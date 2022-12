В США рассказали о переломном моменте в конфликте на Украине Комитет Сената США принял резолюцию о признании «действий России на Украине геноцидом» 8 декабря 2022, 04:44 Текст: Ольга Иванова

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США принял в среду резолюцию о «признании действий России на Украине геноцидом», говорится в заявлении комитета. На сайте комитета сообщается, что республиканец от штата Айдахо Джим Риш и демократ от штата Мэриленд Бен Кардин приветствовали принятие комитетом резолюции о признании действий России на Украине геноцидом, передает ТАСС. Резолюция осуждает действия России на Украине, призывает США и их союзников по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок поддержали объявление голодомора на Украине геноцидом. В США в законопроект включили блокировку золотого резерва России 7 декабря 2022, 06:03 Текст: Алексей Дегтярев

Комитеты конгресса США предложили провести заморозку российского золотого резерва, сообщают информационные агентства. Блокировка золотого резерва России включена в проект об оборонном бюджете США, передает ТАСС со ссылкой на документ. Напомним, блокировку золотого резерва России американские сенаторы предлагали еще в марте 2022 года, обоснованием для блокировки планировалось сделать спецоперацию на Украине. По данным СМИ, заморозке должны подвергнуться около 132 млрд долларов в золотом эквиваленте. В проект оборонного бюджета США внесли исключение России из G20 7 декабря 2022, 07:11 Текст: Алексей Дегтярев

Соединенные Штаты намерены добиться исключения российской стороны из G20, это предполагает проект оборонного бюджета страны, сообщили в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса. Документ предусматривает исключение российской стороны из G20, Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности, Международной ассоциации страховых надзоров и Международной организации комиссий по ценным бумагам, передает ТАСС со ссылкой на заявление. Также в проект включили предложение о сдерживании России в Европе, на что планируется потратить 6 млрд долларов. Высокоточным ударом в Кривом Роге уничтожено более 70 ракет РСЗО HIMARS 7 декабря 2022, 13:15

В результате удара высокоточным оружием по складу вооружения в одном из цехов металлургического комбината ArcelorMittal в Кривом Роге уничтожены более 70 ракет РСЗО HIMARS, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, ликвидированы две пусковые установки РСЗО MLRS, еще четыре установки того же типа получили критические повреждения, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. ВСУ перебросили подкрепление к Артемовску Марочко: Киев подтянул дополнительные силы к Артемовску 7 декабря 2022, 08:16 Текст: Дмитрий Зубарев

Украинское командование подтянуло дополнительные силы в район города Артемовска (украинское название Бахмут) в Донбассе, заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки. По его словам, в район Артемовска прибыло пополнение ВСУ, часть из военнослужащих сразу направили для восполнения потерь в зону активных боевых действий, часть пока находится в резерве командования, передает РИА «Новости». Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для вооруженных сил Украины Артемовск (Бахмут) и Соледар остаются наиболее сложными участками фронта. Экстренные отключения света начались в Киеве, Одессе и Днепре В Киеве, Одессе и Днепре зафиксированы экстренные отключения света 7 декабря 2022, 12:45 Текст: Александра Юдина

Срочные отключения света произошли в среду в Киеве, Одессе и Днепре, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК. Согласно информации холдинга, графики стабилизационных отключений пока не действуют, передает ТАСС. Ранее экстренное аварийное отключение подачи электроэнергии было применено в Сумах и Кривом Роге, звуки взрывов раздавались в центре Одессы. По сообщениям украинских СМИ, не было света и воды в Житомирской области, гремели взрывы во Львовской области, в Харькове и Тернополе. Российские войска за сутки уничтожили более 340 украинских военных на четырех направлениях 7 декабря 2022, 13:22 Российские войска продолжают наступательные действия на Краснолиманском направлении, в ходе них они уже заняли более выгодные позиции. Огнем артиллерии, ударами штурмовой авиации за последние сутки ликвидированы более 130 военнослужащих, две машины пехоты, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Упреждающим огнем артиллерии на Купянском направлении, ударами авиации и тяжелых огнеметных систем по скоплениям ВСУ в районах Кисловки, Берестового, Ольшаны Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) пресечены попытки атаковать позиции российских войск. Ликвидированы до 70 военнослужащих, машина пехоты, МТ-ЛБ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Сорваны попытки ВСУ контратаковать на Донецком направлении у пунктов Курдюмовка, Перше Травня, Клещеевка и Майорск ЛНР. За последние сутки на этом направлении уничтожены более 40 военнослужащих, три бронемашины. Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение на Южно-Донецком направлении возле населенных пунктов Владимировка, Новомайорское и Новополь ДНР. Огнем артиллерии подразделения ВСУ были отброшены. Потери противника составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, две машины пехоты, бронетранспортер, отчитались в Минобороны. Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 79 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 183 районах. Возле Боровского Харьковской области поражен пункт дислокации подразделения иностранных наемников. У населенных пунктов Ступочки ДНР и Зеленый Гай Харьковской области уничтожены две американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщил Конашенков. В результате удара по пункту восстановления техники ВСУ под Малотарановкой ДНР уничтожена боевая машина РСЗО HIMARS и 48 реактивных снарядов. У Барвенково Харьковской области уничтожена РЛС зенитного комплекса С-300. Недалеко от Орехова Запорожской области взорван склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве. Захарова отреагировала на отказ Эстонии принимать новых беженцев Спикер МИД Захарова прокомментировала решение эстонский властей больше не принимать беженцев с Украины 7 декабря 2022, 10:20 Текст: Александра Юдина

