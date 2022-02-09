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В Германии выразили беспокойство заполненностью ПХГ газом
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Немецкие власти обеспокоены ситуацией с заполненностью подземных газовых хранилищ в стране, заявила представитель министерства экономики Германии.
«Обеспечение газом происходит у нас прежде всего по трубопроводам, здесь договоры исполняются. И, конечно, мы следим за ситуацией с газохранилищами, и она, конечно, вызывает обеспокоенность», – цитирует представителя ведомства РИА «Новости».
По ее словам, уровень заполненности хранилищ составляет 35-36%. Вопрос увеличения поставок газа «является вопросом рынка», а потому не зависит от властей страны.
В конце января Газпром заявил, что в подземных хранилищах газа (ПХГ) стран Евросоюза осталось менее 20% закачанного предыдущим летом газа, а совокупная наполненность ПХГ Европы составляет 39%.
Эксперт оценил идею ЕС и НАТО о замене российского газа испанским транзитом
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«Европа не сможет заменить российский газ. Ни Алжир, ни азиатские страны ей в этом не помогут», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по энергетике Игорь Юшков. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель указал на Пиренейский полуостров как на регион, не зависящий от поставок газа из России.
«Судя по всему, Боррель имел в виду, что Испания и Португалия «научат» остальную Европу быть энергетически независимыми от России. Но их сценарий для других стран не подходит, поэтому заявление главы дипломатии ЕС спекулятивно», – сказал ведущий эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, в энергетической независимости Пиренейского полуострова от России нет политики, а есть только экономическая логика – «для Испании запитываться из алжирского трубопровода рентабельнее, чем покупать российский газ, а для Португалии получать энергоноситель через СПГ-терминалы тоже выгоднее, чем вести газопровод из России».
«Испания и Португалия не добывают газ, в Европу они могут его только транзитировать. Но тут возникает сразу несколько трудностей. Во-первых, Алжир поссорился с Марокко – в итоге оказался перекрыт один из двух газопроводов в Испанию. Кроме того, сам Алжир снижает экспорт, поскольку у него растет внутреннее потребление голубого топлива, а добыча остается на прежнем уровне», – отметил собеседник.
Помимо этого, эксперт указал еще на одну странность заявления Борреля – у других стран Европы так же, как и у Португалии, есть СПГ-терминалы, например у Франции, Великобритании, Нидерландов, Бельгии. Причем терминалы используются, как правило, на 25–30% «Поэтому, причины, по которым испанский еврочиновник выделил именно Пиренеи, для меня загадка», – сыронизировал аналитик.
Что касается вероятности подключения Германии к идее Борреля о замене российского газа, то она тоже нулевая, подчеркнул Юшков. «Если Европа вдруг перестанет получать российский газ в ситуации с раскручиванием санкционного маховика, то все страны будут загружать свои терминалы исключительно для внутренних нужд, и Германии ничего не останется», – отметил эксперт.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о необходимости лучше «интегрировать» Пиренейский полуостров, который является главным «островом электроэнергии в Европе», в европейский энергетический рынок.
Кроме того, он призвал ЕС «срочно рассмотреть вопрос разработки стратегических резервов газа Евросоюза и возможность совместных закупок газа, как предложила ранее Еврокомиссия».
Дипломат подтвердил, что «в последние недели Россия строго выполняла свои договорные обязательства». При этом Боррель пожаловался, что Газпром «отказался совершать дополнительные поставки для пополнения европейских хранилищ, что еще больше усилило нервозное положение на рынке».
Глава дипломатии ЕС отметил, что «энергетика всегда была одним из важнейших геополитических вопросов». По его словам, «эта тема стоит во главе повестки дня» ЕС, «учитывая высокие цены и сложности с поставками газа, вызванные кризисом в отношениях с Россией».
Боррель также подчеркнул: Россия лучше подготовилась к санкциям Запада, чем ЕС – к возможным перебоям с поставками газа.
В воскресенье газета Vanguardia сообщила, что НАТО изучает возможность строительства газопровода между Испанией и Германией, чтобы снизить зависимость Центральной Европы от российского газа в ближайшее время.
