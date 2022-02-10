Парламент Британии одобрил ужесточение санкционного режима против России

Парламент Великобритании одобрил поправки к Закону о санкциях в отношении России, который позволяет вводить ограничительные меры против более широкого круга лиц и компаний из России, которые, по мнению британской стороны, дестабилизируют ситуацию на Украине.

Поправки в Закон о санкциях и противодействию отмыванию денег 2018 года Великобритании были представлены на рассмотрение парламента в четверг, одобрены и уже вступили в силу. Предыдущий санкционный режим против России позволял правительству Британии вводить санкции только в отношении тех, кто, по ее мнению, напрямую вовлечен в «дестабилизацию» Украины. Теперь критерии определения этих лиц и предприятий значительно расширены, сообщает РИА «Новости».



Внесенные изменения не означают автоматического введения санкций против отдельных лиц или организаций, но они дадут дополнительные возможности вводить их в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Ранее сообщалось, что глава МИД Британии Лиз Трасс подпишет законопроект о «самых жестких» санкциях против России на этой неделе, затем он поступит в парламент. «Наше новое законодательство будет подписано министром иностранных дел на этой неделе и вскоре после этого поступит в парламент. Это будет самый жесткий санкционный режим против России, что означает, мы можем действовать совместно с США и другими партнерами», – передает РИА «Новости» заявление МИД со ссылкой на газету Guardian.

Встреча Лаврова и Трасс в Москве продлилась два часа. Они обменялись приветственными словами, в которых указали на сложности в двусторонних отношениях и напряженную ситуацию с европейской безопасностью. Перед началом Лавров назвал предстоящую встречу беспрецендетной.

По итогам переговоров с британской коллегой Лавров заявил, что разочарован «разговором немого с глухим».

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.