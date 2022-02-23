Захарова ответила на слова Трасс о санкциях против России

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс о санкциях против России и экономической помощи Украине.

«Цифровая дипломатия западных партнеров в ударе. Лиз Трасс: «Мы используем наш экономический вес, чтобы причинить боль России и поддержать украинский народ». То есть российскому народу причиняют боль, а украинский народ загоняют в долговую яму», – написала Захарова в Telegram.

По ее словам, все это делается «экономической мощью», которую Британская империя сколотила на многолетних страданиях народов своих колоний. Монархическая демократия в действии».

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В границах областей на 2014 год

Внутри границ Украины

Внутри границ России



Ранее Трасс заявила, что Британия намерена остановить продажу суверенных долговых обязательств России в Лондоне из-за возможного введения российских войск в республики Донбасса.

Британия во вторник объявила о санкциях в отношении пяти российских банков: банк «Россия», Промсвязьбанк, Акционерное общество коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития.

Также в Британии заявили, что Лондон может ввести санкции против российского суверенного долга, если «Россия не пойдет на деэскалацию».

Евросоюз намерен ввести санкции против 351 депутата Госдумы России, 27 физических и юридических лиц. Как заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, они не смогут больше ездить на шопинг в Милане и устраивать вечеринки в Сен-Тропе.

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон «вводит всесторонние санкции против российского суверенного долга», «отрезая российское правительство от западного финансирования». США также вводят блокирующие санкции против «двух крупных финансовых институтов России – ВЭБ и военного банка». Глава Белого дома не уточнил, о каком «военном банке» может идти речь.

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