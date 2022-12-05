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Синоптики рассказали о погоде в столице
Синоптики Росгидромета в понедельник пообещали москвичам холодную погоду
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В понедельник синоптики пообещали москвичам холодную погоду.
По прогнозу синоптиков, в понедельник утром в столице будет 13 градусов мороза. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до минус 11 градусов. Вечером столбики термометров в столице покажут 10 градусов ниже ноля. Ветер прогнозируется южный, силой 3 м/с, на дорогах местами гололедица, следует из данных на сайте Росгидромета.
Российский спецназовец рассказал об отступавшем с оторванной ногой украинском военном
Боец рассказал, как военный Украины смог отступить без ноги, вероятно, под наркотиками
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Российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское ЛНР рассказал, как украинский военный, которому оторвало ногу, смог уйти с поля боя, предположив, что он, возможно, был под действием какого-то сильнодействующего препарата.
По его словам, один из военнослужащих ВСУ, которому оторвало ногу чуть выше колена, наложил жгут, взял тросточку и как ни в чем не бывало пошел, возможно, он находился под каким-то препаратом, который просто делает из человека «не то, что машину, а какого-то нечеловека», передает РИА «Новости».
По словам спецназовца, во время атаки «Кракена» десять человек целенаправленно шли в полный рост посреди бела дня. Они не заблудились, ничего.
Напомним, украинские военнопленные рассказали о том, что боевой дух ВСУ и нацбаты поддерживают при помощи наркотических веществ. Летом украинские власти разрешили использовать марихуану в медицинских целях, сообщалось, что готовится производство препаратов на основе этого наркотика.
В Госдуме заявили о возможной причастности США к массовой гибели тюленей в Каспии
Депутат Госдумы Гаджиев заявил о возможной причастности США к массовой гибели тюленей в Каспии
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К массовой гибели тюленей на Каспии, возможно, причастны биолаборатории США, заявил член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев.
«Я бы хотел обратить внимание на важный момент, который многими упускается из виду. Я имею в виду биологические лаборатории США, которые рассредоточены едва ли не по всему периметру границ Российской Федерации. Чем в них занимаются «ученые» – вирусологи Пентагона? Вряд ли созиданием», – отметил Гаджиев, передает РИА «Новости».
По его словам, призывы России, Китая и других стран раскрыть характер проводимых в военных лабораториях исследований США проигнорировали, а с началом СВО на Украине американские лаборатории были в спешном порядке демонтированы, а оборудование и результаты исследований вывезены. «Видимо, есть что скрывать», – добавил он.
Парламентарий подчеркнул, что направит депутатский запрос в различные ведомства для решения проблемы.
«К сожалению, мы наблюдаем гибель тюленей не первый год. Их сотнями обнаруживали на берегу Каспия. Но сейчас счет пошел уже на тысячи. Вопрос очень серьезный, он сильно беспокоит общественность. Должна быть причина таких негативных явлений, и я надеюсь, что ученые ее установят. Установив точную причину, мы сможем предотвратить массовую гибель тюленей. Как депутат, обращусь с запросами в компетентные ведомства, чтобы эта проблема была решена как можно скорее. Тянуть нельзя», – уточнил депутат.
Ранее гендиректор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов заявил, что количество погибших тюленей на побережье Каспийского моря в Дагестане достигло 2500.
Накануне пресс-служба СКТУ Росрыболовства сообщила, что на берегу Каспия в Дагестане обнаружено около 700 мертвых тюленей.
В США назвали сроки победы России на Украине
Россия одержит военную победу над Украиной летом 2023 года, считает офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
В интервью американскому журналисту Эндрю Наполитано он заявил, что «это будет не быстро, но, думаю, что к концу следующего лета российская армия одержит военную победу. На Украине российские военные непобедимы», сообщает РИА «Новости».
При этом, как отметил Риттер, ни о каких переговорах до этого времени не будет идти и речи.
Напомним, председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли призвал Украину использовать замедление военных действий зимой как «окно» для переговоров с Москвой. В свою очередь министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Киев «продолжать наступление» в зимние месяцы.
New York Times рассказала, как определяют «коллаборационистов» на территориях под Херсоном
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The New York Times рассказывает, как «записывают в коллаборационисты» на территориях в Херсонской области. NYT привела пример истории местного бизнесмена Ильи Карамаликова, которого украинские следственные органы обвиняют в содействии побегу российского военного.
В один из дней этот отряд задержал заблудившегося российского летчика. Его поместили под арест, но, как пишет NYT, поскольку ВСУ даже в отдаленной близости в городе уже не было, Карамаликов не увидел другого выхода, как отдать летчика россиянам. Именно это и служит теперь основанием для обвинения.
