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Захарова задалась вопросом об источнике фейков для Белого дома о «вторжении» России на Украину
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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провалом спецслужб США постоянно поступающие «разведданные» о вторжении России на Украину и задалась вопросом об источниках этой информации.
«Ссылки (госсекретаря США Энтони) Блинкена, (пресс-секретаря Белого дома Джен) Псаки, (представителя Госдепа Неда) Прайса и остальной агитбригады войны на американские «разведданные» свидетельствуют о провале спецслужб США. Важный вопрос: какая из этих структур поставила в Белый дом фальшивку?», – написала Захарова в Telegram.
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.
В тот же день, по сообщениям СМИ, президент США Джо Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля.
Британские таблоиды даже назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени.
После того, как «вторжение» на Украину не состоялось, американские СМИ «перенесли» его срок: теперь «вторжения» следует ждать после 20 февраля. Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» России на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск.
Между тем газета Washington Post сообщила, что США получили некие разведданные, якобы свидетельствующие, что объявленный Россией отвод войск от границы Украины был преднамеренной уловкой, чтобы ввести в заблуждение Вашингтон, а постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, пытаясь аргументировать якобы имеющиеся у Москвы планы напасть на Украину, заявила, что Россия «вторгалась в другие части Восточной Европы», не пояснив при этом, о каких регионах идет речь.
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Политолог объяснил причины высылки заместителя американского посла из России
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«Синхронизацией высылки заместителя посла Гормана и передачей ответа Вашингтону по текущему диалогу Москва показала, что претензии к США не ограничиваются вопросами безопасности», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее российские власти объявили персоной нон-грата заместителя посла США Барта Гормана.
«Я лично знаю Барта Гормана. Это второй по значимости человек в посольстве в Москве, его называют DCM (Deputy chief of mission). Номинально он занимается кадровыми, административными и финансовыми вопросами. Но в отсутствие посла Джона Салливана – а такое происходило очень часто – Горман как раз и работал по главным направлениям, в том числе по диалогу о гарантиях безопасности», – пояснил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Причем депортация Гормана вряд ли связана со шпионской деятельностью, полагает он: «На таких высоких постах люди редко работают под прикрытием».
По мнению политолога, сама по себе высылка не связана с диалогом по безопасности и не нарушит его ход, поскольку диалог ведется сразу по нескольким межведомственными линиям. «Но Москва тем самым напомнила Вашингтону, что кроме претензий к расширению НАТО есть и другие, например – никуда не делся дипломатический кризис с массовыми взаимными высылками дипломатов», – сказал Кортунов.
Именно в такой форме Москва дала ответ Вашингтону на недавний очередной скандал, когда наш посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что Госдеп, по сути, пригрозил ему высылкой в случае, если МИД РФ не выдаст визы охранникам Салливана, полагает эксперт.
«Так что высылку Гормана можно считать своеобразным призывом Москвы к обсуждению дипломатических двусторонних вопросов», – предположил политолог. По словам Кортунова, в личных беседах Горман признавался ему, что сам собирается в скором времени вообще покинуть дипломатическую службу. «Кстати, после этой высылки его руководство, скорее всего, попросит Гормана некоторое время не увольняться – чтобы выразить несогласие с жестом Москвы. Ведь его уход в отставку сразу после высылки из России будет выглядеть не очень хорошо для Госдепа», – допустил Кортунов.
В четверг стало известно, что Москва решила выслать заместителя посла США Барта Гормана, об этом заявили в самом американском посольстве. «Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства», – цитирует РИА «Новости» пресс-атташе миссии Джейсона Ребхольца. Позже стало известно, что Вашингтон собирается ответить на это решение Москвы.
Сообщение о высылке Гормана появилось почти одновременно с визитом его непосредственного руководителя, посла Джона Салливана в здание МИД России. В МИДе ему вручили письменный ответ Москвы на письмо Вашингтона о гарантиях безопасности.
