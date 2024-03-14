  • Новость часаРосгвардия, ФСБ и ВС России вступили в бой с украинскими ДРГ возле Теткино в Курской области
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    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Масленица против политической торговли страхом

    Важная часть организации выборов – информирование. Причем как о возможности проголосовать три дня, так и о месте участка. Ко мне из избирательной комиссии приходили аж два раза.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Без российского газа Евросоюз разорвет изнутри

    Перерезание энергетической пуповины, связывавшей Россию и Европу, сыграет в пользу реализации сценариев развала Евросоюза. Нарастающий экономический эгоизм запустит кризисные явления в малых странах, где скорее рано, чем поздно, произойдет полная перезагрузка элит. ЕС как место свободного перемещения людей, товаров, услуг и капиталов перестанет быть таковым.

    4 комментария
    14 марта 2024, 12:59 • Новости дня

    Подростка в Петербурге арестовали за работу на украинские кол-центры

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правоохранители задержали несовершеннолетнего в Петербурге по подозрению в работе на мошеннические украинские кол-центры, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Подозреваемому 16 лет, правоохранители считают, что он имеет отношение к преступлению, связанному с неправомерным доступом к компьютерной информации, написала Волк в своем Telegram-канале.

    По версии следствия, подросток осуществлял техподдержку кол-центров злоумышленников. Инструкции ему передавали кураторы с Украины. Он должен был поддерживать функционирование оборудования, обеспечивающего подмену номеров при звонках из украинских кол-центров.

    Мошенники звонили с украинской территории, а потерпевшие при этом наблюдали телефонные номера российских операторов. Эту работу подросток нашел в теневом сегменте интернета.

    В Петербурге организаторы доставили юноше на съемные квартиры четыре GSM-шлюза, две тысячи сим-карт, ноутбук со специализированным ПО. Для конспирации он менял квартиры каждую неделю, не реже раза в сутки он менял сим-карты в слотах сим-банков.

    Позже удалось установить еще двух сообщников, которые также выполняли функции сисадминов и работали на схожих условиях.

    Самый взрослый из них каждые семь дней получал из Москвы около 3 тыс. сим-карт, которые распределял между соучастниками. Дела завели по статье о мошенничестве, их объединили в одно производство. Подозреваемых поместили под стражу.

    Весной 2023 года силовики пресекли деятельность в Москве мошеннических кол-центров, действовавших в интересах ВСУ.

    13 марта 2024, 21:23 • Новости дня
    Зеленского попросили разобраться с сексуальными домогательствами в украинской армии
    Зеленского попросили разобраться с сексуальными домогательствами в украинской армии
    @ Alona_nikolaievych/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Петицию о разработке противодействия сексуальным домогательствам в отношении женщин в ВСУ зарегистрировали на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

    В тексте авторы петиции попросили верховного главнокомандующего содействовать скорейшему внедрению механизма реагирования на сообщения о сексуальных домогательствах в ВСУ, передает ТАСС.

    Сообщается, что десятки случаев домогательства в отношении женщин-военных предотвращены не были, а виновные граждане не понесли наказания. Пока петицию подписали более 3 тыс. человек, для рассмотрения президентом страны необходимо собрать 25 тыс. подписей.

    Ранее сообщалось, что в рядах ВСУ служат более 60 тыс. женщин.

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    13 марта 2024, 14:46 • Новости дня
    Минобороны назвало потери ВСУ при попытке прорыва на территорию России
    Минобороны назвало потери ВСУ при попытке прорыва на территорию России
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики в ходе попытки прорыва на территорию приграничных российских регионов потеряли до 250 человек, сообщило Министерство обороны.

    Потери украинской стороны при попытке прорыва в Белгородской и Курской областях составили до 250 человек, семь танков, семь американских БМП Bradley, два БТР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также боевики потеряли американскую гаубицу М777, два орудия Д-20, гаубицу Д-30, САУ «Гвоздика» и САУ «Нона».

    Ранее ФСБ сообщала об уничтожении на границе Курской и Белгородской областей свыше 100 украинских боевиков.

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    13 марта 2024, 14:52 • Новости дня
    В Харьковской области поражен украинский ЗРК Patriot
    В Харьковской области поражен украинский ЗРК Patriot
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки уничтожили американский зенитно-ракетный комплекс Patriot в Харьковской области, сообщило Министерство обороны в среду.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили этот американский ЗРК на позиции в Харьковской области, а также два вертолета Ми-8 украинских воздушных сил у Новопавловки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражен цех по ремонту вооружения и военной техники у поселка Балаклея в Харьковской области.

