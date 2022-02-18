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Путин: Санкции против России введут в любом случае
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Западные страны введут санкции против России и Белоруссии в любом случае, повод для этого будет найден, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Санкции будут вводить в любом случае. Есть какой-то повод сегодня, допустим, связанный с событиями на Украине, или нет такого повода – он будет найден, потому что цель в другом, цель – затормозить развитие, в данном случае – России и Белоруссии», – цитирует Путина ТАСС.
По его словам, санкционное давление «является абсолютно нелегитимным». «Это грубое нарушение международного права, о котором те, кто сейчас говорит об этом (о возможных новых санкциях – прим. ВЗГЛЯД), заботятся только тогда, когда им это выгодно. А когда не выгодно, они с удовольствием забывают про все нормы международного публичного права», – уточнил Путин.
Он пояснил, что политика санкций не нравится многим странам, «даже союзникам Соединенных Штатов», но они это терпят. «Просто рот закрывают, молчат, терпят. Но <…> никому это не нравится: и вторичные санкции не нравятся, и прямое санкционное давление не нравится», – отметил Путин.
«Рано или поздно этот нарыв, конечно, прорвется. Но для нас сегодня важно поднимать уровень своего экономического суверенитета и быть более дееспособными, современными, придавать новые импульсы развития современных направлений экономики», – резюмировал российский лидер.
Напомним, что переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершились в Москве, они продлились около 2,5 часов. Путин во время переговоров также добавил, что санкции ряда государств против России и Белоруссии нацелены на то, чтобы осложнить ситуацию в обеих странах.
Ранее сенат США принял резолюцию, в которой заявляет, что поддержит санкции против России в случае эскалации вокруг Украины.
В среду в Кремле заявили о надоевших угрозах США в адрес России.
Вместе с тем в Совбезе назвали ежегодные траты США на «сдерживание России»: Пентагон с 2014 года ежегодно тратит 4 или 5 млрд долларов на антироссийскую программу.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину.
СМИ: Россия построила новый военный мост вблизи границы с Украиной
В 6,44 км от границы с Украиной через реку Припять в Белоруссии развернули военный понтонный мост, сообщают СМИ.
«По данным компании Maxar Technologies, через реку Припять в Белоруссии, менее чем в 6,44 км от границы с Украиной, установлен новый военный понтонный мост. На этой неделе на спутниковых снимках продолжает фиксироваться повышенная военная активность в Белоруссии, Крыму и на западе России», – сообщает Axios.
Ранее американская газета Politico назначила новые даты «вторжения» России на Украину. Теперь, как заявили аналитики издания, этого следует ждать после 20 февраля.
Песков заявил, что Россия не будет требовать от западных СМИ публичных извинений за фейки о якобы планируемом вторжении на Украину, однако Москва надеется, что впредь авторы оголтелых заявлений будут придерживаться более серьезного и ответственного подхода.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять, почему «вторжение» на Украину не состоялось.
Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» России на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск. Дипломат назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИДе подчеркнули, что в НАТО сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности, и что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию требований России по гарантиям безопасности.
Путин проведет учения ядерной триады с пусками баллистических ракет
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В субботу под руководством президента Владимира Путина пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания, состоятся пуски баллистических и крылатых ракет, сообщает Минобороны.
«19 февраля под руководством Верховного главнокомандующего ВС России В.В. Путина пройдет плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства.
К учениям будут привлечены Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флот.
«Учение сил стратегического сдерживания было спланировано ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил», – отметили в Минобороны.
Напомним, в декабре Генштаб заявил о боеготовности более 95% пусковых установок стратегических ядерных сил.
Путин призвал Киев как можно скорее сесть за стол переговоров с Донбассом
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Киеву необходимо сесть за стол переговоров с представителями Донбасса, и чем раньше, тем лучше, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Затронули с Александром Григорьевичем и непосредственно проблематику внутриукраинского конфликта. Процесс урегулирования по-прежнему буксует, не помогают, несмотря на все наши усилия, и контакты на уровне советников лидеров стран «нормандского формата», наши консультации по этому вопросу с партнерами», – передает слова Путина официальный сайт главы государства..
