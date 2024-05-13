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    В этом году нам вместе – сербам и русским – предстоит отметить 80-летие освобождения Сербии от немецко-фашистских захватчиков. Так вышло, что именно в этот юбилейный год, в мае, в ряд выстроились три важнейших праздника: Пасха, День Святого Георгия и День Победы.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Афера с людьми каменного века повторяется с украинцами

    Поведение Украины напоминает поведение «первобытного племени» тасадаев. Но несоответствия образа, созданного украинцам на Западе, и реальной сути слишком заметны, как заметны были под листьями орхидей матерчатые трусы тасадаев.

    12 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Постмодернистский протест в Армении

    Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?

    6 комментариев
    13 мая 2024, 09:49 • Новости дня

    Машину астраханского депутата взорвали в зоне СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Думы Астраханской области Денис Харитонов, участвующий в спецоперации, сообщил, что его машина взорвалась, он не пострадал.

    Как сообщил Харитонов в своем Telegram-канале, сегодня, при выполнении очередного задания, взорвалась и сгорела дотла его «боевая машина депутата». По его словам, он не пострадал и успел спасти документы и личные вещи тяжело раненного товарища «Шмеля», которые вез его родным. Харитонов добавил, что особый отдел бригады взял под контроль этот случай, ведутся следственные действия.

    12 мая 2024, 11:37 • Новости дня
    Рогов: Работино превратилось для ВСУ в могилу
    Рогов: Работино превратилось для ВСУ в могилу
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Работино на Ореховском направлении запорожской линии фронта превратилось для украинских войск в могилу, попытки ВСУ вернуть село под свой контроль оборачиваются для него огромными потерями, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, в Работино противник окопался за селом, в районе кладбища, при этом все попытки ВСУ контратаковать провалились и ВС России обратили украинских военных в бегство, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что ВСУ понесли потери в жиаой силы, а кладбище, где находятся их позиции стало для них фактической могилой.

    Он сообщил также, что на Ореховском направлении северо-западней Вербового нанесены удары по большому скоплению живой силы и техники противника.

    Ранее Рогов сообщил, что украинские военные в ходе боев за Работино в Запорожской области пытаются сдержать наступление ВС России на кладбище, расположенном к северу от населенного пункта.

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    13 мая 2024, 02:24 • Новости дня
    На Украине назвали смену министра обороны России плохой новостью для Киева

    Киевский экономист Кущ счел Белоусова на посту министра обороны России «плохой новостью» для Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Для Украины предложение российского президента Владимира Путина назначить Андрея Белоусова министром обороны России – «очень плохая новость», заявил киевский экономист Алексей Кущ.

    Кущ заявил, что на Украине министерства возглавляют «антиподы политики Белоусова», которые следуют «повестке вульгарного либерализма» во время вооруженного конфликта. «Результаты можете оценить самостоятельно», – приводит его слова ТАСС.

    Кущ полагает, что следует ожидать «взвинчивания динамики российского ВПК», а также роста военного производства в России. Он указал на роль Белоусова в создании модели роста российской экономики, а также в глубоких структурных трансформациях и адаптации к санкциям.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны.

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    12 мая 2024, 23:49 • Новости дня
    Политолог связал выдвижение Белоусова с борьбой за эффективность ВПК на фронте

    Политолог Баширов связал выдвижение Белоусова на пост министра обороны с борьбой за эффективность ВПК на фронте

    Tекст: Антон Антонов

    Предложение президента России Владимира Путина назначить Андрея Белоусова министром обороны – это экономическое событие, которое носит оптимизационный характер, заявил политолог Марат Баширов.

    Баширов полагает, что решение о назначении Белоусова «не военное или переговорное, оно оптимизационное». Он заявил в Telegram, что при военном конфликте с НАТО особенно важной является эффективность внутренних расходов Минобороны.

    Как подчеркнул Баширов, в сложившейся ситуации «все деньги, вкладываемые в ВПК, должны приносить реально максимальный результат на фронте». Баширов назвал решение Путина «сложным», ведь «вроде война идет», но «человеческим» – «жизни солдат имеют значение, если ты настоящий лидер страны».

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны. Кроме того, Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России.

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    12 мая 2024, 13:34 • Новости дня
    Российские военные освободили в Харьковской области четыре населенных пункта

    Российские военные освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области

    Российские военные освободили в Харьковской области четыре населенных пункта
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    ВС России взяли под контроль населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщили в Минобороны

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на харьковском направлении войска группировки «Север» взяли под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. В ходе боев противник понес значительные потери: до 100 человек убитыми, два танка, ББМ «Козак» и четыре автомобиля. Уничтожены также французская САУ «Caesar», две гаубицы Д-20 и Д-30, две чешские РСЗО «Vampire» и РСЗО «Град».

    В Минобороны добавили, что в ЛНР подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи в районах Макеевки, Артемовки, Червоной Дибровы, а также отразили контратаки ВСУ в Стельмаховке. Потери украинской стороны составили до 190 человек, две ББМ, четыре пикапа, гаубицы М777 и «Мста-Б», орудие М119 и РСЗО «Град».

