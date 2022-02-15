Северный флот начал учения в Баренцевом море с участием около 20 кораблей, включая ракетный крейсер «Петр Великий» и фрегат «Адмирал Горшков», которые отработают поиск иностранных подлодок, сообщили в пресс-службе флота.

«В Баренцевом море разнородные силы Северного флота приступили к проведению планового учения под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева, которое проходит в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации на 2022 год», – передает РИА «Новости» сообщение флота.

Там уточнили, что «всего в учении в Баренцевом море задействовано до 20 кораблей и судов обеспечения Северного флота, также к учению привлекается более 10 летательных аппаратов армии ВВС и ПВО Северного флота».

Как отметили в пресс-службе, в рамках учения планируется отработать «мероприятия по проверке отсутствия слежения и поиску иностранных подводных лодок, установлению контроля за судоходством в акватории Баренцева моря и пролету летательных аппаратов над ней».

В Баренцевом море, в частности, действуют тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», фрегат «Адмирал Горшков», другие боевые корабли, атомные и дизельные подлодки и суда обеспечения.

Общая цель морских маневров – отработка действий сил Северного флота по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам с морских и океанских направлений.

Также предусматривается отработка совместных учебно-боевых упражнений кораблями и самолетами Северного флота по поражению корабельных группировок условного противника. «Кораблями будут выполняться стрельбы по морским и воздушным целям с применением артиллерийского, противолодочного оружия и средств радиоэлектронной борьбы», – сказали на флоте.

Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что Южный и Западный военные округа России начали возвращение войск в места дислокации после учений.