Посол России дал совет Франции на фоне истории с Deutsche Welle

Французским партнерам следует внимательнее присмотреться к истории с немецким телеканалом Deutsche Welle, санкции против СМИ – не путь России, однако в каких-то случаях наступает предел, заявил российский посол в Париже Алексей Мешков.

«Политика санкций против СМИ – это не наш путь, мы его никогда не использовали. Но в каких-то случаях уже предел, который требует взаимности», – указал Мешков, говоря о закрытии корпункта Deutsche Welle в Москве, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что несколько лет назад во своего время визита во Францию Лавров отказывался выходить на пресс-конференцию, пока в зал не были допущены российские журналисты, передает РИА «Новости».

Мешков подчеркнул, что дискриминация российских СМИ во Франции совершенно недопустима.

«Я бы посоветовал нашим французским коллегам внимательнее присмотреться к истории с Deutsche Welle. Может быть, это повлияет на их умственный процесс», – отметил посол.

Он пояснил, что «надо относиться с уважением к свободе слова и праву российских СМИ работать на общих основаниях в стране».

«Конечно, ситуация здесь (во Франции) не такая. Там (в Германии) просто не дали работать. А RT France и Sputnik работают, несмотря на ограничения. Но (ситуация с Deutsche Welle) это просто свидетельство того, что и у нас приходит конец терпению», – добавил Мешков.

По его словам, вопрос о работе российских СМИ во Франции ставился и перед властями в Париже, и представителями ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, и в Совете Европы.

«Мы эту тему не оставим, мы будем продолжать ставить ее перед французами», – добавил он.

Напомним, в ответ на предписание о прекращении спутникового и другого вещания RT DE в Германии Россия аннулировала аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle. В итоге московское бюро немецкой телекомпании закрылось.

Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала зеркально ответить на действия немецкой в отношении российских медиа в Германии.

Тем временем западные СМИ опубликовали беспрецедентный поток фейков о России: например, американское агентство Bloomberg выпустидл заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».