Американца задержали в Воронеже за дебош в поезде

|
26 января, среда | Последнее обновление — 13:22 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Лавров обвинил США в стремлении к одностороннему преимуществу
Разделы
Ситуация, как в басне Крылова про лебедя, рака и щуку. Север Казахстана энергетически дружит с Россией и не имеет электропроблем. Юг Казахстана, Узбекистан и Киргизия связаны энергокольцом, но его возможности крайне невелики.
Подробности...
Поскольку нет и не предполагается взаимопонимания, отсутствуют схожие культурные ценности, то невозможна и классическая дипломатия, принявшая свой нынешний вид в 1970-х.
Подробности...
Сценарий срыва российско-американских переговоров очевиден – Украина организует попытку блицкрига в Донбассе, Россия в ответ вводит туда войска для защиты мирных жителей и своих граждан, мир трактует это как вторжение на Украину.
Подробности...
Накануне на Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании. В этот раз ВС Украины были предоставлены новые легкие противотанковые средства. Стороны указывают на исключительно оборонительное предназначение оружия
Подробности...
Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
Подробности...
В Южно-Сахалинске третий день продолжаются обильные снегопады из-за сильного циклона. Уже выпала месячная норма осадков. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На расчистку улиц брошена не только спецтехника, но и военные
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Американца задержали в Воронеже за дебош в поезде
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Гражданина Соединенных Штатов задержали в Воронеже, его заподозрили в дебоше в вагоне пассажирского поезда и нападении на полицейского, сообщил Следственный комитет России.
«Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего гражданина США по признакам преступления... «применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Согласно предварительным данным, вечером 17 января в дежурную часть Юго-Восточного ЛУ МВД на транспорте доставили иностранца в состоянии алкогольного опьянения.
Он был в поезде пассажирского вагона и нарушал общественный порядок. «Не согласный с законными действиями представителей власти, данный мужчина применил насилие в отношении находившегося при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции, нанеся тому несколько ударов ногой. Действия дебошира были пресечены сотрудниками полиции», – указали в СК.
Подозреваемого задержали и поместили под стражу.
Напомним, в 2020 году суд приговорил американского студента Тревора Рида к девяти годам колонии. Он в 2019 году поругался на улице с двумя женщинами, и, когда его везли в отдел полиции, американец ударил полицейского, а также напал на водителя и создал аварийную ситуацию.
Рид перед происшествием выпил литр водки, перед оглашением он пообещал больше никогда не пить ее.
Стали известны детали ответа США на предложения России по безопасности
|
|
В ответе Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности будут обозначены сферы, в которых Запад считает возможным отреагировать на обеспокоенности России, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
Собеседник агентства заявил, что США координируются с ЕС и НАТО по письменному ответу на предложения по гарантиям безопасности.
«В ответе вряд ли будет подробное обсуждение требований, но в нем будут изложены области, в которых, по мнению западных союзников, они могут отреагировать на обеспокоенности России, а также действия России, которые вызывают обеспокоенность у Европы», – передает сообщение агентства РИА «Новости».
Ранее в Кремле сообщили, что Россия сформирует дальнейшую позицию на основе концептуальных установок президента Владимира Путина после ответа США на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
16 января в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения. Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о последствиях провала переговоров, подчеркнул, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
Профессор МГУ назвал главный секрет способностей студентки Тепляковой
|
|
Способности девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой основаны на методе работы с памятью и вниманием, разработанном ее отцом, заявил заслуженный профессор МГУ, завкафедрой психологии личности психологического факультета Александр Асмолов.
«Есть закон неравномерного развития высших психических функций: памяти, внимания, мышления и так далее. Когда в контексте неравномерного развития высших психических функций начинается дрессура одной функции и ее мускулизация, у других функций происходит дисфункция. За подготовкой Алисы Тепляковой стоят мнемотехнические приемы – натаскивание памяти, которые сконструировал Евгений Тепляков», – заявил профессор News.ru.
По мнению Асмолова, ситуация с Тепляковой является «трагедией потерянного детства», а поступление девятилетней девочки на факультет психологии психолог считает – «абсолютно неадекватным».
«Я мог бы что-то обсуждать, если бы Алиса Теплякова пришла в консерваторию как блестящий музыкант, как Кисин (Евгений Кисин – российский, британский и израильский пианист-виртуоз. В 10 лет исполнил с оркестром 20-й концерт Моцарта, в 11 лет дал первый сольный концерт – прим. ВЗГЛЯД), это было бы другое. Девочку лишили детства», – рассудждает он.
