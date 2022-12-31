Футболисты сборной России выпустили серию фото в костюмах Дедов Морозов

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31 декабря, суббота | Последнее обновление — 16:25 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин вручил госнаграду Суровикину
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Раньше Новый год сопровождался приятными праздничными хлопотами, живым интересом и радостным настроением. За эти тридцать лет их вытеснили программируемые и формированные эмоции, нагнетаемые правильно подобранными техническими средствами.
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31 декабря 1919 года завершилась Донбасская операция еще молодой Красной армии. Войска сражались за богатый углем русский регион. В сводках пестрели знакомые современному потребителю новостей топонимы – Сватово, Горловка, Дебальцево. В России шла Гражданская война.
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Отъезд части соотечественников не отразился заметным образом на стране. А ведь в их числе было немало высококвалифицированных специалистов, которые, вероятно, много о себе думали: мол, без нас здесь всё рухнет. Как бы не так. Даже пробки в Москве не рассосались.
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Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Футболисты сборной России выпустили серию фото в костюмах Дедов Морозов
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Участники российской сборной по футболу сфотографировались в костюмах Дедов Морозов, снимки опубликовали в Telegram-канале футбольной команды России.
«Не один, а целых десять Дедов Морозов пришли поздравить вас с наступающим Новым годом», – говорится в посте Telegram-канала сборной.
В съемках задействованы игроки Георгий Джикия, Арсен Захарян, Дмитрий Баринов, Федор Чалов и остальные.
Подписчикам предлагается угадать, где какой футболист замаскирован под Деда Мороза.
Политолог объяснил отсутствие поздравлений Кремля в адрес Меркель и Байдена
Политолог Кортунов: Поздравления Путина с Новым годом иллюстрирует внешнеполитические отношения России
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Президент Владимир Путин, вероятно, поздравил только тех лидеров стран, с которыми еще можно иметь дело. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал политолог Андрей Кортунов. Ранее на сайте Кремля появилось поздравление российского лидера главам государств и правительств зарубежных стран с Новым годом и Рождеством.
«Мы наблюдаем серьезное политическое и в чем-то даже военно-политическое противостояние России и Запада. У нас есть длинный список недружественных государств, куда входят в том числе США и Германия. Вероятно, поэтому ни экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, ни глава Белого дома Джо Байден в этом году поздравления не получили», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«При этом к каждому из лидеров враждебных государств у Москвы есть вопросы и претензии. Так, например, последние заявления бывшего канцлера Германии по Минским соглашениям поставили под вопрос доверие к ней. С Байденом отдельная история – там список поводов для недовольства довольно длинный», – отметил эксперт.
«Вместе с тем, есть политики и главы государств, которые также неоднократно критиковали президента Путина, но все же получили поздравления. Например, в числе прочих можно назвать Сильвио Берлускони», – обращает внимание политолог.
«Владимир Путин сам неоднократно говорил про категорию политиков, чья позиция расходится с его мнением, но с ними можно иметь дело. Так он ссылался на турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Президент отмечал, что честность и открытое высказывание позиции заслуживает уважения», – продолжил собеседник.
«В целом, взаимные новогодние поздравления глав государств – часть дипломатического протокола, за которым ежегодно следят все. Причем важен не только сам факт поздравления, но также форма и используемые формулировки. Это своего рода устоявшийся ритуал», – заключил Кортунов.
Ранее Владимир Путин поздравил ряд мировых лидеров с Новым годом и Рождеством. Соответствующий список был размещен на сайте Кремля. В обращении в лидерам постсоветского пространства Путин выразил надежду на дальнейшее укрепление связей.
Так, новогодние поздравления Путина были отправлены президентам Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Южной Осетии. Кроме того, в списке поздравлений значатся премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель верхней палаты парламента Туркмении, экс-президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Кроме того, Путин тепло поздравил с наступающим Новым годом турецкого президента Эрдогана. Российский руководитель обратил внимание на динамичное развитие взаимовыгодных связей между Москвой и Анкарой, невзирая на сложную международную обстановку. В поздравлении сирийскому коллеге Башару Асаду президент России подтвердил неизменную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности арабской республики. Кроме того, глава государства направил рождественские и новогодние поздравления премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.
Как уже отмечалось выше, в список поздравляемых не попали бывший канцлер Германии и президент США. При этом в прошлом послании Джо Байдену российский лидер отметил, что Россия и Соединенные Штаты как страны, несущие особую ответственность за международную и региональную стабильность, могут и должны конструктивно взаимодействовать.
