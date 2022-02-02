Под Курганом начали строить экотехнопарк «Щучье»

В Курганской области приступили к строительству экотехнопарка «Щучье», возведением занимается «Федеральный экологический оператор» (предприятие Росатома).

Экопарк будет построен в рамках федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В заседании рабочей группы Совета Федерации, на котором объявили о старте строительства, приняли участие сенаторы, заместитель министра природных ресурсов и экологии Дмитрий Тетенькин, начальник департамента по вопросам экономической и социальной политики аппарата полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимир Черепанов, директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Росатома Андрей Лебедев, представители ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ПАО «ЧМК», АО «Автомобильный завод «УРАЛ», ООО «Экологические стратегии Урала».

«Экотехнопарк «Щучье» – это современное предприятие, оснащенное передовыми российскими и зарубежными технологиями. Новое предприятие встраивается в новую систему обращения с отходами I и II классов и позволит обеспечить надлежащую переработку отходов производства, тем самым предотвратив их накопление и вредное воздействие на природу и человека», – сказал Лебедев. Основной задачей предприятия станет переработка отходов промышленных предприятий региона во вторичные продукты.

Строительные работы в соответствии с контрактом осуществляет АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2», которое сформировало под данную задачу отдельное подразделение – ОП «Щучье». Сотрудники ОП «Щучье» в Курганской области будут реконструировать склады твердых и жидких отходов, здание физико-химической переработки, административно-бытовой комплекс, лабораторный корпус, пункт слива цистерн и другие объекты комплекса. Также им предстоит построить корпус термического обезвреживания, площадку для твердых коммунальных отходов, стоянку для спецтехники, модульную комплектную трансформаторную подстанцию АТ05 и другое. Закончить работы планируется к концу 2023 года.

Уральский федеральный округ, в состав которого входит Курганская область, является одним из ключевых промышленных регионов, предприятия которого образуют отходы I и II классов. Здесь есть как крупные промышленные компании, которые самостоятельно, на собственных мощностях, осуществляют обращение с отходами, так и те, которые не имеют возможности самостоятельно обеспечить их обезвреживание и утилизацию. Компании заинтересованы в эффективной переработке отходов во вторичные продукты (металлы, соли натрия и калия, хлорид и сульфат аммония и другие), которые можно будет вернуть в производство.

«Концентрация промышленного производства у нас на территории в четыре раза больше, чем в других регионах. Важно не только создание системы по учету и контролю за обращением с отходами, что первично, но и создание единой инфраструктуры для переработки этих отходов. В этом смысле выбор площадки для создания экотехнопарка в Курганской области закономерен и логичен. Там имеется необходимая инфраструктура, а самое главное – там имеются необходимые компетенции в части кадров и технологий», – отметил Владимир Черепанов.

Было отмечено, что региональные компании готовятся к взаимодействию с федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов (ФГУП «Федеральный экологический оператор») и регистрируются в федеральной государственной информационной системе учета и контроля за обращением с отходами I и II классов (ФГИС ОПВК), чтобы с 1 марта приступить к работе в новых реалиях. На данный момент в ФГИС ОПВК зарегистрировались уже около 3 тыс. пользователей.

Тетенькин отметил, что готовится к внесению на рассмотрение правительства законопроект, направленный на реализацию предложений отходообразователей, имеющих собственные мощности для утилизации отходов I-II классов, о предоставлении им права заниматься утилизацией генерируемых ими отходов самостоятельно. Данный законопроект прошел согласование с федеральными органами исполнительной власти и Росатомом и в ближайшее время будет размещен для общественного обсуждения.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин озвучил ряд рекомендаций: региональным органам власти необходимо продолжить мониторинг регистрации предприятий в ФГИС ОПВК, юридическим лицам – зарегистрироваться в ФГИС ОПВК до 1 марта, «Федеральному экологическому оператору» – ускорить заключение соглашений с регионами о взаимодействии в сфере обращения с отходами I и II классов, членам рабочей группы Совета Федерации – контролировать строительство экотехнопарка по переработке промышленных отходов в Курганской области.