Спикер МИД Мария Захарова предложила задуматься, какая из песен певицы Полины Гагариной больше всего подходит новость об отказе эстонский властей принимать беженцев с Украины. В своем Telegram-канале она предложила два варианта: «Спектакль окончен» или «Драмы больше нет». Как пишет РИА «Новости», ранее премьер Эстонии Кая Калласс заявила, что ее страна не сможет принять новую волну украинских беженцев. При этом она добавила, что договорилась с Финляндией, чтобы те принимали больше беженцев. Суд обязал жителя Мурманска отправлять деньги ВСУ 7 декабря 2022, 23:30 Текст: Ольга Иванова

Житель Мурманска обратился в суд с просьбой прекратить исполнительное производство против него по делу о хищении нефтепродуктов в части в Западной Украине, в которой он проходил службу в составе Советской армии. Мужчина заявил, что что таким образом он финансирует ВСУ, суд отказал ему, ссылаясь на Минскую конвенцию. Как сообщает издание «СеверПост», в должниках перед воинской частью под Винницей оказался бывший военнослужащий Советской армии, проходивший службу на территории Западной Украины. В 90-е годы его обвинили в халатности по делу о хищении нефтепродуктов в части. Мужчина дослужил до пенсии под Винницей, а затем вернулся в Мурманск. В 2002 году винницкая воинская часть через Мурманский облсуд потребовала вернуть долг, который составлял порядка 675 тысяч рублей. Каждый месяц банк списывал с пенсии должника деньги в счет части. Издание отмечает, что в2019 году по неизвестным причинам средства перестали доходить до части. Вероятнее всего это произошло из-за изменения реквизитов. В результате на счете для невостребованных сумм скопилось около 175 тыс. рублей, списания продолжаются. Мужчина и ранее пытался через суд перестать выплачивать долг, но не преуспел. На фоне спецоперации он снова обратился в Мурманский областной суд с просьбой прекратить исполнительное производство и вернуть 175 тыс. рублей. Ему отказали со ссылкой на Минскую конвенцию. Она была заключена в январе 1993 года странами СНГ, Россия и Украина из нее не выходили. В связи с этим исполнение решения суда Украины не противоречит международным обязательствам России. В решении отмечено, что перечисление украинской воинской части средств на основании исполнительного документа не образует состава общественно опасного деяния. Доводы о том, что за перечисление денег военным на Украине после 24 февраля можно увидеть финансирование терроризма или экстремизма, признаны несостоятельными. Ранее в петербургском ресторане DOSKI под увольнение попал официант, носивший жетон с украинским флагом и надписью «збройные силы». Пентагон призвал Киев производить собственное оружие дальнего действия Глава Пентагона Остин заявил, что Киеву не запрещено вести разработки оружия дальнего радиуса действия 7 декабря 2022, 08:45 Текст: Александра Юдина

Штаты не запрещают Киеву вести собственные разработки оружия для дальнего расстояния, сообщил министр обороны США Ллойд Остин. Он уточнил, что США никогда не мешали Киеву производить свои ударные мощности и напомнил, что Штаты направили уже более 19 млрд долларов военной помощи и «втянули» союзников и партнеров для поддержки Киева, передает РИА «Новости». Ранее стало известно, что США тайно изменили реактивные системы залпового огня HIMARS, которые отправили на Украину, чтобы Киев не смог использовать их для запуска по России. До этого глава Пентагона заявил, что США «не будут втянуты в конфликт» на Украине, но продолжат ее поддерживать. Авиация ВКС России сбила украинский Су-24 в ДНР 7 декабря 2022, 13:33 Истребительной авиацией ВКС России у населенного пункта Артемовка Донецкой народной республики (ДНР) сбит самолет Су-24 ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Средствами ПВО за последние сутки уничтожены четыре беспилотника возле населенных пунктов Нововодяное, Полтава, Новокраснянка Луганской народной республики (ЛНР) и Амбарное Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Также перехвачены четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха» под населенными пунктами Ольховатка Харьковской области, Фрунзе, Первомайск ЛНР и Волноваха ДНР, сообщил Конашенков. С начала проведения СВО на Украине уничтожен 341 самолет, 180 вертолетов, 2638 беспилотников, 392 ЗРК,

