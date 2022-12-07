Депутат оценила работу центра помощи женам мобилизованных в Липецкой области

Депутат Госдумы Татьяна Дьяконова встретилась в кадровом центре городе Грязи Липецкой области с женами участников СВО, где они получают психологическую поддержку и помощь в трудоустройстве.

По словам Дьяконовой, женам бойцов, которые сейчас находятся в зоне СВО, очень важно получить такую поддержку в виде переобучения новой профессии, после мобилизации мужей возникла необходимость выйти на работу.

«Наша задача сегодня – максимально полно подготовить их к новому этапу в жизни, помочь найти ту работу, которая будет приносить и достойный доход, и удовольствие от того, чем они занимаются», – отметила депутат.

Она напомнила о разработанном ею законопроекте о психологической помощи в РФ, который предусматривает ее бесплатное получение для ряда категорий, подчеркнув, что участники боевых действий и их родные должны быть в их числе, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В свою очередь заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова рассказала, что психологи готовы помогать участникам СВО адаптироваться к мирной жизни после боевых действий, что включает в себя не только восстановительную терапию, но и профессиональную реабилитацию с возможностью получения новой профессии и трудоустройства. Также за каждой семьей мобилизованного закреплен социальный куратор, который оперативно помогает по всем возникающим вопросам.

Сейчас в кадровых центрах Липецкой области занимаются оборудованием кабинетов для работы психологов, которые смогут оперативно и качественно помочь как самим участникам спецоперации, так и их родным, уверена Татьяна Дьяконова.