Вне списка поздравляемых также оказались главы международных организаций, среди них генсек ООН, директор-распорядитель МВФ, президент Международного Олимпийского комитета, руководители спортивных федераций и другие.
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Кириенко принял участие в акции «Елка желаний»
Кириенко исполнил мечту мальчика из Луганска в рамках акции «Елка желаний»
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко принял участие в новогодней акции «Елка желаний» и исполнил мечту мальчика из Луганска, а также еще двоих детей.
Кириенко исполнил мечту шестилетнего Дмитрия Алаева из Саратова. Мальчик увлекается динозаврами и морскими обитателями, он загадал желание посетить океанариум, и его мечта сбылась. Дмитрий приехал в Москву и побывал в палеонтологическом музее и океанариуме, передает «Лента.ру».
Девятилетний Андрей Русанов из Луганска тоже был приглашен в Москву, где побывал на новогодней елке в Кремле и в Музее Победы на Поклонной горе, также он получил в подарок домашний спортивный комплекс.
Также сбылось новогоднее желание шестилетней Софьи Шалькиной из Ульяновска, ей подарили велосипед, о котором она мечтала.
Ранее президент России Владимир Путин поговорил по телефону с девочкой из Запорожской области, чье желание он выбрал на «Елке желаний».
Умер легенда футбола Пеле
Легендарный футболист Пеле скончался на 83-м году жизни
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Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле (полное имя Эдсон Арантис ду Насименту) умер на 83-м году жизни, сообщила его дочь Келли Насименту в Instagram* (компания Meta* признана экстремистской в России).
«Мы бесконечно любим тебя. Покойся с миром», – цитирует ее сообщение ТАСС.
Пеле в сентябре 2021 года была удалена опухоль в толстой кишке, в конце ноября 2022 года он был госпитализирован, у него наблюдалась отрицательная динамика онкологического заболевания.
Насименту был игроком с 1956 по 1977 годы в составе бразильского «Сантоса» и американского клуба «Нью-Йорк Космос», вместе с «Сантосом» он стал пятикратным обладателем Кубка Бразилии, по два раза выиграл Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок.
В составе сборной Бразилии Пеле стал единственным трехкратным чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Бразилец вошел в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за свою спортивную карьеру. Неоднократно был признан лучшим игроком XX века. ФИФА разделила это звание между ним и Диего Марадоной.
Синоптики пообещали рекорд 1 января в Москве и Петербурге
Гидрометцентр: В Москве и в Петербурге 1 января будет плюс пять градусов тепла
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В первый день 2023 года в Москве и Санкт-Петербурге воздух будет прогреваться до плюс пяти градусов тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Глава Гидрометцентра заявил, что ранее температурный рекорд был зарегистрирован 1 января 1973 года, он составлял плюс 4,2 градуса. По его словам, в 2023 году прогнозируется плюс 3-5 градусов в столице, а по до плюс 6 градусов, передает ТАСС.
По словам Вильфанда, в Санкт-Петербурге рекордное значение было зафиксировано в 2017 году – плюс 4,5 градуса, большая вероятность, что температура 1 января 2023 года приблизится или превзойдет этот рекорд.
По данным Гидрометцентра, в Северной столице прогнозируется около 4 градусов и выше в воскресенье, высокую температуру в Москве и Петербурге обусловит циркуляция очень теплых воздушных масс с южных акваторий Атлантического океана и даже северных регионов Африки.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023-го в Москве будет теплая погода с большим количеством снега.
Путин не поздравил Байдена и Меркель с наступающим Новым годом
В списке лидеров и политических деятелей, получивших новогоднее поздравление от президента России Владимира Путина, нет президента США Джо Байдена и экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Президента США Джо Байдена нет в списке лидеров, получивших поздравления от главы российского государства Владимира Путина с Новым годом и Рождеством, также телеграмму от главы российского государства не получила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Кремля.
В прошлом году Путин поздравлял Байдена, в том послании президент отметил, что Россия и США как страны, несущие особую ответственность за международную и региональную стабильность, могут и должны конструктивно взаимодействовать, объединяя усилия перед лицом многочисленных вызовов и угроз, с которыми сталкивается человечество.
Также в этом году Путин не направлял новогодние поздравления главам международных организаций, среди них генсек ООН, директор-распорядитель МВФ, президент МОК, руководители спортивных федераций и другие. Как следует из сообщения пресс-службы Кремля, в этом году их в поздравительном послании президента России не оказалось.
Ранее Путин поздравил с наступающим Новым годом мировых лидеров и глав правительств, среди которых президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер Венгрии Виктор Орбан, а также сирийский лидер Башар Асад.
