnik по всему миру подверглись DDoS-атаке. Также в «Ростелекоме» заявляли о тысячах атакующих российские сайты хакерах.

    Кроме того, хакеры из Anonymous объявили России «кибервойну».

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