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В НОМ назвали ключевые события уходящего года
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Эксперты ассоциации «Независимый общественный мониторинг» выделили самые значимые политические события 2022 года, связанные с Россией, в их число включили признание независимости ЛНР и ДНР, объявление СВО, вхождение в состав страны четырех новых регионов.
В качестве первого важнейшего события года специалисты НОМ выделили признание независимости Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте ассоциации.
21 февраля 2022 года главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость народных республик. В тот же вечер Путин подписал соответствующие указы и поручил российским вооруженным силам обеспечить поддержание мира в республиках. Президент подчеркнул, что признание независимости ДНР и ЛНР – «давно назревшее решение», и напомнил, что Россия «сделала все для сохранения территориальной целостности Украины», в том числе когда боролась за выполнение Минских соглашений. После подписания указов Владимир Путин, Леонид Пасечник и Денис Пушилин заключили договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, в том числе военной. 22 февраля эти документы ратифицировали обе палаты российского парламента и их подписал президент. Реакция стран «коллективного Запада» оказалась ожидаемой: возмущение, ультиматумы, осуждение и заявление о якобы нарушении Россией международных обязательств.
24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. «Ее цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ», – обратился к гражданам России глава государства. Владимир Путин особо подчеркнул неприемлемое для нашей страны расширение НАТО на Восток.
Начало СВО, по мнению экспертов, многократно усилило риски западного вмешательства в российские выборы, провокаций и попыток дискредитации избирательной системы, а также стало причиной массовой дискриминации российских соотечественников за рубежом.
С 23 по 27 сентября на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также на ряде участков в России проводились референдумы о вхождении четырех регионов в состав Российской Федерации. Эти дни войдут в историю России как пример непоколебимого мужества народов освобожденных республик перед нацистским лицом украинского режима, управляемого Западом.
Эксперты НОМ и наблюдатели, работавшие на местах, стали свидетелями террора в отношении всех участников референдумов в дни его проведения, убийств выдающихся деятелей, «диверсий» в информационном пространстве и добровольного выбора местных жителей, который был сделан вопреки. За вхождение в состав России проголосовали: в ДНР – 99,23% избирателей, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,1%, в Херсонской области – 87,05%. 29 сентября президент России подписал Указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей. 30 сентября Владимир Путин и главы четырех регионов подписали международные договоры о вхождении субъектов в состав России.
Лавров: Россия хочет закончить конфликт на Украине как можно раньше
Россия хотела бы разрешить ситуацию вокруг Украины и закончить развязанную Западом войну как можно раньше, у Москвы приоритет – защита граждан и сохранение жизней солдат, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью на Первом канале.
«Мы народ терпеливый, будем защищать наших соотечественников, граждан, земли, которые столетиями были русскими, исходя из этих приоритетов», – передает ТАСС слова министра.
Ранее Лавров заявил, что Россия намерена обеспечить выполнение целей специальной военной операции, к которым относится безопасность четырех новых регионов страны и недопущение создания новых угроз.
Генерал МВД увидел тайную подоплеку в массовом убийстве в Макеевке
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Расстрел семьи в ДНР произошло в прифронтовой обстановке, а также непонятно, являются ли задержанные просто бандитами, либо диверсантами, поэтому при вынесении им приговора должно применяться право военного времени, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов, комментируя мотивы преступления расстрелявших в Макеевке семью из 8 человек.
Одна из задержанных за убийство семьи из восьми человек в донецкой Макеевке рассказала, что на это преступление они пошли из-за долга в 15 тысяч рублей. Так после расстрела людей им удалось присвоить 60 тыс. рублей, игровую приставку и телефон, а также машину погибших.
«К расследованию этого преступления следует отнестись очень внимательно. Учитывая его очевидную резонансность, невольно возникает сомнение, является ли данное преступление чисто криминальным. Вполне возможно, что за этим стоят определенные идеологические диверсии со стороны противников Донецкой народной республики. Потому что характер действий нетипичный», – говорит Ворожцов.
Обычно преступления такого рода (массовое убийство семьи), продолжает собеседник, осуществляется в двух случаях. Первый, когда есть эмоциональное воздействие. То есть, семью знают, но с ней были какие-то конфликты, противоречия, личная неприязнь и ненависть. Второй, когда осуществляется определенное задание или заказ.
