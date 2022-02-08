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Парламент Белоруссии назвал виновных в распространении фейков о референдуме
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Верхняя палата белорусского парламента заявила, что распространяют фейки о предстоящем референдуме евродепутаты.
«Депутаты Европейского парламента продолжают осуществление неконструктивных действий в отношении Республики Беларусь: в заявлении от 1 февраля 2022 года распространяется фейковая информация о республиканском референдуме ... Получая сведения из недостоверных и политизированных источников, они преднамеренно вводят в заблуждение общественность своих государств относительно конституционной реформы в Беларуси», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение палаты.
В сообщении депутатов призвали прекратить беспочвенные размышления, попросив из выработать цивилизованную и конструктивную политику в отношении Белоруссии.
В начале февраля депутаты Роберт Бедронь и докладчик по Белоруссии Пятрас Ауштрявичюс заявили, что в условиях давления на граждан в Белоруссии референдум нельзя считать демократическим выражением воли белорусов.
Напомним, конституционный референдум в Белоруссии официально назначен на 27 февраля, указ подписан главой государства Александром Лукашенко.
Украинский эксперт объяснил жесткое заявление Лукашенко в адрес Зеленского
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«Лукашенко понял, что отношения с Киевом не восстановить, и первым решился поджечь оставшиеся мосты между государствами», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Константин Бондаренко. Ранее Лукашенко назвал Зеленского «безголовым» и пригрозил Киеву энергетическими санкциями.
«После того, как Зеленский присоединился к рестрикциям Запада против Белоруссии, отношения Киева с Минском охладели и практически перестали существовать после санкций, связанных с Протасевичем. Поэтому то, что Лукашенко назвал Зеленского «безголовым» – просто ожидавшаяся жирная точка в отношениях двух государств», – сказал глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.
По его словам, Лукашенко возможно перешел грань, предопределяемую для заявлений на таком высоком уровне, но в то же время он понимает, что уже ничего не теряет, поэтому может позволить себе говорить, что думает.
«Думаю, момент был не то чтобы сознательно выбран Лукашенко – просто он понял, что Киев окончательно отказался восстанавливать отношения, и белорусский лидер, скажем так, первым поджог мост между Белоруссией и Украиной. Причем, возможно, не без соответствующего совета со стороны Москвы», – отметил эксперт.
Теперь, прогнозирует собеседник, политические и дипломатические отношения Киева и Минска можно считать прекратившимися – останутся только отдельные линии партнерства в бизнесе и экономике.
«Был момент, когда Лукашенко искал близкое к Европе «плечо», потому что не хотел делать Белоруссию российским федеральным округом. По его замыслу, Киев мог стать для Минска мостом на Запад и адвокатом на международной арене. Но Украина пошла по другому пути – повелась на британскую интригу и сломала белорусскому лидеру политическую многоходовку», – напомнил аналитик.
При этом, отметил Бондаренко, Лукашенко в недавнем выступлении перед парламентом заявил: Белоруссия не собирается воевать. «Я думаю, ни экономического, ни военного противостояния ждать не нужно», – резюмировал эксперт.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал украинского лидера Владимира Зеленского «безголовым», поскольку считает, что власти Украины не принимают решений, их к определенным действиям подталкивают.
«И даже Зеленский, прости меня, первый раз скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести, он уже начал кричать «нет-нет, войны не будет, войны нет» и так далее. Они уже его сейчас в стойло пытаются загнать, чтобы он говорил, что война будет, мы нападем и прочее», – заявил президент Белоруссии в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».
По его словам, существует одна опасность, что Украина предпримет очень серьезные акции в направлении Донбасса.
«Я же сказал публично недавно, когда украинец задал мне вопрос на большом разговоре: ребята, вы будете безумцами, если вы столкнетесь с Россией, и мы будем не с вами», – добавил Лукашенко, комментируя реакцию Белоруссии в случае действий Киева против Донбасса.
Чуть ранее Лукашенко заявил о совместном с Москвой ответе в случае войны в Донбассе, уточнив, что США провоцируют Киев.
До этого Лукашенко сказал, сколько продлится война с Украиной. По его словам, Украина никогда не будет воевать с его страной, а если и будет, война продлится три-четыре дня. По его словам, у украинской армии низкий уровень подготовки.
Госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович заявил, что Минск вынужден рассматривать южное направление как угрозу безопасности Белоруссии.
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Минск предупредил Украину о возможной отмене поставок ГСМ и электричества
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Белоруссия не будет поставлять Украине горюче-смазочные материалы (ГСМ) и электричество, если Киев инициирует обострение с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Если вы [Украина] столкнетесь с Россией – мы будем не с вами. Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ, с Россией вместе и электричество», – заявил Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».
В то же время белорусский президент заметил, что Российская Федерация имеет возможности поставлять на Украину электричества в три-пять раз больше, чем Белоруссия, которая «мизер» поставляет.
Ранее Лукашенко заявил, что Москва и Минск нарисовали «красные линии» для Киева, перейдя которые, он получит ответ, но это США толкают Украину к войне.
Напомним, пресс-секретарь администрации Соединенных Штатов Джен Псаки заявила, что Белый дом прекратил называть якобы возможное Россией «вторжение» на Украину «неминуемым» и «надвигающимся», чтобы не подавать неправильный сигнал. Москва неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину.
Лукашенко заявил о совместном с Москвой ответе в случае войны в Донбассе
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Москва и Минск нарисовали «красные линии» для Киева, перейдя которые, он получит ответ, но это США толкают Украину к войне, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Это просто суть войны, о которой сейчас дебаты идут у вас, и у нас: «Ах, Украина будет воевать». Да не Украина, американцы их толкают на войну», – заявил Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».
Отвечая на вопрос, как в такой ситуации правильно вести себя с Киевом, Лукашенко заявил, что «очень правильно все сделано президентом России». «Я это поддерживаю. Мы нарисовали «красные линии». Наступил на «красную линию» – получай!» – продолжил белорусский президент.
В ответ на уточняющий вопрос, может ли быть ответом ракетный удар по территории Украины, Лукашенко сказал, что «не только».
«Все, что только есть. Если ты начертил «красную линию», то ты ее начертил для чего? Чтобы ее никто не переступил», – подчеркнул он.
Президент Белоруссии, отвечая на вопрос, как себя поведет белорусская армия, если украинские власти «начнут войну против Донбасса», заявил, что поступит «точно так, как российская».
На уточняющий вопрос, будет ли это совместным ответом Белоруссии и России, белорусский президент сказал: «Естественно».
«Слушайте, что мы тут шутки шутим на южной границе сегодня? Но не мне вам объяснять», – сказал Лукашенко, касаясь предпринимаемых в стране мер по усилению охраны границы с Украиной и отрабатываемых задач во время белорусско-российских совместных военных учений в феврале.
Также Лукашенко заявил, что Минск будет готов жестче отвечать на провокации Киева.
«Ну попробовали сейчас беспилотник, пришлось его… сбить, грубо говоря, ну дальше… дальше полезут – будем действовать жестче», – заявил президент Украины.
Белорусский президент заметил, что инцидент с беспилотником – уже не первый случай нарушения границы со стороны Украины. Четвертого декабря на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска Новая Рудня было зафиксировано нарушение воздушной границы Белоруссии: военный украинский вертолет Ми-8 пересек государственную границу и залетел на территорию республики на глубину до одного километра.
До этого Александр Лукашенко сказал, сколько продлится война с Украиной. По его словам, Украина никогда не будет воевать с его страной, а если и будет, война продлится три-четыре дня. По его словам, у украинской армии низкий уровень подготовки.
Ранее госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович заявил, что Минск вынужден рассматривать южное направление как угрозу безопасности Белоруссии.
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Москва предложила Минску сотрудничество в Сирии
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минобороны и МИД России провести переговоры и подписать с Белоруссией соглашение о сотрудничестве в оказании гуманитарной помощи Сирии, благодаря которому Минск может отправить в Дамаск военный контингент.
«Одобрить представленный Минобороны России согласованный с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Верховным судом России, Следственным комитетом России и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством России и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области оказания гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике. Поручить Минобороны России провести совместно с МИД России переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства России указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера», – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Речь идет об отправке в Сирию подразделения численностью до 200 человек для оказания гумпомощи арабской стране, передает «Sputnik Беларусь». Это предусмотрено проектом соглашения о сотрудничестве России и Белоруссии.
