Глава МИД Эстонии заявила о действующем Тартуском мирном договоре

Тартуский мирный договор, который был заключен Эстонией с Советской Россией, до сих пор действует, заявила министр иностранных дел республики Эва-Мария Лийметс.

Эстония в среду отметила 102-ю годовщину подписания Тартуского мирного договора с РСФСР в 1920 году, памятные мероприятия прошли в Тарту, Таллине и других городах республики, передает РИА «Новости».

Лийметс заявила, что «за 30 лет после восстановления независимости» Эстонии удалось «заключить договоры, которые оказались столь же дальновидными и необходимыми для обеспечения национальной независимости и суверенитета» страны, «как Тартуский мирный договор, который действует и остается в силе», передает ТАСС.

Как заявила Лийметс, «Тартуский мирный договор является основой» государственности Эстонии. При этом, по ее словам, «готовность другой стороны нарушить это соглашение должна была учитываться при заключении мира». Лийметс считает, что «обстановка безопасности вокруг» Эстонии «по-прежнему напряженная», а «европейская безопасность находится под угрозой», передает «Интерфакс».

«Как и в случае мира с Россией 102 года назад, мы должны и сейчас защищать наши жизненные интересы перед лицом грозящих угроз, сфер влияния и ультиматумов», – сказала она, добавив, что «взгляды Эстонии на внешнюю политику и политику безопасности не изменятся».

В Twitter политик напомнила слова эстонского юриста и государственного деятеля Яана Поска: «1920. Был подписан Тартуский мирный договор. Яан Поска, председатель мирной делегации, сказал: «Сегодня для Эстонии самый важный день за последние 700 лет, потому что сегодня впервые Эстония одна будет определять будущую судьбу своего народа».

Напомним, договор был подписан 2 февраля 1920 года. Согласно документу, РСФСР и Эстонская республика первыми в мире признавали друг друга независимыми государствами, отказавшись от претензий.

Тартуский мир позволили определить границу, часть нынешних Ленинградской и Псковской областей отошли Эстонии. После вхождения Эстонии в состав СССР эти территории стали советскими.