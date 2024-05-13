Савельев и Старовойт рассказали о задачах по развитию отечественного транспорта

Tекст: Антон Антонов

Как сообщает официальный Telegram-канал правительства России, комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры единогласно поддержал их кандидатуры.



Савельев назвал приоритеты развития отрасли на период до 2030 года. Он сообщил, что особое внимание уделят исполнению указа президента от 7 мая. В числе главных задач Савельев назвал приведение автодорог в нормативное состояние, развитие авиационной подвижности населения, обновление общественного транспорта.

Также к основным задачам относятся модернизация Восточного полигона железных дорог и строительство сети высокоскоростных железнодорожных магистралей. Кроме того, отмечена необходимость развития международных транспортных коридоров.

Старовойт, также заявивший о приоритетности исполнения указа президента, в качестве других актуальных задач выделил контроль за искусственными дорожными сооружениями, перевод гражданской авиации на российскую технику, сбалансированное развитие морских портов.

Он подчеркнул важность роста перевозок по международным транспортным коридорам и цифровизации транспортного комплекса. Старовойт заявил о необходимости гарантировать комфорт и безопасность перевозок пассажиров. Отдельно он отметил важность подготовки профессиональных кадров, повышения престижа транспортных профессий, сохранения преемственности в транспортной отрасли.

Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства. 7 мая президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития государства на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.