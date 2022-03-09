В Турции сочли «ужасным» воздействие санкций против России на мировой рынок нефти

Экономические санкции стран Запада против России связи с событиями на Украине окажут «ужасное» воздействие на мировой рынок нефти, заявил замминистра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.

«(Оно будет) ужасным», – передает РИА «Новости» ответ Байрактара на полях проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek на просьбу оценить эффект от рестрикций Запада в отношении России для глобального нефтяного рынка.

По его мнению, в условиях спада пандемии коронавируса и восстановления мировой экономики от стран, наоборот, требуется наращивание объемов нефтедобычи.

«Заменить российскую нефть на мировом рынке будет очень трудно. Россия – крупнейший нефтедобытчик в мире», – подчеркнул Байрактар.

По его словам, ограничения США на импорт нефти из России окажут пагубное воздействие в том числе на другие страны.

«На самом деле, мне неизвестно, какое воздействие окажет это решение... Однако все предыдущие санкции США, в том числе санкции против Ирана, больно били по рынкам и региону, в том числе по Турции. У этих санкций будет некоторый сопутствующий эффект на другие страны и регионы», –- сказал Байрактар.

Как отметил высокопоставленный турецкий чиновник, его страна заинтересована в стабильном рынке энергоносителей.

«Нам необходимо, чтобы наши экономики росли. И я не думаю, что данное решение каким-то образом будет способствовать достижению этой цели», – указал замминистра энергетики Турции.

Накануне Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к 7 долларам за галлон. Сенатор от штата Дэлавер Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.

Москва предупредила Вашингтон о последствиях отказа от российских энергоресурсов. Политолог и американист Малек Дудаков предупредил, что введенное Байденом эмбарго на поставки российской нефти в США усугубит энергетический кризис и подхлестнет дальнейший рост продовольственной инфляции, на которую влияет и дефицит поступающих из России и Белоруссии удобрений. В связи с этим прогнозируется падение урожая в ряде регионов на 50 и более процентов.