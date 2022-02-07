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Российский рынок акций открылся ростом
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На старте утренней сессии понедельника российский рынок акций растет на дорожающей нефти, следует из динамики торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) вырос до 3489,73 пункта (плюс 0,54%). Нефть Brent поднялась в цене до 93,41 доллара за баррель (плюс 0,15%), передает РИА «Новости».
Ягудин назвал позорищем поведение украинских фигуристов
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Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал реакцию украинцев на прокат Камилы Валиевой, ответив, что они единственные, кто не аплодировал стоя российской фигуристке.
«Мы всегда говорили, что политика должна быть вне спорта, но, к сожалению, мы не перестаем наблюдать подобные вещи» – цитирует его «Спорт-Экспресс».
Ягудин добавил, что сегодня он видел удивительную реакцию украинцев на шикарный прокат Валиевой вживую. «Они единственные, кто не поаплодировал стоя нашей замечательной фигуристке. Мне было очень печально на это смотреть. Это самая настоящая мерзость и позорище!» – подчеркнул он.
Напомним, что после выступления российской фигуристки встали все соперники из других стран, за исключением Украины.
Ранее сообщалось, что после победы Камилы Валиевой в короткой программе российская команда стала лидером командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.
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Украинский эксперт объяснил жесткое заявление Лукашенко в адрес Зеленского
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«Лукашенко понял, что отношения с Киевом не восстановить, и первым решился поджечь оставшиеся мосты между государствами», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Константин Бондаренко. Ранее Лукашенко назвал Зеленского «безголовым» и пригрозил Киеву энергетическими санкциями.
«После того, как Зеленский присоединился к рестрикциям Запада против Белоруссии, отношения Киева с Минском охладели и практически перестали существовать после санкций, связанных с Протасевичем. Поэтому то, что Лукашенко назвал Зеленского «безголовым» – просто ожидавшаяся жирная точка в отношениях двух государств», – сказал глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.
По его словам, Лукашенко возможно перешел грань, предопределяемую для заявлений на таком высоком уровне, но в то же время он понимает, что уже ничего не теряет, поэтому может позволить себе говорить, что думает.
«Думаю, момент был не то чтобы сознательно выбран Лукашенко – просто он понял, что Киев окончательно отказался восстанавливать отношения, и белорусский лидер, скажем так, первым поджог мост между Белоруссией и Украиной. Причем, возможно, не без соответствующего совета со стороны Москвы», – отметил эксперт.
Теперь, прогнозирует собеседник, политические и дипломатические отношения Киева и Минска можно считать прекратившимися – останутся только отдельные линии партнерства в бизнесе и экономике.
«Был момент, когда Лукашенко искал близкое к Европе «плечо», потому что не хотел делать Белоруссию российским федеральным округом. По его замыслу, Киев мог стать для Минска мостом на Запад и адвокатом на международной арене. Но Украина пошла по другому пути – повелась на британскую интригу и сломала белорусскому лидеру политическую многоходовку», – напомнил аналитик.
При этом, отметил Бондаренко, Лукашенко в недавнем выступлении перед парламентом заявил: Белоруссия не собирается воевать. «Я думаю, ни экономического, ни военного противостояния ждать не нужно», – резюмировал эксперт.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал украинского лидера Владимира Зеленского «безголовым», поскольку считает, что власти Украины не принимают решений, их к определенным действиям подталкивают.
«И даже Зеленский, прости меня, первый раз скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести, он уже начал кричать «нет-нет, войны не будет, войны нет» и так далее. Они уже его сейчас в стойло пытаются загнать, чтобы он говорил, что война будет, мы нападем и прочее», – заявил президент Белоруссии в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».
По его словам, существует одна опасность, что Украина предпримет очень серьезные акции в направлении Донбасса.
«Я же сказал публично недавно, когда украинец задал мне вопрос на большом разговоре: ребята, вы будете безумцами, если вы столкнетесь с Россией, и мы будем не с вами», – добавил Лукашенко, комментируя реакцию Белоруссии в случае действий Киева против Донбасса.
Чуть ранее Лукашенко заявил о совместном с Москвой ответе в случае войны в Донбассе, уточнив, что США провоцируют Киев.
До этого Лукашенко сказал, сколько продлится война с Украиной. По его словам, Украина никогда не будет воевать с его страной, а если и будет, война продлится три-четыре дня. По его словам, у украинской армии низкий уровень подготовки.
Госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович заявил, что Минск вынужден рассматривать южное направление как угрозу безопасности Белоруссии.
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Американский эксперт назвал единственный сценарий начала войны между Россией и Украиной
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Издатель и гендиректор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс рассказал о единственном, по его мнению, возможном сценарии начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной.
Саймс сообщил, что в конце 2021 года говорил с представителями политической элиты России. Те заверили Саймса, что Москва не планирует «вторжение». Он сообщил, что «не услышал ни одного упоминания о возможности крупного российского вторжения просто потому, что требования Москвы о нерасширении НАТО и не усилении альянса в Восточной Европе не были удовлетворены». По его словам, «в Москве все собеседники отрицают такую возможность». Однако, заверил Саймс, «если Россия будет подвержена нападению, она без колебаний даст решительный ответ», передает РИА «Новости».
Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
Минск предупредил Украину о возможной отмене поставок ГСМ и электричества
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Белоруссия не будет поставлять Украине горюче-смазочные материалы (ГСМ) и электричество, если Киев инициирует обострение с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Если вы [Украина] столкнетесь с Россией – мы будем не с вами. Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ, с Россией вместе и электричество», – заявил Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».
В то же время белорусский президент заметил, что Российская Федерация имеет возможности поставлять на Украину электричества в три-пять раз больше, чем Белоруссия, которая «мизер» поставляет.
Ранее Лукашенко заявил, что Москва и Минск нарисовали «красные линии» для Киева, перейдя которые, он получит ответ, но это США толкают Украину к войне.
Напомним, пресс-секретарь администрации Соединенных Штатов Джен Псаки заявила, что Белый дом прекратил называть якобы возможное Россией «вторжение» на Украину «неминуемым» и «надвигающимся», чтобы не подавать неправильный сигнал. Москва неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину.
В Чехии не нашли доказательств причастности России ко взрывам во Врбетице
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Служба безопасности и информации (контрразведка) Чехии не располагает доказательствами, что агенты российских спецслужб проникли на территорию складов во Врбетице (восток Чехии), где в 2014 году произошли взрывы, в причастности к которым в Праге обвинили Москву.
«Служба безопасности и информации не имеет доказательств и свидетелей, что российские агенты были на территории (военных – ред.) складов во Врбетице», – заявил в интервью телеканалу CNN Prima NEWS президент Чехии Милош Земан.
Президент критически высказался об исполняющем обязанности директора контрразведки Михале Коуделке. Он, согласно местным СМИ, вскоре должен быть утвержден в должности правительством Чехии.
«Назначение Коуделки директором [контрразведки] находится в компетенции правительства. Если бы это было в компетенции президента, я бы никогда его не назначил», – отметил Земан.
Он подчеркнул, что пока будет находиться на посту главы государств, не повысит полковника Коуделку до генеральского звания.
Также чешский лидер выступил против направления военнослужащих НАТО на Украину.
«Украина не является частью НАТО, поэтому направление военнослужащих туда считаю нецелесообразным», – отметил Земан, передает ТАСС.
Ранее администрация президента Чехии Милоша Земана сообщила, что доклад разведки о якобы причастности России к взрыву на военных складах во Врбетице уничтожен.
Напомним, отношения России и Чехии резко обострились после 17 апреля 2021 года. Власти страны обвинили спецслужбы России в причастности к взрывам, после чего выслали из страны 18 сотрудников российского посольства. МИД России ответил зеркально, объявив персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства. Российская сторона опровергла обвинения, назвав их недостоверными и голословными.
14 мая правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия.
В конце июля посол России в США Анатолий Антонов назвал условие исключения страны из списка недружественных стран, призвав «не ставить телегу впереди лошади».
Минобороны Украины открестилось от планов нападения на Крым, Луганск и Донецк
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Сиюминутных военных угроз со стороны России нет, Киев не готовит нападения на Крым, Луганск и Донецк, чтобы не подвергать опасности живущих там украинцев, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью La Repubblica.
«Рано или поздно это [якобы вторжение] может произойти, но нет сиюминутного риска. Сначала говорили о январе (как о дате вероятного вторжения), теперь о феврале, уже кто-то говорит о весне», – приводит ТАСС слова министра. Так он прокомментировал «прогнозы» ряда западных спецслужб.
«Мы не будем сражаться, но если на нас нападут, мы будем этого ждать и подготовимся», – добавил он.
По словам Резникова, Киев не готовит нападения на Крым, Луганск и Донецк, поскольку там «живут украинцы, и они оказались бы в опасности».
