США решили не пополнять стратегический резерв российской нефтью

Взгляд
6 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 03:58  |  vz.ru
Разделы

Запад подорвал рыночные механизмы на рынке нефти

Кардинальная перестройка мирового рынка нефти началась Егор Алеев/ТАСС
После долгих дебатов европейцы установили потолок цен на российскую нефть. Он оказался жестче, чем заявляли изначально. Тем самым Запад впервые искусственным образом вмешался в рыночное ценообразование, за что всегда ругал другие страны. Чего Европа хочет добиться и к каким последствиям это приведет? Подробности...
Перейти в раздел…

Проблемы Фридмана в Лондоне станут для бизнеса уроком

Фридмана как будто не волнуют денежные потери, санкции ЕС и проблемы с властями Британии Михаил Джапаридзе/ТАСС
Владелец многомиллиардного состояния Михаил Фридман был задержан в Лондоне. Бизнесмена, проживающего в Британии, выпустили под залог, но вопросы остались. Фридман, с весны находящийся под санкциями Запада и потерявший к концу года заметную долю своего состояния, тем не менее живет и ведет дела вне России. Какой сигнал посылает Запад владельцам российских капиталов? Подробности...
Перейти в раздел…

«Понимаю, что в России не пропаду». Как на Дальнем Востоке устроились беженцы из Мариуполя

Разрушенный Мариуполь восстанавливают, но его жители могут устроиться и на других территориях России Илья Питалев/РИА Новости
«По сравнению с тем, что мы пережили, здесь – рай», заявляют переселенцы из Мариуполя, которые более полугода живут и работают на Дальнем Востоке. Еще в Таганроге сотрудники Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики объяснили переселенцам, почему для дальнейшей жизни в России можно выбрать далекий Хабаровский край. Подъемные, вакансии, помощь с документами и полная программа адаптации. Общее мнение собеседников газеты ВЗГЛЯД: «Нам повезло, бояться ехать через всю страну, если предложат – не стоит». Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Иран распустил «полицию нравов»

В иранской власти три группы влияния, консерваторы лишь одна из них Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Reuters
В Иране распустили «полицию нравов», также известную как «Назидательный патруль». Он следил за шариатским дресс-кодом в городах Исламской Республики. По словам генпрокурора Ирана, этот орган упразднен, поскольку «не имеет ничего общего с судебной системой». Но причина его ликвидации в другом: у протестующих на улицах иранских городов есть мощные союзники со своим интересом. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
Перейти в раздел…

Повод для вторжения на Украину Польше даст Тайвань

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Кажется очевидным, что почти с самого начала СВО поляки явно ищут предлоги зайти на Украину. И чем дальше, тем мечта полакомиться украинскими территориями разгорается в польской душе все сильней. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Главный ресурс России в СВО – время

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Штатам и Европе неизбежно придется принимать решение, сжигать ли и дальше в украинской топке все более ценные и дорогостоящие ресурсы или все-таки взять паузу и найти иной выход из сложившейся для Запада тупиковой ситуации. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Цель Запада – перепрошивка наших мозгов

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Чумой XX века называли нацизм. Русофобия наследует нацизму, развивает нацизм на новой основе, в современных условиях. Нацизм был явлением глобальным; у Гитлера были британские, французские, бельгийские, американские симпатизанты. Точно так же и русофобия сегодня стала идеологическим ядром, вокруг которого объединились страны Запада. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Иран поддался протестующим

Потолок цен на русскую нефть

Казахи оценили спецоперацию

Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…

Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина, и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
Подробности...

Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
Подробности...

При крушении самолета Beechcraft 55 Baron в Армении погибли российские пилоты

При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Является ли для вас авторитетным мнение Аллы Пугачевой?
  • Да

  • Нет
Вы верите в будущее российского автопрома?
  • Да

  • Нет
Насколько надежным союзником России является Казахстан?
  • Надежным

  • Относительно надежным

  • Ненадежным

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Боррель призвал не спешить с гарантиями безопасности России
    Белый дом: США рассчитывают на продолжение поставок топлива из России Захарова отвергла возможность передачи контроля над Запорожской АЭС Венгрия отказалась тренировать украинских военных Умер актер Юрий Дубровин
    Минобороны показало пуски ракет «Калибр» по объектам Украины Путин за рулем автомобиля проехал по отремонтированному Крымскому мосту Германская компания начала судебное разбирательство против Газпрома Названа новая версия конфликта с Лепсом в пабе Петербурга
    Путин установил срок завершения ремонта железнодорожной части Крымского моста США изменили HIMARS для Украины, чтобы ракеты не достигли территории РФ В Британии число бездомных украинских беженцев выросло почти на треть Лобода пригрозила судом литовцам, отказавшимся проводить ее концентр