Он напоминает, что в последний раз такое знаковое преступление было совершено в 2010 году в станице Кущевской Краснодарского края. В фермерском доме произошел пожар. Позже стало известно, что 12 человек, которые находились в доме, погибли от нанесения им многочисленных колото-резаных ранений, одного малолетнего ребенка задушили, еще один погиб от отравления угарным газом. В правоохранительных органах пришли к выводу, что поджог дома был осуществлен с целью «замести следы преступления». Убийство совершили члены ОПГ «Цапковские». Лидер кущевской банды Сергей Цапок в 2014 году скончался в следственном изоляторе.
«Требуется тщательный анализ всех обстоятельств дела. Я не исключаю тот и другой вариант. Это либо далеко не спонтанные действия, либо за этими действиями стоят некие люди, скажем, это попытка определенных сил представить данный регион в криминальном свете», – полагает специалист.
Что касается меры наказания для совершивших убийство, то ее должен определить суд после того, как сопоставит все факты. Однако генерал-майор МВД считает важным применять в районах, где ведутся боевые действия, в том числе в ДНР, право военного времени.
«Деяние осуществлялось в прифронтовой обстановке с использованием автоматического оружия. Во времена Великой Отечественной войны это расценивалось как терроризм и бандитизм. Эти деяния рассматривались как содействие врагу. Стоит задуматься о применении этого к настоящему времени. Тем более, что непонятно, являются ли эти просто бандитами, либо «диверсантами Абвера», – заключил Ворожцов.
В Донецкой народной республике в городе Макеевка было совершено нападение на семью из восьми человек. Все были расстреляны из автоматического оружия, включая четверых детей, одному из которых год. Позже мэр города Владислава Ключарова рассказала об объявлении план-перехвата. Полиции удалось выйти на подозреваемых по горячим следам и задержать их. Задержанные признались, что совершили убийство из корыстных побуждений, чтобы угнать автомобиль Skoda и украсть другое ценное имущество.
В Киеве и Одессе прогремела вторая волна взрывов
Несколько взрывов повторно прозвучали в Киеве и Одессе
Вторая волна взрывов слышна в Киеве и Одессе в четверг утром, сообщают СМИ.
Повторная серия взрывов прозвучала в Одессе, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Клименко тайм».
Также мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале подтвердил, что в Киеве произошло несколько взрывов.
Ранее в четверг утром взрывы были зафиксированы в Киеве, Одессе и Житомирской области Украины.
В четверг на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
Лавров заявил о сотнях американских военных на Украине
Сотни американских военнослужащих сейчас находятся на Украине, а аппарат военного атташе США оказывает Киеву прямые консультативные услуги, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью на Первом канале.
По словам министра, американские военные были на Украине еще до госпереворота. «Сотрудники ЦРУ занимали минимум один этаж в Службе безопасности Украины», – передает ТАСС слова главы МИД России.
Министр добавил, что сейчас в Киеве находится значительный аппарат военного атташе США, которые оказывают прямые консультативные услуги. Также на Украине есть группа специалистов, которая, как объяснил Пентагон в Конгрессе, контролирует использование вооружения США.
«Поэтому когда в Конгрессе попытались потребовать создания специального механизма, Пентагон сказал: «Нет, мы там уже за всем следим», – добавил Лавров.
Ранее министр иностранных дел России заявил, что США по дипломатическим каналам сообщили о том, что не хотят и не будут напрямую воевать с Россией.
Венгрия решила поставить перед ЕС вопрос о пересмотре антироссийских санкций
Советник премьера Венгрии: Будапешт поставит вопрос перед ЕС о пересмотре санкций против России
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Венгрия намерена в следующем году поставить перед Евросоюзом вопрос о пересмотре санкций против России, заявил советник венгерского премьера Балаж Орбан интернет-изданию «Индекс».
Он пояснил, что санкции принимаются на ограниченный период времени, ограничения не продлеваются автоматически. Санкции против России действуют уже восемь-десять месяцев, в связи с этим наступил момент обсудить в Брюсселе о том, какие из мер имеют смысл, а какие нет, передает ТАСС.
