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США и НАТО заверили в готовности к серьезной дипломатии в диалоге с Россией
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США, НАТО и их партнеры настроены на серьезный дипломатический диалог с Россией, заявила вице-президент США Камала Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Как четко дал понять президент Джо Байден, США, наши союзники по НАТО и наши партнеры были и остаются открытыми к серьезной дипломатии», – передает ТАСС ее слова.
Харрис отметила, что Вашингтон «выступил с конкретными предложениями» к России. «Мы вовлекали Россию в диалог с помощью НАТО, ОБСЕ и ООН. Мы действовали и действуем с позиции доброй воли. Россия продолжает говорить, что готова к диалогу, но в то же время сокращает пути для дипломатии. Их действия не совпадают с их словами», – заявила вице-президент США.
Ранее сообщалось, что с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и вице-президентом США Камалой Харрис в Мюнхене встретится президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
СМИ обнаружили гарантирующий нерасширение НАТО на Восток документ
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В Британском национальном архиве обнаружен документ, который подкрепляет версию российских властей о том, что при объединении Германии Советскому Союзу было обещано, что НАТО не будет расширяться на восток, сообщило Der Spiegel.
Немецкое издание Der Spiegel сообщило об обнаружении архивного документа, который, как сказано в статье, подкрепляет версию российских властей о том, что при объединении Германии Советскому Союзу было обещано: НАТО не будет расширяться на восток.
Документ был обнаружен в Британском национальном архиве американским политологом, профессором Бостонского университета Джошуа Шифринсоном. Ранее на нем стоял гриф «Секретно», но затем был рассекречен, пишет издание, передает «Коммерсант».
Речь идет о протоколе встречи политических директоров министерств иностранных дел США, Великобритании, Франции и Германии, состоявшейся в Бонне 6 марта 1991 года. Темой была безопасность в Центральной и Восточной Европе.
Как отмечает Der Spiegel, из документа четко следует, что британцы, американцы, немцы и французы согласились с тем, что членство в НАТО восточновропейцев было «неприемлемым».
«Мы ясно дали понять на переговорах 2 плюс 4 (об объединении Германии, с участием ФРГ и ГДР, а также США, СССР, Великобритании и Франции – прим. ВЗГЛЯД), что мы не расширяем НАТО за пределы Эльбы (в тексте далее уточняется, что речь идет не об Эльбе, а о реке Одер – прим.ВЗГЛЯД). Поэтому мы не можем предложить Польше и остальным членство в НАТО», – приводятся в документе аргументы политдиректора МИД ФРГ Юргена Хробога.
По словам Хробога, эта позиция была согласована с федеральным канцлером Гельмутом Колем и министром иностранных дел Хансом-Дитрихом Геншером.
Представитель США Раймонд Зайц, как сказано в документе, согласился: «Мы дали понять Советскому Союзу – на переговорах 2 плюс 4, а также на других переговорах,– что мы не намерены извлекать выгоду от вывода советских войск из Восточной Европы... НАТО не должно расширяться на восток ни формально, ни неофициально».
Укреплять стабильность и безопасность Центральной и Восточной Европы участники встречи условились при помощи двусторонних соглашений со странами региона и в рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ).
Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран блока заявил, что Североатлантический альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
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В ЛНР и ДНР объявлена эвакуация мирного населения в Россию
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
«С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республики, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации», – сообщает Луганский информационный центр.
Глава республики заверил, что «Российская Федерация готова обеспечить организованный прием и размещение на своей территории жителей Луганской народной республики».
Также Пасечник поручил главам территорий, правоохранительным органам, чрезвычайным службам обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке к пограничным пунктам пропуска. Кроме того, он призвал мужчин, готовых взять оружие, защищать республику.
Глава ДНР Денис Пушилин также заявил, что власти начали эвакуацию мирных жителей республики на территорию России, передает Донецкое агентство новостей.
«С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста», – отметил он.
По словам Пушилина, по договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан.
«Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия. Убедительная просьба: прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким», – подчеркнул он.
Глава ДНР заявил, что уже сообщил руководителям предприятий и учреждений, что необходимо организовать выезд семей сотрудников. «Штабам территориальной обороны – обеспечить транспорт для эвакуации мирного населения. Уважаемые земляки, прошу вас сохранять выдержку и спокойствие. Все вместе мы выстоим и победим», – заявил Пушилин.
