Подростка в Петербурге арестовали за работу на украинские кол-центры

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемому 16 лет, правоохранители считают, что он имеет отношение к преступлению, связанному с неправомерным доступом к компьютерной информации, написала Волк в своем Telegram-канале.

По версии следствия, подросток осуществлял техподдержку кол-центров злоумышленников. Инструкции ему передавали кураторы с Украины. Он должен был поддерживать функционирование оборудования, обеспечивающего подмену номеров при звонках из украинских кол-центров.

Мошенники звонили с украинской территории, а потерпевшие при этом наблюдали телефонные номера российских операторов. Эту работу подросток нашел в теневом сегменте интернета.

В Петербурге организаторы доставили юноше на съемные квартиры четыре GSM-шлюза, две тысячи сим-карт, ноутбук со специализированным ПО. Для конспирации он менял квартиры каждую неделю, не реже раза в сутки он менял сим-карты в слотах сим-банков.

Позже удалось установить еще двух сообщников, которые также выполняли функции сисадминов и работали на схожих условиях.

Самый взрослый из них каждые семь дней получал из Москвы около 3 тыс. сим-карт, которые распределял между соучастниками. Дела завели по статье о мошенничестве, их объединили в одно производство. Подозреваемых поместили под стражу.

Весной 2023 года силовики пресекли деятельность в Москве мошеннических кол-центров, действовавших в интересах ВСУ.