На прошлой неделе посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Госдеп поставил вопрос о его отъезде, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве. «На последних встречах в Госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из США к апрелю, если мы не выполним ряд условий США по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве», – сказал глава диппредставительства.
Антонов добавил, что из посольства на днях уехала очередная группа его коллег. «В общей сложности за время моего нахождения здесь более 120 дипломатов и сотрудников были выдворены из США, а вместе с семьями это около 300 человек. Это за четыре года. И самое страшное, что я не вижу, чтобы эта негативная тенденция изменила свою направленность», – сказал посол. Генконсул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников добавил, что впервые в истории в этом консульстве работают всего пять дипломатов. При этом впервые «нет офицера по безопасности, что вопиющий факт».
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МИД опубликовал реакцию на ответ США по гарантиям безопасности
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В МИДе передали приглашенному в ведомство послу США Джону Салливану реакцию России на ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, сообщили в министерстве.
«Констатируем, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности. Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО», – цитирует документ РИА «Новости».
В МИДе подчеркнули, что эти положения имеют для Российской Федерации принципиальное значение.
По Украине
«Никакого «российского вторжения» на Украину, о чем с осени прошлого года заявляют на официальном уровне США и их союзники, нет и не планируется, поэтому утверждения об «ответственности России за эскалацию» нельзя расценить иначе, как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности», – говорится в сообщении МИДа.
По заявлению ведомства, утрата украинским государством территориальной целостности – результат произошедших внутри него процессов, а содержащиеся в американском ответе обвинения России в том, что она «оккупировала Крым», также не выдерживают никакой критики. «Вопрос о принадлежности Крыма закрыт», – говорится в заявлении.
«В случае принятия Украины в НАТО возникнет реальная угроза того, что режим в Киеве попытается силой «вернуть» Крым, втянув США и их союзников, в соответствии со ст. 5 Вашингтонского договора, в прямой вооруженный конфликт с Россией со всеми вытекающими последствиями», – говорится в ответе Вашингтону.
Конфигурация сил
«США и их союзники продвигали на восток свою военную инфраструктуру, развертывали контингенты на территориях новых членов. Они обходили ограничения ДОВСЕ и весьма вольно трактовали положения Основополагающего акта Россия – НАТО об отказе от «дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил». Сложившаяся в результате этих действий ситуация неприемлема», – говорится в заявлении.
В связи с этим Россия настаивает на выводе всех вооруженных сил и вооружений США, размещенных в Центральной и Восточной Европе, Юго-Восточной Европе и Прибалтике.
Принцип неделимости безопасности
«Не увидели в ответе США подтверждений тому, что американская сторона в полной мере привержена соблюдению непреложного принципа неделимости безопасности, – говорится в заявлении МИДа. – Наши «красные линии» и коренные интересы в области безопасности игнорируются, а неотъемлемое право России их обеспечивать отвергается. Для нас это, разумеется, неприемлемо.
МИД отмечает, что в полученном ответе упоминается приверженность Вашингтона концепции неделимости безопасности, но она в тексте сводится к праву государств «свободно выбирать или менять способы обеспечения своей безопасности, включая союзные договоры».
«Эта свобода не абсолютна и является лишь половиной известной формулы, зафиксированной в Хартии европейской безопасности. Ее вторая часть требует при реализации этого права не «...укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств». Не можем считать полученное от НАТО письмо от 10 февраля с. г. в качестве ответа на направленное Министром иностранных дел России С. В. Лавровым 28 января 2022 г. послание Государственному секретарю США Э. Блинкену по данному вопросу. Мы просили дать ответ в национальном качестве», – заявляет МИД.
Политика «открытых дверей» НАТО
«США подтверждают «твердую поддержку» политике «открытых дверей НАТО». Но она противоречит базовым обязательствам, принятым в рамках СБСЕ/ОБСЕ, прежде всего обязательству «не укреплять свою безопасность за счет безопасности других», – отмечает МИД.