По словам президента, Киев не исполняет Минские соглашения: «Категорически отказывается от прямого диалога с Донецком и Луганском, саботирует, по сути, выполнение договоренностей по внесению изменений в Конституцию, особому статусу Донбасса, местным выборам и амнистии – по всем ключевым вопросам Минских соглашений. Да и в целом на Украине массово и систематически нарушаются права человека, на законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения».
Залогом восстановления гражданского мира на Украине и снятия напряженности вокруг этой страны, по словам главы государства, является выполнение Минских договоренностей. «Все, что нужно сделать Киеву, – это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта, и чем раньше это произойдет – тем лучше. К сожалению, прямо сейчас мы наблюдаем, напротив, обострение ситуации в Донбассе», – подчеркнул Путин.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что они никогда не обсуждали какого-либо «нападения» на Украину.
В Кремле похвалили работу российских спецслужб
Спецслужбы России, несмотря на то, что их не так много, как в США, действуют очень эффективно, президенту Владимиру Путину представляется реальная картина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сказал в ответ на вопрос о том, насколько информирован президент и из каких источников он черпает информацию о происходящем в Донбассе, что у США действительно «очень много различных разведслужб», но и в России «у президента с этим все хорошо, у нас их не так много, но действуют они не менее эффективно», передает РИА «Новости».
«У нас нет каналов, чтобы лучше это видеть, но, разумеется, у президента России есть множество источников, которые позволяют ему составлять реальную картину положения дел. Из соответствующих служб получает соответствующие доклады», – ответил представитель Кремля на вопрос о дополнительных каналах связи.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провалом спецслужб США постоянно поступающие «разведданные» о вторжении России на Украину и задалась вопросом об источниках этой информации.
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Путин: Экономика России в 2021 году превысила докризисный уровень
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Экономика России в 2021 году показала хороший результат, превысив докризисный уровень, даже на фоне непростой глобальной ситуации, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.
«На фоне непростой глобальной ситуации российская экономика в прошлом году показала хорошие результаты. ВВП страны вырос на 4,6%. Отечественная экономика не только полностью компенсировала спад 2020 года, но и превысила докризисный уровень», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Путина, «в отличие от многих ведущих экономик мира, Россия нормализовала свою бюджетную политику. В прошлом году федеральный бюджет исполнен с профицитом 0,4% ВВП. Годом ранее у нас был зафиксирован дефицит в 3,8%».
«Объем ненефтегазовых доходов по итогам прошлого года составил 16,2 триллиона рублей. При этом доходы четвертого квартала более чем на 20% превысили прогноз правительства. В текущем году такая позитивная динамика сохраняется: в январе ненефтегазовые доходы бюджета оказались на 27% выше, чем годом ранее», – рассказал глава государства.
Он также подчеркнул, что «устойчивая доходная база позволяет нам не только решать текущие задачи, выходить на установленные параметры бюджета, но и готовить, запускать новые, дополнительные меры для развития экономики, укрепления социальной сферы и поддержки российских семей».
Ранее Путин заявил, что рост реальных доходов граждан в 2022 году должен составить как минимум 2,5%.
Лукашенко заявил, что никогда не обсуждал с Путиным «нападение» на Украину
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что они никогда не обсуждали какого-либо «нападения» на Украину.
Глава республики заметил, что Запад уже выходит на второй раунд своей информационной кампании о скором «вторжении» в эту страну. «[Пугают] весь мир о том, что завтра мы нападем на Украину, окружим, уничтожим и так далее. Хотя [таких] планов у нас, сколько мы ни обсуждали эти вопросы, никогда не было», – передает слова Лукашенко ТАСС.
Он добавил, что Россия и Белоруссия вынуждены реагировать на действия Запада с помощью дипломатии и проведения учений.
