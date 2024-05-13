В этом году нам вместе – сербам и русским – предстоит отметить 80-летие освобождения Сербии от немецко-фашистских захватчиков. Так вышло, что именно в этот юбилейный год, в мае, в ряд выстроились три важнейших праздника: Пасха, День Святого Георгия и День Победы.0 комментариев
Машину астраханского депутата взорвали в зоне СВО
Депутат Думы Астраханской области Денис Харитонов, участвующий в спецоперации, сообщил, что его машина взорвалась, он не пострадал.
Как сообщил Харитонов в своем Telegram-канале, сегодня, при выполнении очередного задания, взорвалась и сгорела дотла его «боевая машина депутата». По его словам, он не пострадал и успел спасти документы и личные вещи тяжело раненного товарища «Шмеля», которые вез его родным. Харитонов добавил, что особый отдел бригады взял под контроль этот случай, ведутся следственные действия.