Кроме того, по словам министра, встреча Путина и Зеленского возможна, однако для этого необходимо посредничество и гарантии соблюдения соглашений. Резников предположил, что местом встречи могли бы стать Женева, Берлин или Варшава.
Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
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Лукашенко заявил о совместном с Москвой ответе в случае войны в Донбассе
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Москва и Минск нарисовали «красные линии» для Киева, перейдя которые, он получит ответ, но это США толкают Украину к войне, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Это просто суть войны, о которой сейчас дебаты идут у вас, и у нас: «Ах, Украина будет воевать». Да не Украина, американцы их толкают на войну», – заявил Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».
Отвечая на вопрос, как в такой ситуации правильно вести себя с Киевом, Лукашенко заявил, что «очень правильно все сделано президентом России». «Я это поддерживаю. Мы нарисовали «красные линии». Наступил на «красную линию» – получай!» – продолжил белорусский президент.
В ответ на уточняющий вопрос, может ли быть ответом ракетный удар по территории Украины, Лукашенко сказал, что «не только».
«Все, что только есть. Если ты начертил «красную линию», то ты ее начертил для чего? Чтобы ее никто не переступил», – подчеркнул он.
Президент Белоруссии, отвечая на вопрос, как себя поведет белорусская армия, если украинские власти «начнут войну против Донбасса», заявил, что поступит «точно так, как российская».
На уточняющий вопрос, будет ли это совместным ответом Белоруссии и России, белорусский президент сказал: «Естественно».
«Слушайте, что мы тут шутки шутим на южной границе сегодня? Но не мне вам объяснять», – сказал Лукашенко, касаясь предпринимаемых в стране мер по усилению охраны границы с Украиной и отрабатываемых задач во время белорусско-российских совместных военных учений в феврале.
Также Лукашенко заявил, что Минск будет готов жестче отвечать на провокации Киева.
«Ну попробовали сейчас беспилотник, пришлось его… сбить, грубо говоря, ну дальше… дальше полезут – будем действовать жестче», – заявил президент Украины.
Белорусский президент заметил, что инцидент с беспилотником – уже не первый случай нарушения границы со стороны Украины. Четвертого декабря на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска Новая Рудня было зафиксировано нарушение воздушной границы Белоруссии: военный украинский вертолет Ми-8 пересек государственную границу и залетел на территорию республики на глубину до одного километра.
До этого Александр Лукашенко сказал, сколько продлится война с Украиной. По его словам, Украина никогда не будет воевать с его страной, а если и будет, война продлится три-четыре дня. По его словам, у украинской армии низкий уровень подготовки.
Ранее госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович заявил, что Минск вынужден рассматривать южное направление как угрозу безопасности Белоруссии.
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Погребинский объяснил роль Украины в союзе с Британией и Польшей
Возможный альянс Великобритании, Польши и Украины станет «фиктивным политическим объединением», где для последней уготована унизительная роль, заявил украинский политолог Михаил Погребинский в эфире интернет-канала «Первый казацкий».
«Представить военный союз невозможно потому, что он станет элементом раскола НАТО, а британцы и поляки на это не пойдут», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, каждая из стран-участник преследует в этом альянсе свои цели. Так, Великобритания хотела бы «взять вожжи супер-государства», которые вот-вот выпустят США. В свою очередь «Польша, участвуя в таким проектах, повышается значимость в собственных глазах, тогда как Украину она рассматривает как дразнящий фактор России».
В Киеве же планируют принимать высокопоставленных гостей, будь то премьер-министр Великобритании или глава Польши.
Погребинский считает, что «для Зеленского нет ничего важнее, чем покрасоваться на международной арене».
Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
Пушков умилился предложению Госдепа верить «лапше» про русских на слово
Сенатор Алексей Пушков раскритиковал Госдеп после предложения «поверить США на слово» о планах России снять фейковое видео про нападение Украины. Он отметил, что даже американские журналисты уже сомневаются в подлинности предоставляемых данных, которым не приводятся доказательства.
«Какое прелестное и трогательное предложение! Не удивительно, что корреспондент «Associated Press» Мэтт Ли позволил себе не поверить очередной «лапше» про русских на брифинге Госдепа», – написал политик в своем Telegram.
Он поддержал журналиста, напомнив о «зариновой атаке» в сирийской Думе, которая на деле оказалась постановкой «Белых касок», тогда как распространение ложную информации о ней финансировали спецслужбы Великобритании и США.
