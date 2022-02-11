Стало известно об отказе Макрона сдать ПЦР-тест перед встречей с Путиным

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11 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 12:44  |  vz.ru
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Как США могут избавить Европу от российского газа

Обещания США спасти Европу от засилья российского газа ничего не стоят Павел Львов/РИА «Новости»
США продолжают запугивать Россию остановкой поставок газа и успокаивать Европу обещаниями позаботиться о ней в этом случае. В январе Европа получила рекордный объем заморского СПГ. Однако удастся ли США повторить этот успех на протяжении года и спасти Европу от засилья российского трубопроводного газа? Подробности...
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Глава МИД Британии наговорила глупостей Лаврову

В разговоре с Лавровым Трасс попалась на профессиональной безграмотности пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Главу английской дипломатии Лиз Трасс в Москве ожидали с любопытством: в случае отставки Бориса Джонсона у нее, говорят, есть шансы стать новым премьером. Кроме того, Трасс обещала привезти некие «предложения НАТО», призванные заинтриговать россиян и урегулировать кризис вокруг Украины. Но визит обернулся конфузом: выяснилось, что гостья безграмотна и просто не соответствует занимаемой должности. Подробности...
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За что русский царь убил главу русского православия

Митрополит Филипп и Иван Грозный. Так их общение позднее увидел художник Василий Пукирев
515 лет назад, 11 февраля 1507 года, родился один из самых ярких персонажей русской истории – митрополит Филипп II (в миру Федор Степанович Колычёв). Этот человек не побоялся расстаться с жизнью ради борьбы за свое понимание справедливости. Как и почему возник конфликт митрополита с Иваном Грозным и почему он дошел до такого накала? Подробности...
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Байдена подозревают в маразме по ложной причине

Ранее Байден уже путал сестру с женой, забывал, где находится и с кем разговаривает Oliver Contreras/Sipa USA/Reuters
Четыре десятка народных избранников из палаты представителей США, включая бывшего главврача Белого дома, призвали Джо Байдена пройти медицинский тест на умственные способности. Они подозревают, что главу государства поглощает «старческий маразм». И с Байденом действительно что-то не так – но не по той причине, на какую указывают конгрессмены. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Зачем персы убили Грибоедова

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
11 февраля 1829 года в Тегеране озверелой толпой был убит русский писатель и дипломат Александр Грибоедов. Вместе с ним погибло все российское посольство, кроме одного человека. Подробности...

Словакия выходит на антироссийскую «передовую»

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Зная о настроениях словацкого общества, проамериканское руководство будет ломать страну «через колено» и делать всё, чтобы оставить от российско-словацких отношений почти такое же пепелище, какое представляют собой сегодня российско-чешские. Подробности...
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Российская дипломатия показывает западной мастер-класс

Евгений Крутиков
Евгений Крутиков, военный эксперт
Чрезмерная «партийность» западных дипломатов заставляет их разговаривать идеологическими клише, поскольку они не могут выйти за рамки господствующей идеологии. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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Лукашенко отомстил Литве за санкции

Лавров и Трасс: «Разговор немого с глухим»

Путь Жириновского: восемь прививок и ковид

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Умерла актриса Евгения Брик

Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
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Фигуристка Камила Валиева покорила зрителей Пекинской Олимпиады

На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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Открытие зимних Олимпийских игр в Пекине

В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Стало известно об отказе Макрона сдать ПЦР-тест перед встречей с Путиным

    		    11 февраля 2022, 12:12
    Фото: кадр из видео
    Текст: Наталья Ануфриева

    Президента Франции Эммануэля Макрона в Кремле отделили от российского лидера Владимира Путина длинным столом, так как западный политик отказался сдать в Москве ПЦР-тест на коронавирус, заявил анонимный источник в Елисейском дворце.

    Источники в окружении Макрона заявили Reuters, что президент Франции стоял перед выбором: либо он соглашается на ПЦР в России и ему разрешают приблизиться к Путину, либо он отказывается и соблюдает социальную дистанцию, передает РИА «Новости».