Известно, что после объявления о массовой эвакуации в Донецке включили сирену гражданской обороны.
Ранее президент России Владимир Путин призвал Киев сесть за стол переговоров с представителями Донбасса, и чем раньше, тем лучше.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что они никогда не обсуждали какого-либо «нападения» на Украину.
Глава МИД Германии не исключила возможности госпереворота в Киеве
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В отношении Украины есть угроза «операции под ложным флагом» или госпереворота, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
Как заявила Бербок на Мюнхенской конференции по безопасности, она не слышала, чтобы кто-то из немецкого правительства «говорил, что нет угрозы операции под ложным флагом». Сама Бербок считает, что «сценарий полномасштабной операции возможен», однако «более вероятен сценарий операции под ложным флагом или переворот», передает РИА «Новости».
Бербок и глава МИД Франции Жан-Ив Де Дриан в совместном заявлении сообщили, что «приняли к сведению объявление лидеров самопровозглашенных «народных республик» Донецка и Луганска эвакуировать в Россию жителей региона в качестве меры предосторожности в ожидании возможного украинского нападения». Берлин и Париж «не видят никаких оснований для таких обвинений». Они призвали Москву «использовать свое влияние» на ДНР и ЛНР, чтобы «призвать к сдержанности и внести вклад в деэскалацию». Германия и Франция «опасаются, что инсценированные инциденты могут быть использованы для эскалации».
Напомним, МИД Соединенного Королевства выступил с утверждением, что руководство России рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства, которое якобы может возглавить экс-депутат Рады Евгений Мураев. При этом Мураев с 25 декабря 2018 года находится под российскими санкциями. Сам Мураев назвал «чушью» и «глупостью» версию МИД Британии о том, что Москва якобы рассматривает его в качестве потенциального главы пророссийского правительства Украины.
В Берлине назвали «перешедшим границы» посла Украины в ФРГ
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Глава фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Рольф Мютцених подверг критике украинского посла Андрея Мельника, а тот в ответ велел Мютцениху прекратить «учить посла суверенного государства».
Перед визитом канцлера Олафа Шольца в Москву Мельник призвал Берлин к «ультиматуму» в отношении Москвы. Мютцених в интервью изданиям медиагруппы Funke сказал, что Киев знает о желании Берлина найти дипломатическое решение конфликта в Донбассе в рамках «нормандского формата» и минских соглашений. По его словам, «поведение посла Украины в Германии при этом далеко не полезно». Мютцених считает, что Мельник «своим требованием» ультиматума «перешел границы», передает РИА «Новости».
Bild пишет, что Мельник в ответ призвал Мютцениха прекратить «учить посла суверенного государства, заставлять его замолчать и даже запугивать его». Указывается, что Мютцених призывал учитывать интересы России в сфере безопасности. Мельник в ответ раскритиковал «политику умиротворения» Москвы, пригрозив «апокалиптическими» последствиями, пишет газета.
Напомним, Мельник известен своими скандальными заявлениями. В частности, он утверждает, что Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль. Он назвал Германию полигоном для испытаний по продвижению интересов Украины. Мельник требовал, чтобы немцы профинансировали покупку шедевров для украинских музеев и вернули Киеву прежний подарок – ноты Баха. Также посол потребовал от немцев выплатить репарации за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны. Он заявлял, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО.
Снаряд разорвался в километре от госграницы с Украиной под Ростовом
Снаряд, предположительно, разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от госграницы России с Украиной, сообщил источник в правоохранительных органах.
Источник сообщил, что «взрыв произошел в 4.00 в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской», передает РИА «Новости».
На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств. Пострадавших и разрушений нет.
Ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
18 февраля жителей республик призвали выехать в Россию, на утро 19 февраля из ДНР было эвакуировано 6,6 тыс. человек.
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Глава СНБО: Украина не отдавала приказов на наступление в Донбассе
Секретарь Собвеза Украины Алексей Данилов заявил, что на Украине нет приказов на «освобождение» Донбасса.
«Якобы наши военные собираются нападать на Донецк и Луганск якобы для того, чтобы освободить наши территории. Я могу вам заявить, что все это абсолютно не отвечает действительности, никаких приказов об освобождении силовым путем наших территорий нет. Более того, мы осознаем, что в случае, если будет принято решение освобождать эти территории, будут большие жертвы среди гражданского населения, такого приказа в нашей стране быть не может», – сказал Данилов на брифинге в пятницу, передает РИА «Новости».