По словам Орбана, всем очевидно, что, сохраняя санкции, Европа стреляет себе в ногу. Он добавил, что в Венгрии с середины октября до середины декабря проходят консультации по вопросу о санкциях. «Мы не поддерживаем никаких санкций», – сказал Орбан.
При этом Венгрия не блокирует определенные санкции в интересах европейского единства, однако, когда на карту поставлены интересы Венгрии, Будапешт либо борется за исключение, либо препятствует принятию санкций.
Ранее СМИ сообщали, что Венгрия «в последнюю минуту» настояла на исключении трех российских министров из девятого пакета санкций Евросоюза против России.
Во Франции задержали украинского олигарха Жеваго
В Госбюро расследований Украины заявили о задержании во Франции олигарха Жеваго
По запросу Киева во французском Куршевеле задержали украинского олигарха Константина Жеваго, заявила на национальном телемарафоне «Единые новости» советник по коммуникациям государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян.
По ее словам, олигарх является фигурантом нескольких уголовных дел ГБР, и сейчас готовятся документы для его экстрадиции, передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что примерно полтора месяца назад активы четырех украинских олигархов (Игорь Коломойский, Константин Жеваго, Вячеслав Богуслаев, Константин Григоришин) совокупной стоимостью почти в 1 млрд долларов перешли в собственность Украины.
Минобороны показало танковый бой мобилизованных в зоне СВО
Минобороны опубликовало видео танкового боя мобилизованных в зоне СВО
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Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы экипажей танков Т-80 Западного военного округа (ЗВО), которые выполняли задачи по уничтожению украинской бронетехники в зоне проведения спецоперации.
В сообщении МО РФ говорится, что военнослужащие танковой роты ЗВО, в состав подразделений которых входят мобилизованные российские граждане, провели на танках Т-80 маневренный бой с противником. Во время боя использовались естественные укрытия и складки местности, передает ТАСС.
Огонь по целям корректировался с помощью БПЛА, камера дрона фиксировала попадание, сообщили в военном ведомстве.
Как рассказал командир танкового взвода Вадим, его взвод полностью укомплектован мобилизованными военнослужащими. «Процесс обучения мы проходили вместе, поэтому взаимоотношения у нас уже почти семейные, нежели чем армейские», – отметил он.
Командир рассказал, что работа ведется по координатам, стреляют по целям вне прямой видимости, что позволяет оставаться вне поля зрения противника.
Ранее Минобороны опубликовало видеозапись боевой работы артиллеристов, призванных из запаса в рамках частичной мобилизации, в составе батареи пушек «Гиацинт-Б» Западного военного округа.
Украинский министр рассказал о мольбах «на коленях» к Маску
AP: Украинский министр Федоров рассказал, как «на коленях» просил Маска запустить в стране Starlink
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что «на коленях» просил главу компании SpaceX Илона Маска запустить на украинской территории глобальную систему спутниковой связи Starlink.
Федоров в интервью Associated Press рассказал, что «стоял на коленях, умоляя их начать работу на Украине». Кроме того, министр обещал, что Украина «установит мировой рекорд».
Он добавил, что передача Украине терминалов Starlink помогла «спасти тысячи жизней», передает ТАСС.
По данным AP, SpaceX передала Украине к настоящему моменту порядка 24 тыс. терминалов Starlink.
Ранее военнопленный из 113-й бригады территориальной обороны Сергей Лазаренко рассказал, что украинские военнослужащие используют Starlink американской компании SpaceX не только в военных целях, но также для личных звонков, общения в соцсетях и чтобы «зайти в ТikTok и полистать всякую фигню».
Взрывы прогремели в Днепропетровске
Серия взрывов прозвучала в украинском городе Днепропетровске (украинское название – Днепр), сообщают украинские СМИ.
В частности, об этом пишет украинское издание «Страна», а также Telegram-канал украинского издания «Суспильне» («Общественное»).
Согласно данным карты воздушных тревог, в Днепропетровской области звучат сирены, передает РИА «Новости».
Позднее СМИ сообщили о взрывах в городе Никополе Днепропетровской области Украины.
