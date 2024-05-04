Автомобили замглавы Минобороны Иванова переписали на бывшую супругу

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-Класса были указаны в декларации Иванова за 2019 год, однако, по данным ГИБДД и сервиса «Авто.ру», в феврале 2023 года собственником стала бывшая супруга Иванова, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Иванов переписал мотоцикл на отца за год до ареста.

Напомним, Иванов подозревается в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны, он арестован. Сообщалось, что ему могут быть предъявлены новые обвинения. Кроме того, суд арестовал бывшего подчиненного Иванова Антона Филатова.

