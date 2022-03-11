В НАТО призвали Турцию ввести санкции против России

НАТО ожидает введение санкций против России от всех союзников, данный сигнал передан и Турции, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Столтенберг заявил телеканалу CNN Turk, что «мы ожидаем, что все наши союзники введут санкции». По его мнению, так НАТО удастся заставить Россию «заплатить цену», передает РИА «Новости».

«Я также сообщил об этом господину (главе МИД Турции Мевлюту) Чавушоглу. Турция играет здесь ключевую роль», – добавил он.

При этом Столтенберг заявил, что кризис на Украине не должен перерасти в войну между Североатлантическим альянсом и Россией, так как «она приведет к многочисленным жертвам», передает ТАСС.

Он отметил, что альянс обучил «десятки тысяч солдат Украины».

Ранее в Турции сочли «ужасным» воздействие санкций против России на мировой рынок нефти. Там также заявили, что не намерены вводить санкций против России.