    «Мы понимали, что отказ будет означать отсутствие рукопожатий и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы ДНК президента попало в их руки», – сказал источник, объяснив причину отказа от тестирования.

    Второй источник заявил, что Макрон сдал французский тест ПЦР перед отъездом и тест на антитела, сделанный его личным врачом уже после приезда в Россию.

    Напомним, встреча Путина и Макрона в Москве состоялась в понедельник. Они сидели по разные стороны стола длиной около четырех метров, ставшего предметом многочисленных обсуждений в прессе.

    В начале февраля за этим же столом Путин проводил переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Тот после сказал, что из-за коронавируса встреча прошла «в необычном формате», и он «никогда еще в жизни не сидел за таким длинным столом».

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    Путин: Слова об Украине и «красавице» не имели «личного измерения»
    		    10 февраля 2022, 18:29
    Фото: Алексей Никольский/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин заявил, что его высказывание об Украине и о «красавице» не имели «личного измерения».

    «Это не имело никакого личного измерения, должен прямо сказать. Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности, и это не имело никакого личного измерения», – цитирует Путина ТАСС.

    «Вопрос только в том, что, когда мы от главы государства слышим такие комментарии, что что-то нравится и не нравится в фундаментальных договорах, которые регулируют очень важные отношения между странами с точки зрения безопасности, в том числе и самой Украины, то мне кажется, это не тот формат», – объяснил президент.

    Напомним, президент России Владимир Путин после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять.

    Зеленский, отвечая на слова российского коллеги, заявил, что терпение – это мудрость, поэтому украинская сторона не отвечает на провокации.

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    Коментарии (71)
    В США назвали условие очередных переговоров Байдена и Путина
    		    10 февраля 2022, 19:36
    Фото: Patrick Semansky/РИА Новости
    Текст: Елена Мирошниченко

    Вашингтон не исключает проведения очередных переговоров между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным, но это должно произойти «при правильных обстоятельствах», заявила в интервью CNN постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

    Отвечая на вопрос, рассматривает ли администрация США вероятность проведения очередной встречи между Путиным и Байденом в ближайшие дни, Томас-Гринфилд сказала, что «мы держим двери для коммуникации с русскими открытыми. Как вы знаете, госсекретарь Блинкен только на прошлой неделе говорил с министром иностранных дел Лавровым, и мы знаем, что они планируют поговорить снова», передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос, включают ли эти дипломатические дискуссии и контакт Байденом, она указала: «Мы не отложили это в сторону, но это должно произойти при правильных обстоятельствах». По ее словам, США готовы вести с Россией столько дипломатических дискуссий, сколько «ей потребуется, чтобы побудить ее к деэскалации».

    Накануне посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что новые контакты России и США не исключены и востребованы, но практическая работа над их организацией пока не идет.

    Предыдущий разговор Путина и Байдена состоялся в декабре, тогда стороны обсуждали последствия для России в случае ухудшения ситуации вокруг Украины.

    Коментарии (19)
    Путин: Россия готовит ответ в НАТО и Вашингтон по гарантиям безопасности

    10 февраля 2022, 18:41

    Текст: Елена Мирошниченко

    Россия готовит ответ в НАТО и Вашингтон по гарантиям безопасности, переговоры продолжаются в открытом и закрытом режимах, заявил президент России Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    «Что касается дальнейших переговоров с нашими европейскими, американскими партнерами, они продолжаются и в открытом, и в закрытом режиме. Мы готовим ответ и в НАТО, и в Вашингтон», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Напомним, в четверг президент России Владимир Путин поручил МИД добиться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности. В министерстве заявляли о серьезной оценке контрпредложений США по безопасности.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что у Москвы и НАТО пока не вырисовываются точки соприкосновения по вопросу о недопустимости расширения альянса.