«Настоящим соглашением регулируются вопросы, связанные с участием белорусского воинского контингента совместно с соответствующими подразделениями ВС РФ в деятельности по оказанию гуманитарной помощи на территории Сирийской Арабской Республики. Белорусский воинский контингент привлекается к выполнению мероприятий исключительно в гуманитарных целях вне зоны боевых действий», – говорится в проекте документа.
Ранее отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов прибыл в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе.
Напомним, 18 января ВС России по просьбе сирийских властей взяли морской порт Латакия под круглосуточную охрану в связи с угрозой терактов. По данным сирийских органов безопасности, теракты в портах Тартус и Латакия планируют совершить диверсионно-террористические группы радикальных бандформирований из идлибской зоны деэскалации.
Белоруссия начала рассматривать Украину как угрозу безопасности
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Минск вынужден рассматривать южное направление как угрозу безопасности Белоруссии, заявил госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович.
Вольфович отметил, что прежде Белоруссия «не рассматривала южное направление как угрозу». Однако сейчас, «исходя из оценки военно-политической, стратегической обстановки», Минск «вынужден рассматривать в том числе и южное направление», прежде всего, «для защиты южных границ Союзного государства», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что в рамках проверки сил реагирования Союзного государства проходят масштабные учения с отработкой вопросов стратегических перегруппировок на большие расстояния, с созданием группировок на операционных направлениях и выполнением задач по отражению агрессии.
Напомним, на юге Белоруссия граничит с Украиной. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина никогда не будет воевать с его страной, а если и будет, война продлится три-четыре дня. По его словам, у украинской армии низкий уровень подготовки.
Лукашенко озвучил условие признания Абхазии и Южной Осетии
Независимость Абхазии и Южной Осетии будут признаны президентом Белоруссии только тогда, когда ему дадут понять, что это необходимо, заявил глава республики Александр Лукашенко в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live».
Также Лукашенко заявил о готовности признать Крым, но лишь тогда, когда это сделают российские олигархи. На вопрос чей Крым и когда будут признаны Абхазия и Осетия, Лукашенко спросил, если ли в этом вообще необходимость.
«Как только я пойму и президент (России Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД) мне скажет, что в этом есть необходимость...», – сказал Александр Лукашенко. Отмечается, что он не уточнил, относятся ли эти слова к Крыму, передает «Коммерсант».
Ранее представитель белорусской делегации, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, политолог Алексей Дзермант заявил, что признание Крыма частью России неизбежно, Минск должен налаживать с полуостровом экономические связи, развивать туризм.
МИД напомнил о ядерном оружии США в Европе
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Европейские страны опасаются размещения ядерных сил России на территории Белоруссии, но им стоит вспомнить о ядерном оружии США на территории Европы, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
Ермаков «встречно задал вопрос» о том, «не видят ли европейские коллеги угрозу своей безопасности не в гипотетическом белорусском», а в американском ядерном оружии, которое уже находится в странах НАТО, передает РИА «Новости».
В МИДе подчеркнули, что это ядерное оружие США способно «поражать цели на территории России». При этом участие неядерных стран Европы в «совместных ядерных миссиях» НАТО «напрямую противоречит их базовым обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия». Москва «с таким двуличием стран Запада категорически не согласна».
Напомним, в Госдепе заявили, что изменение белорусской конституции может привести к размещению ядерных сил России на территории республики, так как предлагаемые изменения якобы включают формулировку, которая может быть истолкована «как открывающая России путь к размещению гарнизонных сил на территории Белоруссии». В МИДе назвали домыслами заявления о ядерном оружии в Белоруссии.
Лукашенко назвал Зеленского «безголовым»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал украинского лидера Владимира Зеленского «безголовым», поскольку считает, что власти Украины не принимают решений, их к определенным действиям подталкивают.
«И даже Зеленский, прости меня, первый раз скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести, он уже начал кричать «нет-нет, войны не будет, войны нет» и так далее. Они уже его сейчас в стойло пытаются загнать, чтобы он говорил, что война будет, мы нападем и прочее», – заявил президент Белоруссии в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».
По его словам, существует одна опасность, что Украина предпримет очень серьезные акции в направлении Донбасса.
«Я же сказал публично недавно, когда украинец задал мне вопрос на большом разговоре: ребята, вы будете безумцами, если вы столкнетесь с Россией, и мы будем не с вами», – добавил Лукашенко, комментируя реакцию Белоруссии в случае действий Киева против Донбасса.