Между тем Путин сообщил, что в субботу вместе с белорусским коллегой примет участие в мероприятиях по военному сотрудничеству.
В пятницу Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле, встреча проходит без дополнительных антиковидных ограничений.
Это первая очная встреча лидеров в 2022 году, в предыдущий раз они виделись в Санкт-Петербурге в минувшем декабре.
Отмечается, что для Путина эта беседа станет продолжением ряда очных международных контактов: он уже встречался в Кремле с канцлером ФРГ и президентом Бразилии, до этого с визитами в России были лидеры Аргентины, Венгрии, Казахстана, Франции.
Патрушев: Привлечение мигрантов мешает трудоустройству российских граждан
Массовое привлечение трудовых мигрантов в сферу строительства, общепита, перевозок и услуг мешает трудоустройству российских граждан, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по видеосвязи о ситуации в регионах Уральского федерального округа.
Как отметил Патрушев, «негативное влияние на ситуацию в миграционной сфере оказывает стремление работодателей в погоне за прибылью минимизировать собственные издержки путем найма иностранных рабочих без официального трудоустройства и без создания необходимых условий для их жизнедеятельности», передает ТАСС.
«При этом в ряде отраслей экономики, таких как строительство, общественное питание, грузовые и пассажирские перевозки, сфера услуг – в результате массового привлечения гастарбайтеров формируются неконкурентные условия для трудоустройства российских граждан», – добавил он.
По информации секретаря Совбеза, в вахтовых городках Уральского федерального округа сконцентрировано порядка 100 тыс. иностранных граждан.
«Большинство приезжих имеет низкую квалификацию и недостаточный уровень образования, пренебрегает российскими культурными традициями и нормами поведения, что вызывает недовольство местного населения, приводит к возникновению конфликтов», – подчеркнул Патрушев.
По мнению политика, имеющиеся проблемы в сфере реализации государственной миграционной политики «оказывают дестабилизирующее влияние на общественно-политическую обстановку, создают дополнительные риски общественной безопасности, усиливают социальную напряженность в обществе».
Тем временем в Кремле заявили, что тема нелегальной миграции в России требует особого внимания властей, так как это среда, которая сопровождается повышенным уровнем преступности.
Ранее президент России Владимир Путин призвал принимать жесткие меры против нелегальной миграции.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие мигранты заслуживают депортации из России.
Путин назвал борьбу с бедностью одним из важнейших вопросов
Важнейшим социальным вопросом, который необходимо решать, является борьба с бедностью, указал президент России Владимир Путин, подводя итоги совещания по экономическим вопросам с правительством.
«Нам нужно в социальной сфере решать, постоянно думать об этом, двигаться в направлении решения по одному из важнейших вопросов. Это о борьбе с бедностью я сейчас говорю, без всяких сомнений», – цитирует его ТАСС.
Президент также прокомментировал оценки дополнительных доходов.
«Коллеги некоторые говорят о возможности выделить на эти цели триллион рублей, кто-то чуть меньше, кто-то чуть больше. Говорится о том, что дополнительных доходов у нас будет то полтора триллиона, то 1,4 триллиона, Минфин говорит триллион. Соответственно, от этого исходят, считая, сколько мы должны будем направить средств на выполнение наших социальных обязательств, растущих наших социальных обязательств в связи с изменением экономической ситуации в целом и у нас, и в мире», – сказал он.
Путин отметил, что текущее совещание «это лишь первый подход к снаряду». Запланировано также обсуждение на площадке правительства. По его словам, наравне с социальными обязательствами не меньшее значение с точки зрения развития экономики в целом имеют инфраструктурные проекты. На их реализацию президент также попросил обратить особое внимание.
Путин анонсировал следующее совещание по подготовке послания Федеральному собранию «через неделю».
Ранее Путин заявил, что рост реальных доходов граждан в 2022 году должен составить как минимум 2,5%.