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    Путин создал комиссию Совбеза по вопросам миграционной политики
    		    10 февраля 2022, 20:44
    Фото: Алексей Никольский/пресс-служба
    президента РФ/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин создал Межведомственную комиссию Совбеза по вопросам государственной миграционной политики, сообщают информационные агентства.

    «Образовать Межведомственную комиссию Совета безопасности по вопросам совершенствования государственной миграционной политики», – цитирует указ главы государства РИА «Новости».

    Ранее СМИ сообщали, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин якобы доложил президенту Владимиру Путину о преступлениях, совершенных мигрантами в стране.

    Как сообщалось, по мнению Бастрыкина, необходимо «обязать работодателей оплачивать мигрантам и жилье, и проезд в общественном транспорте», «ввести геномную регистрацию мигрантов».

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    В Минздраве объяснили порядок выдачи COVID-сертификатов по экспресс-тестам

    10 февраля 2022, 17:40

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Сдавшие положительный тест на коронавирус люди получат сертификат переболевшего, но тестирование должно проводиться медицинским работником, заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

    «Да, сертификат о перенесенном заболевании будет оформлен, но только в случае если экспресс-тестирование проведено медицинским работником», – сказал Кузнецов в беседе с ТАСС.

    Он добавил, что в случае, если тест проводился дома самостоятельно, и показал положительный результат, то человек должен обратиться на горячую линию «122» или в кол-центр поликлиники.

    После этой процедуры к нему может прийти медработник для подтверждения диагноза или проведения тестирования.

    «Для постановки диагноза «новая коронавирусная инфекция» могут учитываться результаты экспресс-тестирования, проведенного медицинским работником, медицинской организацией или лабораторией», – указал представитель ведомства.

    В таком случае ПЦР-тест не является обязательным. При этом больничный лист на неделю может быть оформлен при первых симптомах ОРВИ по результатам дистанционной медицинской консультации. «Наличие результата тестирования для этого не требуется», – подвел итог Кузнецов.

    Напомним, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщали, что для постановки диагноза по заболеванию сейчас достаточно положительного результата экспресс-теста.

    Ранее помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов отмечал, что для получения сертификата нет требований к уровню антител на коронавирус, нужно, чтобы эти антитела просто были.

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    Глава полиции Лондона подала в отставку на фоне расследований вечеринок Джонсона

    11 февраля 2022, 07:58

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Глава лондонской полиции Крессида Дик подала в отставку на фоне критики действий Скотленд-Ярда при расследовании нарушений коронавирусных ограничений в канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

    «Очень грустно, что после общения с мэром Лондона (Садиком Ханом) сегодня стало очевидно, что мэр больше не доверяет моему руководству. Он не оставил мне иного выбора, кроме как уйти с поста комиссара службы столичной полиции», – передает ТАСС заявление Дик.

    Она отметила, что продолжит исполнять функции главы полиции Лондона «на короткий период» по просьбе Хана, чтобы гарантировать мягкий переход власти к новому руководителю. Сам мэр британской столицы подтвердил, что принял отставку Дик.

    Хан в опубликованном заявлении назвал причиной отставки реакцию Дик на требование «искоренить расизм, сексизм, гомофобию и дискриминацию», которые все еще существуют в столичной полиции Лондона.

    «Я не доволен реакцией начальника полиции», – передает РИА «Новости» слова мэра британской столицы. По его мнению, для того, чтобы внести изменения, необходимо сменить руководство ведомства.

    Лондонская полиция в последние недели оказалась под шквалом критики вследствие первоначальной неготовности расследовать возможные случаи нарушения Джонсоном и сотрудниками его канцелярии действовавших в стране жестких коронавирусных ограничений в 2020–2021 годах, ссылаясь на истечение срока давности по данным делам. Скотленд-ярд был вынужден изменить свою позицию лишь под давлением общественности. В настоящее время полиция ведет расследование инцидентов, результаты которого будут обнародованы в ближайшие недели.