По заявлению ведомства, данная политика не согласуется с установками самого альянса, который по итогам заседания мининдел НАТО 6–7 июня 1991 года в Копенгагене обязался «не извлекать односторонних преимуществ из изменившейся ситуации в Европе», «не угрожать легитимным интересам» других государств, не стремиться к их «изоляции» или «проведению новых разделительных линий на континенте».
«Призываем США и НАТО вернуться к выполнению международных обязательств в сфере поддержания мира и безопасности. Ожидаем от членов альянса конкретных предложений о содержании и формах юридического закрепления отказа от дальнейшего расширения НАТО на Восток», – заявляет российское внешнеполитическое ведомство.
Пакетный характер предложений
«Хотели бы акцентировать внимание на отсутствии конструктивной реакции Вашингтона и Брюсселя на четко обозначенные нами важнейшие элементы российской инициативы. Что касается вопросов контроля над вооружениями, то рассматриваем их исключительно в общем контексте комплексного, пакетного подхода к урегулированию проблемы гарантий безопасности», – отмечается в сообщении МИДа.
«Пост-ДСНВ» и «уравнение безопасности»
«Россия продолжает выступать за интегрированный подход к стратегической проблематике. Мы предлагаем заняться совместной выработкой нового «уравнения безопасности», – заявляет российское внешнеполитическое ведомство.
«Набор элементов предлагаемой нами концепции, которая в полной мере сохраняет актуальность, до американской стороны доводился – в том числе в ходе встреч в рамках стратдиалога и в переданном нами 17 декабря 2021 г. рабочем документе по его наполнению», – пишет МИД в своем ответе Вашингтону.
Развертывание ядерного оружия вне национальной территории
«В своем документе США не стали реагировать на такой элемент «пакета» предложенных нами мер, как вывод на национальную территорию развернутого за ее пределами ядерного оружия и отказ от его дальнейшего развертывания вне пределов национальной территории», – отмечает МИД.
«Хотели бы пояснить, что в наших предложениях речь идет о решении проблемы наличия на территории некоторых неядерных государств НАТО – в нарушение ДНЯО – ядерного оружия США, которое способно поражать цели на территории России. Это включало бы и ликвидацию инфраструктуры для быстрого развертывания таких вооружений в Европе, а также прекращение натовской практики тренировок и учений по обращению с этим оружием, в которые вовлекаются неядерные государства – члены НАТО», – говорится в заявлении.
По утверждению российского внешнеполитического ведомства, без устранения этого раздражителя обсуждение тематики нестратегического ядерного оружия невозможно.
Ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования
МИД отмечает, что Россия рассматривает данную проблематику как одно из приоритетных направлений российско-американского диалога по стратегической стабильности: «Считаем, что указанная категория вооружений является необходимым компонентом нового «уравнения безопасности», которое следует совместно выработать России и США».
Москва отметила, что США берут за основу российский подход, который предусматривает взаимное урегулирование встречных озабоченностей в контексте ранее действовавшего ДРСМД. «Предложенный американской стороной вариант развития нашей идеи о взаимных мерах верификации применительно к комплексам «Иджис Эшор» в Румынии и Польше, а также некоторым объектам в европейской части территории России, может быть в дальнейшем взят в проработку», – говорится в сообщении.
Тяжелые бомбардировщики и надводные боевые корабли
«Отмечаем внимание американской стороны к российской идее о дополнительных мерах снижения рисков в отношении полетов тяжелых бомбардировщиков вблизи национальных границ сторон. Видим предмет для обсуждения и потенциал для взаимоприемлемых договоренностей. Напоминаем о не менее важном элементе нашего «пакетного» предложения, касающемся аналогичных походов боевых надводных кораблей, с которыми также связаны серьезные риски», – пишет МИД в своем ответе США.
Военные учения и маневры
«Американская сторона, по-видимому, исходит из того, что снизить напряженность в военной области можно за счет повышения транспарентности и дополнительных мер по уменьшению опасности в русле предложений Запада по модернизации Венского документа.
Считаем такой подход нереалистичным и однобоким, направленным на «просвечивание» деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации», – заявляет МИД.