РФС объявил о создании рабочей группы с УЕФА для возвращения в большой футбол
Глава РФС Дюков объявил о создании рабочей группы для возвращения России в международный футбол
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Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) и УЕФА создадут рабочую группу по разработке дорожной карты для возвращения российских команд на международные соревнования, заявил глава РФС Александр Дюков.
В пятницу на заседании исполкома обсуждался вопрос о возможном переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК) и было решено обратиться к УЕФА по созданию рабочей группы, заявил Дюков, передает РИА «Новости».
В группу приглашены три члена УЕФА, также планируется призвать представителей МОК и ФИФА. С ними разговора об участии в рабочей группе не было, но ФИФА может заинтересоваться таким решением, продолжил он.
Целью группы станет анализ и выработка дорожной карты по скорейшему возвращению футбольных команд России на международные турниры. Группу сформируют после праздников, и работа завершится к 1 апреля. Уже есть договоренность с УЕФА по созданию группы, 30 декабря в организацию поступит официальное письмо.
Он пояснил, что для России важно принять участие в чемпионате мира 2026 года, потому группа займется проработкой варианта, при котором такое возможно.
Дюков отметил, что УЕФА не желает терять Россию, в ином случае страну просто бы исключили из членства в организации. В УЕФА не поменялось отношение к российской стороне, добавил глава РФС.
Весной УЕФА и ФИФА вместе отстранили Россию от международных соревнований и исключили из участников стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Вердикты ФИФА и УЕФА оспаривались в CAS, но суд отклонил апелляцию.
Президент РПЛ Александр Алаев пояснял, что АФК менее привлекательна для России с точки зрения спорта и финансов, чем УЕФА.
Россиянам рассказали о законодательных изменениях с 1 января 2023 года
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С 1 января в России начнет действовать ряд изменений, касающихся социальной сферы. Так, с нового года Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) будут объединены в одну организацию, заработает универсальное пособие на детей и появится единый налоговый платеж.
Созданная после объединения ПФР и ФСС организация, которая будет называться Фонд пенсионного и социального страхования России, возьмет на себя функции обоих органов, пишет «Коммерсант» в обзоре основных законодательных изменений.
Закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования путем объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и присоединения к нему Фонда социального страхования РФ (ФСС) подписал российский лидер Владимир Путин 14 июля.
Депутат Госдумы Светлана Бессараб в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечала, что благодаря слиянию Пенсионного фонда и Фонда социального страхования граждане к 2025 году будут получать выплаты в 1,5 раза выше.
Кроме того, с 1 января в России появится единый налоговый платеж. Закон о нем подписал президент Владимир Путин 14 июля. Законом вместо существовавшей ранее обязанности заполнения нескольких платежных поручений с большим количеством реквизитов внедряется институт единого налогового счета. Он будет открываться каждому гражданину в Казначействе России, и налогоплательщики смогут перечислять туда единый налоговый платеж с указанием только суммы и своего ИНН, передает ТАСС.
Еще одно нововведение коснется госпошлин для автовладельцев. За выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в эксплуатации необходимо будет заплатить 1 тыс. рублей, за выдачу свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов – 1,5 тыс. рублей, за продление срока действия свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов – 1 тыс. рублей. При этом скидку в 30% при оплате государственных пошлин через портал «Госуслуги» с 1 января отменяют.
Долги по штрафам ГИБДД и прочим задолженностям с нового года начнут списывать с банковских карт и счетов граждан без оформления бумажных документов. Проверить наличие штрафов можно на портале «Госуслуги», на сайте Госавтоинспекции и в личном кабинете некоторых банков. В Москве такая возможность есть еще и на порталах mos.ru и «Московский транспорт».
С 1 января также увеличатся ставки некоторых акцизов. Соответствующий приказ выпустило Министерство финансов. Так, цена на водку поднимется на 20 рублей – с 261 до 281 рубля, а на коньяк на 37 рублей – с 480 до 517 рублей.
Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил газете ВЗГЛЯД, что повышение минимальных цен на крепкий алкоголь планируется несущественное, из-за этого россияне не перестанут пить эти напитки или не станут потребителями нелегального рынка.
С 1 января до 16 тыс. 242 рублей в месяц будет повышен минимальный размер оплаты труда. Одновременно прожиточный минимум будет увеличен до 14 тыс. 375 рублей. В Минтруде отмечали, что минимальный размер оплаты труда вырастет на 16,9%, а прожиточный минимум с нового года увеличится на 13,6% по отношению к уровню 1 января 2022 года.
С 1 января договор гражданско-правового характера (ГПХ) можно будет оформить на единой цифровой платформе. Кроме того, сотрудники, работающие по договорам ГПХ, смогут получать пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, по уходу за ребенком.