    Кроме того, полиция Лондона оказалась в центре внимания британской общественного после резонансного изнасилования и убийства 33-летней Сары Эверард, которое совершил в марте 2021 года сотрудник полиции Лондона Уйэн Казенс. В октябре того же года суд приговорил полицейского к пожизненному заключению. Опросы общественного мнения показывали, что после этого инцидента у 47% женщин в Британии упало доверие к полиции.

    Напомним, премьер Британии произвел ряд назначений в своей команде после того, как несколько сотрудников ушли на фоне скандала вокруг проведения вечеринок на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит, которые проходили в его резиденции во время коронавирусных ограничений, и отметил, что уходить в отставку из-за скандала не намерен. Член Консервативной партии Чарльз Уокер заявил изданию The Observer, что уход Джонсона со своего поста неизбежен. Издание Times сообщало, что Джонсон дал понять, что покинет пост, только если на Даунинг-стрит отправят танковую дивизию.

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    Новый подвид «омикрона» стал доминирующим в Южной Африке

    10 февраля 2022, 15:21

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Южной Африке новый подвид омикрон-штамма BA.2 начал доминировать над остальными версиями вируса, сообщил директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Джон Нкенгасонг.

    Распространение BA.2 не должно пугать людей, так как существующие вакцины уже показали эффективность против всех вариантов «омикрона», заявил Нкенгасонг, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Первые зарегистрированные случаи заболевания этим подвидом зафиксировали в январе, преимущественно в Дании. До этого BA.2 замечали в Африке.

    Ранее стало известно, что в российскую национальную базу внесли 253 случая заражения мутацией «омикрона» BA.2, который называют «стелс-омикроном».

    Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что главный тренд мутаций коронавируса – контагиозность, а также он стремится уйти от иммунной системы человека.

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    Путин назвал Казахстан жертвой международных банд

    10 февраля 2022, 14:43

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин на встрече с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым констатировал, что Казахстан в январе стал жертвой международных банд.

    «Это наша первая встреча после январских событий, когда Казахстан стал, без всякого преувеличения, жертвой каких-то международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны», – обратился глава российского государства к казахстанскому коллеге Касым-Жомарт Токаеву, открывая в четверг переговоры в Кремле.

    «Мы встречались с вами перед Новым годом, ничего не предвещало развития таких событий», – передает ТАСС слова Путина.

    По словам Путина, ситуация в Казахстане восстановилась после январских событий. Он напомнил, что «Россия как одна из стран Организации Договора о коллективной безопасности в соответствии со статьей четвертой Договора подставила плечо Казахстану». «Но, конечно, главную роль сыграло руководство самого Казахстана, преданное своему делу, присяге, народу Казахстана, правоохранительные органы, вооруженные силы», – подчеркнул Путин.

    «Знаю, что придется теперь немало усилий приложить для того, чтобы даже восстановить все, что было потеряно на фоне этих событий, но Казахстан тем не менее уверенно, твердо стоит на ногах благодаря вашим усилиям, под вашим руководством развивается», – обратился президент России к Токаеву.

    Ранее МИД Казахстана сообщил, что среди участников беспорядков есть боевики, которые в горячих точках воевали на стороне радикальных исламистов. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин заявил, что «по использованию исламистов, по выкрикам «Аллах акбар!», похоже на начало событий в Сирии, на Египет времен «арабской весны». Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что не согласен с оценкой, что произошедшее в республике было попыткой цветной революции, назвав случившееся гибридной террористической атакой.

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    Принц Чарльз во второй раз заразился коронавирусом

    10 февраля 2022, 17:11

    Текст: Наталья Ануфриева

    Наследник британского престола 73-летний принц Уэльский Чарльз во второй раз заразился коронавирусом, сообщила пресс-служба Кларенс-хауса – официальной резиденции старшего сына Елизаветы II.

    В Twitter канцелярии наследника британской короны сообщается, что принц Уэльский «получил положительный результат теста на COVID-19 и сейчас находится на самоизоляции».