В Кремле сообщили о своевременном объявлении сроков послания Путина парламенту
Кремль пока не анонсировал, в какие сроки президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию в 2022 году, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, об этом будет объявлено своевременно.
В Кремле пока нет информации, когда Путин огласит послание Федеральному собранию в 2022 году. «Сообщим своевременно», – передает ТАСС слова Пескова.
Напомним, президент России на совещании по подготовке послания к Федеральному собранию с членами правительсва сообщил, что российская экономика в 2021 году показала неплохой результат на фоне непростой глобальной ситуации и превысила докризисный уровень.
Кремль раскрыл местоположение Путина во время субботних учений
Президент Владимир Путин во время субботних учений сил стратегического сдерживания будет находиться в ситуационном центре, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Путин, скорее всего, будет находиться в ситуационном центре. Подобные учения, подобные даже тренировочные пуски невозможны без главы государства. Вы знаете про знаменитый черный чемоданчик, про красную кнопку и так далее. Как конкретно (будет участвовать) – это не публичная информация», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Он добавил, что учения и тренировочные запуски баллистических ракет происходят регулярно.
«Учения и учебные запуски баллистических ракет – это такой тренировочный процесс, достаточно регулярный, ему предшествует целая серия уведомлений различным странам по различным каналам. Все это четко регулируется, и ни у кого это никаких ни вопросов, ни опасений, ничего не вызывает, потому что заранее все оповещаются», – сказал Песков.
Отвечая на вопрос о возможности нагнетания напряженности в связи с учениями войск России, Песков отметил, что все учения, происходящие на территории страны, абсолютно прозрачны.
«Дело в том, что вы видите, что сейчас идет целый ряд учений, и опять же это те действия, которые абсолютно прозрачные, абсолютно понятные для специалистов из других стран, поэтому они не... должны вызывать ни у кого обеспокоенность», – сказал он журналистам.
Ранее в пятницу в Минобороны сообщили, что в субботу под руководством президента Владимира Путина пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания, состоятся пуски баллистических и крылатых ракет.
Лукашенко вылетел в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
«Лукашенко вылетел в Москву для переговоров с Путиным», – говорится в сообщении приближенного к пресс-службе главы государства Telegram-канала «Пул первого».
Ранее в пресс-службе президента Белоруссии сообщали, что в пятницу главы государств проведут встречу в Москве.
На ней планируется обсудить ряд вопросов, в том числе развития торгово-экономического сотрудничества, безопасность в регионе и совместные действия по обеспечению национальных интересов двух стран, международную проблематику.
До этого Путин и Лукашенко обсудили реакцию США и НАТО на предложения России по гарантиям.
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Путин провел оперативное совещание Совбеза
Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности. Основной темой обсуждения стало развитие высокотехнологичных отраслей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Также обсуждалось развитие высокотехнологичных отраслей отечественной промышленности, передает РИА «Новости».
«Конечно же, говорили и о ситуации вокруг Украины, с акцентом на растущую напряженность, которая, кстати говоря, изрядно провоцируется извне. Состоялся обмен мнениями по теме гарантий безопасности для России с учетом того документа, который вчера был передан нашим западным оппонентам», – добавил Песков.
Также глава государства проинформировал членов Совбеза о международных контактах на этой неделе
«Путин подробно проинформировал участников совещания о своих контактах с зарубежными коллегами – и очными, и телефонными, которые состоялись за истекающую неделю, которая была весьма и весьма богата на эти контакты», – сказал представитель Кремля.
Ранее американская газета Politico назначила новые даты «вторжения» России на Украину. Теперь, как заявили аналитики издания, этого следует ждать после 20 февраля.
Песков заявил, что Россия не будет требовать от западных СМИ публичных извинений за фейки о якобы планируемом вторжении на Украину, однако Москва надеется, что впредь авторы оголтелых заявлений будут придерживаться более серьезного и ответственного подхода.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять, почему «вторжение» на Украину не состоялось.
Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» России на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск. Дипломат назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что в НАТО сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию требований России по гарантиям безопасности.