«Мэтт хотел одного – доказательств, но их как всегда не было», – резюмировал Пушков.
Напомним, Прайс выступил с утверждением о подготовке Россией сфабрикованного видео о событиях на Украине, однако отказался привести какие-либо доказательства. Журналист Мэтью Ли попросил представителя американского внешнеполитического ведомства пояснить, на чем основаны эти утверждения. «Если вы ставите под сомнение доверие к правительству США, к британскому правительству, к другим правительствам и желаете найти утешение в информации, которую распространяет российская сторона, то пожалуйста», – сказал руководитель пресс-службы Госдепа.
Кроме того, сотрудница Национального общественного радио Аиша Раско просила Псаки прояснить обстоятельства гибели мирных жителей при проведении США операции по ликвидации главаря ИГ. Псаки в ответ сравнила проявление сомнений в заявлениях властей США с доверием пропаганде террористов.
Ранее Associated Press опубликовало материал, в котором указывается, что за последние годы доверие журналистов к заявлениям Вашингтона относительно разведывательной и военной сфер снизилось. В частности, это проявилось в отношении заявлений о якобы подготовке Россией провокации на Украине.
Как напомнило AP, Вашингтон на просьбы журналистов подтвердить заявления властей США ответил: «Вы должны нам поверить». Так, администрация США не обосновала заявления о планах России провести «операцию под чужим флагом», а также о причинах гибели мирных жителей при ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство*» в Сирии – Вашингтон утверждает, что люди погибли из-за взрыва, устроенного смертником, а не из-за действий американских спецназовцев.
В Киеве увидели «риски» остановки Россией транзита газа через Украину
Генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что существуют риски остановки транзита российского газа по территории Украины, по его словам, возможность импорта газа из Венгрии поможет стране в случае сильных морозов.
Макогон сообщил, что возможность импортировать газ из Венгрии поможет Киеву в случае сильных морозов или нехватки топлива, независимо от транзита. «Сейчас, скажем так, учитывая ситуацию на востоке, есть риски того, что Россия может остановить транзит», – цитирует его РИА «Новости».
Макогон также рассказал о возможностях получать газ из Польши.
«У нас уже есть два газопровода на Польшу, и мы можем поучать из Польши 6,6 миллиардов кубических метров газа в год. Этого вполне до#mce_temp_url#статочно и для Украины, и для Польши. В данный момент есть проблема с транспортировкой газа по территории Польши к украинской границе... Мы заинтересованы использовать польские LNG-терминалы. Это даст нам дополнительное возможное направление импорта газа с мирового рынка», – добавил он.
Напомним, Украина начала покупать российский газ у Венгрии. До этого в Кремле подтверждали закупку Украиной российского газа через реверс из Европы. Киев впервые опробовал физический, а не виртуальный реверс из Европы. Причем этот газ изначально попал в ЕС по «Турецкому потоку».
Зеленского обвинили в госизмене за покупку газа у Венгрии
Решение импортировать газ из Венгрии – это государственная измена со стороны политической элиты Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским, заявил украинский политолог Александр Лазарев.
Лазарев заявил, что речь идет о «реверсе российского газа», который к тому же попадает в Венгрию «не через ГТС» Украины, а через «Турецкий поток». По его словам, такое происходит «впервые в истории». Лазарев заявил, что «средняя цена по палате в Европе – это 350 долларов», а Украина «берет его сейчас по стоимости 1440 долларов», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «НАШ».
Политолог усомнился в «патриотичности такого подхода» и заявил, что «видит конкретную государственную измену, подрыв национальных интересов в экономическом плане». Он отметил, что Киев, «не покупая газ напрямую, но покупая этот же газ у России, только через партнеров по реверсу», платит «и России, и партнерам».
«Мы самое богатое государство в мире? Мы можем позволить себе быть кормилицей Европы, оплачивать им покупку российского газа?» – заявил он, добавив, что считает более целесообразным начать закупки газа напрямую у России.
Напомним, Украина начала покупать российский газ у Венгрии. До этого в Кремле подтверждали закупку Украиной российского газа через реверс из Европы. Киев впервые опробовал физический, а не виртуальный реверс из Европы. Причем этот газ изначально попал в ЕС по «Турецкому потоку».
В Подмосковье нашли квадроцикл пропавшего экс-замминистра юстиции
Квадроцикл пропавшего в Подмосковье экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина нашли в реке, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по региону.
