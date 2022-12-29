В НОМ назвали ключевые события уходящего года

Эксперты ассоциации «Независимый общественный мониторинг» выделили самые значимые политические события 2022 года, связанные с Россией, в их число включили признание независимости ЛНР и ДНР, объявление СВО, вхождение в состав страны четырех новых регионов.

В качестве первого важнейшего события года специалисты НОМ выделили признание независимости Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте ассоциации.

21 февраля 2022 года главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость народных республик. В тот же вечер Путин подписал соответствующие указы и поручил российским вооруженным силам обеспечить поддержание мира в республиках. Президент подчеркнул, что признание независимости ДНР и ЛНР – «давно назревшее решение», и напомнил, что Россия «сделала все для сохранения территориальной целостности Украины», в том числе когда боролась за выполнение Минских соглашений. После подписания указов Владимир Путин, Леонид Пасечник и Денис Пушилин заключили договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, в том числе военной. 22 февраля эти документы ратифицировали обе палаты российского парламента и их подписал президент. Реакция стран «коллективного Запада» оказалась ожидаемой: возмущение, ультиматумы, осуждение и заявление о якобы нарушении Россией международных обязательств.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. «Ее цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ», – обратился к гражданам России глава государства. Владимир Путин особо подчеркнул неприемлемое для нашей страны расширение НАТО на Восток.

Начало СВО, по мнению экспертов, многократно усилило риски западного вмешательства в российские выборы, провокаций и попыток дискредитации избирательной системы, а также стало причиной массовой дискриминации российских соотечественников за рубежом.

С 23 по 27 сентября на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также на ряде участков в России проводились референдумы о вхождении четырех регионов в состав Российской Федерации. Эти дни войдут в историю России как пример непоколебимого мужества народов освобожденных республик перед нацистским лицом украинского режима, управляемого Западом.

Эксперты НОМ и наблюдатели, работавшие на местах, стали свидетелями террора в отношении всех участников референдумов в дни его проведения, убийств выдающихся деятелей, «диверсий» в информационном пространстве и добровольного выбора местных жителей, который был сделан вопреки. За вхождение в состав России проголосовали: в ДНР – 99,23% избирателей, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,1%, в Херсонской области – 87,05%. 29 сентября президент России подписал Указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей. 30 сентября Владимир Путин и главы четырех регионов подписали международные договоры о вхождении субъектов в состав России.