Асмолов рассказал, что член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) месяц назад обратился к детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой с просьбой обратить внимание на «эксперимент» над девочкой, и та «восприняла трагедию Алисы Тепляковой как собственную».
По словам ученого, он неоднократно призывал отца Алисы Тепляковой забрать документы дочери из вуза. По мнению психолога, нынешняя ситуация может повлечь за собой нарушения психического развития ребенка. При этом Евгений Тепляков раскритиковал это предложение.
Напомним, отец маленькой студентки первого курса МГУ устроил в университете скандал: после того, как девочка дала неправильный ответ во время экзамена, мужчина начал прорываться через пункт охраны и напал на заведующего кафедрой. В университет вызвали полицию.
Тепляков заявил, что написал на сотрудников вуза заявление за то, что педагоги якобы удерживали его дочь во время экзамена, а также сообщил о намерении обратиться в суд.
После инцидента на психологическом факультете рассказали газете ВЗГЛЯД, что за весь период обучения ни один из преподавателей не заметил у Алисы Тепляковой выдающихся успехов при освоении дисциплин из учебного плана.
Член Совета при президенте России по правам человека, адвокат Шота Горгадзе удивился, что органы опеки и попечительства не обратили внимание на то, что делает отец с ребенком.
США запретили Белоруссии помогать «вторжению» на Украину
Если Минск позволит использовать территорию Белоруссии для нападения на Украину, то столкнется с ответными мерами со стороны США, заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.
Как заявил Прайс, «в последние дни» Вашингтон «дал понять Белоруссии, что, если она позволит использовать свою территорию для атаки на Украину, то столкнется с быстрым и решительным ответом со стороны США, наших союзников и партнеров». Прайс не исключил, что НАТО в ответ увеличит силы альянса в соседних с Белоруссией государствах, передает РИА «Новости».
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он и никто из военачальников республики «никакой войнушки» не хотят.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США предложили новые санкции против России в сфере сырьевого экспорта
|
|
В Соединенных Штатах предложили новые санкции против России в случае эскалации на Украине, речь об ограничениях сырьевого и оружейного экспорта, сокращении дипломатических контактов, сообщил Bild со ссылкой на собственную информацию.
По информации издания, санкционный план, который был представлен в Берлине, разработан главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Об этом плане госсекретарь США Энтони Блинкен «дал понять» западным союзникам. Речь идет конкретно о «перекрытии российских торговых путей по всему миру», блокаде поставок сырья из России, «перекрытии путей снабжения», а также о «резком сокращении персонала российских посольств в западных государствах». Ожидаемый экономический ущерб России в связи с введением данных санкций ожидается в размере 50 млрд долларов, передает РИА «Новости».
Напомним, Украина призывает Запад занять жесткую и решительную позицию в диалоге с Россией и быть готовыми к безотлагательному внедрению «превентивного пакета» санкций. Киев считает, что нужно не наказывать Россию санкциями после гипотетического нападения, а ввести самые жесткие санкции уже сейчас, чтобы это нападение предотвратить.
Украина выдвинула требование к президенту Хорватии
|
|
Президент Хорватии Зоран Миланович должен публично опровергнуть свои слова об Украине, заявил украинский МИД.
Ведомство сообщило, что в МИД Украины «была приглашена госпожа посол Хорватии Аница Джамич». До ее «сведения доведена позиция о категорической неприемлемости сегодняшних заявлений президента Хорватии». Киев «требует от хорватского президента публичного опровержения этих заявлений, а также их неповторения в будущем», передает ТАСС.
Украина считает, что Миланович «ретранслирует нарративы российской пропаганды». Его слова, как утверждает украинский МИД, «не соответствуют последовательной официальной позиции Хорватии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины». Заявления Милановича «наносят ущерб двусторонним отношениям, а также подрывают единство ЕС и НАТО в условиях нынешних угроз безопасности в Европе», сказано в сообщении.
Напомним, Миланович заявил, что в случае начала военного конфликта на Украине его страна уберет всех своих военных из региона. При этом политику США и Джо Байдена он назвал «опасной», а Украину – коррумпированной страной, которой нет места в НАТО. Глава кабмина Хорватии Андрей Пленкович заверил, что правительство страны не имеет отношения к этим заявлениям.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Москва указала на американское оружие на Украине и флот США у берегов России
|
|
Постпредство России при ООН прокомментировало заявление Вашингтона о «восстановлении американского лидерства в ООН в первый год президентства Джо Байдена».
Сообщение постпредства опубликовано в ответ на пресс-релиз постпредства США при ООН от 20 января, в котором американская миссия представила так называемый «перечень фактов» о «восстановлении американского лидерства в ООН в первый год президентства Джо Байдена», передает РИА «Новости».
