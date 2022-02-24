В Москве собрали более 23 тыс. различных товаров для беженцев из Донбасса

Москвичи передали более 23 тыс. разнообразных товаров и свыше двух тонн продуктов, чтобы поддержать беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

«Сбор гуманитарной помощи проходит в ресурсном центре «Мосволонтер» и в 11 окружных центрах Московского дома общественных организаций. Чаще всего неравнодушные жители города приносят продукты питания — их удалось собрать уже свыше двух тонн. Также они приносят средства личной гигиены, книги, обувь и детские товары: специальное питание, товары по уходу за детьми, игрушки и канцелярские принадлежности», – говорится в сообщении на сайте мэра столицы.

«Спасибо москвичам за их неравнодушие и готовность прийти на помощь. Особое спасибо за заботу о детях, которым сейчас так необходима поддержка. Сейчас нам очень нужны детские коляски, кроватки, ходунки, стульчики и другие детские товары», – рассказала Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Приносить продукты питания, посуду, средства личной гигиены, предметы первой необходимости, можно в штаб «Мосволонтера» по адресу: Ленинградский проспект, дом 5, строение 1. Гуманитарная помощь принимается ежедневно с 10.00 до 19.00. Также можно обратиться в один из 11 окружных центров Московского дома общественных организаций, адреса размещены на сайте.

Между тем Ярославская область отправила в Ростовскую область гуманитарный груз в помощь эвакуированным из Донецкой и Луганской народных республик. Сбор был объявлен по инициативе врио губернатора Михаила Евраева.

«Ярославские предприятия передали для жителей ДНР и ЛНР собственную продукцию: питьевую воду, мясные и молочные консервы, гречку, муку, чай, кофе, одноразовую посуду, средства гигиены и наборы для детского творчества. Часть груза была оплачена из резервного фонда региона. С организацией сбора помогало областное отделение общероссийского благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья». Груз общим объемом 20 тонн будет доставлен в Ростов-на Дону», – сказано в сообщении на сайте правительства региона.

«Сегодня мы из Ярославской области отправляем помощь для эвакуированных из Донбасса жителей, которые сегодня находятся в Ростовской области. Это конечный пункт назначения фуры с помощью. Принимает его благотворительный фонд продовольствия «Русь» для дальнейшего распределения по пунктам временного размещения. Их 125 в Ростовской области. Там сегодня находятся женщины и дети с наспех собранными сумками, которые вдруг вынуждены были покинуть свои дома. Хочу поблагодарить ярославские предприятия, оперативно откликнувшиеся и предоставившие свои товары, из которых в дальнейшем будут сформированы продуктовые наборы для семей. Все представленные наименования сертифицированы и имеют длительные сроки хранения», – сообщила председатель правления Ярославского областного отделения общероссийского благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья» Светлана Лягушева.