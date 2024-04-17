Жителя Чукотки заподозрили в финансировании нацбата ВСУ

В Совфеде указали на абсурдность заключения МАГАТЭ об обстрелах Запорожской АЭС

Сенатор Долгов: МАГАТЭ по теме обстрелов Запорожской АЭС лавирует между США и правдой

Tекст: Олег Исайченко

«Конечно, эта ситуация абсурдна. Если верить нашим визави, то ситуация получается следующей: Украине от СССР досталось четыре АЭС, но мы обстреливаем только одну из них – которую сами же контролируем», – пояснил Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН.

«Но у этого абсурда есть объяснение: МАГАТЭ не может осудить Киев и не может сказать правду, пойдя вопреки воле США. Поэтому агентство лавирует и ищет обтекаемые и приемлемые для всех формулировки. Хотя для России, конечно, такая постановка вопроса совершенно недопустима», – указал сенатор.

«Я неплохо знаю директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Это здравомыслящий человек. И он, безусловно, все понимает, но сказать не может. Да, в МАГАТЭ отреагировали на происходящее, сказали будто бы правильные слова, но не сказали, кто именно обстреливает станцию», – пояснил спикер.

«Такая позиция, конечно, не добавляет авторитета МАГАТЭ и даже наносит агентству репутационный ущерб. Совет Безопасности ООН тоже не может проявить волю. Но это необходимые для мира структуры, с которыми мы продолжим сотрудничать», – подчеркнул собеседник.

«В целом же вопрос безопасности АЭС будет решаться силами ВС России. Чем дальше ВСУ будут отодвинуты от станции – тем лучше. Нам говорят, мол, если передать станцию Киеву – тогда обстрелы прекратятся. Но это не так. Обстрелы прекратятся, когда линия фронта уйдет подальше от наших регионов», – считает сенатор.

«Кроме того, украинские власти вбрасывают фейки про АЭС, потому что им не хватает электроэнергии, так как мы бьем по их инфраструктуре. И правильно делаем. И нехватка электроэнергии у них, несомненно, будет нарастать. Вот что Киеву и Вашингтону нужно иметь в виду, а не устраивать спектакли абсурда в ООН», – резюмировал парламентарий.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале сообщил, что на открытом заседании Совбеза по Запорожской АЭС 15 апреля гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси осудил атаки на станцию, но так и не сказал, кто эти атаки совершает.

«Выглядела эта загадочность, мягко говоря, странно. Как будто БПЛА, почти как НЛО, прилетают на ЗАЭС из ниоткуда. Западных членов СБ такая линия гендиректора избавила от неудобного выбора: публично осудить своих киевских клиентов, либо публично же признать, что на создаваемые ими угрозы безопасности ядерных объектов им наплевать. А этого налогоплательщики могут и не понять», – отметил Полянский.

Поэтому, по словам дипломата, МАГАТЭ была «изобретена лукавая формула»: Россия должна вернуть контроль над ЗАЭС, чтобы станцию перестали обстреливать. «Фактически шантаж. Этим западные члены СБ, сами того не заметив, по сути показали, что прекрасно осведомлены, кто обстреливает станцию», – отметил он.

Резюмируя, Полянский спрогнозировал: Украина и дальше сможет безнаказанно и при попустительстве западников обстреливать ЗАЭС, а Гросси будет призывать «все стороны» проявлять сдержанность и осуждать анонимные атаки.

Стоит отметить, что Гросси на заседании также напомнил, что один из ударов пришелся по куполу шестого энергоблока станции. «Ущерб был поверхностным, но сама атака создала очень опасный прецедент попадания по защитной оболочке реактора», – подчеркнул он.

Напомним, ЗАЭС, расположенная на левом берегу Днепра, является крупнейшей атомной электростанцией в Европе. С октября 2022 года она стала российской.