«Новое транспиренейское соединение для отправки в Центральную Европу газа из Алжира и сжиженного газа, который смогли бы хранить и обрабатывать восемь предприятий по регазификации, расположенные в Испании и Португалии», – отмечает издание.
Боррель заявил о «сложностях» с поставками российского газа
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что Россия строго выполняла свои договорные обязательства по поставкам газа, но заявил при этом о «сложностях с поставками».
Боррель заявил, что «цены на энергоносители выросли из-за проблем со спросом и предложением на глобальном уровне». Он подчеркнул, что «цены на газ в ЕС в шесть-десять раз выше, чем год назад». Это «создает большую нагрузку на цены на электроэнергию из-за того, как эти цены определяются на рынке электроэнергии в Европе». Как заявил Боррель, «если цены на энергию останутся высокими в течение 2022 года, стимулируя инфляцию, это серьезно повлияет на восстановление (экономики) от пандемии».
Глава дипломатии ЕС отметил, что «энергетика всегда была одним из важнейших геополитических вопросов». По его словам, «эта тема стоит во главе повестки дня» ЕС, «учитывая высокие цены и сложности с поставками газа, вызванные кризисом в отношениях с Россией». Боррель указал на необходимость «работать с краткосрочными трудностями, придерживаясь при этом долгосрочной цели перехода к нулевому уровню выбросов». «Энергетический совет ЕС-США в Вашингтоне укрепит трансатлантическое сотрудничество на этом фронте», – приводит его слова РИА «Новости».
Он подтвердил, что «в последние недели Россия строго выполняла свои договорные обязательства». При этом Боррель пожаловался, что Газпром «отказался совершать дополнительные поставки для пополнения европейских хранилищ, что еще больше усилило нервозное положение на рынке». Боррель считает, что «в условиях тяжелого кризиса» в отношениях с Россией, стоит «вопрос безопасности поставок».
В связи с этим он призвал ЕС «срочно рассмотреть вопрос разработки стратегических резервов газа Евросоюза и возможность совместных закупок газа, как предложила ранее Еврокомиссия». Евросоюз контактирует с США, Норвегией, Катаром, Азербайджаном, Алжиром и другими странами по поводу расширении поставок СПГ. Также он подчеркнул необходимость лучше «интегрировать» Пиренейский полуостров, который является главным «островом электроэнергии в Европе», в европейский энергетический рынок.
При этом ЕС намерен работать над увеличением реверсивных поставок газа для Украины в рамках существующей газотранспортной сети. Исходя из его слов, ЕС будет сотрудничать в этом вопросе с США.
Напомним, как заявлял Боррель, ЕС надеется, что США, Катар и Азербайджан компенсируют объемы газа в случае снижения его поставок из России.
Газпром обвинил Кишинев в нарушении договоренностей
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Молдавская сторона в подходе к проведению аудита долгов «Молдовгаза» нарушает договоренности, достигнутые в октябре 2021 года, заявили в Газпроме.
«Односторонний подход молдавской стороны к проведению аудита задолженности «Молдовагаза» идет вразрез с договоренностями, достигнутыми в октябре 2021 года», – цитирует сообщение Газпрома РИА «Новости».
Там пояснили, что назначенное на 2 февраля заседание наблюдательного совета «Молдовагаза» не было проведено из-за неявки молдавского правительства.
«Предполагалось, что наблюдательный совет должен согласовать подходы к проведению аудита задолженности компании перед группой Газпром за газ, поставленный потребителям правого берега Днестра, предусмотренного протоколом переговоров по урегулированию проблемных вопросов в газовой отрасли от 29 октября 2021 года», – добавили в российской компании.
Вместо этого молдавское правительство заявило, что условия привлечения аудитора уже определены молдавской стороной. В ней не учитывались предложения Газпрома.
«Односторонний подход молдавской стороны к определению условий тендера на закупку услуг аудитора не позволяет ожидать прозрачности и объективности аудита задолженности «Молдовагаза» за поставленный потребителям Республики Молдова газ. Это может привести к тому, что и результаты аудита не будут согласованы наблюдательным советом «Молдовагаза», – заключили в компании.
