Шольц перед встречей с Путиным не стал делать ПЦР-тест

В Госдуме объяснили важность обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР

Проект постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР, который внесла партия «Единая Россия» (ЕР), предусматривает оперативное принятие необходимых для жителей двух территорий решений, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Водолацкий заявил перед пленарным заседанием нижней палаты парламента, что он бывает со своими коллегами «каждый месяц на территории Донбасса, встречаюсь с жителями, и они спрашивают: когда мы наконец-то увидим конкретную защиту России от нацистов, от «Правого сектора*» (организация признана в России экстремистской и запрещена – прим. ВЗГЛЯД), который сегодня уничтожает детей, стариков», говорится в сообщении на сайте ЕР.

«Восемь лет люди живут под взрывами бомб и пулями. Сегодня мы, депутаты Госдумы, будем обращаться к нашему высшему руководству для того, чтобы защитить и граждан России, и наших соотечественников от ситуации, которая может возникнуть в любой день», – подчеркнул он.

Водолацкий отметил, что озабоченность большинства граждан России и парламента страны вызывает то, что Украина сконцентрировала в зоне разграничения небывалое количество сил: «Это указывает на то, что все-таки Украина может пойти на тот путь, который сегодня указывают им кураторы из Белого дома, и начать просто масштабные боевые действия на территории Донбасса, где проживают около 4 млн граждан, из них 876 тыс. – граждане России. Доверия сегодня киевскому режиму нет. Он неуправляемый и недоговороспособный. Поэтому, принимая такое ответственное решение, мы делаем только лишь одно - мы своих не бросаем. Это говорил Президент Владимир Путин. И мы хотим, чтобы это было оформлено юридически».

В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров заявил в ходе выступления на пленарном заседании нижней палаты парламента, что «с 2014 года, когда на Украине случился государственный переворот и к власти пришли националисты, а страна полностью попала под внешнее управление, на юго-востоке страны происходит убийство населения».

«В этой ситуации необходимо по-новому оценить все, что там происходит. С 2015 года, когда были приняты Минские соглашения, официальный Киев сделал все возможное, чтобы разрушить эту систему – не выполнен ни один пункт по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Продолжаются регулярные обстрелы, в зоне разграничения находится тяжелое вооружение, системы залпового огня, которые там не могут находиться, гибнут мирные граждане, гибнут дети, уничтожается социальная инфраструктура, уничтожаются города и села на Донбассе. За последнее время создана ударная группировка в границах Луганских, Донецких территорий, которая насчитывает по разным данным от 100 до 150 тыс. вооруженных сил Украины, а также национальных батальонов, которые вооружены с помощью ряда стран Североатлантического Альянса и готовы, как нам кажется, перейти к состоянию войны», – сказал он.

Туров подчеркнул, что Россия делает все возможное с дипломатической точки зрения для реализации Минских соглашений, чтобы на Донбассе был мир, а Киев постоянно эскалирует ситуацию.

Напомним, во вторник депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Между тем Верховная рада Украины обратилась к международному сообществу и призвала не признавать «любые решения России» о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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