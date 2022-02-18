|
|
Путин и Лукашенко начали переговоры без антиковидных ограничений
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле, встреча проходит без дополнительных антиковидных ограничений.
Это первая очная встреча лидеров в 2022 году, в предыдущий раз они виделись в Санкт-Петербурге в минувшем декабре. Встреча проходит без дополнительных антиковидных ограничений, между президентами нет социальной дистанции, которую Путин соблюдал на переговорах с некоторыми другими главами государств, в том числе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает ТАСС.
Это было связано, в частности, с отказом лидеров воспользоваться услугами российских медиков при прохождении ПЦР-тестирования перед встречей.
За прошедшие полтора месяца Путин и Лукашенко неоднократно контактировали по телефону, обсуждая как двусторонние, так и глобальные вопросы.
СМИ: Россия построила новый военный мост вблизи границы с Украиной
В 6,44 км от границы с Украиной через реку Припять в Белоруссии развернули военный понтонный мост, сообщают СМИ.
«По данным компании Maxar Technologies, через реку Припять в Белоруссии, менее чем в 6,44 км от границы с Украиной, установлен новый военный понтонный мост. На этой неделе на спутниковых снимках продолжает фиксироваться повышенная военная активность в Белоруссии, Крыму и на западе России», – сообщает Axios.
Ранее американская газета Politico назначила новые даты «вторжения» России на Украину. Теперь, как заявили аналитики издания, этого следует ждать после 20 февраля.
Песков заявил, что Россия не будет требовать от западных СМИ публичных извинений за фейки о якобы планируемом вторжении на Украину, однако Москва надеется, что впредь авторы оголтелых заявлений будут придерживаться более серьезного и ответственного подхода.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять, почему «вторжение» на Украину не состоялось.
Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» России на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск. Дипломат назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИДе подчеркнули, что в НАТО сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности, и что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию требований России по гарантиям безопасности.
Путин разъяснил Макрону ситуацию с идеей признания ДНР и ЛНР
|
|
Президент России Владимир Путин не говорил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что идея Госдумы о признании ДНР и ЛНР не будет принята во внимание, он разъяснил, что это не законопроект, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Там речь шла о том, что был задан вопрос о законопроекте. И было разъяснено, что это не законопроект, а инициатива, и что никакого законопроекта на этот счет не существует. То есть как бы все по-другому. Вроде то же, но все по-другому», – цитирует РИА «Новости» Песков.
По его словам, сообщение главы французского МИД Жан-Ива Ле Дриана про слова Путина Макрону о признании ЛНР и ДНР скорее не помогает, а вредит.
«Это такие рассуждения на свободную тему, что называется. Причем которые не помогают, а скорее вредят. Мы с большим уважением относимся к господину министру иностранных дел Франции, к его усилиям в плане урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, к его усилиям по развитию двусторонних российско-французских отношений. Но в данном случае подобные заявления раскрывают суть и содержание закрытых доверительных переговоров глав государств – Путина и Макрона», – сказал он.
Песков отметил, что в следующий раз это может помешать лидерам доверительно говорить друг с другом, если все сказанное будет растиражировано через несколько дней в СМИ.
«Это ограничивает их маневры в обсуждении весьма и весьма чувствительных и сложных тем. Мы никогда содержание таких переговоров не раскрываем», – подчеркнул Песков.
Также он добавил, что в заявлении МИД Франции о разговоре Путина и Макрона были искажены нюансы.
«А это в такой чувствительной и ответственной ситуации, как сегодня, чрезвычайно и чрезвычайно вредно», – сказал он.
Ранее Путин принял к сведению обращение депутатов Госдумы о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), но пока не ответил на него.
Во вторник депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Президент России Владимир Путин, говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать ЛНР и ДНР, отметил, что будет исходить из решения проблем Донбасса. Происходящее сейчас в Донбассе Путин назвал геноцидом.
Глава МИД Франции Жан Ив Ле Дриан выразил мнение, что признание Донецкой и Луганской народных республик Россией стало бы посягательством на суверенитет Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР стало бы политической катастрофой и нарушением Минских соглашений.
Путин проведет учения ядерной триады с пусками баллистических ракет
|
|
В субботу под руководством президента Владимира Путина пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания, состоятся пуски баллистических и крылатых ракет, сообщает Минобороны.
«19 февраля под руководством Верховного главнокомандующего ВС России В.В. Путина пройдет плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства.
К учениям будут привлечены Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флот.
«Учение сил стратегического сдерживания было спланировано ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил», – отметили в Минобороны.
Напомним, в декабре Генштаб заявил о боеготовности более 95% пусковых установок стратегических ядерных сил.
Путин: Экономика России в 2021 году превысила докризисный уровень
|
|
Экономика России в 2021 году показала хороший результат, превысив докризисный уровень, даже на фоне непростой глобальной ситуации, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.