«Что касается предотвращения инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним, то приветствуем готовность США к соответствующим консультациям. Однако эта работа не может подменить урегулирование ключевых проблем, поставленных Россией», – подчеркивает российская сторона.
Ранее президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», включая право стран на суверенитет и территориальную целостность, право на выбор курса и альянса.
Во вторник президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. Днем ранее Шольц после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что сейчас вопрос вступления Украины в НАТО «практически не стоит на повестке дня».
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
СМИ: Россия построила новый военный мост вблизи границы с Украиной
В 6,44 км от границы с Украиной через реку Припять в Белоруссии развернули военный понтонный мост, сообщают СМИ.
«По данным компании Maxar Technologies, через реку Припять в Белоруссии, менее чем в 6,44 км от границы с Украиной, установлен новый военный понтонный мост. На этой неделе на спутниковых снимках продолжает фиксироваться повышенная военная активность в Белоруссии, Крыму и на западе России», – сообщает Axios.
Ранее американская газета Politico назначила новые даты «вторжения» России на Украину. Теперь, как заявили аналитики издания, этого следует ждать после 20 февраля.
Песков заявил, что Россия не будет требовать от западных СМИ публичных извинений за фейки о якобы планируемом вторжении на Украину, однако Москва надеется, что впредь авторы оголтелых заявлений будут придерживаться более серьезного и ответственного подхода.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять, почему «вторжение» на Украину не состоялось.
Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» России на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск. Дипломат назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИДе подчеркнули, что в НАТО сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности, и что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию требований России по гарантиям безопасности.
Россия выслала заместителя посла США в Москве
Москва приняла решение выслать заместителя посла США в России Барта Гормана, заявили в американском посольстве.
«Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря дипмиссии Джейсон Ребхольц.
Позже стало известно, что Вашингтон собирается ответить на высылку Россией заместителя посла США.
Ранее сообщалось, что посол США в Москве Джон Салливан покинул здание министерства иностранных дел России после заявления российской стороны о скором ответе Вашингтону по гарантиям безопасности. В здании посол пробыл около 15 минут.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что в ближайшее время Москва направит Вашингтону свой ответ по гарантиям безопасности.
Самолет Air Moldova написал «Расслабьтесь» в небе у границы с Украиной
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Пилот пассажирского самолета Airbus A321 авиакомпании Air Moldova траекторией полета написал в небе у границы с Украиной слово «Relax» («Расслабьтесь»), свидетельствуют данные сайта Flightradar, который отслеживает передвижения самолетов.
Слово «Relax» длиной 128 км было написано в воздухе в 40 км от границы с Украиной. Самолет вылетел из Кишинева, провел в воздухе час и 40 минут, после чего вернулся в аэропорт. За его полетом наблюдали свыше 30 тыс. человек. «Теперь мы расслабились», – приводит Znak.com сообщение представителей проекта.
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В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. После того, как «вторжение» на Украину не состоялось, американские СМИ «перенесли» его срок. Теперь, по их версии, «вторжения» России на Украину следует ждать после 20 февраля. Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» России на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск.
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Россия разъяснила Украине в СБ ООН взаимосвязь двух стран с СССР
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Состоялось заседание СБ ООН, посвященное проблеме выполнения минских договоренностей. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица на русском зачитал отрывок из стихотворения Евгения Евтушенко, замглавы МИД России Сергей Вершинин в ответ процитировал стихи Николая Заболоцкого. Затем представитель России разъяснил украинскому дипломату разницу между государством-продолжателем и государством-преемницей.
Кислица в своем выступлении перешел на русский язык, хотя не позволяет себе такого в общении с журналистами. Он процитировал стихи Евтушенко «Наследники Сталина»: «Пусть мне говорят: «Успокойся…» – спокойным я быть не сумею. // Покуда наследники Сталина живы еще на земле, // Мне будет казаться, что Сталин – еще в мавзолее», – передает РИА «Новости».