    Главная тема


    Как Россия подготовилась к нефтяному эмбарго ЕС

    Дягилево и Энгельс


    Минобороны: ВСУ пытались атаковать военные аэродромы РФ советскими беспилотниками

    методика подсчета


    Запад уличили в «потере» большей части из замороженных российских резервов

    помогать супруге


    Осужденный в ДНР британский наемник Пиннер вновь прибыл на Украину

    Видео

    заинтересованные стороны


    Зачем Иран на самом деле распустил «полицию нравов»

    российский миллиардер


    Проблемы Фридмана в Лондоне станут для бизнеса уроком

    рост цен


    Эстония страдает без российского электричества

    тяжелый бомбардировщик


    Как устроен сверхсекретный американский «стратег»

    «лучший друг США»


    Как Байдену пришлось разочаровать Макрона

    найти предлог


    Владимир Можегов: Повод для вторжения на Украину Польше даст Тайвань

    принять решение


    Ирина Алкснис: Главный ресурс России в СВО – время

    русофобия и нацизм


    Игорь Караулов: Цель Запада – перепрошивка наших мозгов

    на ваш взгляд


    Является ли для вас авторитетным мнение Аллы Пугачевой?

    США решили не пополнять стратегический резерв российской нефтью

    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США не намерены пополнять стратегический нефтяной резерв поставками из России
    		    6 декабря 2022, 03:58
    Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Власти США не намерены пополнять стратегический нефтяной резерв посредством покупки российской нефти в условиях ограничения цены на этот энергоресурс, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Так называемый потолок цен на российскую нефть был установлен Штатами и их союзниками на уровне 60 долларов за баррель. При этом ранее американская администрация заявляла, что планирует возобновить закупки нефти для восполнения стратегического нефтяного резерва США, когда цена на нее опустится примерно до 70 долларов за баррель.

    В свете этого журналист поинтересовался, рассматривает ли Вашингтон возможность покупки российской нефти для восполнения национальных запасов Соединенных Штатов. Пресс-секретарь Белого дома ответила отрицательно, сославшись на то, что это «запрещено», передает ТАСС.

    Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса.

    Напомним также, в марте США собирались запретить импорт нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля из России. Однако в апреле в администрации США заявили, что на отказ от покупки российских энергоносителей «потребуется время».

    Global Times: ОПЕК+ может обнулить эффект потолка цен на нефть из России

    5 декабря 2022, 09:35

    Текст: Александра Юдина

    Страны ОПЕК+ во главе с Россией и Саудовской Аравией могут прийти к соглашению по сокращению добычи нефти, чтобы оставить мировые цены на определенном уровне, в этом случае потолок цен на нефть из России не даст желаемого эффекта, пишет китайское государственное издание Global Times.

    Так, аналитики считают, что влияние ограничений цены на прямую торговлю нефтью между Россией и ЕС практически ничтожно. Как заметил младший научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун, Москва в любом случае совершит ответный шаг на дипломатическом уровне, чтобы не потерять возможность определять цены на энергоносители, передает РИА «Новости».

    По словам эксперта, причиной тому является замораживание торговых отношений между двумя сторонами, в то время как Запад намерен повлиять на экспорт российской нефти и переговоры о ценах с третьими сторонами.

    При этом Хун добавил, что в случае, если цена еще больше упадет до 30 долларов, Москва может решить сократить добычу, а это, в свою очередь, повлечет рост мировых цен на нефть.

    Другие эксперты издания уверены в том, что страны ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией договорятся сократить добычу для поддержания стабильности мировых цен. Таким образом, резюмирует Хан, введенный потолок цен на нефть останется лишь дипломатической пропагандой.

