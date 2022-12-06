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6 декабря, вторник | Последнее обновление — 03:58 | vz.ru
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США решили не пополнять стратегический резерв российской нефтью
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США не намерены пополнять стратегический нефтяной резерв поставками из России
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Власти США не намерены пополнять стратегический нефтяной резерв посредством покупки российской нефти в условиях ограничения цены на этот энергоресурс, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Так называемый потолок цен на российскую нефть был установлен Штатами и их союзниками на уровне 60 долларов за баррель. При этом ранее американская администрация заявляла, что планирует возобновить закупки нефти для восполнения стратегического нефтяного резерва США, когда цена на нее опустится примерно до 70 долларов за баррель.
В свете этого журналист поинтересовался, рассматривает ли Вашингтон возможность покупки российской нефти для восполнения национальных запасов Соединенных Штатов. Пресс-секретарь Белого дома ответила отрицательно, сославшись на то, что это «запрещено», передает ТАСС.
Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса.
Напомним также, в марте США собирались запретить импорт нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля из России. Однако в апреле в администрации США заявили, что на отказ от покупки российских энергоносителей «потребуется время».
Global Times: ОПЕК+ может обнулить эффект потолка цен на нефть из России
Страны ОПЕК+ во главе с Россией и Саудовской Аравией могут прийти к соглашению по сокращению добычи нефти, чтобы оставить мировые цены на определенном уровне, в этом случае потолок цен на нефть из России не даст желаемого эффекта, пишет китайское государственное издание Global Times.
Так, аналитики считают, что влияние ограничений цены на прямую торговлю нефтью между Россией и ЕС практически ничтожно. Как заметил младший научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун, Москва в любом случае совершит ответный шаг на дипломатическом уровне, чтобы не потерять возможность определять цены на энергоносители, передает РИА «Новости».
По словам эксперта, причиной тому является замораживание торговых отношений между двумя сторонами, в то время как Запад намерен повлиять на экспорт российской нефти и переговоры о ценах с третьими сторонами.
При этом Хун добавил, что в случае, если цена еще больше упадет до 30 долларов, Москва может решить сократить добычу, а это, в свою очередь, повлечет рост мировых цен на нефть.
Другие эксперты издания уверены в том, что страны ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией договорятся сократить добычу для поддержания стабильности мировых цен. Таким образом, резюмирует Хан, введенный потолок цен на нефть останется лишь дипломатической пропагандой.
Тем временем французский президент Эммануэль Макрон заявил, что в вопросах установления цены на энергоносители ЕС и США разошлись во мнениях.
С 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса.
Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия прорабатывает механизмы запрета на применение инструментов искусственного ограничения цен на российскую нефть, так как это может привести к еще большей дестабилизации рынка и дефициту энергетических ресурсов.
Медведев посоветовал европейцам запасаться шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками
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С ценами на нефть будет происходить невообразимое, для потребителя ничего хорошего не будет, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя вступление в силу решения о введении потолка цен на нефть из России.
Он сравнил страны Запада с толпой подгулявших бюргеров, которые, «обожравшись шнапса с сосисками и пивом, впервые лезут в ледяную воду», чтобы охладиться.
Часть из них, продолжил Медведев в Telegram, быстро отрезвеет и выскочит. Часть научится очень плохо плавать в ледяной воде, в часть – погибнет.
«Их будут хоронить, поднимая тоскливые тосты о том, что они пали в неравной схватке с русским медведем и генералом Морозом. (…) Что русскому хорошо, то немцу смерть», – добавил зампред СБ.
Медведев поразился тому, насколько человечество постоянно наступает на одни и те же грабли, регулируя цены в угоду политической конъюнктуре. Он объяснил, что такие попытки всегда заканчиваются исчезновением товара или ростом цен на него. Нефть, конечно, не пропадет, но с ценами на нее будет происходить невообразимое. Но что именно, никто пока не знает, пояснил Медведев.
«Одно ясно – хорошего для потребителя не будет, это точно. Так что пусть запасаются шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками. Все еще впереди, зима только началась», – заключил он.
5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на транспортируемую танкерами нефть из России, также в действие вступили ограничения цен на морские поставки нефти.
В США раскрыли потери своих арсеналов из-за Украины
National Review: Спонсирование Украины истощило оружейные запасы США
Из-за ВСУ на Украине США истратили запас ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin, который был рассчитан на несколько лет вперед пишет National Review со ссылкой на гендиректора американской ВПК Raytheon Грега Хейеса.