Как заявил Вершинин, «хорошо, когда политические послания облекаются в стихи». Он сказал, что «очень любит стихи про красоту Николая Заболоцкого». Вершинин процитировал стихотворение Заболоцкого «Некрасивая девочка»: «А если это так, то что есть красота // И почему ее обожествляют люди? // Сосуд она, в котором пустота // Или огонь, мерцающий в сосуде?». Он сравнил красоту с мудростью: «Надо, чтобы у нас была мудрость, надо, чтобы мы принимали мудрые решения. Я за это – в том, что касается и урегулирования на востоке Украины на основе минского комплекса мер».
Кислица попытался поставить под сомнение правомерность нахождения России в Совбезе в качестве постоянного члена. Вершинин отметил, что «не в первый раз представители разных стран, в том числе Украины, пытаются самоутвердиться за счет спекуляций на тему законности пребывания России в Совете безопасности». По его словам, «расчет» делается «на неискушенную, далекую от знания международного права аудиторию».
«Рассуждать о том, проходила ли Россия заново процедуру вступления в ООН… Наверное, можно поставить вопрос о том, проходила ли сама Украина это? Или в вашем лице мы по-прежнему имеем дело с Украинской Советской Социалистической Республикой», – сказал он, отметив, что Россия является государством-продолжателем СССР.
Как заявил Вершинин, «речь, по сути дела, идет лишь об изменении названия государства», а вот «Украина как раз стала государством-преемницей, то есть, является новым государственным образованием».
В случае с государством-правопреемником международные права и обязательства переходят от государства-предшественника к государству-правопреемнику, то есть от одного субъекта международного права к другому. В случае с государством-продолжателем осуществление международных обязательств автоматически продолжается тем же государством-субъектом международного права, но с другим названием.
Украина утверждает, что Россия якобы не может документально подтвердить свои права на постоянное членство в Совете безопасности ООН, поскольку после ликвидации СССР в 1991 году так и не прошла процедуру вступления в ООН, предусмотренную уставом. Киев обвиняет секретариат ООН в сокрытии документов, касающихся этой темы.
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
В разговоре с журналистами в ООН Вершинин напомнил о суверенном праве России думать о своей безопасности: «Что касается российских военных - это наше суверенное право думать о нашей государственной безопасности и держать наши войска там, где, как мы считаем, они важны для обороны». Он подчеркнул, что «если в Европе есть иностранные военные, то это точно не российские военные», это «могут быть американцы, кто-то другой, но только не русские». Вершинин при этом заявил, что Россия готова к диалогу с США по гарантиям безопасности, Москва «хочет равной безопасности для всех».
Кислица заявил, что Киев всегда готов к переговорам с Москвой, президент Украины Владимир Зеленский хотел бы поговорить с лидером России Владимиром Путиным, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба – с главой МИД России Сергеем Лавровым. Кислица также отметил, что у него «никогда не было переговоров» с постпредом России при ООН Василием Небензей: «То ли потому что у него какие-то проблемы, то ли потому, что он не хочет говорить со мной».
Напомним, Небензя нередко прибегает к цитатам писателей и поэтов. Он упрекал Запад стихами Пушкина, читал «Алису в стране чудес» на заседании СБ ООН, цитировал Максима Горького и отвечал представителям Британии и США словами из пьесы «Генрих VI» Уильяма Шекспира.
Из здания посольства России в Киеве пошел дым
Из посольства России в Киеве идет дым, причины его появления неизвестны, сообщают очевидцы.
Видео с дымящимся зданием опубликовали в Сети, передает издание «Cтрана.ua» в Telegram.
Вместе с тем представитель посольства сообщил, что здание в порядке, пожара, о котором распространилась информация в соцсетях, нет, «ничто не горит», передает ТАСС.
Ранее стало известно, что в Киеве идут стычки между силовиками и местными предпринимателями.
США заявили о вторжении России в «другие части Восточной Европы»
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Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, пытаясь аргументировать якобы имеющиеся у России планы напасть на Украину, заявила в интервью CNN, что Россия «вторгалась в другие части Восточной Европы», не пояснив при этом, о каких регионах идет речь.
