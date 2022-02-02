Посольство США пыталось помочь уехать ранившей сожителя в России американке

В аэропорту Шереметьево задержали гражданку США Сару Рейчел Криванек, ее подозревают нападении на россиянина: скрыться от правосудия ей пытались помочь дипломаты американского посольства, сообщают СМИ.

Само происшествие случилось в ноябре 2021 года, Криванек регулярно приезжала в Россию и преподавала английский, она останавливалась у ранее судимого сожителя Михаила Караваева в Одинцово, сообщает Пятый канал.

Пара поссорилась во время употребления алкоголя, женщина ударила ножом в лицо мужчину и нанесла несколько других телесных повреждений. В ходе допроса женщина сообщила, что не хотела убивать россиянина, а лишь напугать.

Дело возбудили по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В известность поставили посольство США в Москве. Мерой пресечения избрали подписку о невыезде.

Пока шло следствие, Криванек встретилась с сотрудником консульского отдела и собрала все документы для вылета на родину. В декабре 2021 года она приехала в американское посольство, оттуда вместе с дипломатом поехала в Шереметьево.

Там ей на средства Госдепартамента США купили билет и организовали сопровождение заселения в капсульный отель терминала «С». На следующий день ее задержали на паспортном контроле.

У женщины нашли папку с реквизитами посольства США в Москве, в ней были проездные документы на ее имя и расписка о получении денег от дипмиссии на перелет в Вашингтон, все это оформлено и подписано сотрудником дипмиссии.

Сейчас Криванек арестована до 11 февраля 2022 года.

Ранее в январе гражданина Соединенных Штатов задержали в Воронеже, его заподозрили в дебоше в вагоне пассажирского поезда и нападении на полицейского.

В 2020 году суд приговорил американского студента Тревора Рида к девяти годам колонии. Он в 2019 году поругался на улице с двумя женщинами, и, когда его везли в отдел полиции, американец ударил полицейского, а также напал на водителя и создал аварийную ситуацию.

Рид перед происшествием выпил литр водки, перед оглашением он пообещал больше никогда не пить ее.