Накануне взрывы прогремели в городе Запорожье, который остается под контролем вооруженных сил Украины.
Вице-канцлер Германии пообещал Украине оружие для победы над Россией «на поле боя»
Вице-канцлер Германии Хабек заявил, что Германия предоставит Украине оружие для победы над Россией
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Берлин продолжит производить боеприпасы для зенитных самоходных установок «Гепард», а также предоставит Киеву дальнейшие системы противовоздушной обороны IRIS-T для победы над Россией на поле боя, заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.
Вице-канцлер заявил: президент России Владимир Путин якобы «проигрывает эту войну на поле боя». По словам Роберта Хабека, украинская армия получает оружие из Европы, от стран НАТО и США, которое использует «умело и стратегически, разумно и героически», пишет Deutsche Welle* (признано иногентом в России) со ссылкой на dpa .
Хабек заявил, что выступает за то, чтобы Германия вместе с союзниками поддержала Украину таким образом, чтобы она могла выиграть эту войну, он пообещал дальнейшую поддержку Киеву, но при согласовании с союзниками.
«Безусловно, будут новые системы, дальнейшая поддержка, но их следует согласовывать с союзниками. Хорошо, что США поставляют Patriot. Что касается Германии, то мы поддерживаем Украину, в том числе тяжелыми вооружениями, на протяжении месяцев и будем продолжать это делать», – отметил Хабек.
Он отметил, что Берлин продолжит производить боеприпасы для зенитных самоходных установок «Гепард», а также предоставит Киеву дальнейшие системы противовоздушной обороны IRIS-T.
В октябре вице-канцлер Хабек отметил, что он и сотрудники его министерства вместе с коллегами из других стран Евросоюза занимаются экстренной отправкой генераторов и трансформаторов на Украину для смягчения последствий российских ударов по украинской энергосистеме.
Ранее сообщалось, что Германия за год одобрила поставки оружия Киеву на 2,24 млрд евро.
Напомним, в ноябре в посольстве Германии на Украине сообщили, что Берлин передал Киеву все 30 самоходных зенитных установок (СЗУ) Gepard, которые обещал ранее. Первая партия Gepard из Германии в количестве трех единиц поступила на Украину в августе. Отметим, что техника позволяет поражать цели на расстоянии от 100 метров до 4 км на высоте до 3 км.
В офисе Зеленского заявили о новом налоге на финансирование армии
Вопрос о введении нового налога на финансирование армии рассматривают на Украине, заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма.
По его словам, сейчас все военные расходы бюджета финансируются исключительно за счет налогоплательщиков. В связи с чем власти страны решили рассмотреть вопрос введения определенного налога на вооруженные силы. Сейчас разрабатывается формула, сказал Шурма в эфире телемарафона «Рада», передает РИА «Новости».
С 2014 года все физические лица на Украине платят военный сбор в размере 1,5% от начисленной заработной платы. В июле от его уплаты освободили военных.
Полька пожаловалась на развод и проблемы с деньгами из-за украинской беженки
Fakt: Полька осталась без мужа и крыши над головой из-за беженки с Украины
Украинская беженка разрушила брак в польской семье, в которой ее приютили, и выгнала бывшую хозяйку из квартиры, об этом рассказала пострадавшая женщина в интервью польским СМИ.
Женщина по имени Анна рассказала в интервью местному изданию Fakt, что конфликт на Украине стал катализатором ее личной трагедии. По информации издания, женщина лишилась крыши над головой и оказалась в очень сложном финансовом положении.
По словам Анны, ее отношения с мужем разладились сразу после приезда украинки. Жительница Польши пыталась помочь ей обустроиться в новой стране, однако дома обстановка накалилась, передает РИА «Новости».
Полька рассказала, что муж все чаще стал критиковать ее, говоря, что она «никуда не годится, плохо одевается, не красится и ничего не делает по дому. «И при этом все больше времени уделял ей», – призналась она.
Анна вспомнила, как муж накричал на нее за то, что однажды она поправила произношение украинки. «Они везде были вместе, они стали неразлучны и избегали моего общества», – рассказала женщина.