Текст: Евгений Поздняков

США обеспокоены медленной модернизацией своих вооруженных сил, поэтому основное внимание в проекте бюджета уделено именно этому вопросу. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел политолог Дмитрий Дробницкий, комментируя проект военного бюджета США на 2023 год. «Сформированный бюджет на 2023 год оказался не слишком щедрым в плане выделения больших сумм на противодействие России и помощь Украине. Озвученные цифры оказались очень скудными по сравнению с теми ассигнованиями, которые уже были отправлены Киеву. Стоит учитывать и другие каналы, по которым осуществляется субсидирование украинского бюджета», – считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий. «В целом, каким-либо образом судить о точных суммах согласно официальным бумагам военных ведомств США – достаточно трудно. Такие вещи остаются непрозрачными. В военный бюджет часто входят и растраты на вещи, имеющие крайне опосредованное отношение к интересам обороны. Напомню, что Пентагон остается единственным ведомством страны, не прошедшим аудит», – указывает эксперт. «Стоит учитывать и скорые изменения в Сенате: демократы уступят место республиканцам. Соответственно, задача стоит простая – утвердить как можно больший бюджет до января. В дальнейшем любой билль об ассигнованиях станет предметом межпартийных политических торгов. Военный бюджет в этом плане – история классическая. Его увеличение и согласование традиционно проходит относительно спокойно», – акцентирует собеседник. «При этом большая часть из утвержденного бюджета уйдет на модернизацию вооруженных сил США. Это очень острая тема для экспертного сообщения в Штатах. Очевидно, что многие вещи в стране, тесно связанные с военным ремеслом, пребывают в состоянии «длительного ремонта». В неудовлетворительном состоянии пребывают стратегическая бомбардировочная авиация и флот. Из 11 существующих авианосцев лишь четверо готовы к выполнению каких-либо задач», – подчеркивает Дробницкий. «Показатели скудные. Кроме того, большое финансирование будет выделяться на работу с гиперзвуковым оружием. Это очень важный аспект, поэтому про него нигде особо распространяться не будут. Еще одно направление – космос. Пожалуй, два указанных направления станут основой растрат США в грядущем году», – считает эксперт. «Есть и статьи расходов на инклюзивность в армии, но про модернизацию никто забывать не собирается. Оружие на новых физических принципах – это важная составляющая военного бюджета Штатов. Модернизация, гиперзвуковое оружие и ядерная триада – основа растрат Пентагона вне зависимости от того, кто находится у власти», – резюмирует Дробницкий. С этим мнением согласен и военный эксперт Сергей Денисенцев. «Траты на сдерживание России не являются колоссальными. Предлагается запланировать на сдерживание нашей страны 6 млрд долларов, что немного относительно их возможностей. Что касается упоминания в документы необходимости добиваться исключения России из G20 и других организаций – это похоже на обычную рекомендацию. Посмотрим, останется ли она в финальном варианте за подписью Байдена», – считает эксперт. «Куда больший ущерб для России может быть из-за рекомендуемых вторичных санкций и инициативы по снижению зависимости от российских энергоносителей. Вообще я бы сказал, что этот проект бюджета скорее антикитайский, чем антироссийский, что подтверждается заявлениями военного руководства США, включая Ллойда Остина», – резюмирует Денисенцев. Напомним, Конгресс США согласовал согласовал проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год в размере 858 млрд долларов. Как ранее сообщало издание Politico, включение в бюджет дополнительных 45 млрд долларов было достигнуто за счет рассмотрения финансирования ряда программ, выходящих за пределы юрисдикции обеих палат. Издание подчеркивает, что увеличение бюджета на ту же сумму уже происходило в июне этого года. Еще тогда специалисты отмечали, что это привносит опасную тенденцию превышения бюджета Пентагона в течение двух лет подряд. Обновленный показатель рискует стать рекордным в истории страны. Как сообщает издание ТАСС, бюджет будет включать в себя траты на эксплуатацию и техническое обслуживание (317,3 млрд), выплаты на содержание военного персонала (174,5 млрд), оплату военных закупок (161,3 млрд), а также финансирование военных исследований (138,6 млрд). На сдерживание России в Европе выделено лишь 6 млрд долларов, в то время как «дополнительная финансовая помощь» Украине оценивается в 800 млн долларов. Также Вашингтон планирует добиваться исключения РФ из ряда международных организаций, включая G20. Проект так же содержит требования к Пентагону о предоставлении стратегии борьбы с гиперзвуковым оружием, снижении зависимости от российского топлива на всех базах в зоне европейского командования ВС США и продлении запрета на военное сотрудничество с Москвой еще на пять лет. При этом недавно в The New York Times опубликовали критическую статью, где подробно описали проблемы современного финансирования военного сектора США. В частности, упоминается, что существенная часть денег уходит на заработную плату военнослужащих. Так, рядовой морской пехоты может иметь доход сопоставимый с генералом КНР. Из-за этого отмечается нехватка кадров: ВВС недостает 1650 пилотов, а в общем армии не хватает около 30 тыс. новобранцев. Кроме того, в текущем году Пентагон в очередной раз не сумел пройти ежегодный аудит. Большие суммы тратятся на неперспективные проекты, которые не приносят заявленного результата. Ряд военных направлений США безнадежно устарел и создавался в периоды президентства Рональда Рейгана и Джона Кеннеди. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД СМИ: Киев признался в атаках на российские аэродромы WP: Украина неофициально подтвердила причастность к атакам БПЛА на российские аэродромы 7 декабря 2022, 15:07 Текст: Дмитрий Зубарев

