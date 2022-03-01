Хуснуллин опроверг остановку льготных ипотечных программ

В России не останавливали льготные ипотечные программы, несмотря на резкое повышение ключевой ставки, сказал на Российской строительной неделе вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Нельзя не сказать про ипотеку. Понятно, что в новых условиях ее (ипотеки) цена изменится, однако хочу напомнить, что льготные ипотечные программы продолжают действовать», – цитирует РИА «Новости» Хуснуллина.

По его словам, в России стоит цель не останавливать стройку, как и в пандемию.

«Стройка – это инерционный процесс. Ее сложно перезапустить в случае остановки, поэтому важно продолжать работу», – сказал Хуснуллин.

Он добавил, что это удалось сделать во время пандемии коронавируса, и «мы нацелены сделать это и сейчас».

Хуснуллин заявил также, что кабмин понимает, в каких непростых экономических условиях нужно развивать строительную отрасль.

«Мы все понимаем, в каких непростых условиях мы должны развивать отрасль. Сегодня особенное время, которое требует наибольшей концентрации усилий», – сказал Хуснуллин.

Банк России принял решение c 28 февраля повысить ключевую ставку до 20% годовых, заявив, что это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.