Ранее Лукашенко заявил о совместном с Москвой ответе в случае войны в Донбассе, уточнив, что США провоцируют Киев.
До этого Александр Лукашенко сказал, сколько продлится война с Украиной. По его словам, Украина никогда не будет воевать с его страной, а если и будет, война продлится три-четыре дня. По его словам, у украинской армии низкий уровень подготовки.
Госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович заявил, что Минск вынужден рассматривать южное направление как угрозу безопасности Белоруссии.
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Лукашенко рассказал о жестком разговоре с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что после задержания 33 россиян у него произошел жесткий разговор с главой российского государства Владимиром Путиным.
Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live» сообщил, что «жесткий разговор» произошел после того, как в Белоруссии «задержали этих ребят», а материалы «полностью ФСБ передали». При этом «тогда россияне не сказали» Минску, что «там крот какой-то был», заявил президент Белоруссии.
«Мы начали расследовать, я с Путным трижды на эту тему говорил. Он говорит: «Подожди, сейчас мы расследуем, давайте вместе с вами, и мы увидим, откуда ноги растут», – приводит слова Лукашенко РИА «Новости».
Глава белорусского государства сообщил, что примерно через неделю ситуация прояснилась.
В Белоруссии в 2020 году были задержаны 33 россиянина, 32 из которых, как утверждалось, были бойцами ЧВК Вагнера. Белорусская сторона подозревала их в планировании дестабилизации обстановки в стране перед президентскими выборами. Было возбуждено дело о подготовке терактов. Позже Белоруссия вернула Москве задержанных россиян, один гражданин России имел также белорусское гражданство и остался в Белоруссии. Президент России Владимир Путин сообщил, что этот инцидент произошел в результате совместной операции спецслужб Украины и США.
Зеленский ответил на обещание Лукашенко прекратить поставку энергоресурсов на Украину
В случае прекращения поставок Украине электроэнергии из Белоруссии пострадает население обеих стран, это движение в каменный век, заявил украинский президент Владимир Зеленский на брифинге с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
«Я попросил дать мне статистику товарооборота между нашими странами. Он составляет 6 млрд долларов, из них 1,5 млрд экспортирует Украина в Беларусь, 4,5 млрд экспортирует Беларусь. То есть, если страны начинают ограничивать торговлю между собой, кто от этого страдает? В данном случае точно пострадают просто люди. Если есть желание вернуться в каменный век, можем делать так. Что-то запретит Беларусь, тогда запретит Украина, всегда решения принимают политики, а страдают, к сожалению, люди», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет поставлять Украине горюче-смазочные материалы и электричество, если Киев инициирует обострение с Россией.
До этого Лукашенко заявил, что Москва и Минск нарисовали «красные линии» для Киева, перейдя которые, он получит ответ, но это США толкают Украину к войне.
Напомним, пресс-секретарь администрации Соединенных Штатов Джен Псаки заявила, что Белый дом прекратил называть якобы возможное Россией «вторжение» на Украину «неминуемым» и «надвигающимся», чтобы не подавать неправильный сигнал. Москва неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину.
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Латвия и Эстония призвали усилить присутствие НАТО на востоке альянса
Если российские силы не покинут территорию Белоруссии после учений, НАТО следует усилить свое присутствие на востоке альянса, заявили главы МИД Латвии и Эстонии Эдгарс Ринкевичс и Ева-Мария Лийметс.
Ринкевичс заявил, что присутствие российских сил в Белоруссии «существенно изменит ситуацию в регионе независимо от того, произойдет вторжение на Украину или нет». По его мнению, в этом случае придется «пересмотреть меры по устранению дефицита безопасности в регионе», в частности, усилить присутствие НАТО, передает РИА «Новости».
При этом Ринкевичс призвал Берлин занять более активную позицию по украинскому кризису. Он считает, что «Германия должна и может вести», новые власти страны должны «глубже осознать тему». По его словам, это касается и вопроса возможных санкций.
Лийметс считает учения России и Белоруссии «дестабилизирующим фактором». Она призвала альянс учитывать «последствия» и «предложить решения за счет повышения оборонного потенциала в регионе».