    Как указали в пресс-службе, в ДНР войска группировки «Юг» улучшили положение в районах Спорного, Орехово-Василевки, Часова Яра, Андреевки, Клещеевки и Курдюмовки. Отбиты атаки ВСУ в Красном. Уничтожено до 620 украинских военных, два танка, 18 автомобилей, ЗРК «Стрела-10», САУ «Braveheart», М777, Д-20, 3 орудия L-119, 3 САУ «Гвоздика» и станция РЭБ «Нота». Разгромлены шесть полевых складов ВСУ.

    В ведомстве подчеркнули, что на донецком направлении группировка «Центр» продвинулась в районах Майорска, Евгеновки, Водяного и Семеновки. Отбито 10 контратак ВСУ. Потери украинской стороны составили до 415 человек, два танка (в том числе американский «Abrams»), БМП «Bradley», «Козак», три автомобиля и САУ «Paladin».

    Ранее сообщалось, что ВС России ударили по скоплениям техники в Харьковской области.

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    12 мая 2024, 10:57 • Новости дня
    Стало известно об улучшении позиций российских войск на Времевском направлении
    Стало известно об улучшении позиций российских войск на Времевском направлении
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России улучшили передние позиции на времевском направлении линии фронта, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, в Червоном, Урожайном и Старомайорском на Времевском направлении ВС России улучшили позиции по переднему краю, уничтожив несколько десятков боевиков, передает РИА «Новости».

    Ранее Рогов сообщил, что ВС России добились успехов на Времевском направлении и приступили к освобождению двух сел.

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    13 мая 2024, 05:30 • Новости дня
    Зеленский дал оценку ситуации в Харьковской области

    Зеленский назвал чрезвычайно сложной ситуацию на окраинах Волчанска

    Зеленский дал оценку ситуации в Харьковской области
    @ Ukrainian Presidential/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Харьковской области Украины продолжаются «жестокие бои», на окраинах Волчанска сложилась чрезвычайно сложная ситуация, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что военные и власти Харьковской области должны продемонстрировать «максимум эффективности». При этом, как подчеркнул Зеленский, «не менее обострены сейчас донецкие направления», самым «жестким» является покровское направление.

    Украинские военные жаловались, что в Харьковской области разворовали средства на фортификационных сооружений, передает ТАСС.

    Генштаб вооруженных сил Украины также признал «тактический успех» российских войск на Харьковском направлении. Сообщается, что идут «бои за приграничный город Волчанск». Генштаб назвал «сложной» оперативную обстановку на данном участке фронта, отметив, что ситуация «динамично меняется», передает РИА «Новости».

    Накануне сообщалось, что на Харьковском направлении российские войска группировки «Север» освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

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    13 мая 2024, 06:57 • Новости дня
    Поисково-спасательные работы на месте обрушения дома в Белгороде завершены
    Поисково-спасательные работы на месте обрушения дома в Белгороде завершены
    @ Настоящий Гладков/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В Белгороде 17 человек спасены в результате поисково-спасательных работ на месте частичного обрушения дома, произошедшего из-за украинского обстрела, сообщило МЧС.

    МЧС сообщило в Telegram о завершении поисково-спасательных работ и разбора завалов.

    Напомним, из-под завалов извлекли тела 15 погибших.

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    12 мая 2024, 13:44 • Новости дня
    ВС России уничтожили пять вертолетов ВСУ под Манвеловкой

    ВС России уничтожили пять вертолетов ВСУ под Манвеловкой Днепропетровской области

    ВС России уничтожили пять вертолетов ВСУ под Манвеловкой
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России в районе населенного пункта Манвеловка Днепропетровской области уничтожили четыре вертолета Ми-24 и вертолет Ми-8 ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, также поражена живая сила и техника в 131-м районе, средствами ПВО самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, перехвачены восемь тактических ракет «Точка-У», 36 украинских БПЛА, управляемая авиабомба «Hammer» и 23 реактивных снаряда «Vampire», «Град» и «Ольха».

    В Минобороны добавили, что подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Владимировка и Дорожнянка, отражены две контратаки штурмовых групп 21-й бригады нацгвардии и 123-й бригады теробороны. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, 155 мм гаубица М777, 152 мм гаубица «Мста-Б», 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 100 мм противотанковая пушка «Рапира».

    Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 65-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах Работино, Золотой Балки, Ивановка. Противник потерял до 50 военнослужащих, два автомобиля, шесть 155 мм гаубиц М777 производства США, две 122 мм самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», три 122 мм гаубицы Д-30.

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    13 мая 2024, 04:23 • Новости дня
    Число жертв обрушения дома в Белгороде выросло до 15 человек
    Число жертв обрушения дома в Белгороде выросло до 15 человек
    @ Настоящий Гладков/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В Белгороде, где из-за украинского обстрела произошло частичное обрушение жилого дома, из-под завалов извлекли тело 15-го погибшего, сообщило МЧС.

    Об этом сообщается в Telegram ведомства.

    Напомним, в воскресенье в Белгороде в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины обрушился подъезд жилого дома. Позднее ВСУ устроили новый обстрел, жертвами которого стали три человека. В ночь на понедельник украинские войска опять обстреляли город.