«На фоне непростой глобальной ситуации российская экономика в прошлом году показала хорошие результаты. ВВП страны вырос на 4,6%. Отечественная экономика не только полностью компенсировала спад 2020 года, но и превысила докризисный уровень», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Путина, «в отличие от многих ведущих экономик мира, Россия нормализовала свою бюджетную политику. В прошлом году федеральный бюджет исполнен с профицитом 0,4% ВВП. Годом ранее у нас был зафиксирован дефицит в 3,8%».
«Объем ненефтегазовых доходов по итогам прошлого года составил 16,2 триллиона рублей. При этом доходы четвертого квартала более чем на 20% превысили прогноз правительства. В текущем году такая позитивная динамика сохраняется: в январе ненефтегазовые доходы бюджета оказались на 27% выше, чем годом ранее», – рассказал глава государства.
Он также подчеркнул, что «устойчивая доходная база позволяет нам не только решать текущие задачи, выходить на установленные параметры бюджета, но и готовить, запускать новые, дополнительные меры для развития экономики, укрепления социальной сферы и поддержки российских семей».
Ранее Путин заявил, что рост реальных доходов граждан в 2022 году должен составить как минимум 2,5%.
Лукашенко: Если Запад продолжит атаковать Белоруссию, буду вечным президентом
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что будет вечным президентом, если Запад не прекратит атаковать Белоруссию и устраивать попытки переворота.
«Если Запад коллективный снимет Беларусь с мушки прицела и не станет тут переворачивать, как было в 2020 году, все будет законно, аккуратно, все будет раньше, чем они хотят. Если будете нас атаковать, как в 2020 году, я буду вечным президентом», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее Лукашенко отметил, что в военной сфере Минск будет поддерживать Россию, армии двух стран действуют по единому алгоритму. Лукашенко отметил, что существует «белорусско-российский договор».
Лукашенко призвал страны Запада успокоиться и признать ошибочность своих заявлений о готовящемся «вторжении» России на Украину. «Ваша разведка и миллиарды долларов, которые вы тратите, никчемные. Признайте хотя бы это», – сказал Лукашенко.
Белоруссия решила перенаправить перевалку своих грузов из Клайпеды в другие порты
Белорусские товарные потоки будут полностью перенаправлены из литовской Клайпеды в другие порты, сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
«Мы идем дальше, и, безусловно, все остальные наши товарные позиции, которые еще идут через Клайпеду, будем переносить в другие порты. Это будет сделано. Поэтому чем будет заниматься Клайпеда – это вопрос к литовскому правительству, мы в их внутренние дела, в отличие от них, не вмешиваемся», – передает ТАСС слова главы белорусского правительства.
При этом премьер отметил, что ущерба для экономики Белоруссии от запрета Литвой транзита белорусских удобрений не будет. «По нашим расчетам, не будет какого-то ущерба для экономики Белоруссии, в том числе от прекращения транзита калийных удобрений через территорию Литвы», – передает РИА «Новости» его слова.
Также Головченко оценил шансы на удовлетворение иска к Литве за отказ от транзита белорусских удобрений достаточно высокими. «Истец в виде «Беларуськалия» будет проходить и шансов отвертеться у ответчика практически нет. Это судебная процедура, я не могу гарантировать, но наши консультанты говорят, что шансы получить компенсацию и штраф очень высокие», – подчеркнул он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна может закрыть Литве транзит грузов через свою территорию, если продолжится конфронтация.
Напомним, правительство Литвы приняло решение аннулировать с 1 февраля соглашение о железнодорожном транзите через страну в Клайпедский порт калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий».
В Кремле похвалили работу российских спецслужб
Спецслужбы России, несмотря на то, что их не так много, как в США, действуют очень эффективно, президенту Владимиру Путину представляется реальная картина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сказал в ответ на вопрос о том, насколько информирован президент и из каких источников он черпает информацию о происходящем в Донбассе, что у США действительно «очень много различных разведслужб», но и в России «у президента с этим все хорошо, у нас их не так много, но действуют они не менее эффективно», передает РИА «Новости».
«У нас нет каналов, чтобы лучше это видеть, но, разумеется, у президента России есть множество источников, которые позволяют ему составлять реальную картину положения дел. Из соответствующих служб получает соответствующие доклады», – ответил представитель Кремля на вопрос о дополнительных каналах связи.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провалом спецслужб США постоянно поступающие «разведданные» о вторжении России на Украину и задалась вопросом об источниках этой информации.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лукашенко пригрозил разместить в Белоруссии «сверхъядерное» оружие
В Белоруссии может быть размещено ядерное или даже «сверхъядерное» оружие в случае угроз со стороны Запада, заявил президент республики Александр Лукашенко.