Компания «Молдовагаз» в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа Газпрому, поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. «Молдовагаз» полностью расплатился за газ, полученный в декабре, однако компании не хватало около 25 млн долларов, чтобы погасить авансовый платеж за январь. Однако «Молдовагаз» все же полностью погасил платеж.
Газпром отказался бронировать мощности газопровода «Ямал – Европа»
Газпром вновь не заказал мощности магистрального газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу, свидетельствуют данные площадки GSA Platform, на которой проходят аукционы.
Газопровод продолжает работать в реверсном режиме, и физический поток газа идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. Мощности магистрали остаются невостребованными и на регулярных, и на дополнительных сессиях аукционов, передает РИА «Новости».
Компания не стала бронировать мощности газопровода в январе на месяц вперед, как делал в прошлом году. Однако компания может использовать магистраль в феврале, выкупая ее мощности на суточных аукционах.
Ранее российская компания Газпром на аукционе не забронировала дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и не заказала прокачку через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа» на второй – третий кварталы 2022 года.
До этого сообщалось, что Газпром вновь увеличил транзит газа через Украину в страны Европы, при этом мощности магистрального газопровода «Ямал – Европа» остаются невостребованными.
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В России оценили претензии «Веймарского треугольника» к Москве
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«Переговоры Парижа, Берлина и Варшавы – это разговор ни о чем, потому что на деле их позиции в отношении России и Украины расходятся», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее лидеры Германии, Франции и Польши провели переговоры в Берлине, где выступили с критикой и угрозами в адрес России.
«Веймарский треугольник» – довольно старый формат. Он был создан с целью интеграции Польши в евроатлантические структуры, но в каком-то виде сохранился по сей день. Это некая дань уважения Варшаве – такой формат возвышает ее до первой лиги европейских государств, поэтому поляки его берегут», – считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«В данном случае «Веймарской тройке» необходимо было продемонстрировать некую солидарность в отношении России, украинского кризиса и европейской безопасности, а также послать этот сигнал другим европейским странам, Москве и Киеву. Однако на деле подходы Парижа, Берлина и Варшавы существенно расходятся», – отметил эксперт.
«Польша придерживается наиболее жестких антироссийских позиций, в то время как Германию в Европе и в США обвиняют в слишком мягком подходе к России, неготовности отказаться от «Северного потока – 2» и отказе поставлять оружие на Украину. Париж в свою очередь тоже нацелен на некий конструктив в отношениях с Москвой», – пояснил собеседник.
«На переговорах этой тройки все вновь вертелось вокруг гипотетической угрозы российского «вторжения» на Украину. Поэтому смело можно назвать это разговором ни о чем, – отметил политолог. – Россия не собирается начинать войну с Украиной, соответственно, новые санкции в отношении Москвы выглядят умозрительными. Нет такой ситуации, при которой они могли бы претвориться в реальность».
«Тем не менее, для Шольца это своеобразная подготовка для визита в Россию. А Макрону, вероятно, было что рассказать европейским коллегам о своем многочасовом разговоре с Владимиром Путиным и о поездке в Киев», – предположил Кортунов.
«При этом думаю, что перспектив у «Веймарского треугольника» нет. Это скорее некий политический символизм, нежели практическая политика. Интересы Парижа, Берлина и Варшавы слишком разные. С этим уже ничего не сделаешь. Одно дело – смотреть на Москву и Киев из Парижа и Берлина, и совсем другое – из Варшавы. Расхождение тут неизбежно. С определенной натяжкой их можно назвать лебедем, раком и щукой Европейского союза», – заключил политолог.
Во вторник вечером канцлер ФРГ Олаф Шольц перед переговорами с президентами Франции и Польши Эммануэлем Макроном и Анджеем Дудой в Берлине заявил, что дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины приведет к серьезным последствиям для России – политическим, экономическим и геостратегическим.
Как подчеркнул Шольц, оценка ситуации вокруг Украины и позиция лидеров Германии, Франции и Польши совпадает. «Наши устремления сегодня в рамках «Веймарского треугольника» заключаются в следующем: мы хотим, прежде всего, добиться деэскалации в напряженной ситуации, мы нуждаемся в переговорах и решении», – сказал он.