Расшифровку интервью распространило постпредство США при ООН.
Ведущий отметил, что его знакомые украинцы в США не верят, что Россия начнет масштабное вторжение на Украину, такого же мнения придерживаются его коллеги на востоке Украины. «В чем здесь нестыковка?» – передает РИА «Новости» вопрос ведущего.
«Я не знаю, есть ли здесь нестыковка. Я думаю, что мы все видим одни и те же вещи, и это может интерпретироваться по-разному. Но это то, как действуют русские. Они разместили эти войска на границе. Мы видели, как они это делали, когда вторглись в Крым. Мы видели, как они это делали, когда вторгались в другие части Восточной Европы», – сказала Томас-Гринфилд в ответ.
При этом она отметила, что если в итоге российского «вторжения» не произойдет, то это будет значить, что американские дипломатические усилия возымели действие.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. После того, как «вторжение» на Украину не состоялось, американские СМИ «перенесли» его срок. Теперь, по их версии, «вторжения» России на Украину следует ждать после 20 февраля. Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» России на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск.
Напомним, ранее в пятницу газета Washington Post сообщила, что США получили некие разведданные, якобы свидетельствующие, что объявленный Россией отвод войск от границы Украины был преднамеренной уловкой, чтобы ввести в заблуждение Вашингтон.
Зеленский заявил о бездарно составленных Минских соглашениях
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минские соглашения, касающиеся урегулирования конфликта в Донбассе, с самого начала были «составлены бездарно» и поставили Киев и проигрышную ситуацию.
«Этот документ – Минские соглашения – не связан с войсками России на границе. Он не связан с вопросами Крыма. Ну так составлен документ бездарно. Он составлен так, чтобы мы изначально были в более слабой, проигрышной позиции», – сказал Зеленский в интервью агентству «РБК-Украина».
Также глава страны заявил, что хотел бы от партнеров Киеве увидеть вклад в развитие украинской армии, так как будет «гарантией безопасности» для Европы.
«Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги. Для нас это проблема. Потому если вы, наши партнеры, говорите, что это наши общие ценности, то давайте и тратить на них вместе», – добавил украинский лидер.
Напомним, Киев, страны Запада и Вашингтон обвиняют Россию в подготовке к нападению на Украину. В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Президент США Джо Байден назвал позже конкретную дату – 16 февраля.
Политолог: Россию и США ждет новый виток эскалации напряженности
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«В ответе видны некоторые зацепки, свидетельствующие о желании Москвы продолжать диалог. Но в целом тональность российских заявлений как минимум не изменилась, несмотря на несколько проведенных раундов переговоров», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее МИД России опубликовал свою реакцию на январское письмо Вашингтона по гарантиям безопасности.
Переданный Москвой документ по-прежнему ультимативен в той части, которая касается «пакетности» безопасности, пояснил председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
«Ответы выдержаны в том же духе, что и изначальное, декабрьское предложение Вашингтону по безопасности. Россия повторяет: мы обсуждаем все интересные технические «кейсы» только после того, как будет решен главный политический вопрос о юридических гарантиях отказа от расширения НАТО», – заметил эксперт.
В главных требованиях ничего не изменилось, позиции обеих сторон не сдвинулись, отметил аналитик. «Значит, мы, вероятно, станем свидетелями нового витка эскалации. Тот факт, что одновременно с передачей ответа Москва сообщила послу США о высылке его заместителя, – более чем верный «анонс» роста такой напряженности. Естественно, за этим последует ответ Вашингтона. Как минимум возобновится дипломатическая война. Да и, наверно, не только она», – допустил Лукьянов.
В этой ситуации говорить о шансах на компромисс не приходится, подчеркнул собеседник. «Сейчас у США и России совершенно другой настрой: идет поднятие ставок. Именно по причине того, что компромисса пока не видно. Попытки сближения позиций станут актуальны только тогда, когда ситуация станет действительно опасной. Пока, судя по всему, у сторон нет ощущения, что существует реальная угроза войны или какого-то другого неконтролируемого развития событий», – считает эксперт.
