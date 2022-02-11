Академик РАН: К лету вернемся в доковидный мир

«Предположения о том, что «омикрон» играет роль «живой вакцины» вполне правомочно. К лету, я думаю, пандемия закончится», – заявил газете ВЗГЛЯД российский ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов.

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан во время посещения ЮАР заявил, что конец пандемии коронавируса в мире еще далек, поскольку есть вероятность появления новых вариантов COVID-19.

«Штамм «омикрон» действительно очень заразный, но, к счастью, не столько смертельный, сколько его предшественники. И предположения о том, что он играет роль «живой вакцины» вполне правомочно. Он доработает то, что недоработали вакцины, поскольку все еще не все привиты, да и препараты все разные по качеству. «Омикрон», в свою очередь, можно сказать, универсален в этом смысле», – говорит Ершов.

Он рассказывает, что на сегодняшний день уже есть данные о том, что «омикрон» вытесняет более опасные штаммы, занимая их нишу. Поэтому в перспективе коронавирус будет вести себя по аналогии с вирусом гриппа: останется в популяции, но не будет столь опасным.

При этом специалист обращает внимание на то, что пандемия – глобальное явление, при котором так или иначе заражаются все живущие. Однако болеют сравнительно немногие: хотя счет выявленных случаев достигает миллионов, но население планеты – многомиллиардное. А поэтому в процентном соотношении это действительно мало. Причем, 80 % людей переносят инфекцию достаточно легко и не нуждаются в госпитализации.

«К лету, я думаю, пандемия закончится, «омикрон» сыграет свою службу. Вернемся в доковидный мир. Сейчас уже в некоторых странах благополучная ситуация. Но в нашей стране, поскольку она громадная, можно все найти: где-то все уже пошло на спад, где-то заболеваемость еще высокая», – рассуждает вирусолог.

«Омикрон» также, предположительно, должен защитить граждан и от любых других возможных новых штаммов, считает собеседник. «Иммунитет, который вызывает «омикрон», более широкого действия. Причем он активен не только против самого себя, но и других коронавирусов. Это даже не нужно доказывать, и так понятно», – объясняет Ершов.

Кроме того, по мнению специалиста, для наилучшей защиты от коронавируса следует не просто вакцинироваться, но и время от времени комбинировать препараты: проходить ревакцинацию разными вакцинами. Таким образом можно будет добиться наилучшей защиты.

В декабре прошлого года завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков выразил мнение, что переболевшие омикрон-штаммом коронавируса люди «станут устойчивыми к болезнетворным вариантам». Таким образом граждане смогут забыть о локдаунах.

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