«Наша общая цель заключается в том, чтобы не допустить войны в Европе», – сказал канцлер Германии. «Нас всех объединяет одна цель – сохранить мир в Европе – посредством дипломатии, ясных сигналов и готовности действовать сообща», – заявил Шольц.
В свою очередь президент Польши Анджей Дуда перед встречей с лидером Франции и канцлером ФРГ призвал страны Запада защитить территориальную целостность стран-союзников, которые не входят в ЕС и НАТО. При этом он уточнил, что говорит об Украине.
«Мы имеем дело с беспрецедентным скоплением российских войск вдоль украинской границы, а также большую российскую концентрацию в Белоруссии, где проходят учения, которые должны продлиться до 20 февраля», – приводит слова президента Польши ТАСС.
По словам президента Польши, сейчас Запад должен совместно искать «выход из этой сложнейшей ситуации – самой сложной от 1989 года, в которой оказались НАТО и ЕС». «Наша большая задача – обеспечить мир нашим обществам и народам, защитить международное право и территориальную целостность стран, которые не входят в ЕС и НАТО, но являются нашими союзниками, которые хотят независимости, свободы, суверенитета. Я говорю об Украине», – заявил польский лидер.
Напомним, что Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Стало известно содержание нового письма ЕС России
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ЕС подготовил письмо России с предложением продолжить переговоры по ситуации вокруг Украины, письмо является коллективным ответом на предложения, полученные от РФ, оно подписано главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, сообщает издание Politico со ссылкой на проект письма.
В письме говорится, что ЕС вместе с НАТО готовы продолжать диалог с Россией по «безопасности для всех». ЕС отмечает, что несогласия с Россией должны быть разрешены путем диалога и дипломатии, передает сообщение РИА «Новости».
Кроме того, в ЕС утверждают, что ОБСЕ – это «надлежащий» форум для обсуждения вопросов безопасности в дополнение к Совету Россия – НАТО.
Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что позиция НАТО по вопросу предоставления гарантий безопасности сравнима с «пивом для членов профсоюза».
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в ходе состоявшихся в понедельник в Москве переговоров в общих чертах проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о российском ответе на позицию США и НАТО по гарантиям безопасности. Российский лидер указал, что США и НАТО в своих ответах не обозначили позицию по таким ключевым для Москвы вопросам, как нераспространение Североатлантического альянса, неразмещение ударных систем возле российских границ, возвращение инфраструктуры к 1997 году, когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО.
Япония собралась поддержать Европу газом при обострении на Украине
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Власти Японии приняли решение о готовности организовать поставки сжиженного природного газа (СПГ) в страны ЕС в случае обострения ситуации вокруг Украины, сообщили правительственные источники телеканала NHK.
По имеющейся у телеканала информации, японская сторона пока не определилась с объемом и возможными сроками поставок при эскалации конфликта вокруг Украины. Также пока нет ясности, какой именно газ будет использовать для этого Япония: из своих запасов или перенаправит в ЕС часть ранее законтрактованного СПГ, передает ТАСС.
Накануне глава Белого дома Джо Байден заявил о готовности Штатов покрыть существенную часть потребностей стран Европы в газе в случае приостановки поставок из России. При этом он увязал судьбу «Северного потока – 2» с «вторжением» России на Украину.
В понедельник министры энергетики США и ЕС на встрече в Вашингтоне договорились работать над увеличением предложения СПГ на мировом рынке. Тогда же глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил о достигнутых договоренностях о надежных поставках энергоносителей не только для ЕС, но и для Украины, Молдавии, западных Балкан.
В прошлую пятницу в Белом доме сообщали, что Соединенные Штаты обсуждают с «крупными поставщиками» увеличение поставок газа в Европу взамен российского. В конце января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил надежду, что США, Катар и Азербайджан компенсируют Европе объемы газа в случае снижения поставок топлива из России. В Пентагоне обещали проработать варианты поставок газа в Европу.