Также он заявил, что Киев пытаются провоцировать в Донбассе, но огонь будет открыт только в случае, если есть угроза жизни военным.
В субботу в регион направятся представители правительства и парламента Украины.
Подчеркивается, что Украина готова выполнить минские соглашения, но «не в логике России».
Депутат Рады и журналист подрались в эфире ток-шоу
Журналист Юрий Бутусов и депутат Верховной рады Нестор Шуфрич подрались в эфире украинского ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».
Между мужчинами возникла словесная перепалка, которую спровоцировал Бутусов, известный своими антироссийскими взглядами, передает РЕН ТВ.
После Шуфрич взял слово, но закончить речь не успел – Бутусов подошел к нему и дал пощечину, депутат упал, однако тут же поднялся, повалил Бутусова и начал его душить.
Разнимали дерущихся гости в студии, среди них были, в частности, экс-премьер Украины Арсений Яценюк, бывший президент Украины Петр Порошенко, экс-секретарь СНБО Алексей Данилюк.
После конфликта Шуфрич на некоторое время удалился из студии, затем вернулся. Оба участника драки получили ссадины.
Ранее депутат Рады подрался с охранниками в Одессе.
Из ДНР намерены эвакуировать в Россию около 700 тыс. человек
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Из Донецкой народной республики (ДНР) планируется вывезти около 700 тыс. жителей, сообщило МЧС республики.
«Первые автобусы с эвакуируемыми жителями Донецкой Народной Республики выехали сегодня в 20:00... Планируется эвакуировать около 700 тыс. жителей ДНР. В первую очередь это дети, женщины и пожилые люди», – передает РИА «Новости» сообщение МЧС.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс.
Напомним, мощный взрыв прогремел сегодня в центре Донецка.
Позже стало известно, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что военно-политическое руководство Украины не планирует наступательных операции в Донбассе.
В пятницу глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
Кроме того, президент России Владимир Путин призвал Киев сесть за стол переговоров с представителями Донбасса, и чем раньше, тем лучше.
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Украинские СМИ назвали три возможные причины эвакуации жителей ДНР и ЛНР
Украинские СМИ отреагировали на сообщения об эвакуации населения из Донецкой и Луганской народных республик в Ростовскую область рядом догадок.
В Telegram-канале «Политика Страны» назвали три предположения, почему власти пошли на этот шаг.
Первый вариант. Вооруженные силы Украины действительно готовят наступление, что ранее не раз украинская сторона опровергала.
Второй вариант. Наступление или серьезное обострение военного конфликта готовит сама ДНР. По данным автора поста, это маловероятно, так как военных сил у региона мало, а передвижений российских сил на Донбассе не фиксирует даже западная разведка.
Третий вариант. Это попытка заставить президента Украины Владимира Зеленского выполнить минские соглашения, показав западным странам серьезность положения.
«Может быть. Но эффект вряд ли будет. Зеленский и все прочие ещё раз заявят, что Украина не собирается наступать на Донбассе. А Запад обвинит Россию и «ДНР» в эскалации ситуации», - говорится в публикации.
Напомним, ранее глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
Пушилин: Зеленский готов начать наступление на Донбасс
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Президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«В любой момент может просто начаться полномасштабное наступление. К этому абсолютно все (готово)», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
По словам главы республики, не исключено, что из ДНР будет эвакуировано несколько сотен тысяч человек, чтобы обезопасить гражданское население по максимуму, передает РИА «Новости».
В интервью «Донецкому агентству новостей» Пушилин подчеркнул, что вооруженные силы ДНР, «имея опыт ведения военных действий, находятся в постоянной боевой готовности, полностью способны защитить гражданское население и инфраструктуру».
Покидают регион в основном женщины и дети, а мужчины остаются в ДНР, добавил он.
Ранее сообщалось, что главы ДНР и ЛНР призвали местных жителей выехать в Россию. Принимающей стороной стала Ростовская область. Беженцам президент России Владимир Путин распорядился выделить по 10 тыс. рублей, обеспечить горячим питанием и медицинской помощью.
Посол Эстонии на Украине: Комплексы Javelin сразу направят на фронт
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На Украину прибыли американские переносные противотанковые комплексы Javelin, об этом сообщил эстонский посол в Киеве Каймо Кууск.
«Javelin на месте. Их приняли заместитель министра обороны Украины и командующий тылом. Мы вместе с военным атташе Эстонии передали их украинцам», – заявил Кууск, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал ERR.
