Стало известно об отказе Макрона сдать ПЦР-тест перед встречей с Путиным

Президента Франции Эммануэля Макрона в Кремле отделили от российского лидера Владимира Путина длинным столом, так как западный политик отказался сдать в Москве ПЦР-тест на коронавирус, заявил анонимный источник в Елисейском дворце.

Источники в окружении Макрона заявили Reuters, что президент Франции стоял перед выбором: либо он соглашается на ПЦР в России и ему разрешают приблизиться к Путину, либо он отказывается и соблюдает социальную дистанцию, передает РИА «Новости».

«Мы понимали, что отказ будет означать отсутствие рукопожатий и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы ДНК президента попало в их руки», – сказал источник, объяснив причину отказа от тестирования.

Второй источник заявил, что Макрон сдал французский тест ПЦР перед отъездом и тест на антитела, сделанный его личным врачом уже после приезда в Россию.

Напомним, встреча Путина и Макрона в Москве состоялась в понедельник. Они сидели по разные стороны стола длиной около четырех метров, ставшего предметом многочисленных обсуждений в прессе.

В начале февраля за этим же столом Путин проводил переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Тот после сказал, что из-за коронавируса встреча прошла «в необычном формате», и он «никогда еще в жизни не сидел за таким длинным столом».

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