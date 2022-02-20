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В Белоруссии задержали планировавшую срыв референдума группу людей
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Сотрудники Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии раскрыли группу людей, которые планировали срыв референдума, заявил начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек.
«Пресечена деятельность группы лиц, которые предпринимали попытки незаконного воздействия на членов избирательных комиссий по проведению референдума», – приводит слова Бычека белорусский государственный телеканал ОНТ.
Отмечается, что преступники, получая «указания из-за рубежа», выступали с призывами к порче бюллетеней и запугиванию членов избирательных комиссий.
На Общественном телевидении добавили, что в распространяемых письмах «от имени милиционеров и судей – прямые угрозы и указание на то, что известны их адреса». Сообщается, что зарубежных кураторов установили, а исполнителей задержали на территории Белоруссии.
Напомним, конституционный референдум в Белоруссии официально назначен на 27 февраля, указ подписан главой государства Александром Лукашенко.
СМИ: Россия построила новый военный мост вблизи границы с Украиной
В 6,44 км от границы с Украиной через реку Припять в Белоруссии развернули военный понтонный мост, сообщают СМИ.
«По данным компании Maxar Technologies, через реку Припять в Белоруссии, менее чем в 6,44 км от границы с Украиной, установлен новый военный понтонный мост. На этой неделе на спутниковых снимках продолжает фиксироваться повышенная военная активность в Белоруссии, Крыму и на западе России», – сообщает Axios.
Ранее американская газета Politico назначила новые даты «вторжения» России на Украину. Теперь, как заявили аналитики издания, этого следует ждать после 20 февраля.
Песков заявил, что Россия не будет требовать от западных СМИ публичных извинений за фейки о якобы планируемом вторжении на Украину, однако Москва надеется, что впредь авторы оголтелых заявлений будут придерживаться более серьезного и ответственного подхода.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять, почему «вторжение» на Украину не состоялось.
Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» России на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск. Дипломат назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИДе подчеркнули, что в НАТО сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности, и что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию требований России по гарантиям безопасности.
Путин распорядился о строительстве порта для перевалки белорусских грузов
Президент России Владимир Путин в ответ на просьбу президента Белоруссии Александра Лукашенко отдал распоряжение о строительстве порта в Ленинградской области для перевалки белорусских удобрений, сообщил Лукашенко.
«Я попросил, чтобы помогли нам россияне – не было волокиты бюрократии, дело не в деньгах, деньги на это есть, чтобы мы на родину под Питером могли построить свой порт и переваливать миллионы тонн груза там. При мне были отданы распоряжения, чтобы немедленно это строительство началось», – передает ТАСС его слова.
Ранее стало известно, что белорусские товарные потоки будут полностью перенаправлены из литовской Клайпеды в другие порты. При этом отмечалось, что ущерба для экономики Белоруссии от запрета Литвой транзита белорусских удобрений не будет.
Лукашенко также заявлял, что страна может закрыть Литве транзит грузов через свою территорию, если продолжится конфронтация.
Напомним, правительство Литвы приняло решение аннулировать с 1 февраля соглашение о железнодорожном транзите через страну в Клайпедский порт калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий».
Россия на учениях провела пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон»
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Воздушно-космические силы России в ходе учений успешно провели пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», а кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон», сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении на сайте Кремля указывается, что «под руководством верховного главнокомандующего вооруженными силами Владимира Путина проведено плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого выполнены пуски баллистических и крылатых ракет».
Президент наблюдал за ходом учения из ситуационного центра Кремля вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
К учению привлекались силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.
«ВКС успешно проведены пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал». Кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон» по морским и наземным мишеням. В Астраханской области на полигоне Капустин Яр проведен практический пуск крылатой ракеты наземного базирования «Искандер», – говорится в сообщении Кремля.
Кроме того, «из позиционного района государственного испытательного космодрома «Плесецк» произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» по полигону «Кура» на полуострове Камчатка».
