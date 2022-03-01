Собянин предостерег москвичей от участия в уличных беспорядках

Москвичей просят не поддаваться на призывы провокаторов, так как они направлены на подрыв управления городом и создание атмосферы хаоса, все попытки организовать уличные беспорядки будут последовательно пресекаться, написал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Все попытки организовать уличные беспорядки будут последовательно пресекаться. Нам не страшны внешние враги, когда мы едины и сплочены. Нас пытаются расколоть, противопоставить, раскачать, перессорить. Ничего не выйдет», – написал мэр в своем блоге.

По его словам, сайты ресторанов, магазинов, гостиниц и других предприятий, которые не поддержали призывы в пользу Украины, заваливают угрозами, фейками и жалобами. Руководителей и владельцев предприятий кошмарят, угрожают расправой и убийством.

«Большая часть этого информационного потока идет из-за границы, ботами. На сайты организаций и учреждений идут беспрерывные ddos-атаки. С взломанных сайтов хакеры транслируют лозунги против нашей страны и призывают выходить на улицы. По телефонам граждан идет настоящая психическая информационная атака. За всем этим стоят профессионалы и крупные системные структуры. И все это происходит на фоне экономических санкций, которые направлены не столько против безопасности государства, сколько против простых граждан. Должен сказать вам, что мы сделаем все необходимое – обеспечим нормальное функционирование города и защитим москвичей», – подчеркнул Собянин.

Он добавил, что все городские программы в столице будут реализованы, развитие города будет продолжено.

«Москва много раз в своей истории переживала сложные времена и всегда побеждала. Так будет и в этот раз. <…> Прошу не поддаваться на призывы провокаторов, они направлены на подрыв управления городом и создание атмосферы хаоса, который мы не так давно наблюдали в том же Казахстане», – отметил мэр Москвы.

Ранее эксперт назвал «детсадовской» атаку на Россию специалистов США по информационной войне.

До этого МВД России призвало граждан не реагировать на провокации в интернете с призывами к терроризму, объявления распространяются кол-центрами, расположенными на Украине.

Накануне появилась информация о том, что в Польшу прибыла большая группа американских специалистов по так называемым информационным войнам. Как сообщил Life, группу встречали представители правительства и официальной «контактной группы по ситуации на Украине». Официально факт приезда польские власти не подтверждают. Однако в этот же день ряд российских изданий сообщили о взломе своих сайтов. На взломанных страницах были размещены заявления с критикой действий России на Украине.

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев призвал наказывать в уголовном порядке за распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ в период спецоперации на Украине. Нарушителям будет грозить до 15 лет лишения свободы. Его коллега по комитету Султан Хамзаев в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил необходимость таких нововведений.