    Отмечается, что он «разочарован тем, что не сможет принять участие в сегодняшних мероприятиях в Винчестере, и попытается перенести визит на другую дату в ближайшее время».

    Напомним, принц перенес коронавирус в легкой форме в марте 2020 года.

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    Путин указал на влияние деструктивных сил внутри Казахстана и извне на события в январе

    10 февраля 2022, 18:32

    Текст: Елена Мирошниченко

    Казахстан в январе столкнулся с террористической агрессией при поддержке деструктивных сил внутри страны и извне, констатировал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

    Путин назвал произошедшие события «беспрецедентным вызовом суверенитету, целостности и стабильности страны», сообщает ТАСС.

    «По сути, Казахстан столкнулся с актом террористической агрессии, совершенным при непосредственном участии деструктивных сил внутри и извне», – подчеркнул Путин.

    Он отметил, что Россия будет и далее оказывать Казахстану помощь в подготовке военных специалистов, в том числе в вузах Минобороны. «Конечно же, на переговорах речь шла и о дальнейшем укреплении военного и военно-технического сотрудничества. Россия продолжит оказывать Казахстану помощь в подготовке военных специалистов в вузах Минобороны России и других силовых ведомств», – сообщил Путин.

    По словам российского президента, Россия будет делать все для поддержки президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

    «Касым-Жомарт Кемелевич делает все, чтобы обстановка окончательно нормализовалась. Мы видим, что жизнь в Казахстане вернулась в стабильное, спокойное русло. В обществе всецело поддерживают курс руководства страны на решение масштабных задач. И мы со своей стороны, Россия, будем делать все, для того чтобы поддержать президента Казахстана», – сказал Путин после встречи с Токаевым.

    Ранее Токаев заявил, что во время митингов в Казахстане в январе российские миротворцы сыграли важную роль с точки зрения обеспечения тыла, охраны стратегических объектов и устрашения террористов.

    Напомним, начавшиеся в январе Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики.

    Для разрешения ситуации привлекались российские миротворцы.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как в мире вырос спрос на русских миротворцев.

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    Путин пожелал Жириновскому скорейшего выздоровления

    10 февраля 2022, 13:21

    Президенту Владимиру Путин известно о госпитализации лидера ЛДПР Владимира Жириновского, глава государства желает политику скорейшего выздоровления, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Конечно, в курсе», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, доложено ли Путину о том, что Жириновский был доставлен с коронавирусом в Центральную клиническую больницу в Москве.

    «Разумеется, президент также присоединяется ко всем пожеланиям скорейшего выздоровления», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Ранее в ЛДПР рассказали о самочувствии Жириновского

    Напомним, Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве. Сообщалось, что он заразился коронавирусом еще две недели назад, но якобы скрывал это, объясняя карантин профилактикой. В Минздраве назвали стабильным состояние Жириновского.

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    Путин назвал число выпущенных в Казахстане вакцин «Спутник V»

    10 февраля 2022, 18:20

    Текст: Алексей Дегтярёв

    В Казахстане выпустили свыше 6 млн компонентов российской вакцины «Спутник V», заявил российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

    У обеих стран активно развивается взаимодействие в фармацевтики и медицины, Россия в самый острый период пандемии пришла на помощь республике, заявил Путин, передает ТАСС.

    Россия направила «внушительный десант медицинского персонала и гуманитарные грузы», указал он.

    «На мощностях Карагандинского фармацевтического комплекса надежно налажено производство российской вакцины «Спутник V». В общей сложности уже выпущено более 6 млн компонентов – первой и второй доз этого препарата», – уточнил президент России.

    В октябре стало известно, что карагандинский фармацевтический комплекс займется выпуском вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Ее планируется использовать для ревакцинации.

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    Путин пригласил Токаева принять участие в ПМЭФ в июне

    10 февраля 2022, 18:11

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин пригласил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стать одним из главных гостей Петербургского Международного экономического форума.