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила формирования 141-й пехотной бригады ВСУ, 23-й бригады нацгвардии Украины, 126-й бригады теробороны и 35-й бригады морской пехоты у Степового (Запорожская область), Никополя (Днепропетровская область), Бериславы и Тягинки (Херсонская область).

    Украинская сторона потеряла до 30 человек, две машины, артиллерийскую систему М777, САУ «Акация» и САУ «Гвоздика».

    Средства ПВО за сутки сбили 136 украинских дронов, четыре снаряда РСЗО HIMARS, шесть снарядов РСЗО «Град» и три французских управляемых авиабомбы Hammer.

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    13 марта 2024, 18:23 • Новости дня
    Офицер ВСУ раскритиковал планы Киева по продвижению к границам 1991 года

    Майор ВСУ Лапин: Украина потратит десятилетия на продвижение к границам 1991 года

    Офицер ВСУ раскритиковал планы Киева по продвижению к границам 1991 года
    @ REUTERS/Inna Varenytsia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия деморализована, при нынешней тактике она будет двигаться до границ 1991 года многие годы, заявил отставной майор ВСУ Игорь Лапин.

    Киевский режим обещал дойти до границ 1991 года за «две-три недели», но у украинской армии нет для этого мотивированных солдат, заявил Лапин, передает РИА «Новости».

    Остаются вопросы о том, как это можно сделать, какими силами и в какие сроки. Украинские власти хотят защитить чиновников и людей с деньгами от мобилизации, отметил майор.

    Личный состав армии деморализован из-за «качелей в высшем военном руководстве», общество на Украине дезориентировано заявлениями по поводу «две-три недели», «два-три месяца», «два-три года».

    На Украине нет очередей в военкоматы, уже призванные солдаты низко мотивированы, в случае продолжения такого развития ситуации киевскому режиму предстоит воевать «десятки лет».

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    13 марта 2024, 15:48 • Новости дня
    Захарова: Запад начал делить Украину
    Захарова: Запад начал делить Украину
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Союзники Киева приступили к разделу Украины, это подтверждают заявления западных политиков о возможности отправки войск в эту страну, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Речь идет о том, что Украину ее же союзники начали делить. И все эти заявления, которые делает Макрон и другие натовские политические деятели, связанные с возможностью введения контингентов, войск или каких-то там подразделений военизированных на территорию Украины, связаны именно с разделом, с их точки зрения, Украины», – сказала дипломат в ходе брифинга, передает ТАСС.

    Напомним, Макрон заявил, что не исключает возможности отправки военных стран Запада на Украину. Французские СМИ писали, что Париж рассмотрит возможность ввести на Украину войска, если зона конфликта начнет продвигаться к Одессе.

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    14 марта 2024, 08:24 • Новости дня
    ФСБ пресекла отправку отравленных продуктов в зону СВО

    ФСБ: В Петербурге задержаны члены РДК, готовившие отправку отравленных продуктов в зону СВО

    ФСБ пресекла отправку отравленных продуктов в зону СВО
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В Санкт-Петербурге задержали членов ячейки «Русского добровольческого корпуса» (признан террористическим в РФ), курируемого Главным управлением разведки МО Украины, которые собирались отправить в зону проведения спецоперации груз с отравленной гуманитарной помощью, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    В сообщении говорится, что в состав ячейки входили четверо жителей города, которые придерживаются праворадикальной идеологии. Они собирались отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания, которые предназначались для отправки в зону СВО в качестве гумпомощи жителям новых регионов России, передает ТАСС.

    Кроме того, задержанные проводили разведку расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объектов жизнеобеспечения и транспорта, а также другой критически важной инфраструктуры. Эта информация могла использоваться для последующей организации терактов.

    Члены террористической группы задержаны. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), которая предусматривает от десяти до 20 лет лишения свободы.

    Накануне в Ростовской области задержали подозреваемого в работе на украинские спецслужбы, заведено уголовное дело.

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    13 марта 2024, 18:15 • Новости дня
    СМИ: Украинские войска слабеют, подставляясь под мощный прорыв

    Advance: Уже летом на Украине может произойти перелом из-за истощения ВСУ

    СМИ: Украинские войска слабеют, подставляясь под мощный прорыв
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Положение Украины на фронте продолжит ухудшаться без усиления помощи со стороны ее западных союзников, и уже летом ситуация может достигнуть поворотного момента, пишет хорватское издание Advance.

