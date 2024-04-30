29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.9 комментариев
Замглавы Минобороны Иванов переписал мотоцикл на отца за год до ареста
Арестованный по делу о взятках замглавы Минобороны Тимур Иванов в 2022 году переоформил свой мотоцикл MV Agusta Brutale Dragster 800 на своего отца, следует из данных госреестра транспортных средств.
Отмечается, что мотоцикл был куплен Ивановым в 2019 году. В 2022 году он был переоформлен на его отца, Иванова Вадима Геннадьевича. Стоимость мотоцикла этой модели может достигать 2,3 млн рублей, передает РИА «Новости».
Напомним, Иванов подозревается в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны, он арестован. Сообщалось, что ему могут быть предъявлены новые обвинения. Кроме того, суд арестовал бывшего подчиненного Иванова Антона Филатова.