Между тем глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм предупредил, что найти замену российскому газу в случае гипотетического прекращения поставок будет сложно, так как Россия покрывает потребности Германии в газе более чем на 50%. В Еврокомиссии заявляли, что от российского газа в различной степени зависят около 20 стран ЕС. Вместе с этим в конце января в акватории стран ЕС резко выросло число танкеров СПГ.
28 января глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Еврокомиссия (ЕК) тесно сотрудничает с администрацией президента США Джо Байдена по развитию стратегического партнерства в сфере энергетики. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как действия Соединенных Штатов в Европе провоцируют жесточайший энергетический кризис.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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В Польше заявили о победе России и Китая над Европой
Новый газовый контракт с Пекином делает Москву все менее зависимой от поставок в Европу, заявил журналист польской Gazeta Wyborcza Анджей Кублик.
В конце прошлой недели Газпром и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали долгосрочный договор на прокачку газа по дальневосточному маршруту.
Комментируя эту информацию, Кублик обвинил Россию в создании энергетического кризиса в ЕС и «газовом шантаже» из-за проходящего по дну Балтики трубопровода «Северный поток – 2». Журналист напомнил о риске введения санкций против проекта и выразил недовольство, что контракт с Китаем поможет России снизить зависимость от продаж топлива в Европу.
Так, по его словам, новый договор позволит Пекину выйти на первое место среди покупателей российского газа, подвинув Германию, реализация проекта «Союз Восток» приведет к удвоению поставок в Китай.
«Через десять лет Газпром будет ежегодно продавать Китаю уже около 100 млрд кубометров газа, это примерно две трети от объема российского экспорта в ЕС», – передает РИА «Новости» слова Кублика.
Он отметил, что Пекин и европейские страны будут получать голубое топливо с разных месторождений, так что Запад не лишится его.
«Однако благодаря наращиванию объема поставок в Китай Россия будет меньше зависеть в финансовом плане от экспорта в Европу», – подчеркнул репортер.
Ранее Газпром и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали долгосрочный договор купли-продажи природного газа по Дальневосточному маршруту. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд кубометров и в совокупности достигнет 48 млрд кубометров в год, включая поставки по магистральному газопроводу «Сила Сибири – 1».
Байден пообещал удовлетворить потребности Европы в газе
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Соединенные Штаты готовы покрыть существенную часть потребностей европейских стран в природном газе в случае приостановки поставок из России, заявил президент США Джо Байден после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Вашингтоне.
«Мы изучаем возможности покрытия [объемов экспорта] природного газа из России [в Европу]. <…> Мы полагаем, что можем покрыть существенную часть [спроса на газ в Европе]», – приводит слова Байдена ТАСС.
Глава Белого дома сообщил, что американская администрация изучает, как это может быть осуществлено, а также ведет переговоры с иностранными партнерами. По словам Байдена, в случае подобного развития событий Россия понесет существенные потери.
«Россия осознает, что это существенная часть ее бюджета <…>. Фактически, если это [экспорт] прекратится, то для них это также будет тяжелым ударом», – сказал президент США, выразив мнение, что углеводороды, «это единственная вещь, которую они [Москва] по-настоящему вынуждены экспортировать».
Ранее президент США Джо Байден после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Вашингтоне увязал судьбу «Северного потока – 2» с «вторжением» России на Украину.
В понедельник министры энергетики США и ЕС на встрече в Вашингтоне договорились работать над увеличением предложения СПГ на мировом рынке. Тогда же глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил о достигнутых договоренностях о надежных поставках энергоносителей не только для ЕС, но и для Украины, Молдавии, западных Балкан.
В прошлую пятницу в Белом доме сообщали, что Соединенные Штаты обсуждают с «крупными поставщиками» увеличение поставок газа в Европу взамен российского. В конце января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил надежду, что США, Катар и Азербайджан компенсируют Европе объемы газа в случае снижения поставок топлива из России. В Пентагоне обещали проработать варианты поставок газа в Европу.