Российская сторона осудила действия США, которые «культивируют русофобию среди своих граждан и государств-единомышленников». Вашингтон «говорит о скоплениях российских войск, как чуть ли не о первопричине всех проблем», но «забывает уточнить, что речь идет о российских силах на российской территории». При этом «Украину и некоторые другие близкие к российским границам государства» просто «наводнили американским и натовским вооружением и бесчисленными советниками».
«Нет объяснений и тому, что делает вблизи российских берегов американский флот, усиливающий напряженность в черноморском районе», – заявило постпредство России при ООН.
Постпредство России отметило «раскручиваемую Вашингтоном истерию вокруг Украины», подчеркнув, что США «предпочитают распространять откровенную ложь» вместо того, чтобы поддержать резолюцию СБ ООН, которая «возложила на Киев целый ряд обязательств, от выполнения которых тот уходит уже семь лет».
-
Россия сожалеет, что США считают одним из своих достижений в ООН в 2021 году проведение разделительных линий и сдерживание других стран в составе организации. США занимались «организацией дублирующих и неинклюзивных мероприятий за пределами ООН». В постпредстве России предположили, что «США забыли, зачем ООН существует и что в ней делает сама американская делегация».
В российском постпредстве указали на лицемерие американских коллег, которые заявляют о стремлении возрождать ценности ООН, а на деле подрывают их в угоду так называемому «порядку, основанному на правилах», и продолжают верить в собственную исключительность. США не видят логического противоречия между своими призывами противостоять продвижению «авторитарного видения международного порядка» и своими претензиями на «восстановление американского лидерства в ООН».
При этом США пользуются статусом страны, которая принимает штаб-квартиру ООН, чтобы сдерживать Россию, в 2021 году «практически ни одно официальное мероприятие по линии всемирной организации не прошло без искусственно создаваемых визовых сложностей».
Постпредство России заявило, что США поддерживают боевиков в Идлибе, укрепляют позиции террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), «не жалеют сил, занимаясь ребрендингом идлибских головорезов и выставляя их как альтернативу правительству в Дамаске». Американцы «без зазрения совести оккупируют весь северо-восток Сирии – нефтеносный район и «хлебную житницу». США «обворовывают» Сирию, «ежемесячно вывозя колоннами грузовиков добытую на северо-востоке Сирии нефть», говорится в сообщении.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Кроме того, США саботируют разработку конвенции по борьбе с использованием информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. В постпредстве назвали лицемерными упоминания спецкомитета по киберпреступности в списке «заслуг» США в ООН, ведь «США с самого начала выступали против создания этого комитета, всячески пытались сорвать принятие по инициативе России резолюции об его учреждении».
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «порядок, основанный на правилах», который продвигают страны Запада, базируется на двойных стандартах. Глава МИД России призвал совместно противостоять вызовам и угрозам в строгом соответствии с общепризнанными нормами международного права, прежде всего – целями и принципами Устава ООН.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Киеве митингующие попытались прорваться в Верховную раду
|
|
Представители движения по защите прав физических лиц – предпринимателей «SaveФОП» организовали беспорядки и стычки с правоохранителями у здания Верховной рады в Киеве.
Как сообщает «Интерфакс-Украина», потасовка произошла во время митинга, который участники движения «SaveФОП» с утра проводят на площади Конституции. Участники акции попытались прорваться к центральному входу в украинский парламент. Правоохранители начали их оттеснять. Это стало причиной драки.
У здания парламента в настоящее время находится более тысячи человек.
Как сообщает «Страна.ua» в своем телеграм-канале, «SaveФОП» грозятся прорваться в парламент, если депутаты не начнут рассматривать закон об отмене обязательных кассовых аппаратов.
Правоохранители пока сдерживают толпу протестующих предпринимателей. Все выходы и входы парламента закрыты.
Ранее митингующие в Киеве забросали монетами здание администрации президента Украины Владимира Зеленского на улице Банковой, заявив, что эти деньги «на билет в Ростов».
ЕС задумался о санкциях против России за «ограничения» поставок газа
|
|
Евросоюз рассматривает возможность ввести санкции против России также в случае «ограничения поставок» газа, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских чиновников.
По информации издания, ЕС может ввести меры против России в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа». Один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против России, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт, передает РИА «Новости».
Ранее газета Bild сообщила о том, что Берлин заверил Соединенные Штаты, что в случае «вторжения на Украину» российский газ не пойдет по «Северному потоку – 2».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.