    «Упомяну и то, что в ходе переговоров пригласил президента Казахстана принять участие в Петербургском Международном экономическом форуме в июне этого года в качестве одного из главных гостей», – рассказал Путин по итогам российско-казахстанских переговоров, сообщает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Токаев планирует отправиться в Россию с рабочим визитом 10-11 февраля. Отмечалось, что лидеры планируют обсудить весь комплекс отношений и вопросы интеграционного сотрудничества на евразийском пространстве.

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    В Кремле допустили возможность разговора Путина и Макрона в ближайшее время

    10 февраля 2022, 14:12

    Текст: Александра Юдина

    Телефонный разговор президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном по итогам его визита в Киев может состояться в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Можно предположить, что в самое ближайшее время такой разговор может состояться, ибо они в Москве договорились, что после того, как вот этот раунд контактов будет завершен, они сверят часы. Пока точной даты нет», – передает РИА «Новости» его слова.

    Песков также отметил, что сейчас динамичный период дипломатических усилий, поэтому согласовывается все очень быстро.

    При этом пресс-секретарь российского лидера добавил, что разговора с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азиз Аль Саудом пока нет в графике Путина.

    «Первое, по ОПЕК+ мы традиционно ничего не анонсируем никогда. Этим занимается у нас Новак (вице-премьер Александр Новак – ред.), и когда будет возможно, когда он посчитает это необходимым, он предоставит вам информацию. В настоящее время в графике президента нет никаких разговоров с королем Саудовской Аравии», – резюмировал Песков.

    Напомним, в июле в Саудовской Аравии заявили, что ни одно государство не может рассчитывать на установление индивидуального уровня добычи нефти в рамках договоренностей ОПЕК+.

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    В Госдуме добились изменения правил допуска волонтеров в соцучреждения на фоне COVID

    10 февраля 2022, 13:29

    Текст: Наталья Ануфриева

    Рекомендации по доступу волонтеров в социальные учреждения дополнят инициативами от общественных организаций и НКО, которые работают с подобными организациями, соответствующий законопроект готовит Минздрав, сообщили в комитете Госдумы по молодежной политике.

    Обсуждение предложений состоялось на заседании профильной рабочей группы по вопросам доступа добровольцев в учреждения социальной сферы в период действия ограничительных мер на фоне коронавируса, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

    Среди предлагаемых мер: отмена 30-ти минутного ограничения на посещение волонтера; введение четкого определения понятия «массовые мероприятия», проведение которых запрещено; обеспечение возможности регулярного дистанционного общения для подопечных в социальных учреждениях; предоставление волонтерам возможность гулять с пациентами без сопровождения персонала, в том числе в период обсервации учреждения.

    Общественный контроль за реализацией мер возложат на представителей региональных общественных палат при координации Общественной палаты, при этом механизм будет проработан отдельно.

    Еще одна проблема, с которой сталкиваются волонтеры – необходимость оформления медицинских книжек и справок о состоянии здоровья, притом перечень необходимых документов в различных организациях различается, а на оформление необходимых справок добровольцы вынуждены тратить собственные средства.

    Для устранения этого барьера Министерство здравоохранения разрабатывает законопроект, который уже поддержали члены комитета по молодежной политике и члены рабочей группы.

    Отсутствие единых инструкций для допуска добровольцев в социальные учреждения и ужесточение санитарно-эпидемиологических ограничений привело к тому, что многие волонтеры потеряли возможность посещать подопечных, в реабилитационных центрах, больницах, интернатах и других учреждениях, с которыми долгое время сотрудничали.

    Отмечается, что из-за введенных ограничений многие учреждения закрылись, чтобы не занести инфекцию, а их пациенты оказались полностью изолированы от внешнего мира. Подопечные таких организаций неделями и месяцами не покидают стен учреждения, а иногда и своих палат, они лишены возможности общаться с волонтерами, друзьями и родственниками, что может негативно сказаться на их психологическом состоянии.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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