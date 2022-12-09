Бессмертный полк России вместе со школьниками вспомнил героев из Москвы и Подмосковья

Ученики московской школы в день Героев Отечества совершили виртуальное путешествие по памятным местам битвы за Москву, брали штурмом рейхстаг, а также написали письма участникам специальной военной операции.

9 декабря чествуют Героев Российской Федерации и Героев Советского Союза, а также награжденных высшей военной наградой современной России и Российской империи – Георгиевским крестом.

Руководитель регионального штаба ООД «Бессмертный полк России», член Общественной палаты Московской области Валерий Анисимов рассказал о герое из его семьи, который был награжден Георгиевским крестом. Это был матрос с крейсера «Варяг» – Петр Сшивнов за бой в порту Чемульпо в феврале 1904 года, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мне довелось работать с первым Георгиевским кавалером современной России, сопредседателем Бессмертного полка России – Сергеем Афанасьевичем Макаровым, который получил эту награду в 2008 году за успешно проведенную «пятидневную войну», – рассказал Анисимов.

Школа 1793 носит имя Героя Советского Союза, командира эскадрильи 108-го гвардейского штурмового авиационного полка, летчика Александра Новикова, который к апрелю 1945 года совершил 126 боевых вылетов.

Валерий Анисимов провел в школе образовательные игры-викторины о героях Великой Отечественной войны, ученики узнали много нового о подвиге подольских курсантов и о начале битвы за Москву, посмотрев образовательные видеоролики.

Оказалось, что школа во время ВОВ была частью Люберецкого военного аэродрома, откуда начали свой боевой путь прославленные асы советской авиации, Герои Советского Союза. Эта страница истории вошла в мобильное приложение для проведения квестов «Рубеж Победы», разработанное региональным отделением Бессмертного полка России совместно с АНО «Мой выбор». Ребята с педагогами прошли исторические маршруты «Рубеж Победы» и совершали виртуальные путешествия по памятным местам в битве за Москву.

Ученики 10–11 классов «штурмовали» рейхстаг и водрузили свое виртуальное Знамя Победы. Это стало возможным благодаря проекту Бессмертного полка России «Знаменосцы Победы» и приложению «Неизвестный Знаменосец».

В этот день на переменах в школе работали летучие агитбригады от первоклашек до старшеклассников, дети исполняли «Катюшу», «Бравых солдат», «Хотят ли русские войны». В мероприятии приняли участие 700 школьников.

Валерий Анисимов рассказал, что настоящий героизм сегодня проявляют российские солдаты в СВО, продолжая начатое прадедами, борясь с нацизмом. Школьники написали письма и приготовили рисунки для участников специальной военной операции, которые будут отправлены на передовую.