Кроме того, с нового года вводится универсальное пособие на детей, которое объединит сразу несколько выплат. На выплату этого пособия будет направлено 1,7 трлн рублей, в среднем по стране оно составит от 7 до 14 тыс. рублей.
С 1 января на портале «Госуслуг» появится возможность подать заявления о получении пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячной выплаты по уходу за ребенком.
Путин поздравил россиян с Новым годом вместе с военными
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Президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к россиянам, но в этот раз не на фоне Кремля, а вместе с военными из штаба Южного военного округа, оно будет показано всем жителям страны.
Президент выразил уверенность, что России удастся преодолеть трудности и сохранить страну независимой, пожелав оставить в прошлом все обиды и сказать друг другу о любви, передает РИА «Новости».
Он отметил, что власти России сделают все возможное для помощи семьям погибших в ходе специальной военной операции. Участников СВО глава страны поблагодарил за силу духа и отвагу, поздравив с наступающим Новым годом.
«Нравственная, историческая правота на нашей стороне», – сказал Путин.
Россия строит и созидает, главное – судьба России, защита Родины – священный долг, заявил президент России Владимир Путин в новогоднем обращении.
«Вместе строим. И созидаем. Главное – судьба России. Защита Родины – это наш священный долг перед предками и потомками», – сказал президент.
Глава России подчеркнул, что Запад использует народ Украины для раскола России и ослабления, чего допущено не будет. Отметив, что западные элиты говорили о своих мирных намерениях, в том числе в Донбассе, но на деле поддерживали неонацистов.
«На деле же всемерно поощряли неонацистов, которые продолжали вести военные, откровенно террористические действия против мирных граждан народных республик Донбасса», – сказал Путин.
Он напомнил, что гарантии мира и безопасности для России должны быть надежно обеспечены, за это и сражаются военнослужащие.
«Военнослужащие России, ополченцы, добровольцы сражаются сейчас за родную землю, за правду и справедливость. За то, чтобы гарантии мира и безопасности для России были надежно обеспечены. Все они – наши герои. Им сейчас труднее всего», – говорится в обращении.
Ранее российский лидер поздравил лидеров стран СНГ с наступающим Новым годом.
В МЧС назвали частую причину пожара в доме во время новогодних праздников
Основными причинами пожаров в России во время новогодних праздников становятся аварийный режим работы электросетей и неосторожное обращение с огнем, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Так, за первые 10 дней 2022 года в стране погибли 484 человека, передает РИА «Новости».
Причинами трагедий стали пожары из–за перегрузки электросетей, а также неосторожное обращение с огнем, включая курение. В ведомстве отметили, что если исключить эти риски, то жилье станет безопаснее.
Всего же в 2022 году в регионах страны произошло 7 тыс. бытовых пожаров, в результате которых погибли 484 человека, включая 12 детей.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала об итогах, которых добилась России по итогам 2022 года.
Путин поздравил мировых лидеров с наступающим Новым годом
Президент Владимир Путин тепло поздравил с наступающим Новым годом мировых лидеров, среди которых турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, президент Сирии Башар Асад и другие.
Президент России тепло поздравил с наступающим Новым годом турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Путин обратил внимание на динамичное развитие взаимовыгодных связей между Россией и Турцией, невзирая на сложную международную обстановку, говорится в тексте поздравления на сайте Кремля.
Он указал, что в 2022 году удалось «существенно расширить двустороннее сотрудничество во многих сферах, успешно реализуются крупнейшие совместные проекты: возведение атомной электростанции «Аккую» и создание в Турции регионального газового хаба». Также Путин отметил, что странам удастся обеспечить дальнейшее наращивание всего комплекса российско-турецкого сотрудничества на благо народов, в интересах безопасности на Евразийском континенте.
В поздравлении сирийскому коллеге Башару Асаду президент России Владимир Путин подтвердил неизменную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии, пожелал крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному сирийскому народу – мира и благополучия.
Также глава государства направил рождественские и новогодние поздравления премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, «подчеркнув, что, несмотря на непростую международную обстановку, отношения между странами сохранили позитивную динамику». Он подтвердил настрой на продолжение совместной работы по актуальным вопросам двусторонней повестки дня.
Путин выразил соболезнования главе Бразилии Болсонару в связи со смертью Пеле
Президент Владимир Путин направил лидеру Бразилии Жаиру Болсонару искренние соболезнования в связи со смертью бразильского футболиста Пеле.