По мнению Хейеса, основная проблема заключается в том, что США уже израсходовали 13-летний объем производства Stinger и пятилетний запас Javelin еще в первые месяцы конфликта на Украине, и сейчас вопрос пополнения запасов стоит очень остро, так как Пентагон не производил закупок ПЗРК с 2004 года, передает РИА «Новости».
Обозреватель издания Джимми Куинн сообщил, что Вашингтон направил 5,5 тыс. единиц Javelin и 1,4 тыс. ПЗРК Stinger Киеву в качестве военной помощи, и Raytheon выиграла тендер в размере 624 млн долларов для восполнения боезапаса армии.
Министр армии США Кристина Вормут во время форума Reagan National Defense добавила, что Пентагон заключил десятки контрактов на общую сумму более 6 млрд долларов для пополнения опустевших из-за поддержки Украины боезапасов.
Однако попытки Пентагона нарастить производство вооружения находятся в состоянии неопределенности. По словам автора, это обусловлено тем, какую политику в отношении Украины начнут вести занявшие большинство мест в Сенате республиканцы.
Ранее отставной полковник корпуса морской пехоты США и старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан заявил, что США ввиду истощения запасов для продолжения снабжения оружием Украины придется или забирать его из собственной армии, или отправлять Киеву менее эффективные образцы.
В водах Турции образовался затор из нефтетанкеров
Financial Times: Затор танкеров образовался в водах Турции после введения ограничений на морские перевозки нефти из РФ
Затор танкеров образовался в территориальных водах Турции после введения ограничений рядом стран на морские перевозки российской нефти, сообщила британская Financial Times.
По имеющимся у источников издания данным, затор связан с тем, что Турция потребовала дополнительные подтверждения страховки танкеров. Разрешения войти в проливы Босфор и Дарданеллы ожидают 19 судов с нефтью. Первый танкер прибыл туда 29 ноября и ждал своей очереди шесть дней, передает ТАСС.
Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса.
В ЕК пообещали проанализировать ситуацию после решения России не продавать нефть по новым ценам
В ЕК пообещали проанализировать ситуацию после решения России не продавать нефть по ценовому потолку
Еврокомиссия (ЕК) отказалась комментировать заявления Москвы о том, что Россия не будет продавать нефть по условиям ценового потолка, даже если для этого придется сократить добычу, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
Он пояснил, что не следит ежедневно за заявлениями властей России, однако Еврокомиссия будет анализировать развитие ситуации, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия начала готовить ответ на введенный Западом потолок цены на нефть, признавать это решение она не собирается.
Кремль пообещал ответ на введенный Западом потолок цен на нефть
Песков: Москва готовит ответ на введенный Западом потолок цен на российскую нефть
Москва занялась подготовкой ответа на введенный Западом потолок цены на нефть, признавать это решение она не собирается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, непризнание нефтяного потолка является очевидным фактом. Более того, цена нефти в России после введения Западом «потолка» цены изменится, так как это расценено как шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков, передает РИА «Новости».
Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на транспортируемую танкерами нефть из России, также в действие вступили ограничения цен на морские поставки нефти.
ЕС и США разошлись во мнениях на цены энергоресурсов
Французский президент Макрон заявил, что в вопросах установление цены на энергоносители ЕС и США разошлись во мнениях
Из-за высоких цен на энергоносители между Евросоюзом и США возникли расхождения во мнении, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала CBS News.
По словам французского лидера, действующая американская администрация и сам президент Байден привязаны к Европе, однако в данный момент Европа является покупателем нефти и газа, а США – его производителем. Таким образом, европейские потребители покупают в Европе и в США по разным ценам, что дает существенный разрыв, передает РИА «Новости».
Макрон подчеркнул, что касательно украинского вопроса, США и ЕС участвуют в ситуации «во имя одних и тех же принципов».
С 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса.
Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия прорабатывает механизмы запрета на применение инструментов искусственного ограничения цен на российскую нефть, так как это может привести к еще большей дестабилизации рынка и дефициту энергетических ресурсов.
Белый дом: США рассчитывают на продолжение поставок топлива из России
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США рассчитывают на продолжение поставок топлива из России на мировые рынки
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Администрация США не удивлена реакцией Москвы на введение предельной стоимости российской нефти и рассчитывает на продолжение поставок топлива из РФ на мировые рынки, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По словам Жан-Пьер, в администрации США не удивлены реакцией Москвы на введение предельной стоимости российской нефти и рассчитывают на продолжение поставок топлива из РФ на мировые рынки, передает РИА «Новости».