Путин на встрече с Лукашенко заявил о необходимости сверить часы по ряду позиций
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Президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что им есть о чем поговорить и сверить часы по ряду позиций.
«Мы с вами регулярно в контакте, но в этом году встречаемся очно впервые, нам есть о чем поговорить, сверить часы по ряду позиций. Но поскольку это первая встреча в этом году, конечно, хочется сказать, что прошлый год у нас был достаточно продуктивным», – передает его слова РИА «Новости».
Путин отметил, что страны серьезно продвинулись в области строительства Союзного государства.
«Наши коллеги поработали плотно, 28 программ подготовили хороших. Идет собственно давно развитие по очень многим из этих направлений», – сказал российский лидер.
«Опэцэрились?» – спросил Путин перед началом встречи у Лукашенко, а после обнял его.
«Давно уже сюда приехали», – сказал белорусский президент, пояснив, что ждал результатов теста на коронавирус.
В пятницу Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле, встреча проходит без дополнительных антиковидных ограничений.
Это первая очная встреча лидеров в 2022 году, в предыдущий раз они виделись в Санкт-Петербурге в минувшем декабре.
Отмечается, что для Путина эта беседа станет продолжением ряда очных международных контактов: он уже встречался в Кремле с канцлером ФРГ и президентом Бразилии, до этого с визитами в России были лидеры Аргентины, Венгрии, Казахстана, Франции.
Путин и Лукашенко начали переговоры без антиковидных ограничений
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле, встреча проходит без дополнительных антиковидных ограничений.
Это первая очная встреча лидеров в 2022 году, в предыдущий раз они виделись в Санкт-Петербурге в минувшем декабре. Встреча проходит без дополнительных антиковидных ограничений, между президентами нет социальной дистанции, которую Путин соблюдал на переговорах с некоторыми другими главами государств, в том числе канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает ТАСС.
Это было связано, в частности, с отказом лидеров воспользоваться услугами российских медиков при прохождении ПЦР-тестирования перед встречей.
Отмечается, что для беседы Путина и Лукашенко шестиметровый овальный стол не понадобился. Перед началом переговоров президенты обменялись рукопожатиями, после чего разместились в креслах у камина на небольшом расстоянии друг от друга.
На повестке у лидеров дальнейшее развитие российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, актуальные проблемы европейской безопасности и обеспечение национальных интересов двух стран, противостояние западным санкциям, проведение совместных военных учений.
За прошедшие полтора месяца Путин и Лукашенко неоднократно контактировали телефону, обсуждая как двусторонние, так и глобальные вопросы.
Отмечается, что для Путина эта беседа станет продолжением ряда очных международных контактов: он уже встречался в Кремле с канцлером ФРГ и президентом Бразилии, до этого с визитами в России были лидеры Аргентины, Венгрии, Казахстана, Франции.
Лукашенко подтвердил участие Белоруссии в военных учениях 19 февраля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что доволен совместными военными учениями и завтра также намерен принять в них участие.
«Я уже был на учениях белорусско-российских, посмотрел и российское подразделение, и белорусское... Очень впечатляюще. Ну и как вы говорили, завтра, если все будет нормально, побудем с вами на интересном мероприятии», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко.
При этом российский лидер поправил его, добавив «не побудем, а поучаствуем». «Поучаствуем, да», – согласился Лукашенко.
Путин также сообщил, что в субботу намерен вместе с белорусским коллегой принять участие в мероприятиях по военному сотрудничеству. «Конечно, поговорим о региональной ситуации, оценим, как идет военное сотрудничество», – отметил он.
По словам российского лидера, сейчас активная фаза учений. «Завтра вместе даже поучаствуем в одном из серьезных мероприятий в этом комплексе военного сотрудничества», – подытожил Путин.
Ранее в пятницу в Минобороны сообщили, что в субботу под руководством президента Владимира Путина пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания, состоятся пуски баллистических и крылатых ракет.