В телеграмме на сайте Кремля отмечается, что глава России назвал Пеле выдающимся сыном бразильского народа. Путин отметил уникальный талант футболиста, его мастерство и вклад в историю футбола. По мнению президента, Пеле стал человеком, благодаря которому футбол стал любимым видом спорта для миллионов людей во всем мире и в России. Путин отметил, что был лично знаком с Пеле и навсегда сохранил о нем светлую память, – переданы слова Путина.
Пеле скончался накануне на 83-м году жизни. Позднее была названа причина его смерти. Бразильский футбольный клуб «Сантос», игроком которого он был, объявил семидневный траур.
Ребенку оторвало пальцы петардой в Марий Эл
При запуске петарды в Марий Эл мальчику оторвало два пальца
Мальчику в марийском селе оторвало два пальца при запуске петарды, следователи проводят проверку по факту получения травмы ребенком, сообщает следственное управление СК по Марий Эл.
Следователи сообщили, что 11-летний мальчик попал в детскую республиканскую клиническую больницу в Марий Эл с травмой кисти левой руки.
По предварительным данным, во время запуска петарды мальчику оторвало два пальца левой руки, один удалось восстановить, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Следователь начал проверку происшествия, выясняется, кто и где приобретал петарду, имели ли место нарушения требований безопасности, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Ранее школьник попал в больницу после эксперимента с кофемолкой и содержимым петард в Москве.
Бразильский футбольный клуб «Сантос» на неделю объявил траур в связи со смертью Пеле
Футбольный клуб «Сантос» объявил о семидневном трауре после сообщений о смерти легендарного трехкратного чемпиона мира Пеле.
В сообщении клуба говорится, что «Сантос» глубоко сожалеет о смерти лучшего футболиста всех времен», передает РИА «Новости».
В клубе отметили, что любая дань уважения будет мала по сравнению с величием Эдсона Арантиса ду Насименту, короля Пеле.
«С огромной печалью и скорбью клуб объявляет семидневный официальный траур», – сообщил «Сантос». В течение недели флаг клуба был спущен.
Напомним, Пеле скончался 29 декабря в возрасте 82 лет после продолжительной болезни.
Пеле выступал с 1956 по 1977 годы в составе бразильского «Сантоса» и американского клуба «Нью-Йорк Космос», с «Сантосом» он пять раз стал обладателем Кубка Бразилии, по два раза выиграл Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок.
Путин поздравил лидеров стран СНГ с наступающим Новым годом
Президент Владимир Путин в новогодних поздравлениях лидерам стран постсоветского пространства выразил надежду на дальнейшее укрепление связей.
Новогодние поздравления Путина были отправлены президентам Абхазии Аслану Бжании, Азербайджана Ильхаму Алиеву, Армении Ваагну Хачатуряну, Белоруссии Александру Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, Киргизии Садыру Жапарову, Таджикистана Эмомали Рахмону, Туркмении Сердару Бердымухамедову, Узбекистана Шавкату Мирзиееву, Южной Осетии Алану Гаглоеву. Кроме того, в списке поздравлений значатся премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что Путин в этом году не поздравил с Новым годом президента Молдавии Майю Санду.
Ранее президент Владимир Путин тепло поздравил с наступающим Новым годом мировых лидеров, среди которых турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, президент Сирии Башар Асад и другие.
В этом году Путин решил не поздравлять с наступающим Новым годом и Рождеством президента США Джо Байдена.
Асад в поздравлении Путину с Новым годом поблагодарил за помощь в борьбе с терроризмом
Башар Асад позравил Путина с наступающим Новым годом
Президенты Сирии и России Башар Асад и Владимир Путин обменялись поздравительными посланиями по случаю Нового года, сирийский лидер отметил вклад РФ в борьбе с терроризмом, сообщило информационное агентство САНА.
Асад пожелал России всего наилучшего, чтобы наступающий год принес России процветание и прогресса. Он подчеркнул, что Москва оказывает огромную поддержку сирийскому народу в его войне с терроризмом и его усилиях по сохранению целостности и единства территорий, передает ТАСС.
Ранее в поздравлении сирийскому коллеге Башару Асаду президент России Владимир Путин подтвердил неизменную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии, пожелал крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному сирийскому народу – мира и благополучия.
Также Владимир Путин поздравил глав государств СНГ с наступающим Новым годом и лидеров мировых держав, в том числе турецкого президента Реджепа Эрдогана, а также премьера Венгрии Виктора Орбана.
Напомним, Путин не стал поздравлять президента США Джо Байдена, а также вице-канцлера ФРГ Ангелу Меркель.
Политолог Кортунов объяснил отсутствие поздравлений Кремля в адрес Меркель и Байдена.
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