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    13 мая 2024, 01:36 • Новости дня
    Гладков лично доложил Путину о ситуации в Белгороде

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что лично докладывал главе российского государства Владимиру Путину о ситуации в Белгороде.

    Как рассказал Гладков, уже делаются необходимые шаги, чтобы «враги, которые допускают гибель и издевательства над нашим населением» понесли «заслуженное наказание», передает РИА «Новости».

    Он ответил в соцсетях на вопросы жителей Белгородской области. Гладков объявил, что в понедельник ТЦ и крупные рынки будут закрыты в районе Харьковская гора в Белгороде, который подвергся украинскому обстрелу.

    Кроме того, он сообщил, что досрочные каникулы для школьников вводить не планируется – дети уже находятся на дистанционном обучении, для них безопаснее дома «на дистанте», чем на улице, учитывая обстрелы.

    Напомним, Белгород подвергается обстрелам со стороны вооруженных сил Украины. В результате обстрелов в воскресенье погибли 16 человек, 13 из которых стали жертвами частичного обрушения жилого дома.

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    12 мая 2024, 23:13 • Новости дня
    Из-под завалов в Белгороде извлечены тела двоих детей

    Число жертв частичного обрушения жилого дома в Белгороде возросло до 12 человек

    Из-под завалов в Белгороде извлечены тела двоих детей
    @ Настоящий Гладков/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Из-под завалов в Белгороде извлекли тела еще четверых погибших, в том числе двоих детей, сообщили в МЧС.

    В МЧС сообщили, что были извлечены тела троих погибших, включая детей. Позднее сообщили о еще одной жертве. «Всего извлечены 12 тел погибших», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Напомним, в воскресенье в Белгороде на улице Щорса в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины частично обрушился подъезд жилого дома.

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    13 мая 2024, 00:07 • Новости дня
    Число жертв частичного обрушения жилого дома в Белгороде возросло до 13 человек
    Число жертв частичного обрушения жилого дома в Белгороде возросло до 13 человек
    @ Настоящий Гладков/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Из-под завалов жилого дома в Белгороде извлекли тело 13-го погибшего, сообщило МЧС.

    Об этом сообщает ТАСС.

    Напомним, подъезд жилого дома обрушился в Белгороде в результате украинского обстрела. Среди погибших есть дети. Россия призвала мировое сообщество осудить теракт в Белгороде.

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    13 мая 2024, 02:53 • Новости дня
    Из-под завалов жилого дома в Белгороде извлекли тело 14-го погибшего

    Число жертв частичного обрушения жилого дома в Белгороде увеличилось до 14 человек

    Из-под завалов жилого дома в Белгороде извлекли тело 14-го погибшего
    @ Настоящий Гладков/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В Белгороде из-под завалов жилого дома, который частично обрушился в результате украинского обстрела, извлекли тело 14-го погибшего, сообщило МЧС.

    МЧС сообщило в Telegram, что «найден еще один погибший».

    Напомним, жертвами обстрелов Белгорода, которые украинские войска устроили в воскресенье, стали 17 человек. 14 из них погибли в результате частичного обрушения жилого дома, еще трое – при новом обстреле.


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    12 мая 2024, 23:38 • Новости дня
    Песков сообщил, что бюджет Минобороны и силового блока составляет 6,7% ВВП

    Песков сообщил о росте бюджета Минобороны и силового блока с 3% до 6,7% ВВП

    Tекст: Антон Антонов

    Бюджет Минобороны и силового блока не так давно составлял около 3% ВВП, затем вырос до 3,4%, а «уже в самое последнее время» – до 6,7% ВВП, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков указал, что среди силового блока Минобороны в данном случае «занимает ключевые позиции», поскольку «отвечает за размещение всех заказов в промышленности», передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента подчеркнул, что 6,7% ВВП – «пока не критическая цифра». Однако, как отметил он, «в силу известных геополитических обстоятельств» показатель идет к «ситуации середины 80-х годов» с 7,4%. Песков заявил, что «это чрезвычайно важно», необходимо «особое отношение» к ситуации.

    Напомним, Песков, комментируя предложение президента России Владимира Путина назначить Андрея Белоусова министром обороны, заявил, что кандидатура гражданского человека выбрана, так как сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций и «максимально оперативного внедренчества».

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    13 мая 2024, 07:59 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по военному аэродрому в Миргороде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России нанесли удар по военному аэродрому в городе Миргороде Полтавской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, в ВС России поздно ночью в воскресенье нанесли два удара по Миргороду. Первый пришелся по военному аэродрому, который 831-я бригада тактической авиации ВСУ использует как аэродром подскока при нанесении ударов по Белгороду, второй удар, по описанию местного сопротивления, пришелся в ту же сторону, но был гораздо мощнее и с детонацией, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что после первого удара микрорайон Промышленный был полностью заблокирован военными, а после второго удара медикам приказали срочно выйти на работу.

    Подпольщик добавил, что, вероятно, была «накрыта группа каких-то очень важных военных чиновников».

    Ранее ВС России ударили по скоплениям техники в Харьковской области.

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