По словам чиновницы, в Вашингтоне считают, что установленная странами G7 и Австралией предельная цена на уровне 60 долларов США за баррель является достаточной, чтобы Москва продолжала экспортировать свою нефть в другие страны. При этом Жан-Пьер отметила, что ценовой потолок может быть скорректирован, чтобы еще сильнее ограничить получаемые Россией доходы от продажи черного золота.
Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса. Вице-премьер России Александр Новак говорил, что Россия прорабатывает механизмы запрета на применение инструментов искусственного ограничения цен на российскую нефть.
Эксперт: США изобретут для России альтернативу статусу «страна-спонсор терроризма»
Американист Дудаков: США начнут изобретать новые санкционные подходы к России
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Статус «спонсороа-терроризма» приведет к полному разрыву экономических связей США с Россией. Это способно существенно навредить самому Вашингтону. Альтернативой станет создание нового подхода к санкционному давлению на Москву. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил американист Малек Дудаков.
«Если в Европе термин «страна-спонсор терроризма» достаточно расплывчатый с юридической точки зрения, то в США с ним все более конкретно: имеется четкий перечень действий для Госдепартамента и казначейства, которые должны быть предприняты в отношении государства, попавшего под данное определение», – пояснил политолог-американист Малек Дудаков.
«В первую очередь, юридические требования США в отношении «страны-спонсора терроризма» диктуют полную закрытость финансового сектора подобного государства от остального мира. От SWIFT отключаются все банки страны, чего в отношении России еще не предпринимается. У нас сохраняется определенной число банков, не попавших под санкции», – подчеркивает эксперт.
«Также всем американским компаниям и гражданам запрещается вести бизнес со «страной-спонсором терроризма» под угрозой уголовного преследования. Сейчас ничего подобного нет. Америка закупает продукцию, поступающую из России. Однако стоит отметить, что иногда это происходит на вторичном рынке. Вместе с тем, некоторые поставки идут напрямую», – акцентирует политолог.
«В случае принятия такого статуса, Штатам придется полностью отказаться от покупки удобрений из России, хотя санкции в этой сфере не накладывались. Немаловажным фактором станет и полный запрет на выдачу виз всем лицам, обладающим российским гражданством. Сейчас процедура получения виз в США россиянами усложнена, но все же действует», – указывает собеседник.
«Существует пространство, в котором ограничения против России можно ужесточать, но все-таки, американцы к этой ситуации подходят рационально. Понимание того, что чересчур жесткие меры могут ударить по самому Вашингтону, присутствует. Имеется ряд сфер, где зависимость американской экономики от России до сих пор присутствует. Те же удобрения, для примера», – рассуждает эксперт.
«Альтернативой признанию России «страной-спонсором терроризма», о которой говорит Блинкен, может стать новая санкционная повестка. Я не думаю, что американцы изобретут какой-то новый юридический термин, но они однозначно будут грозить новым видом санкций в тех отраслях, где ограничения не заденут интересы американского бизнеса», – резюмирует Дудаков.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Конгрессе идет работа над альтернативой признанию России «страной-спонсором терроризма».
«Мы сейчас работаем с конгрессом над нормами, которые помогут нам с некоторыми спорными моментами, связанными с использованием назначения «страной-спонсором терроризма», у которого были бы нежелательные последствия. Мы работаем с конгрессом над разработкой пути для достижения той же цели», – сказал он в эфире CNN.
Напомним, власти США не намерены включать Россию в свой список стран – спонсоров терроризма из-за негативных последствий, подобный шаг может сорвать зерновую сделку, заявил постоянный представитель страны при ОБСЕ Майкл Карпентер.
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Американцев предупредили о риске ядерной войны с Россией из-за Украины
New York Times: Соперничество США с Россией и Китаем из-за Украины или Тайваня может перерасти в ядерную войну
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Американцам необходимо осознать, что соперничество Штатов с Россией и Китаем из-за Украины или Тайваня может перерасти в полномасштабную ядерную войну, написал ученый и специалист по внешней политике США Стивен Вертхейм в своей статье для New York Times.
Ученый призвал сограждан осознать последствия войны с Россией и Китаем, которая нанесет Штатам беспрецедентный ущерб. Он напомнил, что раньше американцы понимали, что прямой конфликт с СССР оставил бы от Америки лишь руины, передает РИА «Новости».