После череды скандалов и свидетельства измены мужа отчаявшаяся женщина ушла из дома и подала на развод. Тем временем ее супруг по-прежнему живет с украинкой, которая летом устроилась на работу в супермаркет. «Она публично называет его своим мужем, хотя мы еще не разведены», – рассказала она.
Женщина сказала, что хочет вернуть то, что вложила в этот брак. По ее словам, она закрыла кредиты мужа, погасила его долги, инвестировала в ремонт его квартиры. «И после всего этого он выгнал меня, как собаку», – рассказала она.
С начала российской спецоперации на Украине в Польшу прибыли более 7 млн украинцев. При этом свыше 5 млн человек уже уехали обратно.
В начале декабря в городе Перемышль на юго-востоке Польши беженка с Украины напала с ножом на сотрудницу в отделении банка PKO Bank Polski.
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, почему Европа стала местом сексуального рабства для украинок.
Власти пообещали удвоить выпуск автомобилей в России
Мишустин: Кабмин планирует удвоить выпуск автомобилей в России в ближайшие два-три года
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Выпуск автомобилей в России будет удвоен в ближайшие два-три года, что предполагает стратегия развития автомобильной промышленности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Глава кабмина отметил, что стратегия рассчитана до 2035 года и «предполагает удвоение выпуска автомашин уже в ближайшие два-три года». Он напомнил, что задачу насытить рынок, обеспечить достаточное предложение автомобилей, в первую очередь легковых, ставил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.
«Основные усилия будут направлены на научные исследования, разработку и организацию производства в нашей стране компонентов и систем», – подчеркнул Мишустин. По его мнению, «реализация стратегии поможет и смежным отраслям, которых у автопрома очень много».
«Предложенные меры укрепят национальную безопасность нашей страны», – заключил председатель правительства.
Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов в ходе выступления на форуме-выставке «Российский промышленник» заявил, что компания «АвтоВАЗ» собирается в 2023 году возобновить производство модели Lada Largus на заводе в Тольятти.
Минобороны опубликовало открытку про «Калибры» после сообщений о взрывах на Украине
Ракеты «Калибр» никогда не закончатся, заявили в Минобороны в ответ на сообщения о взрывах на Украине.
Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов, в том числе в Киеве и Одессе.
«Калибры не закончатся никогда», – написано на размещенной в Telegram-канале Минобороны своеобразной открытке в ответ на сообщения о взрывах в регионах Украины.
Ранее в Житомирской и Николаевской областях Украины прогремели взрывы.
Также в четверг утром были зафиксированы две серии взрывов в Киеве, Одессе и Житомирской области Украины.
В четверг на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
После сообщений о взрывах в Одессе пропали свет и вода. Также украинские СМИ сообщили, что не работает метро в Харькове.
Стало известно о недоверии Байдена к собственной охране из-за их взглядов
Hill: В новой книге о Белом доме рассказывается о недоверии Байдена своей охране
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Американский президент Джо Байден не доверяет части охраняющих его агентов секретной службы, поскольку они являются сторонниками его предшественника Дональда Трампа, сообщают американские СМИ со ссылкой на готовящуюся к публикации книгу о жизни Белого дома.
Секретная служба переполнена «бывшими белыми полицейскими с юга, которые придерживаются глубоко консервативных взглядов», приводит американское издание The Hill слова автора книги «Сражение его жизни: в стенах байденовского Белого дома» Криса Уиппла.
Уиппл рассказал, что, «оказавшись в окружении незнакомцев», Байден стал задаваться вопросом о том, действительно ли эти люди хотят, чтобы он занимал пост президента США, передает РИА «Новости».
Трамп до сих пор отказывается признавать свое поражение на выборах 2020 года и легитимность победы Байдена.
В книге, которая должна поступить в продажу 17 января, рассказывается, как Байден с недоверием отнесся к докладу секретной службы о происшествии с его собакой – немецкой овчаркой Мэйджором. В марте 2021 года собака покусала одного из охранников Белого дома. В публикации говорится, что, по словам Байдена, агенты секретной службы никогда не находятся в том месте, где произошел инцидент.
Напомним, в рождественском поздравлении Трамп назвал демократов радикальными левыми марксистами, а нынешнего лидера страны Джо Байдена – умственно отсталым.