Лукьянов обратил внимание и на призыв украинского лидера Владимира Зеленского, прозвучавший в четверг в интервью агентству «РБК-Украина»: о подготовке «глобального документа» с гарантиями безопасности для Украины, который подписали бы в том числе США и Россия. Такой документ, как дал понять Зеленский, мог бы избавить Киев от необходимости добиваться членства в НАТО.
«Это любопытно – появились какие-то новые идеи относительно возможности достижения гарантий безопасности. Но надо помнить, что Будапештский меморандум никого ни от чего не спас, когда изменились обстоятельства, и случился острый кризис. Впрочем, то, что Зеленский заговорил про такой вариант, в принципе, уже хорошо. Другое дело, что президент Украины чего только не говорит. Не стоит воспринимать все его слова за фундаментальную позицию Киева», – заметил Лукьянов.
Ранее в четверг МИД РФ передал приглашенному в ведомство послу США Джону Салливану письменную реакцию на предложения Вашингтона по гарантиям безопасности. «Констатируем, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности. Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса», – указывается в российском документе.
Москва указала: в случае принятия Украины в НАТО возникнет реальная угроза того, что режим в Киеве попытается силой «вернуть» Крым, втянув США и их союзников в прямой конфликт с Россией. В целом Россия не увидела в ответе США подтверждений тому, что американская сторона в полной мере привержена соблюдению непреложного принципа неделимости безопасности.
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Тимошенко призвала Зеленского заявить США об обязанности списать долг Украины
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Украинский лидер Владимир Зеленский во время переговоров с вице-президентом США Камалой Харрис должен поднять вопрос о списании внешнего долга Украины, заявила глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Зеленский и Харрис встретятся в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности. По мнению Тимошенко, Зеленский «должен очень четко сказать, что такие-то позиции минских соглашений для Украины являются неприемлемыми». Кроме того, он «должен поднять вопрос» о «списании долгов Украины», сказала Тимошенко.
Она заявила, что «история мира знает множество примеров, когда в таких ситуациях списывались долги с государств». Тимошенко отметила, что внешний долг Украины составляет «приблизительно 52 млрд долларов», передает РИА «Новости» со ссылкой на «1+1».
«Это означает, что если мы имеем друзей в западном мире, то они по международному праву и по Будапештскому меморандуму обязаны списать 52 млрд долгов», – сказала она, отметив, что Украина «как страна, которая имеет большой уровень доверия, ни в каком случае ни имеет право самостоятельно прекратить выплату внешних долгов», это «невозможно, это практически разрушение платежеспособности страны».
Тимошенко заявила, что 52 млрд долларов Украине сейчас необходимо использовать для создания собственной армии, чтобы «стать беспрецедентно сильной». По ее словам, президент Украины может также обсудить с США «обеспечение в достаточном количестве высокотехнологичным оружием». Она полагает, что «гаранты Будапештского меморандума обязаны сейчас дать» Украине «то оружие, в том количестве и той эффективности, которое необходимо».
В ноябре сообщалось, что Украина вышла на третье место в мире по долгам перед МВФ после Аргентины и Египта.
Посол Украины напугал сербов страшилками о России
Посол Украины в Сербии Александр Александрович, покидающий свой пост, решил напоследок рассказать сербам о «тяжелом положении экономики в России» и об экономическом превосходстве Киева над Москвой.
По его словам, война между Россией и Украиной началась еще в 1990 году, когда Украина стала независимой, а Москва якобы сразу попыталась ее вернуть себе.
«Если не учитывать Москву и Петербург, то экономика России находится в тяжелом положении. Если вы отъедете пятьдесят километров от Москвы, то там все ужасно... в Архангельске, Нижнем Тагиле, Курске, Иркутске, Новосибирске, там что-то страшное, очень бедно. Впервые в этом году средняя зарплата и пенсия в Украине стали больше российских. Не говорю уже об алкоголизме, наркомании, это действительно что-то ужасное. Эта русская вакцина «Спутник V», у нее есть негативный эффект – бесплодие», – цитирует его Telegram-канал «О Сербии по-русски».