Также «крылатые ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95мс, поразили цели на полигоне «Пембой» и «Кура», а из акватории Баренцева моря «с атомного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота «Карелия» осуществлен пуск баллистической ракеты «Синева» по полигону Кура».
Указывается, что задачи, «предусмотренные в ходе проведения учения сил стратегического сдерживания, выполнены в полном объеме», все ракеты поразили назначенные цели, подтвердив заданные характеристики.
Напомним, в субботу президент России Владимир Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Россия разместила в Калининградской области истребители-перехватчики МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», и разбиралась, для чего Россия столь открыто демонстрирует это оружие НАТО.
Путин: Санкции против России введут в любом случае
Западные страны введут санкции против России и Белоруссии в любом случае, повод для этого будет найден, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Санкции будут вводить в любом случае. Есть какой-то повод сегодня, допустим, связанный с событиями на Украине, или нет такого повода – он будет найден, потому что цель в другом, цель – затормозить развитие, в данном случае – России и Белоруссии», – цитирует Путина ТАСС.
По его словам, санкционное давление «является абсолютно нелегитимным». «Это грубое нарушение международного права, о котором те, кто сейчас говорит об этом (о возможных новых санкциях – прим. ВЗГЛЯД), заботятся только тогда, когда им это выгодно. А когда не выгодно, они с удовольствием забывают про все нормы международного публичного права», – уточнил Путин.
Он пояснил, что политика санкций не нравится многим странам, «даже союзникам Соединенных Штатов», но они это терпят. «Просто рот закрывают, молчат, терпят. Но <…> никому это не нравится: и вторичные санкции не нравятся, и прямое санкционное давление не нравится», – отметил Путин.
«Рано или поздно этот нарыв, конечно, прорвется. Но для нас сегодня важно поднимать уровень своего экономического суверенитета и быть более дееспособными, современными, придавать новые импульсы развития современных направлений экономики», – резюмировал российский лидер.
Напомним, что переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершились в Москве, они продлились около 2,5 часов. Путин во время переговоров также добавил, что санкции ряда государств против России и Белоруссии нацелены на то, чтобы осложнить ситуацию в обеих странах.
Ранее сенат США принял резолюцию, в которой заявляет, что поддержит санкции против России в случае эскалации вокруг Украины.
В среду в Кремле заявили о надоевших угрозах США в адрес России.
Вместе с тем в Совбезе назвали ежегодные траты США на «сдерживание России»: Пентагон с 2014 года ежегодно тратит 4 или 5 млрд долларов на антироссийскую программу.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину.
Путин призвал Киев как можно скорее сесть за стол переговоров с Донбассом
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Киеву необходимо сесть за стол переговоров с представителями Донбасса, и чем раньше, тем лучше, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Затронули с Александром Григорьевичем и непосредственно проблематику внутриукраинского конфликта. Процесс урегулирования по-прежнему буксует, не помогают, несмотря на все наши усилия, и контакты на уровне советников лидеров стран «нормандского формата», наши консультации по этому вопросу с партнерами», – передает слова Путина официальный сайт главы государства..
По словам президента, Киев не исполняет Минские соглашения: «Категорически отказывается от прямого диалога с Донецком и Луганском, саботирует, по сути, выполнение договоренностей по внесению изменений в Конституцию, особому статусу Донбасса, местным выборам и амнистии – по всем ключевым вопросам Минских соглашений. Да и в целом на Украине массово и систематически нарушаются права человека, на законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения».
Залогом восстановления гражданского мира на Украине и снятия напряженности вокруг этой страны, по словам главы государства, является выполнение Минских договоренностей. «Все, что нужно сделать Киеву, – это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта, и чем раньше это произойдет – тем лучше. К сожалению, прямо сейчас мы наблюдаем, напротив, обострение ситуации в Донбассе», – подчеркнул Путин.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что они никогда не обсуждали какого-либо «нападения» на Украину.