До этого Песков заявил, что Россия сформирует дальнейшую позицию на основе концептуальных установок президента Владимира Путина после ответа США на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
В понедельник сообщалось, что НАТО приводит силы в состояние готовности и усиливает присутствие на восточном фланге на фоне ситуации вокруг Украины.
США сообщили о подготовке к перебоям в поставках газа в Европу через Украину
|
|
США обсуждают с союзниками возможные шаги на случай перебоев поставок газа в Европу из-за обострения ситуации на Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Псаки рассказала, что США «взаимодействуют с целым рядом стран и партнеров», обсуждая «возможность нехватки» газа. Она отказалась «вдаваться в подробности этого», отметив, что «перебои в поставках энергоносителей через Украину наиболее остро отразятся на рынках природного газа в Европе», передает ТАСС.
США «привлекают европейских союзников к координации планирования ответных мер, включая то, как использовать имеющиеся у них запасы энергоносителей». Кроме того, в Вашингтоне ищут «дополнительные объемы не российского природного газа из Северной Африки, Ближнего Востока, Азии, а также США». США «ведут переговоры с крупнейшими производителями природного газа по всему миру», оценивая «их возможности».
Псаки также сообщила, что власти США «взаимодействуют с основными покупателями и поставщиками СПГ, чтобы обеспечить гибкость существующих контрактов и хранилищ и обеспечить возможность перенаправления» газа в Европу.
По ее словам, США готовятся к «непредвиденным обстоятельствам, если по ряду причин произойдет сбой». При этом «любое сокращение российского экспорта природного газа в Европу окажет минимальное влияние на цены в США», сказала она.
Напомним, Соединенные Штаты пообещали оказать поддержку Европе, если «конфликт между Россией и Украиной сорвет поставки» газа. МВФ предсказал всплеск цен на энергоносители в случае конфликта на Украине.
Система распознавания лиц помогла поймать подозреваемого в ограблении вдовы Градского
|
|
Система распознавания лиц в столице помогла распознать гражданина Таджикистана, участвовавшего в нападении на вдову музыканта Александра Градского Марину Коташенко.
Мужчине 27 лет, его задержали, подозреваемого распознала система «Сфера», сообщил департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале.
«Сфера» распознает людей в розыске и за три–пять секунд оповещает полицию в метро, после чего их оперативно задерживают. Система работает на всех станциях метро с 1 сентября 2020 года», – говорится в сообщении.
Ранее в МВД сообщили, что сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых в нападении на вдову Александра Градского Марину Коташенко в Подмосковье.
Напомним, днем 16 января трое неизвестных спровоцировали ДТП с автомобилем Коташенко, подсели к ней в машину, угрожая оружием, и заставили вернуться домой, где забрали у нее 100 млн рублей. О том, что женщина ранее перевозила крупную сумму в загородный дом, знала прислуга.
После грабители заставили вдову Александра Градского отвести их в город Апрелевку, где они пересели в белый Mercedes и уехали в сторону Москвы.
Правоохранительные органы нашли машину, на которой скрылись подозреваемые в ограблении вдовы.
В субботу СМИ сообщили, что полиция якобы задержала одного из подозреваемых.
Премьер Хорватии сравнил президента с «российским чиновником»
Заявления президента Хорватии Зорана Милановича об Украине являются «недействительными», правительство не имеет к ним отношения, заверил глава кабмина Хорватии Андрей Пленкович.
По словам Пленковича, «в первую минуту» он «подумал, что это какой-то брифинг и что это был какой-то российский чиновник». Пленкович «не знает, о каких солдатах думает» Миланович. Премьер заявил, что дважды был на Украине, «там нет» военных Хорватии, а хорватский «контингент, находившийся в Польше, вернулся два-три дня назад». «Это все недействительные заявления», – приводит его слова ТАСС.
При этом министерство иностранных и европейских дел Хорватии опубликовало рекомендации своим граждан о нежелательности посещения Украины «в связи с ухудшением ситуации с безопасностью на Украине и сосредоточением ВС России в областях вблизи с границей с Украиной».
Напомним, Миланович заявил, что в случае начала военного конфликта на Украине его страна уберет всех своих военных из региона. При этом политику США и Джо Байдена он назвал «опасной», а Украину – коррумпированной страной, которой нет места в НАТО.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина потеряла первый запущенный за 11 лет спутник
|
|
Первый запущенный за 11 лет украинский спутник, скорее всего, уже потерян, заявил бывший советник главы государственного космического агентства Украины Андрей Колесник.
