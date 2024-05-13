МВД задержало девять человек за финансирование ВСУ

Tекст: Ольга Никитина

Как уточнила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, подозреваемые входили в состав организованной группы.

В настоящее время известно о семи эпизодах преступной деятельности фигурантов дела. По ним возбуждены уголовные дела по статьям 159 УК РФ («Мошенничество»), 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), 281 УК РФ («Диверсия»).

Волк напомнила, что о методах, которые использовали мошенники, стало известно еще весной прошлого года. Используя психологические приемы, злоумышленники входили в доверие к потерпевшим. Благодаря открытым сведениях об их семьях мошенникам удавалось убедить людей оформить несколько крупных кредитов и перечислить деньги на указанные ими счета. Затем, шантажируя опасностью, которая якобы угрожает им и их близким, заставляли выехать в другие регионы и не выходить на связь с родными.

Граждане, как сообщается, несколько дней жили в арендованных квартирах, думая, что таким образом спасают свои семьи. В это время аферисты вымогали деньги у их родственников, угрожая убить якобы похищенного ими человека.

Ранее ФСБ сообщила, что житель Анадыря на Чукотке подозревается в финансировании запрещенного в РФ террористического батальона, принимающего участие в боевых действиях на стороне Украины, возбуждено дело о содействии террористической деятельности.