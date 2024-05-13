Поведение Украины напоминает поведение «первобытного племени» тасадаев. Но несоответствия образа, созданного украинцам на Западе, и реальной сути слишком заметны, как заметны были под листьями орхидей матерчатые трусы тасадаев.8 комментариев
Из-под завалов жилого дома в Белгороде извлекли тело 14-го погибшего
Число жертв частичного обрушения жилого дома в Белгороде увеличилось до 14 человек
В Белгороде из-под завалов жилого дома, который частично обрушился в результате украинского обстрела, извлекли тело 14-го погибшего, сообщило МЧС.
МЧС сообщило в Telegram, что «найден еще один погибший».
Напомним, жертвами обстрелов Белгорода, которые украинские войска устроили в воскресенье, стали 17 человек. 14 из них погибли в результате частичного обрушения жилого дома, еще трое – при новом обстреле.