По его словам, спутник «Сич-2-30» до сих пор про не идентифицирован. По соглашению США и Украины, Штаты уже должны были внести объект в базу на основе предоставленных Киевом параметров движения. Так как этого не произошло, эксперт считает, что связь со спутником потеряна.
«Со спутником... Нет устойчивой (или совсем никакой) связи, поэтому предоставить информацию американской стороне относительно расширенных параметров его движения для полной идентификации не представляется возможным», – написал Колесник в Facebook.
Напомним, ракета-носитель Falcon 9 накануне стартовала с космодрома на мысе Канаверал в США. В число 105 космических аппаратов из 20 стран, которые SpaceX выводит на орбиту, входит и «Сич-2-30» производства КБ «Южное». Сумма контракта на запуск – 1,99 млн долларов, сообщил украинский госкосмос.
Осенью глава государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай заявил, что Украина, которая присоединилась к проекту освоения Луны «Артемида», будет претендовать на лунные ресурсы.
В Госдуме объяснили цель возможных санкций США против Путина
Вашингтон хочет лояльного и управляемого президента России, поэтому и грозит ввести санкции против Владимира Путина, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Все встало на свои места. Наконец-то руководство США открыто сказало, чего добивается», – заявил Володин в Telegram. Он отметил, что «методы достижения этой цели хорошо известны: санкции, провокации, информационные атаки».
Как заявил Володин, «США не устраивает», что при Путине Россия «стала сильной и самостоятельной». По его словам, «в понимании граждан нашей страны» санкции предлагается ввести «не против Путина, а против выбора народа» России. «Не получится у вас это. Все ваши действия носят враждебный характер для нашего государства – России. Что стало очевидно всем», – заявил он.
Напомним, президент США Джо Байден, когда его спросили, допускает ли он возможность введения санкций лично против президента России в случае «российского вторжения» на Украину, ответил: «Да».
Известный фотограф замерз насмерть в центре Парижа
Известный фотограф Рене Робер потерял сознание на улице и замерз насмерть в центре Парижа, никто из прохожих не пришел ему на помощь, сообщает телеканал BFMTV.
О трагической судьбе своего друга в эфире радио France Info рассказал музыкант и журналист Мишель Монпонте. Инцидент произошел 19 января, когда 84-летний Рене Робер вышел из своего дома на улице Тюрбиго. Во время прогулки он упал и потерял сознание. Многочисленные прохожие не помогли пожилому фотографу, который пролежал в центре Парижа восемь часов, передает РИА «Новости».
Сотрудников экстренной службы вызвал один из бездомных, они прибыли на место происшествия лишь в 6.30 в среду.
Робера доставили в больницу в состоянии сильного переохлаждения и с черепно-мозговой травмой. Он вскоре скончался.
Рене Робер получил международную известность своими фотоработами в области танца фламенко.
Ранее сообщалось, что победитель Олимпиады-1980 по конному спорту Александр Блинов замерз насмерть, не добравшись до своего дома из-за сильнейших снегопадов.
СМИ: В Киеве после стычек с полицией скончался один из участников митинга предпринимателей
|
|
Депутатов Верховной Рады Украины эвакуировали через подземный переход из-за угрозы прорыва в здание протестующих. Сообщается о погибщем в ходе беспорядков.
Украинские издания пишут, что один из участников митинга предпринимателей в Киеве скончался после стычек, сообщает РИА «Новости». «Один из протестующих не пришел в себя после помощи медиков, он не подает признаки жизни. Он пострадал в ходе стычек возле здания парламента. Факт смерти пока не подтвержден официально», – приводит агентство сообщение украинского издания «Вести».
Также сообщается, что украинские силовики оттеснили участников митинга предпринимателей от здания Верховной рады Украины в Киеве, но это спровоцировало новую волну столкновений с полицией.
Митингующие продолжили применять дымовые шашки и газовые баллончики. Правоохранители грубо задержали десятки наиболее активных участников акции. Официальной информации о задержанных и пострадавших пока нет.
Напомним, представители движения по защите прав физических лиц – предпринимателей «SaveФОП» организовали беспорядки и стычки с правоохранителями у здания Верховной рады в Киеве.
Украинские предприниматели начали свои протесты в ноябре 2020 года. Сначала они выступали против карантинных ограничений из-за коронавируса, позднее стали требовать отмены ряда законов налоговой сферы. В том числе предприниматели выступали против законов, обязывающих владельцев малого бизнеса иметь кассовые аппараты. С 15 декабря 2020 года предприниматели объявили свой протест бессрочным, с того времени они дежурят в центральной части Киева, периодически проводят шествия и митинги.
|
|