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10 февраля, четверг | Последнее обновление — 20:48 | vz.ru
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Парламент Британии одобрил ужесточение санкционного режима против России
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Парламент Великобритании одобрил поправки к Закону о санкциях в отношении России, который позволяет вводить ограничительные меры против более широкого круга лиц и компаний из России, которые, по мнению британской стороны, дестабилизируют ситуацию на Украине.
Поправки в Закон о санкциях и противодействию отмыванию денег 2018 года Великобритании были представлены на рассмотрение парламента в четверг, одобрены и уже вступили в силу. Предыдущий санкционный режим против России позволял правительству Британии вводить санкции только в отношении тех, кто, по ее мнению, напрямую вовлечен в «дестабилизацию» Украины. Теперь критерии определения этих лиц и предприятий значительно расширены, сообщает РИА «Новости».
Внесенные изменения не означают автоматического введения санкций против отдельных лиц или организаций, но они дадут дополнительные возможности вводить их в случае обострения ситуации вокруг Украины.
Ранее сообщалось, что глава МИД Британии Лиз Трасс подпишет законопроект о «самых жестких» санкциях против России на этой неделе, затем он поступит в парламент. «Наше новое законодательство будет подписано министром иностранных дел на этой неделе и вскоре после этого поступит в парламент. Это будет самый жесткий санкционный режим против России, что означает, мы можем действовать совместно с США и другими партнерами», – передает РИА «Новости» заявление МИД со ссылкой на газету Guardian.
Встреча Лаврова и Трасс в Москве продлилась два часа. Они обменялись приветственными словами, в которых указали на сложности в двусторонних отношениях и напряженную ситуацию с европейской безопасностью. Перед началом Лавров назвал предстоящую встречу беспрецендетной.
По итогам переговоров с британской коллегой Лавров заявил, что разочарован «разговором немого с глухим».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Глава британского МИДа отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями
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Глава британского МИДа Трасс на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.
Как пишет «Коммерсант», министр иностранных дел Великобритании заявила главе МИД РФ о необходимости отвода российских вооруженных сил от украинской границы. На это Лавров ответил, что военные находятся на территории своей страны. Лиз Трасс повторила, что они должны быть отведены. На это российский министр вновь возразил, что военные ничего не нарушают, поскольку имеют право на территории РФ проводить любые маневры.
После этого он сам, как сообщает издание, обратился с вопросом к британской коллеге: «Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?»
«Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами», – ответила Лаврову глава МИД. По данным газеты, после этого вмешаться в ситуацию пришлось послу Великобритании в РФ Деборе Боннерт, которая объяснила госпоже Трасс, что речь действительно идет о российских регионах.
Ранее Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс заявил, что разочарован
«разговором немого с глухим».
Встреча Лаврова и Трасс в Москве продлилась два часа. Они обменялись приветственными словами, в которых указали на сложности в двусторонних отношениях и напряженную ситуацию с европейской безопасностью. Перед началом Лавров назвал предстоящую встречу беспрецендетной.
Лавров счел беспрецедентной встречу с главой МИД Британии
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал встречу с главой МИД Великобритании Лиз Трасс беспрецедентной и выразил надежду на восстановление механизмов двустороннего сотрудничества между Москвой и Лондоном.
Лавров сказал, открывая переговоры с британской коллегой, что «сегодняшняя встреча вообще беспрецедентная, потому что буквально завтра встречаются тоже в Москве главы министерств обороны наших стран», передает ТАСС.
«Надеюсь, что мы сможем наладить нормальное взаимодействие (...) Сможем восстановить механизм двустороннего сотрудничества, многочисленные межведомственные связи, которые были прерваны достаточно давно и не по нашей инициативе», – добавил он, передает РИА «Новости».
Министр отметил, что если визит министров обороны и иностранных дел Великобритании в Россию нацелен на улучшение отношений, то Москва ответит взаимностью, «потому что нас не могут удовлетворить отношения, которые находятся, наверное, на самой низкой отметке за последние многие годы».