Как отметил эксперт, считающие, что США должны сражаться за Украину или Тайвань, должны рассказать людям о высоких ставках, которые связаны с конфликтами великих держав в ядерную и кибернетическую эры. Он выразил уверенность, что американцам предстоит столкнуться с мрачной реальностью, в которой соперничество Штатов с Россией и Китаем может перерасти в полномасштабную ядерную войну.
Ранее в США предупредили о риске расширения конфликта на Украине до глобальных масштабов и войны с Россией из-за политики ЕС и НАТО.
Власти Японии усомнились в эффективности потолка цен на нефть
Генсек кабмина Японии Мацуно усомнился в эффективности введения потолка цен на российскую нефть
Правительство Японии не уверено в эффективности введения потолка цен на российскую нефть, заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
Генсек кабинета министров Японии заявил, что введение потолка цен на российскую нефть призвано сократить доходы РФ и обеспечить стабильность нефтяного рынка. Он признал, что не может с уверенностью говорить об эффективности такой меры, однако выразил мнение, что она позволит снизить цены на российскую нефть, передает ТАСС.
Накануне вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия прорабатывает механизмы запрета на применение инструментов искусственного ограничения цен на российскую нефть.
Япония разъяснила вопрос транспортировки нефти в связи с введением потолка цен
МИД Японии: Потолок цен на российскую нефть не включает расходы на транспортировку
Ограничение цен на российскую нефть касается только непосредственно нефти, туда не включены расходы на транспортировку и страхование, сообщили в МИД Японии.
В ведомстве пояснили, что потолок цен не включает промежуточные расходы на транспортировку и страхование, передает ТАСС.
Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на транспортируемую танкерами нефть из России, также в действие вступили ограничения цен на морские поставки нефти.
Нефть подорожала из-за ослабления коронавирусных ограничений в Китае
Мировые цены на нефть начали рост из-за ослабления политики борьбы с COVID в Китае
Мировые цены на нефть начали рост в понедельник из-за ослабления антикоронавирусной политики в Китае.
Цена февральских фьючерсов на Brent по состоянию на 8.15 растет на 0,82%, достигая 86,27 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,85%, до 80,66 доллара, передает РИА «Новости»
Напомним, на прошедшей неделе вице-премьер госсовета КНР Сунь Чуньлань призвала к оптимизации антиковидных мер, в результате после выходных власти страны ослабили требования к тестированию на коронавирус, которое проводилось ежедневно, возобновлена работа ряда предприятий.
Кроме того рынки реагируют на решение ОПЕК+ продолжать сокращать добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки.
Лавров предупредил о риске столкновения ядерных держав из-за позиции НАТО
Глава МИД России заявил, что линия НАТО на военную конфронтацию с РФ чревата ядерным конфликтом
Линия США и НАТО на военную конфронтацию с Россией представляет серьезную угрозу и может привести к прямому столкновению ядерных держав с катастрофическими последствиями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению.
Министр иностранных дел России подчеркнул в видеообращении на сайте МИД России, что линия США и НАТО представляют серьезную угрозу из-за усилий по сдерживанию России, такая фактическая конфронтация грозит столкновением ядерных держав, которое приведет к катастрофическим последствиям.
Лавров заявил, что Россия вынуждена постоянно посылать предупреждения, но Запад их искажает, и обвиняет Москву в использовании риторики угроз.
Ранее в США предупредили о риске расширения конфликта на Украине до глобальных масштабов и войны с Россией из-за политики ЕС и НАТО.
Песков заверил, что потолок цен на нефть не скажется на спецоперации
В Кремле заявили, что введение Западом нефтяного потолка цен не скажется на спецоперации
Введенный Западом «нефтяной потолок» цен не скажется на ходе спецоперации, так как российская экономика оснащена достаточным потенциалом для обеспечения всех необходимых потребностей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, экономика России защищена от колебаний вводимых Западом мер, она обладает достаточным потенциалом для обеспечения всех необходимых нужд и потребностей для продолжения ведения спецоперации, передает РИА «Новости».
Ранее Россия была основным поставщиком нефти в Европу, закрывая около 20% потребности Европы в сырье.
Ранее в Кремле заверили, что признавать введенный Западными странами «нефтяной потолок» Россия не собирается. В данный момент готовится официальный ответ Москвы.
В понедельник вступило в силу эмбарго Евросоюза на транспортируемую танкерами нефть из России, также в действие вступили ограничения цен на морские поставки нефти.
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