    Тем временем французский президент Эммануэль Макрон заявил, что в вопросах установления цены на энергоносители ЕС и США разошлись во мнениях.

    С 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса.

    Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия прорабатывает механизмы запрета на применение инструментов искусственного ограничения цен на российскую нефть, так как это может привести к еще большей дестабилизации рынка и дефициту энергетических ресурсов.

    Коментарии (2)
    Медведев посоветовал европейцам запасаться шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками
    		    5 декабря 2022, 14:02
    Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    С ценами на нефть будет происходить невообразимое, для потребителя ничего хорошего не будет, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя вступление в силу решения о введении потолка цен на нефть из России.

    Он сравнил страны Запада с толпой подгулявших бюргеров, которые, «обожравшись шнапса с сосисками и пивом, впервые лезут в ледяную воду», чтобы охладиться.

    Часть из них, продолжил Медведев в Telegram, быстро отрезвеет и выскочит. Часть научится очень плохо плавать в ледяной воде, в часть – погибнет.

    «Их будут хоронить, поднимая тоскливые тосты о том, что они пали в неравной схватке с русским медведем и генералом Морозом. (…) Что русскому хорошо, то немцу смерть», – добавил зампред СБ.

    Медведев поразился тому, насколько человечество постоянно наступает на одни и те же грабли, регулируя цены в угоду политической конъюнктуре. Он объяснил, что такие попытки всегда заканчиваются исчезновением товара или ростом цен на него. Нефть, конечно, не пропадет, но с ценами на нее будет происходить невообразимое. Но что именно, никто пока не знает, пояснил Медведев.  

    «Одно ясно – хорошего для потребителя не будет, это точно. Так что пусть запасаются шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками. Все еще впереди, зима только началась», – заключил он.

    5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на транспортируемую танкерами нефть из России, также в действие вступили ограничения цен на морские поставки нефти.

    Коментарии (18)
    В США раскрыли потери своих арсеналов из-за Украины
    National Review: Спонсирование Украины истощило оружейные запасы США

    5 декабря 2022, 09:31

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Из-за ВСУ на Украине США истратили запас ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin, который был рассчитан на несколько лет вперед пишет National Review со ссылкой на гендиректора американской ВПК Raytheon Грега Хейеса.

    По мнению Хейеса, основная проблема заключается в том, что США уже израсходовали 13-летний объем производства Stinger и пятилетний запас Javelin еще в первые месяцы конфликта на Украине, и сейчас вопрос пополнения запасов стоит очень остро, так как Пентагон не производил закупок ПЗРК с 2004 года, передает РИА «Новости».

    Обозреватель издания Джимми Куинн сообщил, что Вашингтон направил 5,5 тыс. единиц Javelin и 1,4 тыс. ПЗРК Stinger Киеву в качестве военной помощи, и Raytheon выиграла тендер в размере 624 млн долларов для восполнения боезапаса армии.

    Министр армии США Кристина Вормут во время форума Reagan National Defense добавила, что Пентагон заключил десятки контрактов на общую сумму более 6 млрд долларов для пополнения опустевших из-за поддержки Украины боезапасов.

    Однако попытки Пентагона нарастить производство вооружения находятся в состоянии неопределенности. По словам автора, это обусловлено тем, какую политику в отношении Украины начнут вести занявшие большинство мест в Сенате республиканцы.

    Ранее отставной полковник корпуса морской пехоты США и старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан заявил, что США ввиду истощения запасов для продолжения снабжения оружием Украины придется или забирать его из собственной армии, или отправлять Киеву менее эффективные образцы.

    Коментарии (0)
    В водах Турции образовался затор из нефтетанкеров
    Financial Times: Затор танкеров образовался в водах Турции после введения ограничений на морские перевозки нефти из РФ

    5 декабря 2022, 22:57

    Текст: Антон Никитин

    Затор танкеров образовался в территориальных водах Турции после введения ограничений рядом стран на морские перевозки российской нефти, сообщила британская Financial Times.

    По имеющимся у источников издания данным, затор связан с тем, что Турция потребовала дополнительные подтверждения страховки танкеров. Разрешения войти в проливы Босфор и Дарданеллы ожидают 19 судов с нефтью. Первый танкер прибыл туда 29 ноября и ждал своей очереди шесть дней, передает ТАСС.

    Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса.

    Коментарии (8)
    В ЕК пообещали проанализировать ситуацию после решения России не продавать нефть по новым ценам
    В ЕК пообещали проанализировать ситуацию после решения России не продавать нефть по ценовому потолку

    5 декабря 2022, 15:56

    Текст: Елизавета Шишкова

    Еврокомиссия (ЕК) отказалась комментировать заявления Москвы о том, что Россия не будет продавать нефть по условиям ценового потолка, даже если для этого придется сократить добычу, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

    Он пояснил, что не следит ежедневно за заявлениями властей России, однако Еврокомиссия будет анализировать развитие ситуации, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия начала готовить ответ на введенный Западом потолок цены на нефть, признавать это решение она не собирается.

    Коментарии (8)
    Кремль пообещал ответ на введенный Западом потолок цен на нефть
    Песков: Москва готовит ответ на введенный Западом потолок цен на российскую нефть
    		    5 декабря 2022, 13:16
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Москва занялась подготовкой ответа на введенный Западом потолок цены на нефть, признавать это решение она не собирается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, непризнание нефтяного потолка является очевидным фактом. Более того, цена нефти в России после введения Западом «потолка» цены изменится, так как это расценено как шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков, передает РИА «Новости».

    Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на транспортируемую танкерами нефть из России, также в действие вступили ограничения цен на морские поставки нефти.

    Коментарии (9)
    ЕС и США разошлись во мнениях на цены энергоресурсов
    Французский президент Макрон заявил, что в вопросах установление цены на энергоносители ЕС и США разошлись во мнениях

    5 декабря 2022, 09:04

    Текст: Александра Юдина

    Из-за высоких цен на энергоносители между Евросоюзом и США возникли расхождения во мнении, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала CBS News.

    По словам французского лидера, действующая американская администрация и сам президент Байден привязаны к Европе, однако в данный момент Европа является покупателем нефти и газа, а США – его производителем. Таким образом, европейские потребители покупают в Европе и в США по разным ценам, что дает существенный разрыв, передает РИА «Новости».

    Макрон подчеркнул, что касательно украинского вопроса, США и ЕС участвуют в ситуации «во имя одних и тех же принципов».

    С 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса.

    Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия прорабатывает механизмы запрета на применение инструментов искусственного ограничения цен на российскую нефть, так как это может привести к еще большей дестабилизации рынка и дефициту энергетических ресурсов.

    Коментарии (4)
    Белый дом: США рассчитывают на продолжение поставок топлива из России
    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США рассчитывают на продолжение поставок топлива из России на мировые рынки
    		    6 декабря 2022, 00:25
    Фото: Yuri Gripas/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Администрация США не удивлена реакцией Москвы на введение предельной стоимости российской нефти и рассчитывает на продолжение поставок топлива из РФ на мировые рынки, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    По словам Жан-Пьер, в администрации США не удивлены реакцией Москвы на введение предельной стоимости российской нефти и рассчитывают на продолжение поставок топлива из РФ на мировые рынки, передает РИА «Новости».

    По словам чиновницы, в Вашингтоне считают, что установленная странами G7 и Австралией предельная цена на уровне 60 долларов США за баррель является достаточной, чтобы Москва продолжала экспортировать свою нефть в другие страны. При этом Жан-Пьер отметила, что ценовой потолок может быть скорректирован, чтобы еще сильнее ограничить получаемые Россией доходы от продажи черного золота.

    Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса. Вице-премьер России Александр Новак говорил, что Россия прорабатывает механизмы запрета на применение инструментов искусственного ограничения цен на российскую нефть.

    Коментарии (9)
    Эксперт: США изобретут для России альтернативу статусу «страна-спонсор терроризма»
    Американист Дудаков: США начнут изобретать новые санкционные подходы к России
    		    5 декабря 2022, 12:44
    Фото: AP/TASS
    Текст: Евгений Поздняков

    Статус «спонсороа-терроризма» приведет к полному разрыву экономических связей США с Россией. Это способно существенно навредить самому Вашингтону. Альтернативой станет создание нового подхода к санкционному давлению на Москву. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил американист Малек Дудаков.