«Разумеется, нормализовывать отношения можно лишь исключительно через взаимоуважительный диалог, равноправный диалог, диалог, который опирается на признание законных интересов друг друга и на поиск обоюдоприемлемых решений», – добавил Лавров.
В среду министр иностранных дел Британии Лиз Трасс прибыла в российскую столицу для проведения переговоров с Лавровым по Украине. Сообщалось также, что Лавров обсудит с ней проблему гарантий безопасности.
В четверг Трасс посетила МГУ и приняла участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
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Лавров исправил ошибку переводчицы на переговорах с главой МИД Британии
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров исправил неточность в переводе его фразы, адресованной британской коллеге Лиз Трасс.
Лавров говорил о выступлении премьера Великобритании Бориса Джонсона в палате общин по поводу отношений с Москвой. Переводчица назвала место проведения мероприятия палатой лордов, сообщает РИА «Новости».
Министр оперативно отреагировал на оговорку и поправил ее, а затем отказался от перевода слов Трасс, Лавров заявил, что «тут все понимают».
Ранее Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс заявил, что разочарован «разговором немого с глухим».
Встреча Лаврова и Трасс в Москве продлилась два часа. Они обменялись приветственными словами, в которых указали на сложности в двусторонних отношениях и напряженную ситуацию с европейской безопасностью. Перед началом Лавров назвал предстоящую встречу беспрецендетной.
В посольстве Британии объяснили слова Трасс о Ростове и Воронеже
Британский министр иностранных дел Лиз Трасс, говоря о Ростове и Воронеже, подумала, что речь идет об Украине, сообщило британское посольство в России.
«Относительно появившихся в СМИ сообщений с закрытой части переговоров министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Лиз Трасс уже обсудила этот вопрос сегодня вечером в интервью РБК. Она сказала: «В ходе встрече мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины. Я четко обозначила, что данные области (Ростовская и Воронежская) являются частью суверенной России», – говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.
Ранее СМИ сообщили, что глава британского МИД Трасс на переговорах с Лавровым отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.
Трасс заявила, что в ходе переговоров с Лавровым по теме Украины и европейской безопасности она «точно не была немой». Она сделала такое заявление после того, как российский министр по итогам переговоров заявил, что разочарован «разговором немого с глухим».
Встреча Лаврова и Трасс в Москве продлилась два часа. Они обменялись приветственными словами, в которых указали на сложности в двусторонних отношениях и напряженную ситуацию с европейской безопасностью. Перед началом Лавров назвал предстоящую встречу беспрецендетной.
Лавров заявил о различной трактовке минских соглашений Россией и Британией
Россия и Британия по-разному трактуют Минские договоренности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.
«Здесь у нас все-таки различные трактовки Минских соглашений, хотя я не вижу, как их можно трактовать иначе, чем то, как это все записано черным по белому», – приводят его слова ТАСС.
По словам Лаврова, он рассказал главе британского МИД Лиз Трасс о невыполнении Киевом Минских договоренностей.
«Мы подробно рассказали о ситуации с выполнением Минских договоренностей, которые не просто не выполняются Киевом, а открыто отвергаются представителями украинского режима», – сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с Трасс.
Ранее Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс заявил, что разочарован «разговором немого с глухим».
Встреча Лаврова и Трасс в Москве продлилась два часа. Они обменялись приветственными словами, в которых указали на сложности в двусторонних отношениях и напряженную ситуацию с европейской безопасностью. Перед началом Лавров назвал предстоящую встречу беспрецендетной.
Британия собралась отправить истребители и флот в Юго-Восточную Европу
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Правительство Соединенного Королевства изучает возможность отправки истребителей Typhoon и военных кораблей в Юго-Восточную Европу для защиты союзников по НАТО, говорится в авторской статье премьер-министра Британии Бориса Джонсона , опубликованной в электронной версии The Times.
«Соединенное Королевство готовится усилить многонациональный батальон НАТО под британским командованием, размещенный в Эстонии. Мы также увеличим наш вклад в осуществление учений Объединенных экспедиционных сил – объединения под командованием Великобритании, в которое входят подразделения из десяти скандинавских и североевропейских стран. Мы рассматриваем возможность задействовать истребители Typhoon Королевских ВВС и корабли Королевских ВМС, чтобы защитить Юго-Восточную Европу», – приводит ТАСС текст статьи Джонсона, который объяснил намерения британского кабинета министров якобы планируемым вторжением России на Украину.
«Я все еще верю в то, что принципиальная и твердая дипломатия могут предотвратить этот кризис. Наша глубоко укоренившаяся вера, закрепленная в Уставе ООН и бесчисленных иных юридически обязывающих документах, подписанных Россией, заключается в том, что любая страна обладает правом выбирать свою суверенную судьбу», – написал Джонсон. Условием для успешного диалога он назвал «деэскалацию со стороны России».
Упомянув состоявшийся на прошлой неделе телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, британский премьер рассказал, что упомянул в беседе «об уважении Великобританией России, нашей долговечной памяти о том, как плечом к плечу мы победили фашизм» и его «вере в то, что любые обеспокоенности России могут быть устранены путем открытого и честного диалога». «Именно поэтому министр обороны Бен Уоллес и министр иностранных дел Лиз Трасс оба скоро отправятся в Москву», – написал Джонсон.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
В понедельник посол России в Великобритании Андрей Келин сообщил, что визит Трасс в Москву прорабатывается на 10 февраля, однако окончательного подтверждения того, что он состоится, пока нет. Датой поездки Уоллеса в Россию СМИ называли 11 февраля, но официального подтверждения этой информации пока нет.
В случае же, если дипломатические усилия не приведут к успеху, Западные страны, по утверждению Джонсона, готовы применить координированные санкции. «Соединенные Штаты и Европа введут против России более жесткие экономические санкции, чем когда-либо ранее. Мы хотим, чтобы наши друзья были готовы их применить, как только носок ботинка первого российского солдата вступит дальше на суверенную украинскую территорию. Мы продолжим на этом настаивать, и нас обнадеживает то, какую работу уже проделали союзники», – написал глава британского кабмина.
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«С нашей стороны, британские санкции и иные меры будут готовы к началу любого нового нападения России. Правительство обратится к парламенту с просьбой утвердить новые полномочия вводить санкции против более широкого круга российских физических и юридических лиц, включая любые компании, связанные с российским государством или работающие в отраслях, имеющих стратегическое значение для Кремля», – добавил он.
В минувшее воскресенье глава Минобороны Польши объявил о переброске войск США в юго-восточную часть республики недалеко от границы с Украиной. Днем ранее в Польшу прибыли первые американские военные, направленные для усиления стран НАТО в Восточной Европе.
2 февраля стало известно, что президент Соединенных Штатов Джо Байден одобрил переброску дополнительного контингента ВС США в Восточную Европу, включая Польшу и Румынию. Сам Байден назвал переброску американских войск в Восточную Европу «святым обязательством» Соединенных Штатов по поддержке союзников по НАТО.
В Пентагоне переброску подкреплений объяснили необходимостью усилить Восточный фланг НАТО. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг приветствовал решение Вашингтона направить дополнительные силы в Германию, Польшу и Румынию в рамках усиления НАТО. В Кремле в связи с этим обвинили США в росте напряженности в Европе.
В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
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Переговоры Лаврова и главы МИД Британии начались в сдержанной атмосфере
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Министр иностранных дел России начал переговоры с британской коллегой Лиз Трасс, находящейся в Москве с двухдневным рабочим визитом: они обменялись приветственными словами, в которых указали на сложности в двусторонних отношениях и напряженную ситуацию с европейской безопасностью.
Встреча проходит в историческом особняке российского дипведомства на Спиридоновке, без представителей прессы – из-за сложной эпидемической ситуации, передает ТАСС.
При этом отмечается, что министры беседуют без масок, в то время как члены обеих делегаций почти в полном составе носят эти средства защиты.
Журналисты смогут посмотреть пресс-конференцию по итогам переговоров в онлайн-формате.
Лавров предпочел не пользоваться услугами переводчика. «Тут все понимают» – сказал министр, предложив своей британской коллеге продолжить английскую речь без пауз.
Трасс также сообщила, что утром перед переговорами успела побывать в МГУ, где увидела «выдающихся российских математиков в действии».
Ранее Лавров назвал встречу с Трасс беспрецедентной и выразил надежду на восстановление механизмов двустороннего сотрудничества между Москвой и Лондоном.
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Джонсон решил привести в готовность дополнительно 1 тыс. военных Британии
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Для поддержки восточного фланга НАТО на случай «гуманитарного кризиса» в готовность приведут еще 1 тыс. британских военных, сообщила администрация премьер-министра Великобритании.
В сообщении говорится, что глава кабмина страны Борис Джонсон объявил о решении привести «в готовность еще 1 тыс. британских военнослужащих» для «поддержки НАТО и союзников в случае гуманитарного кризиса», передает РИА «Новости».
Администрация премьера заявила, что военные из 45-го батальона спецназначения, которые «уже развернуты в Польше», а также Королевская боевая группа Уэльса, которая «прибудет в Эстонию в ближайшие недели», «помогут» государствам Восточной Европы «справиться с последствиями любой российской агрессии».
Военные будут участвовать в совместной подготовке, учениях и поддержке планирования на случай непредвиденных обстоятельств. Силы, приведенные в готовность новым решением правительства, поддержат эти действия «в случае необходимости».
На днях сообщалось, что правительство Соединенного Королевства изучает возможность отправки истребителей Typhoon и военных кораблей в Юго-Восточную Европу для защиты союзников по НАТО. На этой неделе Британия объявила об увеличении своего военного контингента в Польше на 350 человек.
Трасс возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата
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Глава МИД Британии Лиз Трасс приняла участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.
За полтора часа до прибытия Трасс Александровский сад был оцеплен, такого усиления мер не было даже во время приезда в Москву канцлера ФРГ Ангелы Меркель летом 2021 года, а также в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона несколько дней назад, передает РИА «Новости».
Министр приехала в Александровский сад на машине из МГУ, где она встречалась с ректором университета Виктором Садовничим, прошла мимо строя Почетного караула и возложила венок, почтив минутой молчания память погибших воинов. Ее сопровождала посол Британии в России Дебора Броннерт.
После она направилась на переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым.
Могила Неизвестного Солдата – это памятник-символ в честь погибших воинов. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год открыли мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь.
Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата – «Пост номер 1» – установили в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих почетное звание Героя.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала визит Трасс в Россию подарком ко Дню дипломата.
Трасс прибыла в Москву в среду для проведения переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по Украине. Сообщалось, что Лавров обсудит с ней проблему гарантий безопасности.
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В МИД порекомендовали Лондону сменить тональность риторики в отношении Москвы
Россия выступает за равноправный диалог с Британией, а Лондон должен изменить тональность риторики в отношении Москвы, заявили в МИД России в преддверии переговоров главы ведомства Сергея Лаврова с британской коллегой Лиз Трасс.
«Российско-британские отношения сейчас находятся на низкой отметке, причем отнюдь не по нашей вине... Усугубляет положение в межгосударственном диалоге и жесткая антироссийская, на грани здравого смысла, риторика британских официальных лиц», – передает РИА «Новости» со ссылкой на комментарий МИД.
Лондону припомнили заявления в адрес России о якобы ее причастности к российской агрессии и дестабилизирующей деятельности.
В МИД России отметили, что Лондону нужно осознать, что без отчетливого изменения тональности выступлений руководства страны нельзя наладить продуктивное взаимодействие и решать проблемы.
«Исходим из того, что отношения между нашими странами должны быть основаны на принципах равноправия и взаимоуважения, происходить без искусственных ограничений, мешающих делу», – подчеркнули в российском МИД.
Также отмечается, что санкции Лондона против российских физических и юридических лиц вызовут лишь новый виток напряженности.
«Кроме того, тем самым Великобритания подрывает собственную инвестиционную привлекательность и фактически угрожает своему крупному бизнесу, активно взаимодействующему с российскими экономическими операторами», – говорится в заявлении.
Напомним, министр иностранных дел Британии Лиз Трасс прибыла в российскую столицу для проведения переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по Украине.
Глава МИД Британии отправилась с двухдневным визитом в Москву
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс вылетает в Москву с двухдневным визитом, во время которого планирует встретиться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и призвать Россию к дипломатическому разрешению кризиса вокруг Украины.
Трасс заявила в преддверии поездки, которая станет первой на этом уровне с декабря 2017 года, что Британия «привержена защите свободы и демократии на Украине», и она едет в Москву, чтобы «призвать Россию искать дипломатическое решение и ясно дать понять, что еще одно российское вторжение на (территорию) суверенного государства приведет к огромным последствиям для всех причастных», передает ТАСС.
Она добавила, что «России не следует сомневаться в силе нашего ответа».
«Мы говорили множество раз, что любое дальнейшее вторжение дорого обойдется, в том числе в виде скоординированного пакета санкций. У России есть выбор. Мы всячески призываем их (Москву) вступить в переговоры, снизить напряженность и выбрать тропу дипломатии», – подчеркнула Трасс.
Во время поездки глава британской дипломатии также намерена посетить МГУ.
Ранее глав МИД и Минобороны Британии предостерегли от короткого разговора в Москве.
Напомним, Трасс должна была сопровождать премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в поездке на Украину, которая состоялась 1 февраля. После она должна была приехать в Москву, однако заболела коронавирусом.
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Глава британского МИД Трасс прибыла в Россию на переговоры с Лавровым
Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс прибыла в российскую столицу для проведения переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по Украине, сообщило британское посольство в Москве.
«Министр иностранных дел Лиз Трасс прибыла в Москву для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым по вопросам Украины», – сообщило посольство в своем Twitter.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 февраля в Москве обсудит с главой МИД Британии Лиз Трасс проблему гарантий безопасности.
Британское посольство подтвердило планы Трасс встретиться с Лавровым
В Британском посольстве в Москве подтвердили планы министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс провести переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Как указали в посольстве, планируется, что переговоры пройдут 10 февраля в российской столице, передает ТАСС.
Ранее британская газета Times сообщила, что Трасс прибудет с рабочим визитом в Москву в четверг, 10 февраля.
Напомним, Трасс должна была сопровождать премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в поездке на Украину, которая состоялась 1 февраля. После она должна была приехать в Москву, однако заразилась коронавирусом.
Названа дата встречи Шойгу с британским коллегой Уоллесом
Встречу министров обороны России Сергея Шойгу и Британии Бена Уоллеса планируется провести на этой неделе, в пятницу, сообщили в российском посольстве в Лондоне.
«Да, планируется в пятницу, 11 февраля», – цитирует сообщение посольства ТАСС.
Ранее глава министерства обороны Британии Бен Уоллес заявлял, что посетит Россию, чтобы встретиться с Шойгу.
Анонсирован приезд главы МИД Британии в Россию
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 февраля в Москве обсудит с главой МИД Британии Лиз Трасс проблему гарантий безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В ходе встречи планируется обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений, обменяться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня с упором на тематику европейской безопасности и вопрос о выработке долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны. Глава МИД Британии посетит Москву с рабочим визитом 10 февраля», – передает РИА «Новости» ее слова.
Ранее Захарова заявила, что Москва хотела бы, чтобы Европа перешла от слов к делу и оказала бы практическое и эффективное содействие в решении украинского конфликта.
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц перед переговорами с лидерами Франции и Польши Эммануэлем Макроном и Анджеем Дудой в Берлине пригрозил, что дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины приведет к серьезным последствиям для России – политическим, экономическим и геостратегическим.
В свою очередь президент Польши Анджей Дуда по прибытии на встречу с лидерами Франции и Германии в Берлине призвал страны Запада защитить территориальную целостность стран-союзников, которые не входят в ЕС и НАТО. При этом он уточнил, что говорит об Украине.
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