    Сейчас вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку боеприпасов и людей, украинские войска слабеют, подставляясь под возможный мощный прорыв, пишет Advance, передает РИА «Новости».

    Вместе с тем, в отличие от украинской армии, ВС России выстроили сеть многоуровневых оборонительных укреплений, указывается в материале. Кроме того, российские войска быстро адаптируются и учатся, отмечает автор публикации.

    «Недооценка противника – плохая и опасная тактика, а Запад с первого дня агрессивно недооценивал российскую боеспособность», – резюмирует автор.

    Ранее командир спецназа «Ахмат», герой России Апты Алаудинов заявил, что Россия «окончательно поставит точку в СВО» в 2024 году.

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    13 марта 2024, 16:12 • Новости дня
    Командование ВСУ признало вероятность продвижения российских военных

    Командование ВСУ признало вероятность продвижения ВС России на отдельных направлениях

    Tекст: Александра Юдина

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал сложной обстановку практически на всем протяжении линии боевого соприкосновения.

    Он указал, что поработал «в двух бригадах, где постепенно усложняется обстановка и есть угроза продвижения вражеских подразделений в глубину наших боевых порядков», передает ТАСС.

    Сырский признал, что по всей линии боевого соприкосновения «оперативная обстановка остается сложной».

    Кроме того, по его словам, российские военные продолжают вести наступательные действия, сосредотачивая основные усилия в районах населенных пунктов Терны, Ивановское, Бердычи, Тоненькое, Вербовое и Работино.

    Напомним, Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим вооруженными силами Украины. Валерий Залужный был отправлен в отставку.

    Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

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    13 марта 2024, 18:40 • Новости дня
    В Чехии рассказали, когда Киев получит закупленные ЕС боеприпасы

    Tекст: Кристина Цыцура

    Первые поставки артиллерийских снарядов, закупленных странами ЕС, поступят на Украину в июне, сообщил портал Euractiv со ссылкой на советника премьер-министра Чехии по нацбезопасности Томаша Пояра.

    Он добавил, что после заключения контракта на закупку снарядов в третьих странах необходимо несколько недель для их поставки Киеву, передает ТАСС.

    Напомним, в феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что республика нашла способ закупки 800 тыс. снарядов для Украины.

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    13 марта 2024, 16:44 • Новости дня
    В Эстонии подсчитали, сколько денег необходимо Украине для победы
    В Эстонии подсчитали, сколько денег необходимо Украине для победы
    @ Diego Herrera Carcedo/Anadolu/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Украине для победы в конфликте будет достаточно ежегодного предоставления 120 млрд евро, заявил канцлер Минобороны Эстонии Кусти Салм изданию Euractiv.

    Он также считает, что часть этих средств можно покрыть еврооблигациями, для которых гарантами будут выступать страны ЕС. При этом он подчеркнул, что при выделении 120 млрд евро в год только к 2025 году Украина дойдет до точки, когда сможет истощать Россию, передает РИА «Новости».

    Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 300 млн долларов. В Белом доме пояснили, что это стало «возможным благодаря непредвиденной экономии в рамках контрактов» Пентагона. Пентагон заявил, что применил «нежизнеспособный метод поддержки Украины», который можно считать «на данный момент хорошей сделкой на один раз».

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    13 марта 2024, 16:36 • Новости дня
    Франция готова обсудить мирный план на Украине в случае победы Трампа

    Французский парламентарий Джолли поднял вопрос о мирном плане Трампа по Украине

    Франция готова обсудить мирный план на Украине в случае победы Трампа
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Член парламента Франции Алексис Джолли направил министру Европы и иностранных дел страны Стефану Сежурне письмо, в котором задался вопросами о мирном урегулировании конфликта на Украине в случае, если по итогам выборов в США к власти придет Дональд Трамп.

    Как напомнил Джолли в своем письме, Трамп не раз говорил в ходе своей предвыборной кампании, что сможет быстро решить украинский конфликт, пишет «Лента.ру».

    «Мирный план Трампа», по его словам, вызывает вопросы в связи с растущей вероятностью его возвращения в Белый дом.

    «Похоже, что этот мирный план заключается в том, чтобы позволить русским сохранить Донецкую и Луганскую области и добиться полной демилитаризации Украины до Днепра», – отметил Джолли.

