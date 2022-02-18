В Кремле завершились переговоры Путина и Лукашенко

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершились в Москве, они продлились около 2,5 часов.

Путин отметил, что ведомства двух стран наладили эффективную работу по всем направлениям интеграции двух стран, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что совместные учения России и Белоруссии никому не угрожают. «Совместно дали высокую оценку учениям «Союзная решимость – 2022», активная фаза которых продлится в Белоруссии до 20 февраля. Должен констатировать, что эти учения имеют сугубо оборонительный характер и никому не угрожают», – сказал российский лидер.

«В ходе сегодняшних переговоров подробно обсуждалась тема укрепления единого оборонного пространства России и Белоруссии. Мы договорились и впредь коллективно принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности двух стран в свете нарастающей военной активности стран НАТО на внешних границах Союзного государства», – отметил Путин.

Он отметил, что торговля между двумя государствами растет, несмотря на эпидемиологическую ситуацию.



«Естественно, особое внимание мы всегда уделяли и будем уделять расширению торгово-экономических связей. Несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, торговля растет. По итогам 2021 года товарооборот увеличился более чем на треть – 34,4% и составил значительную сумму – 38,5 млрд долларов», – передает его слова РИА «Новости».

Глава государства добавил, что санкции ряда государств против России и Белоруссии нацелены на то, чтобы осложнить ситуацию в обеих странах.

Путин также пожелал Минску успешного проведения референдума по изменению конституции 27 февраля.

Затронул Путин также тему гарантий безопасности. Он отметил, что США и другие страны НАТО пока не настроены адекватно воспринимать стержневые требования Москвы

При этом Россия готова идти на переговоры с США и НАТО, но только в комплексе с рассмотрением приоритетных для Москвы требований безопасности.

Лукашенко в свою очередь после переговоров заявил, что у него сложилось впечатление, что отдельные политики Запада просто патологически опасны для окружающих, а также сегодня видно их скудоумие. Он уточнил, что обсудил с Путиным противостояние санкционному давлению, благодарен ему за указания на этот счет правительству.

Президент республики уверен, что Россия и Белоруссия выстоят и выйдет из гибридной войны.

В пятницу Путин и Лукашенко провели переговоры в Кремле, встреча проходит без дополнительных антиковидных ограничений.

Это первая очная встреча лидеров в 2022 году, в предыдущий раз они виделись в Санкт-Петербурге в минувшем декабре.

Отмечается, что для Путина эта беседа станет продолжением ряда очных международных контактов: он уже встречался в Кремле с канцлером ФРГ и президентом Бразилии, до этого с визитами в России были лидеры Аргентины, Венгрии, Казахстана, Франции.