Он пояснил, что комплексы сразу же отправят «в воинские части и на фронт». Посол не уточнил число ракет, которые получили украинские военные.
Кууск добавил, что сейчас в украинской столице ситуация спокойная.
«Российская сторона распространяет там всякие ложные новости, в самом Киеве обычный вечер пятницы с заторами перед выходными», – заключил Кууск.
Ранее литовские вооруженные силы сообщили, что военнослужащие батальона противовоздушной обороны ВВС страны направились на Украину, они будут помогать ВСУ осваивать полученные из Литвы системы Stinger.
Польские власти сообщали, что решили безвозмездно передать украинской стороне новую партию военного оборудования.
До этого власти Киева обратились к Вашингтону с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов противоракетных комплексов THAAD. Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия получила вооружения от США в рамках помощи.
В конце января администрация США подтвердила информацию о поставках на Украину военно-транспортных вертолетов Ми-17 российского производства.
До этого сообщалось, что Латвия, Литва и Эстония предоставят украинской стороне противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые комплексы Javelin. Поддержка усилит оборонные военные силы Украины после того, как США разрешили передачу оборудования американского производства третьим странам.
НАТО решило повысить готовность тысяч солдат из-за России
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Из-за «кризиса с Россией» НАТО повышает уровень готовности сил быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF), сообщают источники.
Как указывает dpa, речь идет о тысячах солдат. Теперь они должны быть в состоянии выдвинуться в район конфликта в течение семи дней, а не 30, как прежде, передает РИА «Новости».
Минобороны Германии сообщает, что Берлин «повысил уровень готовности участвующих в Силах быстрого реагирования сил бундесвера». Подчеркивается, что «за этой мерой никоим образом не следует переброска», ведутся только «подготовительные меры».
Для переброски сил НАТО требуется решение Совета альянса, напомнили в ведомстве. В нем добавили, что Берлин «остается привержен вместе с союзниками политики двух треков в отношении России – внушающая доверие готовность к обороне и перестраховка союзников с одновременной открытостью к диалогу».
Напомним, в Литву из Германии прибыли подкрепления для контингента НАТО. НАТО развернет дополнительные боевые группы в Румынии. В Польше заявили о размещении дополнительных войск США возле Украины. Всего в Польшу отправились 1,7 тыс. солдат и офицеров бригадной боевой группы 82-й воздушно-десантной дивизии США.
Эвакуируемые жители Донбасса прибыли в Ростовскую область
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Первые автобусы с эвакуируемыми жителями ДНР прибыли в Ростовскую область, сообщают информационные агентства.
Автобусы въехали в Россию через пункт пропуска Матвеев Курган, передает ТАСС.
Сотрудник администрации приграничного Неклиновского района Ростовской области сообщил, что три детских лагеря («Звезда», «Спутник», «Котлостроитель») примут до 1,5 тыс. эвакуированных из Донбасса, передает РИА «Новости».
В лагере «Звезда» сообщили, что первые беженцы из Донбасса уже прибыли к ним – «чуть больше 50 человек». Всего в лагере ожидается 400 человек, «к их размещению все готово».
Представитель экстренных служб сообщил, что эвакуируемых из Донбасса планируют принять в пунктах временного размещения в восьми районах и одном городском округе Ростовской области, общая численность готовящихся для приема людей ПВР – более 700 тыс. человек.
Режим повышенной готовности вводится с пятницы на территории области для работы по приему беженцев из Донбасса, сообщил представитель правительства региона.
В пятницу глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России. Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс.
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Байден заявил о «решении» России «вторгнуться» на Украину
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Россия решила вторгнуться на Украину, но пока этого не произошло, дверь для дипломатии открыта, заявил президент США Джо Байден, подчеркнув, что США готовы ввести санкции против России.
Байден выступил с очередным видеообращением в связи с ситуацией вокруг Украины. По его версии, доказательств того, что Киев готовит атаку на Донбасс, нет, «это противоречит простейшей логике – считать, что украинцы выберут этот момент, когда на границах собрались более 150 тыс. военных, чтобы накалить продолжающийся годами конфликт». Сообщения о готовящейся атаке со стороны Киева на Донбасс он назвал «дезинформацией».
Президент США обвинил ЛНР и ДНР в нарушении режима прекращения огня: «На протяжении последних недель мы видели сообщения о росте числа нарушений режима прекращения огня российскими сепаратистами, которые пытаются спровоцировать Украину в Донбассе», передает РИА «Новости».
Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он, что российский лидер Владимир Путин принял решение «вторгнуться на Украину». «Да, я так сказал», – заявил Байден. На просьбу привести основания для такого заключения, президент США отметил, что у Вашингтона «значительные возможности в разведке». При этом Байден не считает, что Путин «хотя бы отдаленно» рассматривает возможность применения ядерного оружия.
Президент США подчеркнул, что пока эскалации ситуации вокруг Украины не произошло, дверь для дипломатии остается открытой. По его словам, если Россия нападет на Украину до запланированной на следующую неделю в Европе встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова, то она захлопнет дверь для дипломатии. Западные страны готовы в случае эскалации вокруг Украины ввести санкции против России, сказал он.
Байден на фоне сообщений об обстрелах в Донбассе и эвакуации мирных жителей ДНР и ЛНР заявил: «В эти напряженные моменты украинские военные продемонстрировали отличное умение оценить ситуацию, и, я бы добавил, выдержку. Они не дали русским втянуть их в войну». По его словам, у США якобы «есть основания считать, что российские силы планируют атаковать Украину в предстоящую неделю, предстоящие дни». Доказательств таких намерений России президент США не привел. «Мы полагаем, что они планируют атаковать столицу Киев, в которой живут 2,8 млн невинных людей», – заявил он.
США не направят свои войска воевать на Украину в случае эскалации конфликта в этой стране, подтвердил Байден. Хозяин Белого дома добавил, что нынешняя администрация США уже оказала Украине рекордную поддержку для укрепления ее обороноспособности и продолжит «поддерживать Украину и ее народ».
Намерение президента Украины Владимира Зеленского лететь на конференцию в Германию в разгар кризиса вокруг его страны может быть не самым «мудрым» выбором, но решать Зеленскому, заявил Байден.
В Белом доме сомневаются, что экономика России защищена от санкций. Еще до выступления Байдена заместитель советника президента США по нацбезопасности Далип Сингх заявил, что защищенная от санкций экономика означала бы и изолированность от мирового рынка. Он подчеркнул, что валюта России уже слабеет, а в случае принятия ограничительных мер из-за эскалации вокруг Украины ситуация усугубится.
По его словам, «все варианты» санкций «сохраняются», но, скорее всего, «в первоначальном пакете санкций» не будет предусмотрено отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Кроме того, «меры не нацелены на то, чтобы сократить или затруднить способность России поставлять энергоносители миру». Как заявил Сингх, «есть другие суровые меры».
Сингх считает, что «если Россия вторгнется на Украину, она станет парией для международного сообщества» и будет «изолирована от глобальных финансовых рынков, лишена доступа к сложным технологиям», «столкнется с оттоком капитала, растущим давлением на ее валюту, всплеском инфляции, более высокой стоимостью заимствований, экономическим сжатием и эрозией производительного потенциала». По его словам, Россия в таком случае станет более зависимой от стран, которые не в состоянии компенсировать ее потери, это «будет стратегическим поражением для России».
Напомним, в нескольких десятках метров от здания правительства ДНР прогремел мощный взрыв. Народная милиция ДНР позже пояснила, что на парковке напротив дома правительства был взорван автомобиль. Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что была взорвана машина начальника управления Народной милиции ДНР Дениса Синенкова. В Луганске также прогремели взрывы, загорелся газопровод «Дружба».
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МИД осудил США за угрозы применить «акт Родченкова» в ситуации с Валиевой
Угрозы со стороны США задействовать «акт Родченкова» в ситуации вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой являются безответственными, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
Вершинин подтвердил, что «такие угрозы звучали». По его словам, «трудно прогнозировать, какие конкретные шаги будут предприняты на этом направлении». Он подчеркнул, что Россия всегда «выступала за то, чтобы не было привнесено никакой политизации в спорт высоких достижений», поскольку «это убивает спорт высоких достижений».
В МИДе заявили, что российская сторона «проводит большую работу, чтобы обеспечить чистоту спорта высоких достижений в том, что касается России». Москва полагает, что «это должно быть по достоинству оценено международным спортивным движением», передает ТАСС.
Напомним, глава антидопинговой службы США (USADA) Трэвис Тайгарт, говоря о ситуации вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, заявил, что «США могут привлечь россиян к ответственности в соответствии с американским «законом Родченкова».