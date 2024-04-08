Что случилось с идеей эмиграции сегодня? Она демистифицировалась, и это лучшее, что могло с ней произойти. Чем меньше мифов бытует в голове граждан, тем лучше им самим, да и стране в целом. Нет больше мифа о Западе как о рае земном.0 комментариев
ФСБ задержала создателей узлов связи для работы телефонных мошенников с Украины
ФСБ задержала создателей узлов связи в России для работы телефонных мошенников с Украины
ФСБ задержала пятерых организаторов узлов связи в России, обеспечивавших работу кол-центров с Украины, занимающихся телефонными мошенничествами, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
Как сообщили в ЦОС, пресечена незаконная деятельность группы лиц, причастных к организации незаконного виртуального узла связи, который украинские кол-центры использовали для вымогательства у россиян денег в особо крупном размере, которые затем шли на финансирование ВСУ, передает ТАСС.
Как сообщили в ФСБ. С помощью только одного узла связи у граждан России было похищено более 7 млрд рублей, пятерым фигурантам предъявлено обвинение по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере», предусматривающей до десяти лет лишения свободы. Они заключены под стражу.
Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, в состав преступной группы входили Москвы, Ярославля, Санкт-Петербурга, Сочи, Московской и Ленинградской областей.
Ранее правоохранители задержали несовершеннолетнего в Петербурге по подозрению в работе на мошеннические украинские кол-центры.