По логике обвинения, заключает издание, летчика следовало убить и скрыть это от российских властей, передает «Страна.ua».
Неоднозначность ситуации The New York Times подчеркивает высказыванием одного из херсонских раввинов: «Все эти люди, которые сбежали, теперь судят нас. Это жестокие времена».
Напомним, что международное агентство Associated Press в середине ноября опубликовало статью, в которой сказано, что президент Украины Владимир Зеленский уже обвинил Россию в зверствах – упомянутых выше четырехстах военных преступлениях.
Однако в фотогалерее к материалу опубликован снимок, на котором, согласно подписи самого издания, к столбам привязаны «предполагаемые коллаборационисты».
Ранее украинская пресса сообщила, что власти Украины лишили аккредитации не менее шести журналистов ряда украинских и зарубежных СМИ, в том числе CNN и SkyNews, за репортажи из занятого ВСУ Херсона.
Не остается никаких сомнений в том, что в Херсоне готовятся кровавые провокации, причем по аналогии с Бучей, сказал газете ВЗГЛЯД в середине ноября член Общественной палаты России, глава Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев.
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США не увидели возможности для «цветной революции» в России
Директор нацразведки США Хейнс не увидела возможности для смены власти в России, Иране и Китае через уличные протесты
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По мнению национальной разведки США, свержения власти в России, Иране и Китае через уличные протесты ожидать не стоит, заявила директор американского ведомства Эврил Хейнс.
Оценивая ситуацию в России, Хейнс допустила лишь «более критическое отношение к тому, что произошло, но ничего, что могло бы угрожать власти», передает ТАСС.
Относительно протестов в Иране она сказала, что там власти не считают протесты непосредственной угрозой, подавляют их. Однако иранские власти сталкиваются с серьезными вызовами в экономике, что увеличивает риски нестабильности и беспорядков, сказала она. По ее мнению, смена власти в Иране маловероятна.
В Китае Хейнс видит «еще одну версию Ирана». Ситуация для местных властей там более серьезная, чем в России, но, по мнению американской разведки, сейчас угрозы стабильности нет.
Напомним, американский лидер Джо Байден заявил, что США в скором времени «освободят Иран», добавив также, что жители этой страны «освободят сами себя».
Президент Ирана Ибрагим Раиси ответил Байдену, что Иран освободил себя еще 43 года назад.
В ноябре протестующему в Иране впервые вынесли смертный приговор.
В Китае власти ослабили коронавирусные ограничения после начавшихся в стране массовых протестов. На Западе протесты сравнивали с событиями 1989 года, когда попытку революции раздавили танками на площади Тяньаньмэнь.
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Разногласия в Конгрессе США поставили под угрозу поддержку Киева Пентагоном
Politico указала на возможность остановки военной помощи Украине по линии Пентагона из-за разногласий в Конгрессе США
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Если Республиканская и Демократическая партии США в Конгрессе не договорятся о полноценном финансировании правительства и ограничатся инициативой о временном финансировании на весь финансовый год, военная помощь Украине может быть остановлена, сообщили источники в Пентагоне.
Нынешний закон о временном финансировании правительства США действует до 16 декабря. Вероятно, до этого срока Конгресс не примет оборонный бюджет на год, а вновь просто продлит финансирование на небольшой срок. При этом с 3 января начнет работу Конгресс нового созыва, где республиканцы контролируют Палату представителей, передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Если же республиканцам и демократам не удастся договориться по данному вопросу, то инициативу о временном финансировании правительства могут принять на целый финансовый год. В этом случае Пентагон лишится 29 млрд долларов – или 3,7% – по сравнению с бюджетным запросом главы американского государства Джо Байдена на 2023 финансовый год. Прежде Пентагону в подобном формате работать не доводилось.
Это грозит сокращением трат на модернизацию ядерной триады на 5 млрд долларов, приостановкой закупки новейшего бомбардировщика B-21 Raider, строительства трех новейших АПЛ и нового авианосца. Кроме того, могут остановить военную помощь Украине по линии Пентагона, в том числе отправку боеприпасов – весной закончатся деньги, выделенные на поддержку Киева.
Володин: Сначала Запад отбирал имущество, теперь арестовывает российских бизнесменов
Спикер Госдумы Володин заявил, что Запад сначала отбирал имущество, теперь арестовывает российских бизнесменов
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Западные страны сначала отбирали имущество у российских бизнесменов, теперь арестовывают их самих, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Страдальцам», покинувшим Родину, посвящается… Западные страны сначала отбирали яхты, виллы, автомобили и самолеты у российских бизнесменов. Теперь арестовывают их самих», – написал он в своем Telegram-канале.