Между тем глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм предупредил, что найти замену российскому газу в случае гипотетического прекращения поставок будет сложно, так как Россия покрывает потребности Германии в газе более чем на 50%. В Еврокомиссии заявляли, что от российского газа в различной степени зависят около 20 стран ЕС. Вместе с этим в конце января в акватории стран ЕС резко выросло число танкеров СПГ.
28 января глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Еврокомиссия (ЕК) тесно сотрудничает с администрацией президента США Джо Байдена по развитию стратегического партнерства в сфере энергетики. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как действия Соединенных Штатов в Европе провоцируют жесточайший энергетический кризис.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Москва отвергла претензии ЕС в нежелании наращивать поставки газа
Компания «Газпром» не обязана наращивать экспорт газа в Евросоюз, она и так поставляет некоторые дополнительные объемы, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.
«Нет, конечно, не обязан. Кроме того, на самом деле он поставляет некоторое количество дополнительного «голубого топлива» в Европу, хотя, возможно, и не так много, как некоторым бы хотелось», – передает РИА «Новости» ответ Чижова на вопрос о том, обязан ли Газпром наращивать поставки в ЕС.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем блоге в воскресенье написал, что Россия строго выполняет контрактные обязательства по поставкам газа в ЕС. Однако Газпром, по его словам, «отказался» от дополнительного экспорта для пополнения европейских хранилищ, что усилило нервозное положение на рынке.
Напомним, в понедельник Газпром увеличил транзит газа через Украину в страны Европы, при этом мощности газопровода «Ямал – Европа» остаются невостребованными.
Блинкен: США договариваются об увеличении поставок топлива в Европу и Украину
США ведут переговоры с основными производителями топлива по всему миру об увеличении поставок в Европу, включая Украину, заявил на открытии заседания Совета США-ЕС по энергетике в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы ведем консультации с правительствами и крупными производителями по всему миру об увеличении предложения природного газа, и рынок сам по себе начинает приспосабливаться. Эти усилия направлены на увеличение поставок энергоносителей для всей Европы, включая Украину, чьей энергетической безопасности особенно угрожает российская агрессия», – цитирует его РИА «Новости».
Блинкен поблагодарил Евросоюз за поддержку проектов поставок газа на Украину со своей территории и пообещал им американское дипломатическое и техническое содействие.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС надеется, что США, Катар и Азербайджан, компенсируют объемы газа в случае снижения его поставок из России.
Боррель сравнил подготовку России и ЕС к конфликту
Россия лучше подготовилась к санкциям Запада, чем ЕС – к возможным перебоям с поставками газа, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Боррель отметил, что «в последние годы Россия повысила свою устойчивость перед лицом экономических санкций». В частности, он указал, что Россия «нарастила золотовалютные резервы». По мнению Борреля, Москва «сделала больше», чем сделал ЕС для того, чтобы «справиться с потенциальными перебоями в поставках газа», передает ТАСС.
Напомним, Боррель призвал к созданию стратегических запасов газа в ЕС. Брюссель и Вашингтон заявляют о готовности ввести в отношении Москвы санкции, если Россия «вторгнется» на Украину. При этом на Западе опасаются, что санкции спровоцируют прекращение поставок Россией газа в Европу.
Германия пригрозила России «необходимыми мерами»
Германия вместе с союзниками намерены предпринять «необходимые меры» в отношении России в случае эскалации ситуации на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопрос о газопроводе «Северный поток – 2».
В ходе интервью американской газете Washington Post Шольцу был задан вопрос о том, прекратит ли Германия процесс запуска газопровода в случае «вторжения» России на Украину.
«Мы вместе с нашими союзниками готовы предпринять все необходимые меры. И у нас есть очень четкое соглашение с правительством США о транзите газа и энергетическом суверенитете Европы. Также мы договорились, что будем поддерживать Украину, будем интенсивно бороться за транзит газа через Украину и что мы будем очень сильны, если этот транзит газа окажется под угрозой. Также совершенно ясно, что в такой ситуации рассматриваются все варианты... Я не буду вдаваться в подробности, но наш ответ будет единым и решительным», – передает РИА «Новости» слова Шольца.