    «Если в Европе термин «страна-спонсор терроризма» достаточно расплывчатый с юридической точки зрения, то в США с ним все более конкретно: имеется четкий перечень действий для Госдепартамента и казначейства, которые должны быть предприняты в отношении государства, попавшего под данное определение», – пояснил политолог-американист Малек Дудаков.

    «В первую очередь, юридические требования США в отношении «страны-спонсора терроризма» диктуют полную закрытость финансового сектора подобного государства от остального мира. От SWIFT отключаются все банки страны, чего в отношении России еще не предпринимается. У нас сохраняется определенной число банков, не попавших под санкции», – подчеркивает эксперт.

    «Также всем американским компаниям и гражданам запрещается вести бизнес со «страной-спонсором терроризма» под угрозой уголовного преследования. Сейчас ничего подобного нет. Америка закупает продукцию, поступающую из России. Однако стоит отметить, что иногда это происходит на вторичном рынке. Вместе с тем, некоторые поставки идут напрямую», – акцентирует политолог.

    «В случае принятия такого статуса, Штатам придется полностью отказаться от покупки удобрений из России, хотя санкции в этой сфере не накладывались. Немаловажным фактором станет и полный запрет на выдачу виз всем лицам, обладающим российским гражданством. Сейчас процедура получения виз в США россиянами усложнена, но все же действует», – указывает собеседник.

    «Существует пространство, в котором ограничения против России можно ужесточать, но все-таки, американцы к этой ситуации подходят рационально. Понимание того, что чересчур жесткие меры могут ударить по самому Вашингтону, присутствует. Имеется ряд сфер, где зависимость американской экономики от России до сих пор присутствует. Те же удобрения, для примера», – рассуждает эксперт.

    «Альтернативой признанию России «страной-спонсором терроризма», о которой говорит Блинкен, может стать новая санкционная повестка. Я не думаю, что американцы изобретут какой-то новый юридический термин, но они однозначно будут грозить новым видом санкций в тех отраслях, где ограничения не заденут интересы американского бизнеса», – резюмирует Дудаков.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Конгрессе идет работа над альтернативой признанию России «страной-спонсором терроризма».

    «Мы сейчас работаем с конгрессом над нормами, которые помогут нам с некоторыми спорными моментами, связанными с использованием назначения «страной-спонсором терроризма», у которого были бы нежелательные последствия. Мы работаем с конгрессом над разработкой пути для достижения той же цели», – сказал он в эфире CNN.

    Напомним, власти США не намерены включать Россию в свой список стран – спонсоров терроризма из-за негативных последствий, подобный шаг может сорвать зерновую сделку, заявил постоянный представитель страны при ОБСЕ Майкл Карпентер. 

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (3)
    Американцев предупредили о риске ядерной войны с Россией из-за Украины
    New York Times: Соперничество США с Россией и Китаем из-за Украины или Тайваня может перерасти в ядерную войну
    		    5 декабря 2022, 07:57
    Фото: Общественное достояние
    Текст: Антон Никитин

    Американцам необходимо осознать, что соперничество Штатов с Россией и Китаем из-за Украины или Тайваня может перерасти в полномасштабную ядерную войну, написал ученый и специалист по внешней политике США Стивен Вертхейм в своей статье для New York Times.

    Ученый призвал сограждан осознать последствия войны с Россией и Китаем, которая нанесет Штатам беспрецедентный ущерб. Он напомнил, что раньше американцы понимали, что прямой конфликт с СССР оставил бы от Америки лишь руины, передает РИА «Новости».

    Как отметил эксперт, считающие, что США должны сражаться за Украину или Тайвань, должны рассказать людям о высоких ставках, которые связаны с конфликтами великих держав в ядерную и кибернетическую эры. Он выразил уверенность, что американцам предстоит столкнуться с мрачной реальностью, в которой соперничество Штатов с Россией и Китаем может перерасти в полномасштабную ядерную войну.

    Ранее в США предупредили о риске расширения конфликта на Украине до глобальных масштабов и войны с Россией из-за политики ЕС и НАТО.