«В случае необходимости, если такие бестолковые, глупые шаги предпримут наши противники и соперники, мы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхъядерное, перспективное, для того чтобы защитить свою территорию. Но если для Беларуси не будет исходить никаких угроз со стороны недружественных стран, то ядерное оружие здесь 100 лет не нужно», – передает его слова «БелТА».
Лукашенко добавил, что Белоруссия может разместить под Минском российские ЗРК С-400. «Мы можем их установить где-то восточнее Минска или под Минском и будем видеть, что делается в Киеве, за Варшавой и так далее», – добавил президент Белоруссии.
Он уточнил, что сейчас в республике находится комплекс С-400, который осваивают в учебном центре белорусские военнослужащие. «Если будет надо, еще пару установок мы поставим, а больше нам не надо», – сказал Лукашенко.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что утверждения Вашингтона о том, что в результате изменения белорусской конституции в республике может появиться ядерное оружие России, являются лишь домыслами.
Путин потребовал обеспечить рост реальных доходов граждан
Рост реальных доходов граждан в 2022 году должен составить как минимум 2,5%, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.
«В текущем году реальные располагаемые доходы граждан должны вырасти не менее чем на 2,5%. Такие ориентиры перед правительством уже поставлены, и эту задачу обязательно нужно решить», – цитирует его ТАСС.
Путин отметил, что увеличение доходов граждан должно опираться не только на эффективные меры социальной поддержки, но прежде всего на экономический рост. «Это базовое условие для решения социальных задач», – отметил глава государства.
Кроме того, по его словам необходимо повысить потенциальные темпы роста экономики России, такая задача поставлена перед правительством, передает РИА «Новости».
«Важно объективно оценивать ситуацию, очевидно, что позитивная экономическая динамика прошлого года во многом носила восстановительный характер, и эксперты отмечают, что потенциал такого роста уже исчерпан. В этих новых условиях важно обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие, повысить потенциальные темпы роста российской экономики. Такая задача перед правительством поставлена и сегодня обсудим, как она выполняется», – сказал Путин.
По оценкам Минэкономразвития, ВВП РФ в 2021 году вырос на 4,6%. ЦБ оценил рост экономики страны в прошлом году в 4,7%. Росстат опубликует свою предварительную оценку в пятницу, 18 февраля.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что зарплаты в 2022 году будут расти – и это один из самых приятных прогнозов, которые дают специалисты по поводу предстоящего состояния российской экономики и финансов.
Путин обсудил с премьером Японии ситуацию вокруг Украины
Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, они обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщило агентство Киодо.
Позже Кисида на пресс-конференции заявил, что в ходе состоявшегося телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным он напомнил о важности дипломатических усилий по снижению напряженности вокруг Украины, передает РИА «Новости».
«Я провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Президент Путин привел разъяснения российской позиции (по Украине). Я, в свою очередь, подчеркнул необходимость дипломатических усилий для разрешения проблемы», – заявил японский премьер.
Ранее в Кремле заявили, что Путин разъяснит позицию России касательно ситуации вокруг Украины, если для Кисиды эта тема представляет первоочередное значение.
Путин начал совещания по подготовке послания к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин сообщил, что начинает совещания по подготовке послания к Федеральному собранию.
«Послание Федеральному собранию — это не просто выступление главы государства перед страной, перед народом и обещание каких-то коврижек, дополнительных льгот и решений социальных проблем в широком смысле этого слова», - сказал Путин на встрече с членами правительства, передает ТАСС.
Обращаясь к участникам совещания, он подчеркнул, что важно показать направление развития страны, ее экономики и базу, на которой будет решаться главная задача по повышению благосостояния граждан.
По словам Путина, российская экономика в 2021 году показала неплохой результат на фоне непростой глобальной ситуации и превысила докризисный уровень.
«Отмечу, что на фоне непростой глобальной ситуации российская экономика в прошлом году показала хорошие результаты. По оценке минэкономразвития, ВВП страны вырос на 4,6%. И таким образом отечественная экономика не только полностью компенсировала спад 2020 года, но и превысила докризисный уровень», – передает РИА «Новости» его слова.
Также российский лидер добавил, что дела с инфляцией в развитых рыночных экономиках обстоят не лучше, чем в России.
Так, по его словам, серьезным вызовом для большинства стран мира в последнее время стала инфляция, в России рост потребительских цен по итогам января составил 8,7% в годовом выражении, что заметно выше установленного ориентира. «Надо сказать, что и в так называемых развитых рыночных экономиках тоже дела обстоят ненамного лучше», – отметил Путин.
Президент привел для сравнения данные, согласно которым в январе текущего года инфляция в США составила 7,5%, что также гораздо выше прогнозных показателей, а в еврозоне – 5,1%. «Для этих стран это серьезный вызов», – добавил он.
При этом Путин заявил о необходимости принимать эффективные меры для снижения инфляции в России. «Необходимо тем не менее принимать эффективные меры для снижения инфляции у нас», – сказал он на совещании по экономическим вопросам.
По мнению президента, здесь значимую роль играют и правительство, и ЦБ, «который сохраняет ответственный подход к реализации денежно-кредитной политики».
Кремль спросили о здоровье внуков Путина
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов, есть ли у внуков главы государства Владимира Путина антитела к коронавирусу, сказал, что об их здоровье заботятся должным образом.
Отвечая на просьбу прокомментировать слова директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что в Москве у всех детей в возрасте от 6 до 11 лет есть антитела к ковиду, Песков сказал, что «не важно, как к этому относятся в Кремле, специалисты должны давать свои заверения, понятно, что многие дети уже переболели, в том числе бессимптомно», передает ТАСС.
На вопрос, есть ли антитела у внуков главы государства, пресс-секретарь сказал: «Об их здоровье заботятся должным образом».
Напомним, в среду Гинцбург заявил, что Центр им. Гамалеи Минздрава не смог найти в Москве детей 6-11 лет, которые ни разу не сталкивались бы с COVID-19.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин призвал создать единую систему социального сопровождения трудных подростков
Важно не допускать вовлечения подростков в преступность, необходимо консолидировать усилия по созданию системы непрерывного социального сопровождения подростков, склонных к правонарушениям, заявил президент России Владимир Путин на коллегии МВД.
«Считаю важным консолидировать усилия органов власти всех субъектов системы профилактики по созданию единой государственной системы непрерывного социального сопровождения подростков, склонных к правонарушениям», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Президент добавил, что нужно искать новые, современные подходы, нельзя действовать по шаблонам, нужно видеть проблемы, сложности каждого молодого человека
Путин назвал защиту молодого поколения от криминала важнейшей задачей для развития страны. Он отметил, что в последние годы число преступлений, совершенных подростками, снижается, «но это отнюдь не повод для самоуспокоения».
«Вооруженные нападения в учебных заведениях, случаи насилия над детьми, вовлечения их в незаконный оборот наркотиков и в экстремистские акции - все эти факты, к сожалению, не единичные говорят о том, что ваша работа, в том числе в сфере профилактики, должна строиться эффективнее», – цитирует ТАСС главу государства.
Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что эффективным решением проблемы подростковой преступности может стать вовлечение детей в труд и волонтерскую деятельность.
Колокольцев доложил Путину о снижении числа убийств вдвое
Число убийств, покушений на убийство и количество случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью уменьшилось в России вдвое за последние десять лет, заявил глава МВД Владимир Колокольцев на совещании с президентом Владимиром Путиным.
«За последние десять лет количество убийств и покушений на убийство, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью снизилось наполовину. Разбоев – на 76%, грабежей – на 71%. Квартирных краж – на 69%, хищений транспортных средств – на 79%», – цитирует Колокольцева ТАСС.
По его словам, эти показатели достигнуты не только благодаря работе полицейских, но и указывают на стабильное развитие общества и страны.
«Фиксируем уменьшение уголовных деяний с применением оружия на 11%, а за последние 10 лет – почти на четверть», – приводит слова Колокольцева РИА «Новости».
За 10 лет также снизилась аварийность на треть. В 2021 году получилось «закрепить тенденцию снижения количества ДТП, погибших и раненных в них граждан». Количество аварий с участием пьяных водителей уменьшилось на 15%.
Путин: Студенческие отряды – это славная история и замечательные традиции
Президент России Владимир Путин направил студентам поздравления с Днем российских студенческих отрядов и приветствовал участников форуме отрядов «ТрудКрут».
«Студенческие отряды – это славная история и замечательные традиции, это молодость и крепкая дружба, энергия и настойчивость, созидательный вклад в решение ключевых задач развития страны», – говорится в поздравлении главы государства на сайте Кремля.
«Сегодня российское студенчество открывает для себя новые горизонты деятельности и уверенно берется за самые сложные дела и начинания. Юноши и девушки находят применение своим талантам и способностям в различных отраслях экономики и сельского хозяйства, в учреждениях здравоохранения, образования и культуры. Отмечу, что для всех, кто готов трудиться в стройотрядах, упорно добиваться поставленных целей, на площадке форума проводится обучение по широкому спектру специальностей», – добавил президент.
Путин отметил, что убежден в том, что форум «ТрудКрут» пройдет на высоком творческом уровне, предоставит отличные возможности для участия в содержательных дискуссиях и круглых столах, организованных известными общественными деятелями и руководителями крупных компаний.
«И конечно, студенты и выпускники вузов и ссузов познакомятся с перспективными и наиболее востребованными профессиями. Желаю вам успехов и всего наилучшего», – заключил российский лидер.