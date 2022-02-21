В ДНР объявили ЧС государственного уровня из-за прекращения водоснабжения

В самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня из-за остановки насосной станции и прекращения централизованного питьевого водоснабжения для 21 тыс. жителей, сообщило МЧС ДНР.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что станция обесточена.

«По оперативной информации, в результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) обесточена Донецкая фильтровальная станция. На данный момент работа станции остановлена, подача воды прекращена», – передает сообщение ТАСС.

«В связи с интенсивными артиллерийскими обстрелами <...> за минувшие сутки зафиксирован ряд нарушений нормальной работы систем жизнеобеспечения. Так, в связи с остановкой насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода и, как следствие, прекращением централизованного питьевого водоснабжения, в республике объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня», – передает заявление МЧС ДНР РИА «Новости».

По данным ведомства, без воды «остались более 21 тыс. жителей Докучаевска и Еленовки, свыше 50 социальных объектов». «Это котельные, больницы, детские сады и школы. В связи с этим был установлен государственный уровень реагирования», – указали в МЧС ДНР.

Организован подвоз технической воды населению, проводятся работы по подключению системы водоснабжения к скважинам подземных вод.

Ранее сообщалось, что подача воды приостановлена на четыре фильтровальные станции в Донбассе из-за повреждения трансформаторов в результате обстрелов.

Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.

19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.

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