    Коментарии (2)
    Власти Японии усомнились в эффективности потолка цен на нефть
    Генсек кабмина Японии Мацуно усомнился в эффективности введения потолка цен на российскую нефть

    5 декабря 2022, 06:32

    Текст: Антон Никитин

    Правительство Японии не уверено в эффективности введения потолка цен на российскую нефть, заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

    Генсек кабинета министров Японии заявил, что введение потолка цен на российскую нефть призвано сократить доходы РФ и обеспечить стабильность нефтяного рынка. Он признал, что не может с уверенностью говорить об эффективности такой меры, однако выразил мнение, что она позволит снизить цены на российскую нефть, передает ТАСС.

    Накануне вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия прорабатывает механизмы запрета на применение инструментов искусственного ограничения цен на российскую нефть.

    Коментарии (0)
    Япония разъяснила вопрос транспортировки нефти в связи с введением потолка цен
    МИД Японии: Потолок цен на российскую нефть не включает расходы на транспортировку

    5 декабря 2022, 13:05

    Текст: Елизавета Шишкова

    Ограничение цен на российскую нефть касается только непосредственно нефти, туда не включены расходы на транспортировку и страхование, сообщили в МИД Японии.

    В ведомстве пояснили, что потолок цен не включает промежуточные расходы на транспортировку и страхование, передает ТАСС.

    Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на транспортируемую танкерами нефть из России, также в действие вступили ограничения цен на морские поставки нефти.

    Коментарии (3)
    Нефть подорожала из-за ослабления коронавирусных ограничений в Китае
    Мировые цены на нефть начали рост из-за ослабления политики борьбы с COVID в Китае

    5 декабря 2022, 08:26

    Мировые цены на нефть начали рост в понедельник из-за ослабления антикоронавирусной политики в Китае.

    Цена февральских фьючерсов на Brent по состоянию на 8.15 растет на 0,82%, достигая 86,27 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,85%, до 80,66 доллара, передает РИА «Новости»

    Напомним, на прошедшей неделе вице-премьер госсовета КНР Сунь Чуньлань призвала к оптимизации антиковидных мер, в результате после выходных власти страны ослабили требования к тестированию на коронавирус, которое проводилось ежедневно, возобновлена работа ряда предприятий.

    Кроме того рынки реагируют на решение ОПЕК+ продолжать сокращать добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки.

    Коментарии (0)
    Лавров предупредил о риске столкновения ядерных держав из-за позиции НАТО
    Глава МИД России заявил, что линия НАТО на военную конфронтацию с РФ чревата ядерным конфликтом

    5 декабря 2022, 16:37

    Текст: Вера Басилая

    Линия США и НАТО на военную конфронтацию с Россией представляет серьезную угрозу и может привести к прямому столкновению ядерных держав с катастрофическими последствиями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению.

    Министр иностранных дел России подчеркнул в видеообращении на сайте МИД России, что линия США и НАТО представляют серьезную угрозу из-за усилий по сдерживанию России, такая фактическая конфронтация грозит столкновением ядерных держав, которое приведет к катастрофическим последствиям.

    Лавров заявил, что Россия вынуждена постоянно посылать предупреждения, но Запад их искажает, и обвиняет Москву в использовании риторики угроз.

    Ранее в США предупредили о риске расширения конфликта на Украине до глобальных масштабов и войны с Россией из-за политики ЕС и НАТО.

    Коментарии (0)
    Песков заверил, что потолок цен на нефть не скажется на спецоперации
    В Кремле заявили, что введение Западом нефтяного потолка цен не скажется на спецоперации

    5 декабря 2022, 13:49

    Текст: Александра Юдина

    Введенный Западом «нефтяной потолок» цен не скажется на ходе спецоперации, так как российская экономика оснащена достаточным потенциалом для обеспечения всех необходимых потребностей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, экономика России защищена от колебаний вводимых Западом мер, она обладает достаточным потенциалом для обеспечения всех необходимых нужд и потребностей для продолжения ведения спецоперации, передает РИА «Новости».

    Ранее Россия была основным поставщиком нефти в Европу, закрывая около 20% потребности Европы в сырье.

    Ранее в Кремле заверили, что признавать введенный Западными странами «нефтяной потолок» Россия не собирается. В данный момент готовится официальный ответ Москвы.

    В понедельник вступило в силу эмбарго Евросоюза на транспортируемую танкерами нефть из России, также в действие вступили ограничения цен на морские поставки нефти.

    Коментарии (0)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •