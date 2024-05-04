Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.12 комментариев
Автомобили замглавы Минобороны Иванова переписали на бывшую супругу
Два автомобиля арестованного по делу о взятках замглавы Минобороны Тимура Иванова перешли его экс-супруге Светлане Ивановой в феврале прошлого года, следует из открытых данных.
Отмечается, что Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-Класса были указаны в декларации Иванова за 2019 год, однако, по данным ГИБДД и сервиса «Авто.ру», в феврале 2023 года собственником стала бывшая супруга Иванова, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Иванов переписал мотоцикл на отца за год до ареста.
Напомним, Иванов подозревается в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны, он арестован. Сообщалось, что ему могут быть предъявлены новые обвинения. Кроме того, суд арестовал бывшего подчиненного Иванова Антона Филатова.