Он также поблагодарил президента США Джо Байдена за силу и лидерские качества, показанные в ходе «трудных переговоров» с Россией по поводу ситуации на Украине.
Шольц назвал США «самым важным» союзником Германии и Европы.
«Мы много работали, чтобы послать России четкий сигнал о том, что ей придется дорого заплатить, если она вмешается в дела Украины. Я очень ценю то, что делает президент Байден на двусторонних переговорах между США и Россией. Они очень трудные. У них очень сложная повестка дня. Но сила и лидерство – это то, что он там делает», – сказал канцлер Германии.
Шольц также заявил, что его страна поставила Украине 5 тыс. касок по просьбе Киева, тогда как в вопросе возможных поставок вооружений играют большую роль жесткие экспортные ограничения.
«Во-первых, Украина обратилась с просьбой прислать каски, и мы ответили на эту просьбу. Во-вторых, есть жесткие экспортные критерии, которых мы придерживаемся при экспорте вооружений в кризисные регионы. Существует длительная преемственность немецких экспортных ограничений на оружие, чем занималось предыдущие правительство, и в этом вопросе имеет место преемственность», – сказал Шольц.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Слова президента Латвии о русском языке в школах стали предметом рассмотрения спецслужб
Депутат Елгавской городской думы Андрей Пагор, представляющий партию «Русский союз Латвии» (РСЛ), обратился с заявлением в Службу государственной безопасности (СГБ) республики с просьбой проверить высказывания президента Латвии Эгилса Левитса об отказе от изучения русского языка в школах.
«Сегодня наш депутат Елгавской городской думы Андрей Пагор обратился с заявлением в СГБ Латвии с просьбой проверить последние высказывания президента Латвии Эгилса Левитса на предмет нарушения части 2 статьи 78 уголовного закона: деятельность, направленная на разжигание национальной, этнической, расовой или религиозной ненависти или розни», – сообщила РСЛ на своей странице в Facebook, передает ТАСС.
Как отмечает партия, нигде не уточняется, о каких именно школах говорил президент Латвии. «Но на основании правил кабинета министров об образцах государственных стандартов основного и среднего образования можно сделать вывод, что предложение Левитса затрагивает обучение в основных школах с латышским языком обучения», – указали в партии.
Пагор подчеркнул, что, согласно результатам переписи населения 2011 года, для 37% жителей Латвии основной язык в семье – русский, а более четверти браков являются межэтническими.
«У меня есть сын, которому пока только годик. Родной язык матери ребенка латышский, а мой – русский. Я хочу, чтобы мой ребенок свободно разговаривал на двух языках, и этому он должен научиться, в том числе, в школе», – подчеркнул политик.
Депутат считает, что предложение президента Латвии фактически означает желание запретить молодому поколению латышей понимать язык, на котором разговаривают более трети жителей республики, что усилит непонимание и в перспективе может привести к усугублению межнациональной розни.
Напомним, президент Латвии Эгил Левитс провел рабочую встречу с министром образования и науки Анитой Муйжниеце. И в ходе беседы он высказал мнение, что в ближайшее время следует отказаться от изучения в школах Латвии русского языка как второго иностранного. По мнению Левитса, первым иностранным языком, изучаемым в школах Латвии, должен быть английский, а вторым – один из языков основных стран Европейского союза.
Путин поручил исследовать возможность внедрения альтернативной энергии в регионах
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Президент Владимир Путин поручил определить регионы, в которых было бы целесообразнее внедрить альтернативные источники энергии вместо газа, соответствующий пункт имеется в перечне поручений главы государства.
«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: с учетом ранее данных поручений определить на основе целевых топливно-энергетических балансов субъекты Российской Федерации, в которых исходя из результатов оценки экономической эффективности природный газ, транспортируемый с помощью Единой системы газоснабжения, не может быть основным источником энергии», – говорится в поручении на сайте Кремля.
Ответственным также необходимо представить предложения о мерах по расширению в таких регионах альтернативных экологичных источников энергии с учетом их экономической эффективности вместо газа. Также им нужно будет предусмотреть источники финансирования.
Срок исполнения задачи – до 1 сентября 2022 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов страны.