«Выполнено 4 погружения, обнаружен квадроцикл», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе.
В ведомстве сообщили, что поиски Ялунина будут продолжены.
Ранее источник сообщил, что Ялунин «пропал в городском округе Одинцово в селе Аксиньино». Сообщается, что он «выехал на квадроцикле в поле и не вернулся». Указывается, что «телефона при нем не было». Ведутся его поиски. Ялунин мог провалиться под лед реки в Подмосковье.
Лыжник Большунов завоевал для России первое золото Олимпиады в Пекине
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Лыжник Александр Большунов победил в скиатлоне и завоевал для сборной России первую золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Россиянин Александр Большунов преодолел дистанцию 30 км за 1 час 16 минут 9,8 секунды. Вторым стал его соотечественник Денис Спицов (отставание 1 минута 11 секунд), третьим – финн Ийво Нисканен (+2.00,2), передает РИА «Новости».
Россиянин Артем Мальцев занял девятое место (+3.54,8), Алексей Червоткин – 36-е место (+8.49,7). Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо из Норвегии стал 40-м и проиграл 9 минут 6 секунд. Трехкратный чемпион мира норвежец Шур Рете сошел с дистанции по ходу гонки.
Как сообщает ТАСС, Большунов упал при прохождении одного из спусков на первом круге дистанции, но сумел быстро подняться и не отстал от общей группы. Спицов совершил падение на последнем круге.
Большунову 25 лет, он представляет общество «Динамо». Российский лыжник на Олимпиаде 2018 года завоевал три серебряные и одну бронзовую медаль. Большунов является чемпионом мира 2021 года в скиатлоне, также спортсмен завоевал шесть серебряных и одну бронзовую медаль мировых первенств. Он стал первым в России лыжником, выигравшим Олимпийские игры, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира.
Скиатлон – дисциплина, включающая в себя прохождение первой половины трассы классическим стилем, а второй – свободным. В середине гонки спортсмены меняют лыжи.
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Напомним, фигурист Марк Кондратюк занял второе место в произвольной программе, что позволило России сохранить лидирующую позицию в командном турнире Олимпийских игр в Пекине. За свой прокат россиянин набрал 181,65 балла.
Кроме того, после победы Камилы Валиевой в короткой программе российская команда стала лидером командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.
Сборная России поднялась на второе место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Российские спортсмены завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль. Первое место занимают норвежцы (2-0-0), на третьей строчке располагается команда Словении (1-0-1).
Россия сохранила лидерство в олимпийском командном турнире по фигурному катанию
Фигурист Марк Кондратюк занял второе место в произвольной программе, что позволило России сохранить лидирующую позицию в командном турнире по фигурному катанию Олимпийских игр в Пекине.
За свой прокат россиянин набрал 181,65 балла. Победил японец Юма Кагияма (208,94), который показал свой лучший результат в сезоне, третьим стал американец Винсент Чжоу (171,44), сообщает РИА «Новости».
После пяти программ лидирует сборная России (45 очка), второе место занимает команда США (42), третье – Японии (39).
Напомним, после победы Камилы Валиевой в короткой программе российская команда стала лидером командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.
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Лукашенко назвал Зеленского «безголовым»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал украинского лидера Владимира Зеленского «безголовым», поскольку считает, что власти Украины не принимают решений, их к определенным действиям подталкивают.
«И даже Зеленский, прости меня, первый раз скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести, он уже начал кричать «нет-нет, войны не будет, войны нет» и так далее. Они уже его сейчас в стойло пытаются загнать, чтобы он говорил, что война будет, мы нападем и прочее», – заявил президент Белоруссии в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».
По его словам, существует одна опасность, что Украина предпримет очень серьезные акции в направлении Донбасса.
«Я же сказал публично недавно, когда украинец задал мне вопрос на большом разговоре: ребята, вы будете безумцами, если вы столкнетесь с Россией, и мы будем не с вами», – добавил Лукашенко, комментируя реакцию Белоруссии в случае действий Киева против Донбасса.
Ранее Лукашенко заявил о совместном с Москвой ответе в случае войны в Донбассе, уточнив, что США провоцируют Киев.
До этого Александр Лукашенко сказал, сколько продлится война с Украиной. По его словам, Украина никогда не будет воевать с его страной, а если и будет, война продлится три-четыре дня. По его словам, у украинской армии низкий уровень подготовки.
Госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович заявил, что Минск вынужден рассматривать южное направление как угрозу безопасности Белоруссии.
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