Володин напомнил о словах президента России, которые были сказаны им 20 лет назад и «оказались пророческими». «В этой связи хочется вспомнить, о чем говорил наш президент Владимир Путин, что все, кто хранят активы и деньги за рубежом, замучаются «пыль глотать», пытаясь вернуть эти средства», – добавил Володин, передает РИА «Новости».
«Надо развивать свою страну – Россию. И помнить: здесь родились, смогли реализовать себя, ей обязаны всем. Необходимо делать всё, чтобы жизнь в ней была лучше. Тогда не только деньги будут целы, но и совесть чище», – заключил он.
Напомним, по данным СМИ, российский бизнесмен Михаил Фридман был задержан в Великобритании из-за подозрений в нарушении введенных против него санкций, но позднее его отпустили под залог.
В Европарламенте призвали к жесткому курсу в отношении США
Евродепутаты Фербер и Ланге призвали к жесткому курсу в отношении США из-за экономической политики Байдена
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Евросоюз должен выбрать жесткий курс в отношении США и подать иск в ВТО из-за экономической политики Вашингтона, заявили евродепутаты Маркус Фербер и Бернд Ланге.
Представитель по экономическим вопросам крупнейшей в ЕП Европейской народной партии Фербер призвал к жесткому курсу в ответ на подписанный президентом США Джо Байденом закон о снижении инфляции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Berliner Morgenpost.
По мнению Фербера, если США не изменят свою политику, Еврокомиссии нужно «выложить на стол все инструменты для пыток» и задуматься о шагах по защите торговли. Он признал, что такого «ядерного варианта» лучше избежать, но протекционизм США может усугубить экономическую ситуацию в Европе.
Глава комитета по торговле Европарламента Ланге полагает, что стороны могут договориться о небольших изменениях в политике США, но на значимые изменения рассчитывать не приходится. Он требует от ЕС подать против США иск в ВТО.
Bloomberg сообщало, что еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон отменил визит в США на саммит США–ЕС, так как на переговорах не будет уделено достаточно внимания проблемам, волнующим Европу.
Напомним, СМИ полагают, что американская политика грозит запустить торговую войну между США и Европой. Франции не удалось добиться от США пересмотра их политики. Германия призвала не начинать торговую войну с США. ЕС считает американский закон о сокращении инфляции дискриминацией по отношению к товарам, импортируемым из других стран.
Новак: Россия прорабатывает механизмы запрета на применение потолка цен на нефть
Россия прорабатывает механизмы запрета на потолок цен на нефть, так как не собирается применять инструменты, связанные с вводимым Западом ограничением, заявил вице-премьер России Александр Новак.
«В своей практике мы не собираемся применять инструменты, связанные с price cap. Для этого сейчас мы прорабатываем механизмы запрета на применение инструментов price cap, независимо от того, какой уровень будет установлен, потому что такое вмешательство, мы считаем, может только привести к еще большей дестабилизации рынка и дефициту энергетических ресурсов, снижению инвестиций. Это может коснуться не только нефти, но и других продуктов, которые сегодня торгуются на рынке, коснуться не только России, но и других стран», – сказал Новак в интервью телеканалу «Россия 24», сообщает РИА «Новости».
Также он добавил, что позиция Москвы о потолке цен на нефть остается неизменной: это грубый и нерыночный инструмент, и Россия будет поставлять нефть и нефтепродукты только на рыночных условиях, даже если придется сократить добычу.
Напомним, в «Официальном журнале ЕС» опубликовано решение Евросоюза ввести лимит цен на российскую нефть, перевозимую морским путем, на уровне 60 долларов.
Во Франции предложили способ избежать «экономического суицида» ЕС
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Депутат французского парламента, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян считает, что для того, что избежать «экономического суицида», Евросоюзу нужно прекратить поставки оружия Украине, снять санкции против России и «успокоить» Владимира Зеленского.
Он считает, что «сейчас настал момент, чтобы избежать суицида Европы, потому что этот конфликт толкает нас на социальный и экономический суицид. Это момент, чтобы прийти к миру и найти компромисс между двумя странами и успокоить Зеленского», передает РИА «Новости».
ПО мнению политика, украинский конфликт «зашел не в то русло», Зеленский использует ситуацию для ослабления России.
«Франция должна дистанцироваться от конфликта на Украине и занять позицию арбитра. Сегодня цель Зеленского – уже не защита Украины. Его цель, жертвуя украинским народом, служить инструментом разрушения России. Это очень серьёзная ошибка», – заявил он.
Дюпон-Эньян подчеркнул, что этот конфликт ставит в выгодное положение Китай и США, сближает Москву и Пекин, а Европу толкает в ситуацию энергетического, экономического и социального кризиса.
Газета ВЗГЛЯД писала, как энергетический кризис оставляет французов без сыра и колбасы.