Путин дал старт учениям с пусками баллистических ракет
Президент России Владимир Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент России вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко наблюдает за учебными пусками баллистических ракет из ситуационного центра, передает РИА «Новости».
По данным Минобороны, учения носят плановый характер. К маневрам привлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.
Подчеркивается, что учения сил стратегического сдерживания были спланированы ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.
Лукашенко: Если Запад продолжит атаковать Белоруссию, буду вечным президентом
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что будет вечным президентом, если Запад не прекратит атаковать Белоруссию и устраивать попытки переворота.
«Если Запад коллективный снимет Беларусь с мушки прицела и не станет тут переворачивать, как было в 2020 году, все будет законно, аккуратно, все будет раньше, чем они хотят. Если будете нас атаковать, как в 2020 году, я буду вечным президентом», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее Лукашенко отметил, что в военной сфере Минск будет поддерживать Россию, армии двух стран действуют по единому алгоритму. Лукашенко отметил, что существует «белорусско-российский договор».
Лукашенко призвал страны Запада успокоиться и признать ошибочность своих заявлений о готовящемся «вторжении» России на Украину. «Ваша разведка и миллиарды долларов, которые вы тратите, никчемные. Признайте хотя бы это», – сказал Лукашенко.
Лукашенко заявил, что никогда не обсуждал с Путиным «нападение» на Украину
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что они никогда не обсуждали какого-либо «нападения» на Украину.
Глава республики заметил, что Запад уже выходит на второй раунд своей информационной кампании о скором «вторжении» в эту страну. «[Пугают] весь мир о том, что завтра мы нападем на Украину, окружим, уничтожим и так далее. Хотя [таких] планов у нас, сколько мы ни обсуждали эти вопросы, никогда не было», – передает слова Лукашенко ТАСС.
Он добавил, что Россия и Белоруссия вынуждены реагировать на действия Запада с помощью дипломатии и проведения учений.
Между тем Путин сообщил, что в субботу вместе с белорусским коллегой примет участие в мероприятиях по военному сотрудничеству.
В пятницу Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле, встреча проходит без дополнительных антиковидных ограничений.
Это первая очная встреча лидеров в 2022 году, в предыдущий раз они виделись в Санкт-Петербурге в минувшем декабре.
Отмечается, что для Путина эта беседа станет продолжением ряда очных международных контактов: он уже встречался в Кремле с канцлером ФРГ и президентом Бразилии, до этого с визитами в России были лидеры Аргентины, Венгрии, Казахстана, Франции.
Белоруссия решила перенаправить перевалку своих грузов из Клайпеды в другие порты
Белорусские товарные потоки будут полностью перенаправлены из литовской Клайпеды в другие порты, сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
«Мы идем дальше, и, безусловно, все остальные наши товарные позиции, которые еще идут через Клайпеду, будем переносить в другие порты. Это будет сделано. Поэтому чем будет заниматься Клайпеда – это вопрос к литовскому правительству, мы в их внутренние дела, в отличие от них, не вмешиваемся», – передает ТАСС слова главы белорусского правительства.
При этом премьер отметил, что ущерба для экономики Белоруссии от запрета Литвой транзита белорусских удобрений не будет. «По нашим расчетам, не будет какого-то ущерба для экономики Белоруссии, в том числе от прекращения транзита калийных удобрений через территорию Литвы», – передает РИА «Новости» его слова.
Также Головченко оценил шансы на удовлетворение иска к Литве за отказ от транзита белорусских удобрений достаточно высокими. «Истец в виде «Беларуськалия» будет проходить и шансов отвертеться у ответчика практически нет. Это судебная процедура, я не могу гарантировать, но наши консультанты говорят, что шансы получить компенсацию и штраф очень высокие», – подчеркнул он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна может закрыть Литве транзит грузов через свою территорию, если продолжится конфронтация.
Напомним, правительство Литвы приняло решение аннулировать с 1 февраля соглашение о железнодорожном транзите через страну в Клайпедский порт калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий».
Лукашенко пригрозил разместить в Белоруссии «сверхъядерное» оружие
В Белоруссии может быть размещено ядерное или даже «сверхъядерное» оружие в случае угроз со стороны Запада, заявил президент республики Александр Лукашенко.
«В случае необходимости, если такие бестолковые, глупые шаги предпримут наши противники и соперники, мы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхъядерное, перспективное, для того чтобы защитить свою территорию. Но если для Беларуси не будет исходить никаких угроз со стороны недружественных стран, то ядерное оружие здесь 100 лет не нужно», – передает его слова «БелТА».
Лукашенко добавил, что Белоруссия может разместить под Минском российские ЗРК С-400. «Мы можем их установить где-то восточнее Минска или под Минском и будем видеть, что делается в Киеве, за Варшавой и так далее», – добавил президент Белоруссии.
Он уточнил, что сейчас в республике находится комплекс С-400, который осваивают в учебном центре белорусские военнослужащие. «Если будет надо, еще пару установок мы поставим, а больше нам не надо», – сказал Лукашенко.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что утверждения Вашингтона о том, что в результате изменения белорусской конституции в республике может появиться ядерное оружие России, являются лишь домыслами.
Путин на встрече с Лукашенко заявил о необходимости сверить часы по ряду позиций
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Президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что им есть о чем поговорить и сверить часы по ряду позиций.
«Мы с вами регулярно в контакте, но в этом году встречаемся очно впервые, нам есть о чем поговорить, сверить часы по ряду позиций. Но поскольку это первая встреча в этом году, конечно, хочется сказать, что прошлый год у нас был достаточно продуктивным», – передает его слова РИА «Новости».
Путин отметил, что страны серьезно продвинулись в области строительства Союзного государства.
«Наши коллеги поработали плотно, 28 программ подготовили хороших. Идет собственно давно развитие по очень многим из этих направлений», – сказал российский лидер.
«Опэцэрились?» – спросил Путин перед началом встречи у Лукашенко, а после обнял его.
«Давно уже сюда приехали», – сказал белорусский президент, пояснив, что ждал результатов теста на коронавирус.
В пятницу Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле, встреча проходит без дополнительных антиковидных ограничений.
Это первая очная встреча лидеров в 2022 году, в предыдущий раз они виделись в Санкт-Петербурге в минувшем декабре.
Отмечается, что для Путина эта беседа станет продолжением ряда очных международных контактов: он уже встречался в Кремле с канцлером ФРГ и президентом Бразилии, до этого с визитами в России были лидеры Аргентины, Венгрии, Казахстана, Франции.
Лукашенко вылетел в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
«Лукашенко вылетел в Москву для переговоров с Путиным», – говорится в сообщении приближенного к пресс-службе главы государства Telegram-канала «Пул первого».
Ранее в пресс-службе президента Белоруссии сообщали, что в пятницу главы государств проведут встречу в Москве.
На ней планируется обсудить ряд вопросов, в том числе развития торгово-экономического сотрудничества, безопасность в регионе и совместные действия по обеспечению национальных интересов двух стран, международную проблематику.
До этого Путин и Лукашенко обсудили реакцию США и НАТО на предложения России по гарантиям.
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В Кремле завершились переговоры Путина и Лукашенко
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершились в Москве, они продлились около 2,5 часов.
Путин отметил, что ведомства двух стран наладили эффективную работу по всем направлениям интеграции двух стран, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что совместные учения России и Белоруссии никому не угрожают. «Совместно дали высокую оценку учениям «Союзная решимость – 2022», активная фаза которых продлится в Белоруссии до 20 февраля. Должен констатировать, что эти учения имеют сугубо оборонительный характер и никому не угрожают», – сказал российский лидер.
«В ходе сегодняшних переговоров подробно обсуждалась тема укрепления единого оборонного пространства России и Белоруссии. Мы договорились и впредь коллективно принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности двух стран в свете нарастающей военной активности стран НАТО на внешних границах Союзного государства», – отметил Путин.
Он отметил, что торговля между двумя государствами растет, несмотря на эпидемиологическую ситуацию.
«Естественно, особое внимание мы всегда уделяли и будем уделять расширению торгово-экономических связей. Несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, торговля растет. По итогам 2021 года товарооборот увеличился более чем на треть – 34,4% и составил значительную сумму – 38,5 млрд долларов», – передает его слова РИА «Новости».
Глава государства добавил, что санкции ряда государств против России и Белоруссии нацелены на то, чтобы осложнить ситуацию в обеих странах.
Путин также пожелал Минску успешного проведения референдума по изменению конституции 27 февраля.
Затронул Путин также тему гарантий безопасности. Он отметил, что США и другие страны НАТО пока не настроены адекватно воспринимать стержневые требования Москвы
При этом Россия готова идти на переговоры с США и НАТО, но только в комплексе с рассмотрением приоритетных для Москвы требований безопасности.
Лукашенко в свою очередь после переговоров заявил, что у него сложилось впечатление, что отдельные политики Запада просто патологически опасны для окружающих, а также сегодня видно их скудоумие. Он уточнил, что обсудил с Путиным противостояние санкционному давлению, благодарен ему за указания на этот счет правительству.
Президент республики уверен, что Россия и Белоруссия выстоят и выйдет из гибридной войны.
В пятницу Путин и Лукашенко провели переговоры в Кремле, встреча проходит без дополнительных антиковидных ограничений.
Это первая очная встреча лидеров в 2022 году, в предыдущий раз они виделись в Санкт-Петербурге в минувшем декабре.
Отмечается, что для Путина эта беседа станет продолжением ряда очных международных контактов: он уже встречался в Кремле с канцлером ФРГ и президентом Бразилии, до этого с визитами в России были лидеры Аргентины, Венгрии, Казахстана, Франции.
Лукашенко решил посоветоваться с Путиным о сроках своего президентства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутливой форме заявил, что посоветуется с российским лидером Владимиром Путиным, сколько ему еще оставаться на посту главы республики.
«Что касается моего президентства, то вот мы сейчас со старшим братом [Путиным] посоветуемся и решим. Что вы переживаете? Все будет нормально», – передает его слова ТАСС.
В августе прошлого года Лукашенко заявил, что «очень скоро» может покинуть должность главы республики. «Только вы там не парьтесь в своей среде [по вопросу сроков]», – попросил Лукашенко. Он признался, что видит 15-20 человек, которые могут вырасти до президента, они похожи в своей преданности Белоруссии на него.
Лукашенко пообещал поддерживать Россию в военной сфере
В военной сфере Минск будет поддерживать Россию, армии двух стран действуют по единому алгоритму, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Будем ли мы Россию поддерживать? Будем. Потому что у нас единый замысел, единая группировка. Они поддержат нас, мы поддержим их. Это касается политики. А военные действуют по единому алгоритму, замыслу», – передает РИА «Новости» его слова.
Лукашенко отметил, что существует «белорусско-российский договор». «У нас фактически создана здесь единая группировка, считайте – единая армия. Учитывайте эту позицию», – резюмировал он.
Также белорусский лидер высказал недопонимание в связи с реакцией Запада на присутствие российских военных в Белоруссии во время совместных учений двух стран, обратив внимание, что американские военнослужащие размещены в иностранных государствах за «тысячи километров». «В Канаде и Мексике наших вооруженных сил нет», – подчеркнул Лукашенко.
Ранее Лукашенко призвал страны Запада успокоиться и признать ошибочность своих заявлений о готовящемся «вторжении» России на Украину. «Ваша разведка и миллиарды долларов, которые вы тратите, никчемные. Признайте хотя бы это», – сказал Лукашенко.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что ни одного военнослужащего России и ни одной единицы военной техники России не останется в Белоруссии после окончания совместных учений.