    В результате, пояснил французский парламентарий, будет создана буферная зона между Россией и частью Украины, которая впоследствии, по его мнению, вступит в ЕС и НАТО.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что у Трампа есть «достаточно подробный план, как положить конец» конфликту на Украине.

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    14 марта 2024, 11:57 • Новости дня
    Пресечена попытка украинской ДРГ войти в Курскую область

    Губернатор Старовойт: Украинская ДРГ пыталась войти в Курскую область

    Пресечена попытка украинской ДРГ войти в Курскую область
    @ Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась войти в поселок Теткино Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.

    Глава региона написал в своем Telegram-канале, что бойцы пограничной службы ФСБ и ВС России пресекли попытку и не позволят украинским террористам сделать это в будущем.

    Ранее в четверг Минобороны сообщило о перехвате беспилотников ВСУ над Курской областью.

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    14 марта 2024, 07:59 • Новости дня
    В элитных подразделениях ВСУ заговорили о захвате Рады

    Бойцы элитных подразделений ВСУ при обсуждении планов свержения властей Украины заявили о необходимости захватить Раду

    В элитных подразделениях ВСУ заговорили о захвате Рады
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Недовольные политикой властей Украины бойцы элитных подразделений ВСУ, СБУ и нацбатов заявили в соцсетях о необходимости молниеносно захватить Верховную раду.

    В переписке в Telegram-канале «ParaBelum» один из участников назвал «самым главным действием, которое надо будет молниеносно провернуть», – захват Верховной рады, передает РИА «Новости».

    Другой участник чата выразил уверенность, что «когда наберется штат, пройдут подготовку бойцы, будет готова масса». Еще один участник беседы указал на необходимость заручиться «поддержкой военных». «Из окопов скажут, что с нами, и народ подтянется», – заявил он. С ним согласился другой участник переписки: «Тем более, когда народ видит, что у руля военные и за них идут остальные военные – они автоматически занимают нужную сторону».

    Напомним, представитель российских силовых структур рассказал, что специалисты получили доступ к закрытому Telegram-каналу «ParaBelum», в котором состоят бойцы элитных частей ВСУ, настроенные радикально против власти. В чате состоят представители украинской морской пехоты, спецназа, разведки, спецподразделений СБУ, а также националистических батальонов. В частности, они призывают к свержению президента Украины Владимира Зеленского.

    Коментарии (18)
    13 марта 2024, 19:20 • Новости дня
    Снаряд ВСУ попал в администрацию белгородского города Грайворон

    При обстреле ВСУ в белгородском городе Грайворон ранены две женщины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные во второй половине дня в среду обстреляли город Грайворон в Белгородской области, ранены два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Пострадали две женщины, у одной – травматическая ампутация нижней конечности, открытый перелом и осколочные ранения живота, указал Гладков в своем Telegram-канале.

    Ее доставляют бригадой скорой помощи в городскую больницу №2 в Белгороде. У второй пострадавшей поверхностные осколочные ранения кисти, ей оказали помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

    Один из снарядов попал в здание администрации Грайворонского городского округа, пробита крыша, поврежден второй этаж. Никто не пострадал. Здание временно обесточено. Также поврежден частный дом.

    Ранее Гладков сообщал, что в последние сутки ВСУ выпустили по Белгородской области около 320 снарядов.

    Коментарии (14)
    13 марта 2024, 20:32 • Новости дня
    Пленный украинец рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Авдеевки
    Пленный украинец рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Авдеевки
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные не были информированы командованием о расположении дорог в ходе битвы у Авдеевки, поэтому солдаты не знали направление своих действий, заявил украинский военнопленный Сергей Терещук в ролике, опубликованном Минобороны России.

    Терещук сдался в плен в феврале 2024 года, у Авдеевки он вместе с сослуживцами был около 30 дней, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Подразделение, где был военный, не знало, в каком направлении им двигаться в ходе отступления. На позиции их доставили ночью, где группа пробыла 21 или 22 дня. Рядом была другая позиция, расположившиеся там украинские военные должны были их вывести. Однако обе группы разминулись. При выходе из Авдеевки Терещук и его сослуживцы заблудились и сдались в плен. Солдат добавил, что его мобилизовали принудительно, поймали на улице и отправили служить в ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как российские войска сдвигают украинскую оборону после Авдеевки.

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