В США обвинили Польшу в подготовке оккупации Западной Украины
Офицер разведки США Риттер сообщил о подготовке Польши к оккупации Западной Украины
Варшава отправляет польских военных для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с целью дальнейшей оккупации западной части этой страны, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Американский разведчик выразил уверенность, что Варшава заинтересована в Западной Украине, в тех территориях и городах, которые входили в состав Польши в 1939 году, передает РИА «Новости».
Как отметил американский офицер, сейчас Варшава отправляет своих бойцов в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы натренировать и обучить их воевать. Так, по имеющимся у него данным, Польша направила десятки тысяч солдат, которые воюют в украинской форме на стороне киевского режима. Когда придет время, эти войска отправят на запад Украины, им даже не придется пересекать границу, подчеркнул Риттер.
В мае президент Польши Анджей Дуда заявлял, что в будущем границы с Украиной не будет. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в планах Польши по захвату Западной Украины.
США предсказали снижение интенсивности боев на Украине
Директор нацразведки США Хейнс предсказала снижение темпов ведения боевых действий на Украине
В ближайшие месяцы на Украине ожидается снижение темпов ведения боевых действий, сообщила директор национальной разведки США Эврил Хейнс.
Хейнс заявила, что уже сейчас наблюдается некоторое снижение темпа. По мнению американской разведки, эта тенденция сохранится в ближайшие месяцы. По ее словам, важно, какая ситуация сложится к концу зимы, передает ТАСС.
Напомним, председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли призвал Украину использовать замедление военных действий зимой как «окно» для переговоров с Москвой. В свою очередь, министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Киев «продолжать наступление» в зимние месяцы.
В Иране упразднили полицию нравов
Генпрокурор Ирана Монтазери сообщил об упразднении полиции нравов в стране
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Власти Ирана упразднили полицию нравов на фоне волны протестов, прокатившейся по всей стране после гибели молодой иранки Махсы Амини, сообщил генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери.
«Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери объявил, что полиция нравов была упразднена компетентными органами», – приводит France Press сообщение агентства ISNA. По словам генпрокурора, она не имела «ничего общего с судебной системой», передает РИА «Новости».
Согласно данным Совета безопасности МВД Исламской Республики, как минимум 200 человек погибли в последних беспорядках в Иране, государственные, общественные и частные организации понесли более 200 млн долларов ущерба.
Напомним, уже больше месяца в городах Ирана проходят массовые волнения после похорон 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, эту девушку задержала полиция нравов из-за неправильного ношения головного платка. При допросе у нее произошел сердечный приступ, от которого она умерла.
В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини была избита полицейскими. Участники беспорядков нападали на полицейских и членов народного ополчения «Басидж», оскверняли Коран, поджигали мечети и здания государственных учреждений, атаковали женщин в хиджабе, поджигали автомобили скорой помощи и АЗС.
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В Германии предложили справедливо распределять украинских беженцев в ЕС
Власти немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг призвали власти Германии срочно выступить за справедливое распределение вновь прибывающих людей среди стран ЕС, сообщает газета Bild.
Представитель земли, отвечающий за вопросы миграции, Зигфрид Лорек (ХДС) рассказал, что Баден-Вюртемберг уже принял более 141 000 беженцев с Украины. По этому показателю федеральная земля превосходит всю Францию, сообщает Bild.
«Поэтому мы срочно призываем федеральное правительство выступить на европейском уровне за справедливое и сбалансированное распределение и принять соответствующие меры, чтобы смягчить перегрузку приемных мощностей в землях и муниципалитетах», – цитирует его РИА «Новости».
Напомним, растущий поток беженцев с Украины приближает общество Германии к «критической точке», пишет в статье для издания Die Welt политик федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия, лидер группы ХДС в муниципальном совете Фредерик Пауль.
Кадыров сообщил о задержании планировавших подрыв диверсантов в Херсонской области
Глава Чечни Кадыров: Задержаны диверсанты, которые планировали вести подрывную деятельность на освобожденных территориях
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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о задержании в Херсонской области диверсантов, которые планировали подрыв на освобожденных территориях, и получении от них ценной информации.
По его словам, продолжается зачистка населенных пунктов Херсонской области от украинских преступных элементов, в ходе которой были задержаны диверсанты, планировавшие вести подрывную деятельность на освобожденных территориях, передает РИА «Новости». Кадыров добавил, что командование российских спецподразделений получило от задержанных ценную информацию, которую планирует использовать против украинских националистов в ближайшее время.
Он добавил, что удалось изъять десятки единиц оружия, включая гранатометы и взрывчатые вещества.
Ранее завербованный украинскими спецслужбами диверсант рассказал, что ему на Украине помогли избежать наказания за преступление, чтобы он смог провести теракты в Запорожской области.