Высокопоставленный украинский чиновник в беседе с американской газетой Washington Post на условиях анонимности признал, что атаковать российские аэродромы под Саратовом, Рязанью и Курском пытался именно киевский режим, хотя власти Украины хранят официальное молчание. Собеседник Washington Post заявил, что это были украинские беспилотники, при этом издание отмечает, что пока неясно, как именно проводились атаки и какие дроны применялись, передает РИА «Новости». Ранее в результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Напомним, Минобороны подтвердило налет на аэродромы Дягилево и Энгельс и гибель троих российских военнослужащих в результате нападения беспилотников ВСУ. Новости СМИ2 Германия отправила на Украину 20 БТР Dingo 8 декабря 2022, 02:21 Текст: Ольга Иванова

Правительство Германии сообщило, что страна отправила на Украину 20 бронетранспортеров Dingo и два большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh. Также в процессе передачи находятся 18 колесных гаубиц RCH 155, 80 пикапов, 90 датчиков защиты от беспилотников и глушителей, две ангарных палатки и семь грузовиков 8x6 со сменной системой погрузки, передает РИА «Новости». К настоящему моменту Украина получила от Германии в общей сложности 50 бронетранспортеров Dingo и 12 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh, следует из материалов правительства ФРГ. Ранее новый украинский посол Германии Алексей Макееев заявил, что Украина надеется, что Берлин передаст Киеву танки Leopard 2. Пушилин заявил об использовании ВСУ заградотрядов для репрессий 7 декабря 2022, 06:15 Текст: Алексей Дегтярев

Руководство украинских военных даже в безвыходных ситуациях не позволяет отходить своим подразделениям, для сдерживания фронта они применяют заградительные отряды, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Подразделения ВСУ, запрашивающие приказ на отход в бесперспективных ситуациях в населенных пунктах, не получают удовлетворительного ответа, сказал Пушилин в беседе с ТАСС. В некоторых случаях применяются репрессивные меры по отношению к тем командирам и подразделениям, которые хотят сохранить жизнь бойцам. По его словам, для того, чтобы заставить бойцов ВСУ сражаться, начальство использует заградительные отряды, в числе которых есть «оголтелые националисты», не останавливающиеся ни перед чем. Экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что профессиональные воинские части украинских ВС сейчас интенсивно заменяют заградотрядами, есть случаи, когда такие подразделения гнали бойцов прикладами в спину. Новости СМИ2 В Италии предложили перенести памятник Екатерине II из Одессы в Милан 7 декабря 2022, 19:36 Текст: Кристина Цыцура

Координатор независимой культурной ассоциации им. Льва Толстого из североитальянской области Ломбардия, историк Марко Баратто предложил перенести памятник Екатерине II в Милан или Неаполь. По словам эксперта, на войне нет места логике, поэтому киевские власти решили убрать памятник «выдающейся женщине эпохи Просвещения». Он указал на необходимость обязательно сохранить этот памятник, а для этого предложил перенести его в Милан или Неаполь, передает РИА «Новости». В среду Баратто разместил на сайте change.org петицию «Спасем памятник Екатерине II в Одессе» и направил ее копию премьер-министру Италии Джордже Мелони. Он также назвал бессмысленными демонтаж различных мемориалов, в том числе посвященных памяти славных героев Красной армии. Баратто отметил, что выступает против любых попыток «отменить» историческую память и российскую культуру, которая является неотъемлемой частью европейской культуры. Ранее Горсовет Одессы поддержал решение о демонтаже памятника основательнице города, русской императрице Екатерине II.