Такому заявлению удивился депутат от правящей сербской прогрессивной партии Милоша Банджура. Он выразил сожаление тем, что украинский дипломат вместо того, чтобы говорить о способах преодоления кризиса, потратил время на «грязные слова о России, русском народе и российском президенте».
Консул Украины в Черногории Михаил Шматов опубликовал пост с хэштегом «Россия должна быть уничтожена», но через несколько часов подпись удалил. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, российское посольство направило ноту в МИД Черногории.
Также консул Украины в Facebook выразил недовольство тем, что Черногория в попытках спасти провалившийся туристический сезон открыла свои границы для россиян.
Посол США покинул МИД России без комментариев
Посол США в Москве Джон Салливан покинул здание министерства иностранных дел России после заявления российской стороны о скором ответе Вашингтону по гарантиям безопасности, сообщают СМИ.
В МИД посол пробыл около 15 минут, передает РИА «Новости».
При этом сам Салливан не стал комментировать агентству возможное получение ответа Москвы на реакцию Вашингтона по гарантиям безопасности.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия в четверг направит Вашингтону свой ответ по гарантиям безопасности.
Ранее президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», включая право стран на суверенитет и территориальную целостность, право на выбор курса и альянса.
Во вторник президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. Днем ранее Шольц после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что сейчас вопрос вступления Украины в НАТО «практически не стоит на повестке дня».
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Стало известно о применении Россией дрона-камикадзе в Сирии
В Сирии российские военные использовали глубоко модернизированную версию дрона-камикадзе «Ланцет-3» против террористов, сообщил военно-дипломатический источник.
Источник РИА «Новости» сообщил, что в ходе испытаний «новая версия барражирующего боеприпаса «Ланцет-3» была несколько раз применена подразделениями российских военных по позициям террористов». В Сирии использовался вариант «Ланцета» с обновленной аэродинамикой – у БПЛА «одно большое X-образное крыло и X-образное оперение в хвосте, а не два симметричных X-образных крыла, как раньше», сказал источник. По его словам, беспилотник «получил увеличенные продолжительность и дальность полета и способен нести боевую часть повышенного могущества».
Напомним, в августе российское Минобороны утвердило техническое задание на барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе) «Ланцет». В 2019 году сообщалось, что концерн «Калашников» создал первый в России барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет», который включает разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элементы.
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В МИД сочли оценки Псаки массовых захоронений в ДНР кощунством
В МИД назвали безответственными и кощунственными заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о массовых захоронениях гражданских лиц в Донбассе.
«Dear Jen, возможно, ты позволила себе эти высказывания от незнания. Только этим я могу объяснить то, что ты усомнилась в страданиях жителей Донбасса. Восполни пробел и посмотри соответствующие материалы, запроси данные «американской разведки», на которые ты все время ссылаешься. Не позволяй себе так безответственно рассуждать на столь трагические темы, о которых ты не имеешь ни малейшего представления», – передает РИА «Новости» слова официального представителя МИД Марии Захаровой.
Как отмечается в материале МИД, комментарий Захаровой сопровождается фотографиями захоронений, в том числе жертв неизбирательных обстрелов ВСУ, а также людей, погибших от действий бойцов Нацгвардии Украины. «Надеюсь, они будут нагляднее докладов «американской разведки», которые никто не видел», – передаются ее слова.
При этом отдельно приводятся фотографии мемориала Памяти погибшим детям Донбасса. «Dear Jen, я тебя прошу. Больше никогда не говори с таким высокомерием о геополитике, когда речь идет о жертвах среди мирного населения. Они – незаживающая боль на сердцах отцов и матерей в ДНР и ЛНР. Не опускайся до кощунства», – говорится в комментарии.
Ранее Захарова назвала позором заявления ряда официальных лиц Соединенных Штатов, которые рассказывали о наличии у них данных о том, что Россия якобы собирается вторгнуться на Украину.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.