Напомним, глава американского государства Джо Байден одобрил переброску дополнительных американских военных в Восточную Европу. Пентагон подтвердил, что около 2 тыс. военных Соединенных Штатов планируется перебросить в Европу в качестве подкрепления. Первые американские военные, направленные для усиления стран НАТО в Восточной Европе, прибыли 5 февраля в Польшу.
В Белоруссии назвали главный принцип интеграции с Россией
Главным принципом формирования единого экономического пространства в рамках белорусско-российского Союзного государства должно быть суверенное равенство двух стран, заявила спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова.
«Сделан очередной важный шаг в союзном строительстве для достижения одной из основополагающих целей договора о создании Союзного государства – создания единого экономического пространства при условии соблюдения ключевого принципа – суверенного равенства государств», – приводит пресс-служба слова Кочановой, передает РИА «Новости».
В пресс-службе верхней палаты парламента сообщили, что данное заявление Кочанова сделала во время встречи в Минске с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. На встрече она подчеркнула, что прошедший год отмечен интенсивными белорусско-российскими контактами на высшем и высоком уровнях.
Спикер выразила уверенность в необходимости дальнейшего развития и укрепления взаимодействия по традиционно приоритетным направлениям реализации программ Союзного государства.
Участники встречи также обсудили ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес. Уточняется, что во встрече также приняли участие президент российского Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, вице-президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Владислав Панченко, председатель комиссии верхней палаты парламента Белоруссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович.
В декабре президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что в развитии Союзного государства сделан значительный шаг вперед в 2021 году, речь идет о финансах, таможенном и фискальном законодательстве. Кроме того, Путин объяснил важность достигнутых с Минском договоренностей по Союзному государству.
В Кремле ответили на желание Лукашенко получить звание полковника России
Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что он хотел бы получить звание полковника России, являются скорее фигурой речи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Владимир Путин является президентом Российской Федерации, а Александр Лукашенко является президентом и гражданином Республики Беларусь. Это две разные страны. И президент РФ не имеет права присваивать воинские звания в вооруженных силах другого государства», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Также он отметил, что не располагает информацией о том, возможно ли создание совместного командования вооруженных сил России и Белоруссии.
«Я не располагаю информацией о совместном командовании, никогда об этом не слышал», – сказал пресс-секретарь.
Ранее Лукашенко в интервью с Владимиром Соловьевым напомнил, что Путин обещал ему присвоить звание полковника, но этого до сих пор не произошло. «Я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин – полковник, обещал мне полковника присвоить. До сих пор не присвоил», – пояснил он.
Грузия заявила о вере в непризнание Белоруссией независимости Абхазии и Южной Осетии
МИД Грузии в понедельник выразил уверенность в том, что вопрос признания Белоруссией независимости Абхазии и Южной Осетии «не стоит в повестке дня», сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
МИД отметил, что заявляет об этом «с учетом двусторонних отношений между Белоруссией и Грузией».
«Белоруссия в этом плане (непризнания Абхазии и Южной Осетии) остается приверженной фундаментальным принципам международного права», – отметил МИД Грузии.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что касательно вопроса Абазии и Южной Осетии российские СМИ «целенаправленно искажают акценты» интервью президента Белоруссии.
Независимость Абхазии и Южной Осетии будут признаны президентом Белоруссии только тогда, когда ему дадут понять, что это необходимо, заявил глава республики Александр Лукашенко в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live».
Также Лукашенко заявил о готовности признать Крым, но лишь тогда, когда это сделают российские олигархи. На вопрос чей Крым и когда будут признаны Абхазия и Южная Осетия, Лукашенко спросил, если ли в этом вообще необходимость.
Независимость Абхазии и Южной Осетии после войны-2008 признаны Россией, Никарагуа, Венесуэлой, Республикой Науру и Сирией.
Лукашенко заявил о непрекращающихся попытках его убить
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его пытаются убить, и пообещал через месяц рассказать подробности.
«Даже ты сейчас сидишь рядом со мной, и не знаешь этого, через месяц скажу», – заявил Лукашенко в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live». Отвечая на вопрос: «Вас пытаются убить?», белорусский лидер сообщил, что «И сейчас пытаются».
На уточняющий вопрос, пытаются ли убить его детей, президент Белоруссии ответил, что «это запредельно». «Это не красная линия, это уже что-то большее», – подчеркнул Лукашенко.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.
В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.