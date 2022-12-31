Бывший президент Франции подтвердил слова Меркель о Минских соглашениях

Экс-президент Франции Олланд подтвердил слова Меркель о том, что Минские соглашения дали время усилить ВСУ

Минские соглашения были попыткой дать Украине время на усиление армии, заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд.

Олланд в интервью изданию Kyiv Independent отметил, что Ангела Меркель была права, с 2014 года Украина усилила свой военный потенциал. «Действительно, украинская армия была совсем другой, чем в 2014 году. Стала лучше обучена и оснащена. Это заслуга Минских соглашений, что Киев получил такую возможность», – сказал политик, передает РИА «Новости».

По его словам, геополитическая ситуация после 2014 года не была благоприятной для Украины, а Западу была нужна передышка.

В среду экс-канцлер Германии Ангела Меркель повторно заявила, что Минские соглашения представляли собой попытку дать время Украине, которое Киев использовал, чтобы стать сильнее.

В декабре Меркель признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», это позволило стране стать сильнее.

Позже президент России Владимир Путин отметил, что заявление Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что иностранные партнеры вынашивают стратегические замыслы, как использовать свои отношения с другими странами, чтобы поссорить соседние государства с Россией. Он напомнил про слова Меркель, что Минские соглашения «никто, включая Германию, Францию и весь остальной Запад, и не собирался выполнять».

Ранее московский поэт Игорь Караулов прокомментировал слова Ангелы Меркель о Минских соглашениях, отметив, что задача была поставлена четко: Украина должна была стать злейшим врагом России. Во-первых, для того чтобы рано или поздно втянуть Украину в НАТО, разместить натовские ракеты в нескольких сотнях километров от Москвы. Во-вторых, чтобы в случае чего воевать с Россией силами украинцев. По тем же причинам, видимо, Запад не был заинтересован в развитии украинской экономики: бедное население охотнее станет пушечным мясом, указал он.

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